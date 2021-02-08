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Татар Башкирии снова пытаются поделить

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Ильнар Гарифуллин анализирует последние действия властей Башкортостана, которые объявили о создании "мишарского" историко-культурного центра на западе республики, где преимущественно проживают татары.

Татар Башкирии снова пытаются поделить


Правительство РБ отдало распоряжение о создании двух новых историко-культурных центров: башкирского в Туймазинском районе и "мишарского" — в Балтачевском. Теперь таких историко-культурных центров, филиалов Дома дружбы народов Башкортостана, будет целых 25 штук: 19 на территории РБ и еще 6 за её пределами. Причем, последние (в Курганской, Челябинской, Оренбургской областях, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе) были открыты буквально в прошлом году. Резонно возникают вопросы: кто такие мишаре, почему в их честь открывают отдельный историко-культурный центр и почему понадобился башкирский центр в Туймазинском районе?

Давайте разбираться.

По каким принципам открывают эти историко-культурные центры? Если зайти на сайт Дома дружбы народов, увидим такие вот строки: "С целью сохранения культурных традиций, возрождения национального самосознания в республике были открыты историко-культурные центры, направленные на сохранение на своей базе историко-архитектурных памятников, языка, традиций и культуры того или иного народа". Позвольте, до сегодняшнего дня ученое сообщество и сами представители группы татар-мишарей знали, что они — не национальность, не этнос и даже не этническая группа, а всего лишь субэтнос внутри татарского народа. И вдруг, на тебе! В нарушение собственных уставных принципов Дом дружбы народов открывает в их честь целый историко-культурный центр. Странно, не правда ли? Т.е. теперь получается, что, по мнению руководства Дома дружбы народов РБ и хабировской администрации, в этой республике вдруг "обнаружили" новую народность, которой необходимо срочно оформиться и самобытность которой нуждается в государственной поддержке.

Сначала под эгидой всё того же Дома дружбы народов и башкирских этномиссионеров вышла книга "Мишаре Башкортостана", где как раз и была попытка обоснования существования такого отдельного народа как мишаре (правда, на обложке почему-то изображены не татары-мишаре, а мещеряки, т.е. мордва, но разве этих авторов волнуют такие подробности?)... А теперь под это дело создают отдельный историко-культурный центр. Такое грандиозное "открытие" тянет, я не побоюсь этого слова, на Нобелевскую премию мира, ведь где это видано, чтобы в XXI веке вдруг обнаружилось существование целого народа! Однако разумеется, всё гораздо прозаичнее.

Еще в 2019 году появилась информация о планах по уменьшению численности татар, проживающих в Башкортостане — путем вычленения из них отдельной группы так называемых "мишарей". Автор плана — директор Дома дружбы народов Ильгиз Султанмуратов. Для этого планировалось открыть "мишарский центр" в Балтачевском районе. Идею протолкнули в список рекомендаций, данных Советом по правам человека при президенте РФ главе РБ Радию Хабирову. Удивительно, как заезжие московские правозащитники, не проверив всю информацию, легко повелись на эту утку и в серьезный документ включили подобную бредовую идею. Эту информацию о планах Султанмуратов поспешил озвучить в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" еще в сентябре 2019 года.

У наблюдателей со стороны наверное возникает резонный вопрос: а был ли на вот это вот всё запрос со стороны общества? Может быть, некие неизвестные балтачевцы вдруг озаботились проблемой "мишаризма" и слёзно умоляли Дом дружбы народов открыть такой центр у них в районе? Конечно же, нет. Ведь даже те люди, душу которых очень греет поговорка "Мишаре — это сливки татар", никогда не согласятся с сепарацией татар-мишарей в отдельную этническую группу. Не говоря уже о том, что для подобных шагов нет никаких исторических предпосылок. И поэтому башкирские "этномиссионеры", которые просто отрабатывают вложенные в них огромные финансовые средства, пошли по этому привычному для них и простому как пробка варианту — административным путем продавить этот вопрос.

Зачем всё это делается? Тут два момента. В случае с мишарским историко-культурным центром в Балтачевском районе мы наблюдаем попытку расколоть татарскую нацию. Башкирские "этномиссионеры" сделали попытку прощупать почву среди пензенских татар в 2019 году, настраивая тех на сепарацию в отдельный этнос. Но попытка эта не увенчалась успехом. И теперь, как мы видим, они пошли привычным для себя путем, положившись на административный ресурс. Плюс ко всему, группой башкирских "этномиссионеров" культивируется придуманный ими миф о том, что мишаре — не просто отдельный, а чуть ли не родственный башкирам народ с общей историей. Мол, "деды наши вместе воевали" и т.д. Если уж пойти по такому пути, то пропагандисты должны были упомянуть одну маленькую, но весьма важную деталь: татары-мишаре участвовали в подавлении так называемых "башкирских" восстаний, за что часто и получали себе в надел дополнительные земельные угодья. Но подобные вещи мы, конечно же, не услышим, ведь это рушит создаваемый ими исторический миф.

Не удивлюсь, если скоро найдётся какой-нибудь бюджетник, условный директор какой-нибудь местной школы, или недалекий пенсионер (как, например, в Татышлинском районе), который будет объявлен "главным мишарином" Башкортостана, от лица которого будут транслироваться "правильные" установки перед переписью населения: 1) "мишаре" — это отдельный народ; 2) надо в переписи записаться мишарином; 3) татары, Татарстан нам никто, вся наши история связана с родственным нам башкирским народом. Конечная цель — не просто расколоть татарскую нацию и вычленить из нее отдельную группу мишарей, главное — через этот инструментарий уменьшить численность татар, проживающих в Башкортостане (уфимских татар). И таким образом через новый историко-культурный центр официальная башкирская пропаганда будет пытаться конструировать новый этнос. Одного лишь переписывания татар башкирами будет мало, решили они, поэтому и взялись за "мишарский" проект.

А уж открытие башкирского центра в преимущественно татарских Туймазах — вообще нонсенс. Это всё равно что завтра в Сибае открыть какой-нибудь марийский культурный центр. Ведь согласно даже последним сфальсифицированным данным, большинство населения как в районе, так и в городе Туймазы составляют татары. А по реальным цифрам татары здесь и вовсе составляют подавляющее большинство — достаточно съездить туда любому желающему и убедиться в этом лично. Но несмотря на это никто не собирается строить здесь татарский культурный центр, что было бы вполне логично. Напротив, построили именно башкирское учреждение. Если учесть, что в расположенном неподалеку другом татарском районе РБ — Илишевском — с приходом администрации Радия Хабирова в 2018 году также построили аналогичный башкирский центр, то всё встает на свои места. По сути, паранойя в головах башкирских чиновников достигла такого предела, что они начали строить некие "культурные" форпосты на границе с Татарстаном, видимо, поверив в придуманные ими самими сказки о желании этой республики присоединить эти территории к себе.

Помимо этого сама структура национально-культурных центров является ярчайшим индикатором перекоса в национальной политике, проводимой башкирским властями, и ущемления прав татар, проживающих в Башкортостане. К примеру, если башкирских центров теперь будет 5 (это не считая расположенных в других регионах, также находящихся на содержании республиканского бюджета), а русских — фактически 4 (помимо собственно русского центра в селе Красный Яр Уфимского района также есть Цветаевский, Аксаковский и центр "Никольский храм"), то татарских — всего один, который расположен в Буздякском районе. Да и то надо сказать, что минкульт РБ и Дом дружбы народов, которому он подчиняется, несколько лет назад выселили данное учреждение из села Килимово в районный центр, сославшись на неоконченность реставрационных работ во дворце татарских дворян Тевкелевых, где изначально и располагался Татарский историко-культурный центр. Надо отметить, что реставрация этого дворца была в целом завершена (желающие также могут съездить и убедиться в этом лично), необходимы были только завершающие аккорды и оформление всех необходимых юридических документов. И теперь дворец татарских дворян Тевкелевых, между прочим, памятник архитектуры XIX века, просто напросто ветшает и постепенно разрушается, будучи намеренно брошенным министерством культуры РБ. И в итоге получается, что денег на нормальное функционирование одного единственного татарского историко-культурного центра в Башкортостане нет, а на открытие башкирских центров в местах, где башкир практически нет, средства есть. При том, что численность татар в Башкортостане, по разным оценкам, составляет от 1 до 1,5 млн человек.

Что это, если не политика дискриминации и ущемления прав людей по национальному признаку?

Еще один интересный момент: в приказе говорится о том, что штатные единицы для этих двух новых центров ("мишарского" и башкирского) будут выделяться "за счет оптимизации существующих историко-культурных центров". Остается спросить: а за чей счет? Кто станет жертвой? Историко-культурный центр какого народа "пойдет под нож" во славу игр по фальсификации итогов переписи и последующего этноцида татар Башкортостана?

Ильнар Гарифуллин, Идель.Реалии
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  • 1 | 08.03.2021, 17:43 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5003 | Рейтинг: -754,5
Похоже ильнару одно место показали скипидаром...



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  • 2 | 08.03.2021, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Правительство РБ отдало распоряжение о создании двух новых историко-культурных центров: башкирского в Туймазинском районе и "мишарского" — в Балтачевском.
Теперь таких историко-культурных центров,
филиалов Дома дружбы народов Башкортостана,
будет целых 25 штук: 19 на территории РБ и еще 6 за её пределами......."
===================================================
В Российской Федерации, по данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, в РФ проживает 1 584 554 башкир ,
из них 1 172 287 — в Республике Башкортостан.
Численность в Мире башкир ВСЕГО около 2 миллионов человек.
на каждый культурный центр приходится в Мире приходится по
80 000 тысяч башкир !
Интересно Средняя численность индусов на свои культурные
центры составляет в среднем человек ?
Если их - 1 , 304 миллиарда человек Второго по численности
населения на Земном шаре ?



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  • 3 | 08.03.2021, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.03.2021, 17:43 | Автор: Дед

Похоже ильнару одно место показали скипидаром...
===============================================
Уважаемый ! У вас на сегодня неправильная ориентация
мысленных тропок ! Надо отдохнуть ! Так сказать поправить
градуировку ! Баю бай , бай ! Оно понятно Праздник !



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- будет ли создан Усергенский историко-культурный Центр?
неудобно когда ущемляют этнос усерген



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  • Эксперт
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  • 5 | 08.03.2021, 19:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70269 | Рейтинг: +11712,8
1. До сентябрьской переписи еще полгода - и чем она ближе, тем больше будет раздрая. СРАдий взял курс на снижения количества татар в Б-стане - быть третьими не хочется.
2. Татарам и Т-стана, и Б-стана - нужно быть умней - не втягиваться в это противостояние, а - используя свои ресурсы, включая в первую очередь ТНВ и иные коммуникации - призывать татар и прочих мешар регистрироваться на Госуслугах и там САМИМ заполнять анкету - без посредников-переписчиков. Тогда вас никто не запишет в эльфы. орки или башкиры.
Дополню, что за пожилых и несовершеннолетних - взрослым и продвинутым можно будет заполнить анкету - за всю родню, если у них нет интернета в глухих аулах или они не умеют(или не с чего) им пользоваться. Достаточно знать их пароли.
Регистрироваться можно через МФЦ. А можно - самостоятельно:
https://mfc22.ru/news/48964/



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  • 6 | 08.03.2021, 21:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Еще один интересный момент: в приказе говорится о том, что
штатные единицы для этих двух новых центров
("мишарского" и башкирского) будут выделяться
"за счет оптимизации существующих историко-культурных центров".
Остается спросить: а за чей счет? Кто станет жертвой?...."
====================================================
. Проблемы башкирского общества на современном этапе ,
это усиление и фабрикация " фактов " для возвеличивания
своей исторической прошлой значимости в своей
бесследности и бледности в Мировой Истории , башкирского
народа !
Могут " оптимизировать " любые историко-культурные центры
любых народов КРОМЕ русского и башкирского !
Из успешно действующих 16 уникальных историко-культурных
центров народов РФ !



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  • 7 | 08.03.2021, 21:17 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4459 | Рейтинг: -189,9
Тебе то Кухарка какое дело до этого? Все правильно делается.У мишар своя культура и язык и довольно сильно отличаются от опекаемых их казанских татар.Татарстан пусть берет пример у Башкортостана и открывает у себя башкиро-мишарские центры налоги же поступают от них.



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  • 8 | 08.03.2021, 21:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 08.03.2021, 21:17 | Автор: Sharik

Тебе то Кухарка какое дело до этого? Все правильно делается.У мишар своя культура и язык и довольно сильно отличаются от опекаемых их казанских татар.Татарстан пусть берет пример у Башкортостана и открывает у себя башкиро-мишарские центры налоги же поступают от них.
===================================================
Выступают старые Мифологические марионетки , из сундука забытого кукловода ?



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  • 9 | 08.03.2021, 21:53 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1727 | Рейтинг: +381,9
Шарик из племени усырган нарисовался.Башлык дал команду главам, теперь те из кожи будут лезть чтобы выполнить указание по увеличению башкир и уменьшению татар. Кстати у чинуш нация зависит от того кто рулит регионом. Если будет башлык мариец, все в одночасье станут ими. Но скорее что этот мариец быстро перекрасится и всех марийцев перепишет в республикообразующую нацию. Теплое кресло под задницей важнее.



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  • 10 | 08.03.2021, 22:19 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4459 | Рейтинг: -189,9
Резус мишарин же лучше звучит и вся Россия знает мищерские края,столько знаменитых людей вышло из этого народа и вдруг отказаться от названия.
Лучше мишарином быть чем не русским татарином зваться.



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  • 11 | 08.03.2021, 22:24 | Автор: buran
    Публикации: 0 | Комментарии: 108 | Рейтинг: -2,3
Но тогда придется делится в каждом районе Башкортостана и деревнях да и в городах Башкортостана о национальности,Башкир и Татар+Мишар-Урыс и другие нации.Кому нужна такая выдумка и разделения Национальности-это не к добру.А по национальности Глава РФ-не слова.А ведь Он по лицу уже все отдает,но не на Русского.Да и честного Русского вообще и не было во Главы Страны Советов да и сейчас.Да и лепят всем что Они Башкиры,это тоже не хорошо.У Нас Отец и Мама были Татарами,а вот Отец моего Отца говорили,что ОН вроде Башкорт. А Нас восемь Человек и у всех национальность написали по разному,кто то Башкорт,а кто то Татарка-Татарин.Кто об этом виноват,сельский совет в Башкирском Автономном Советском Социалистической Республике. Как говорили раньше:Все Мы жители СССР.



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  • 12 | 08.03.2021, 22:29 | Автор: buran
    Публикации: 0 | Комментарии: 108 | Рейтинг: -2,3
А в Москве хотят,что бы было Русская Республика рядом со Свердловской области или полностью.



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  • 13 | 08.03.2021, 23:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Русские писатели эСССРовской эпохи в книгах писали: Подпольщики зашли в Башкирскую деревню Уктус и провели там свою сходку...
Уктус это южная часть ЕК/б.



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  • 14 | 09.03.2021, 06:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Лучше мишарином быть, чем не русским татарином зваться.

--------------------------

"Русский татарин"... Вот именно, ибо звучит грамотно. Прилагательное-существительное. Сталин себя только так и называл: "Я русский грузинского происхождения!"

А вообще, поговорка про "Ивана, не помнящего родства", имеющая явный негативный оттенок, с некоторых пор для меня стала приобретать некий положительный момент. Поскольку бурение вглубь Истории вскрывает такие подземные пласты, откуда на поверхность фонтанирует только кровь.

И вот дела давно минувших дней становятся предметом наших претензий друг к другу и межнациональных распрей. Мозги накрывает шизофрения.

Дело даже не в том, что ты - татарин, я - башкир, а в том, что нас, получается, легко стравить. Кому это надо? Тому, кто хочет распада страны.



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