Палата холуев и стукачей ...

Общественная палата Башкирии обратилась в прокуратуру с жалобой на СМИ Татарии.Публикацию прокомментировал председатель ОП РБ Ростислав Мурзагулов.Общественная палата РБ обратилась к прокурору с просьбой дать правовую оценку публикациям, вышедшим в СМИ Татарстана.«Под видом критики процесса "башкортизации" населения, формируют у читателя убеждение о наличии фактов массового притеснения татарского населения в Республике Башкортостан по признаку национальности, тем самым формируя негативное, враждебное отношение к башкирскому населению, которое в статье противопоставляется татарскому населению», – говорится в обращении к прокурору Башкортостана Владимиру Ведерникову.В обращении речь идет о публикации на сайте интернет-издания «Реальное время» с заголовком «Почему меня заставляют стать башкиром, что за цирк?», который опубликован 3 марта 2021 года.Как отмечают в Общественной палате РБ, из комментариев пользователей под публикацией следует, что статья провоцирует у читателей серьезные эмоции, споры о происхождении народов и национальностей, а также превосходстве одной национальности над другой.«Когда я читаю подобные вещи, у меня сердце сжимается и от боли, и от обиды, и даже, честно говоря, от злости на тех, кто стравливает наши народы, близкие настолько, что найти ту границу, где заканчивается татарин и начинается башкир практически невозможно. Тем более, что есть признаки некой кампанейщины, видим, что есть некие заинтересанты, которые инвестируют деньги в это стравливание. Я не знаю, с какими целями они это делают, но эта публикация, конечно, безобразна. Здесь, на мой взгляд, классическое разжигание межнациональной розни. Но я не прокурор и не адвокат, мои коллеги считают, что прокуратура должна выяснить, не было ли там состава преступления, и если он был, то за него должны ответить те, кто этим занимается», – заявил председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.