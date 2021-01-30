Курултайные депутаны без чести и совести

Помощников депутатов могут лишить статуса за «урон чести и достоинству депутата или репутации всего Госсобрания».Госсобрание внесло поправки в закон «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан». В соответствии с ними, теперь помощник депутата может лишиться своего статуса если Комиссия по депутатской этике найдет в его действиях и словах «урон чести и достоинству депутата или репутации всего Госсобрания». Ранее лишить помощника удостоверения мог только сам депутат, к которому он прикреплен.В Госсобрании пояснили, что поводом послужила «деятельность отдельных помощников депутатов, которые стали злоупотреблять своими полномочиями, действовать в личных интересах, напрямую обращаться в прокуратуру и другие госорганы».Депутат Рустам Хафизов ранее сообщил, что фракция КПРФ категорически не поддерживает новую концепцию и считает её посягательством на права в основном оппозиционных депутатов и их помощников, имеющих особое от правящей партии мнение.