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Палата холуев и стукачей

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 40798 | Комментарии: 20
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Общественная палата Башкирии обратилась в прокуратуру с жалобой на СМИ Татарии.

Палата холуев и стукачей


Публикацию прокомментировал председатель ОП РБ Ростислав Мурзагулов.

Общественная палата РБ обратилась к прокурору с просьбой дать правовую оценку публикациям, вышедшим в СМИ Татарстана.

«Под видом критики процесса "башкортизации" населения, формируют у читателя убеждение о наличии фактов массового притеснения татарского населения в Республике Башкортостан по признаку национальности, тем самым формируя негативное, враждебное отношение к башкирскому населению, которое в статье противопоставляется татарскому населению», – говорится в обращении к прокурору Башкортостана Владимиру Ведерникову.

В обращении речь идет о публикации на сайте интернет-издания «Реальное время» с заголовком «Почему меня заставляют стать башкиром, что за цирк?», который опубликован 3 марта 2021 года.

Как отмечают в Общественной палате РБ, из комментариев пользователей под публикацией следует, что статья провоцирует у читателей серьезные эмоции, споры о происхождении народов и национальностей, а также превосходстве одной национальности над другой.

«Когда я читаю подобные вещи, у меня сердце сжимается и от боли, и от обиды, и даже, честно говоря, от злости на тех, кто стравливает наши народы, близкие настолько, что найти ту границу, где заканчивается татарин и начинается башкир практически невозможно. Тем более, что есть признаки некой кампанейщины, видим, что есть некие заинтересанты, которые инвестируют деньги в это стравливание. Я не знаю, с какими целями они это делают, но эта публикация, конечно, безобразна. Здесь, на мой взгляд, классическое разжигание межнациональной розни. Но я не прокурор и не адвокат, мои коллеги считают, что прокуратура должна выяснить, не было ли там состава преступления, и если он был, то за него должны ответить те, кто этим занимается», – заявил председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 08.03.2021, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тут последний раз СЮ играл с АБ в Казани . Татары охренительно добрый клип выложили. Без иронии , ваще классный ... щас скину Кухарке и Корнею в вотсап . если кто с ними дружен можете запросить , УЖ не даёт право на видео инфу
турк



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  • Участник
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  • 2 | 08.03.2021, 17:46 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5003 | Рейтинг: -754,5
Я всегда говорил, что кухарка разбирает рознь между башкирами и татарами. Может ее зайсется ФСБ?



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4

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  • Гость
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  • 3 | 08.03.2021, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И опять и снова башкиры обращаются с жалобами на татар ,
то к Президенту РФ - ВВ ПУТИНУ , то ген прокуратуру РФ !
Сами же башкиры начинают дрязги и скандалы , а потом когда появляются со стороны татар " отповеди " начинаются стенания на таких " неблагодарных и циничных " ТАТАР !



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3

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  • Гость
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  • 4 | 08.03.2021, 17:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.03.2021, 17:46 | Автор: Дед

Я всегда говорил, что кухарка разбирает рознь между башкирами и татарами. Может ее зайсется ФСБ?
======================================================
Уважаемый у вас Ку - ку , ку - ку ?
....Общественная палата Башкирии обратилась в прокуратуру
с жалобой на СМИ Татарии." ..."
При чем здесь мадам КУХАРКА ?
Кстати ! Уважаемая мадам Кухарка !
От души , Поздравляю Вас с Международным днем 8 Марта !
Желаю Счастья , доолгих лет Жизни и Здоровья !



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  • Гость
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  • 5 | 08.03.2021, 18:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............" Публикацию прокомментировал председатель ОП РБ Ростислав Мурзагулов.

Общественная палата РБ обратилась к прокурору с просьбой дать правовую оценку публикациям, вышедшим в СМИ Татарстана....."
============================================
Удивительно ! Как и кто надоумил Р. Мурзагулова защищать народ который ( он считает ) в основном террористами и вахабитами ! Ведь при обсуждении разработки горы КУШТАУ , он чуть ли не весь народ - башкир , обвинил в терроризме и экстремизме и стоял горой за офшорных хозяев БСК , то есть за уничтожение местного ареала обитания местного башкирского народа !



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  • 6 | 08.03.2021, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никто не вовлекает башкир и татар в междоусобную распрю. Разногласия между этими народами возникли не сегодня и не завтра прекратятся.

Только формирование подрастающего поколения в уважении культуры, языка иных народов может ослабить напряженность и в далеком будущем проблема будет снята.



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  • 7 | 08.03.2021, 18:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда башкиры хулят татар, то это в порядке вещей, а когда татары отвечают правдой - ой как больно.



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Всех прекрасных дам поздравляю с Праздником !



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  • 9 | 08.03.2021, 19:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70269 | Рейтинг: +11712,8
4 | 08.03.2021, 17:58 | Автор: Не зарегистрирован

Спасибо, дорогой))))



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3

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  • Участник
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— главный бухгалтер, трудоустройство постоянное, МУП «ЖКХ Железнодорожный», Белорецкий район, платят от 38592 до 44381 рубля, усиленное питание, спецжиры доступно одно вакантное место;



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4

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  • Гость
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  • 11 | 08.03.2021, 19:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 08.03.2021, 19:20 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4784 | Рейтинг: -339,6
— главный бухгалтер, трудоустройство постоянное, МУП «ЖКХ Железнодорожный», Белорецкий район, платят от 38592 до 44381 рубля, усиленное питание, спецжиры доступно одно вакантное место;
________________________________
тока все МУПы и МБУ УЖХ Уфы признали банкротами ... ты на что царская рожа человека подбиваешь))))
турк



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1

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  • Гость
  •  
  • 12 | 08.03.2021, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 08.03.2021, 19:32 | Автор:

— главный бухгалтер, трудоустройство постоянное, МУП «ЖКХ Железнодорожный»,

Белорецкий район,

платят от 38592 до 44381 рубля, усиленное питание, спецжиры доступно одно вакантное место;
________________________________
тока все МУПы и МБУ УЖХ Уфы признали банкротами ... ты на что царская рожа человека подбиваешь))))
турк
============================================
Извините ! Сэр ,..." все МУПы и МБУ УЖХ Уфы ...."это Белорецкого района ?



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  • Эксперт
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  • 13 | 08.03.2021, 19:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70269 | Рейтинг: +11712,8
На фото - очевидно кто кого и с кем стравливает. Не только с татарами, со всеми остальными народами мира.

Это как "русские не сдаются", "русские своих не бросают" - в пику всем остальным народам, которые якобы всегда сдаются и всегда бросают. И сдаются. и бросают.

А потомки СЮки - и отступали, и сам он отступал.



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2

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  •  
  • 14 | 08.03.2021, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзик в очередной раз пытается отвлечь людей от реальных проблем в республике, стравить и тем самым снять с повестки свои промахи. Хорошая попытка, но нет, или трусы снимай или очки надень сердешный ты наш борец за права народов на национальное самоопределение.
Старый фокус, которым вы смогли вымутить место под солнцем больше не прокатит. Дураков простите больше нет.
Но дам бесплатный совет: «смажь лыжи по погоде и беги обратно на рублевку, там нюхай и пей, а нас больше не вспоминай даже».



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1

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  • Гость
  •  
  • 15 | 08.03.2021, 20:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Извините ! Сэр ,..." все МУПы и МБУ УЖХ Уфы ...."это Белорецкого района ?
____________________________--
сэр, вы - лошадь.... мою не видели?
сэр, вы сами лошадь.... свою ищите

ты думаешь в Белорецке лучше чем в Уфе?
турк



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0

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  • Гость
  •  
  • 16 | 08.03.2021, 20:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 08.03.2021, 20:24 | Автор:

Извините ! Сэр ,..." все МУПы и МБУ УЖХ Уфы ...."это Белорецкого района ?
____________________________--
сэр, вы - лошадь.... мою не видели?
сэр, вы сами лошадь.... свою ищите

ты думаешь в Белорецке лучше чем в Уфе?
турк
=====================================
Молодец ! Мне нравиться ! Остроумно и смешно !



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1

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  • 17 | 08.03.2021, 21:56 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4459 | Рейтинг: -189,9
13 | 08.03.2021, 19:49 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70268 | Рейтинг: +11713,3
На фото - очевидно кто кого и с кем стравливает. Не только с татарами, со всеми остальными народами мира.

Это как "русские не сдаются", "русские своих не бросают" - в пику всем остальным народам, которые якобы всегда сдаются и всегда бросают. И сдаются. и бросают.

А потомки СЮки - и отступали, и сам он отступал.
============================================
Во первых когда говорят "русские не сдаются" то имеют ввиду все 145 млн.,
населения без миллиона, куда входят казнокрады ,всякая продажная тварь и иноагенты типа кухарки.



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3

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  • Гость
  •  
  • 18 | 08.03.2021, 22:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во первых когда говорят "русские не сдаются" то имеют ввиду все 145 млн.,
населения без миллиона, куда входят казнокрады ,всякая продажная тварь и иноагенты типа кухарки.
_____________________________________
прикинь, в Б. Куяше церковь уже почти достроили , а аль-рахим ни)(уа... там блят радиация и денег нет . а тут ...
турк



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  • 19 | 09.03.2021, 01:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец ! Мне нравиться ! Остроумно и смешно !
____________________________-
блят я бы принял... но ты э даже не видишь -1. где я улыбаюсь 2. чел проблемы ЖКХ ваще не понимает и 3. Да Кеша Дружбан мой
турк



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  • Гость
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  • 20 | 09.03.2021, 06:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
'русские своих не сдают'
ххх
Суворов именем которого обозван орден - это боевая награда, 7 тысяч воинов бросив драпанул от Наполеона и стал вечно непобедимым! Наполеон их подобрал, одел, обул, накормил и без взаимообмена вернул Павлу-I.
Кутузов Бородинскую битву проспал после утех с двумя 14летними девочками. 30 тысяч раненных рус. бойцов бросил и Растопчину приказал поджечь Москву, а кого успел, спасал Наполеон.
В0В что там делала Зоя Космодемьянская повешенная фашистами?!
По сей день Путин отказывает каждому в правена жизнь, это паёк или прожиточный минимум!



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