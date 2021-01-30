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Курултайные депутаны без чести и совести

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Помощников депутатов могут лишить статуса за «урон чести и достоинству депутата или репутации всего Госсобрания».

Курултайные депутаны без чести и совести


Госсобрание внесло поправки в закон «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан». В соответствии с ними, теперь помощник депутата может лишиться своего статуса если Комиссия по депутатской этике найдет в его действиях и словах «урон чести и достоинству депутата или репутации всего Госсобрания». Ранее лишить помощника удостоверения мог только сам депутат, к которому он прикреплен.

В Госсобрании пояснили, что поводом послужила «деятельность отдельных помощников депутатов, которые стали злоупотреблять своими полномочиями, действовать в личных интересах, напрямую обращаться в прокуратуру и другие госорганы».

Депутат Рустам Хафизов ранее сообщил, что фракция КПРФ категорически не поддерживает новую концепцию и считает её посягательством на права в основном оппозиционных депутатов и их помощников, имеющих особое от правящей партии мнение.

Эхо Москвы
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  • 1 | 28.02.2021, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся эта сводная ПЖиВ доказала что все её действия направлены против всего народа Башкортостан а. Основание: ими подсчитанная статистика показала вымирание народа скрытое под лукавым: Сокращение численности населения#"!

Путин уходи!



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Посмотрите Москоу Пост за последнее число.



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  • 3 | 28.02.2021, 14:23 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40666 | Рейтинг: +5104,2
1 | 28.02.2021, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся эта сводная ПЖиВ доказала что все её действия направлены против всего народа Башкортостан а. Основание: ими подсчитанная статистика показала вымирание народа скрытое под лукавым: Сокращение численности населения#"!
Путин уходи!
=========================================================
Ворон ворону глаз не выклюет! Даже если наша бабка и Калатунебай будут против.



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  • 4 | 28.02.2021, 14:38 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40666 | Рейтинг: +5104,2
Казбек и деньги: краткая история угнетённой сталинистки и её мужчин

Я понимал, что человек, который состоит целиком и полностью из говна, обязательно заявит о себе так, что все будут знать его имя и обязательно добавлять рядом какой-нибудь ругательный эпитет. Ждать пришлось недолго.

Есть такая Катя ̶К̶а̶з̶б̶е̶к̶ Дубовицкая, ставшая знаменитостью после того, как коррумпированная организация Amnesty International исключила Навального из числа «узников совести» по доносу Кати и других проституток из Russia Today.
итак, кто такая Катя, почему ей так важно мочить Навального.

Именно в этом месте наследница долларового миллионера Катя Дубовицкая, окончившая школу дизайна Parsons в Париже и Нью-Йорке и учившаяся писать роман про гомосексуалов в Оксфорде под бдительным надзором местных профессоров, решила делать то, к чему по жизни имеет самое прямое отношение.
Но вот незадача: сложновато быть угнетённой с папиными миллионами.
Недолго подумав, Катя взяла тюркскую фамилию «Казбек».

Тут надо сделать пояснение: Катя не просто, как вы могли догадаться, человек левых политических взглядов. Она часть его самого токсичного сегмента, так называемых tankies. Суть крайне простая: ненавидеть всё, что связано с Америкой, где они живут, и восхвалять все самые дикие режимы в мире: от Мао Цзэдуна и Ким Чен Ира до Башара Асада, Лукашенко и Путина. Чем Катя и занимается: то объясняя американцам, что в Беларуси протестуют сплошь агенты ЦРУ, то неиронично втапливая за расстрелы, Сталина и Мао. Если владеете английским, пройдитесь по ссылке в этом абзаце, там персонаж раскрывается до самых глубин.

Поэтому Катя решает ̶ж̶р̶а̶т̶ь̶ ̶г̶о̶в̶н̶о̶ стать колумнисткой Раши Тудей и, простигосподи, Царьград-ТВ.

Но подъедание говна на госпомойках не до конца удовлетворяет нашу миллионершу и защитницу музыкантов из Литвы, и Катя решает устроить прямую атаку на Навального.
Катя пишет тред в твиттере о том, какой ужасный националист Навальный, используя множество манипуляций и лжи.

Бдительный читатель спросит: но зачем, зачем вообще долларовой миллионерше сдался Навальный?
Ответ очень простой: деньги и зависть.



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  • 5 | 28.02.2021, 15:15 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40666 | Рейтинг: +5104,2
По предварительным данным, вертолёт ВКС России осуществлял патрульную миссию в провинции Хасака с целью выявления незаконных бандформирований и их ликвидации.
Подробнее на: https://avia.pro/news/vertolyot-vks-rossii-mi-35-poterpel-kr
ushenie-v-sirii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
======================================
Раб галерный посылает наших ребят на бойню.



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  • 6 | 28.02.2021, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 юнг

Не может этого быть, Путин уже пять раз войска вывел оттудова!
Грех клеветать на нашего солнцеликого!



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  • 7 | 28.02.2021, 17:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Курултайщики себя дискредитируют без конца, каждый пытается лизнуть и прогнуться перед властями в надежде сохранения хлебного места. Стукачество там процветает колоссальное, крысы в бочке.
Сейчас драка началась в госдуму, в город. Драка будет настолько жесткой, что «элиты» не заметят угрозу народного бунта, по причине банального подорожания тнп и особенно еды. То есть, ждём дичайшую инфляцию и следом обесценение рубля по отношению к основным валютам. Бизнес потихоньку покидает республику, бегут все и вся, остаются провластные сидят на монополии. Жаль, что из кабинетов это все не видно, а по итогу опять спад и дипрессуха на годы.



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  • 8 | 28.02.2021, 18:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!
---------
Нет, не уходи! Держись до последнего.



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  • 9 | 28.02.2021, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как констимтуционному суду Башкортостана приказали долго жить, так и этим курултаям пора на покой. Нечего изобракжать несуществующее.



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  • 10 | 28.02.2021, 19:11 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40666 | Рейтинг: +5104,2
9 | 28.02.2021, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как констимтуционному суду Башкортостана приказали долго жить, так и этим курултаям пора на покой. Нечего изобракжать несуществующее.....
=========================Получая нехило, плюс привилегии и непыльная работа.



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  • 11 | 28.02.2021, 19:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10юнг
Что, пусти свинью за стол, онаноги на стол!



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  • 12 | 28.02.2021, 20:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Любят оиберасты копаться в дерьме и, как найдут какое-нибудь враньё про недостатки в РФ, так сразу оживляются, топают своими кривыми ножками, стучат своими костлявыми кулачками, брызжут слюной во все стороны и т.п.! Но когда найденные ими всякие лживые недостатки разоблачают, так сразу забывают про эту тему и больше её не вспоминают, думая что и все остальные про это забудут! Не забудут! Прекрасно помнят всё ваше враньё! Очень Опытный



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  • 13 | 28.02.2021, 20:39 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40666 | Рейтинг: +5104,2
11 | 28.02.2021, 19:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10юнг
Что, пусти свинью за стол, онаноги на стол!
====================================
Это ты про нашу бабку?



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3






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