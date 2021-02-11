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О лживых башкирских СМИ и закручивании гаек

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Кампанией по закручиваю гаек назвал вал судебных исков к «Эху» доктор социологических наук Арсен Нуриджанов.

О лживых башкирских СМИ и закручивании гаек


— То, что их количество увеличивается, говорит о том, что идет закручивание гаек, — считает Нуриджанов. – Запретительные законы, ограничение интернета – все это сигнал к ужесточению наказания за свободные высказывания в интернете – фактически запугивание людей.

Идет трансформация, прежде всего в обществе. Общество проснулось, активно высказывает позицию, очень часто негативную, и это власть пугает, противопоставить этому что-то сложно. Многие вещи из привычной пропаганды, обкатываемой годами, сегодня не работают с молодежью и в соцсетях, там, где наиболее продвинутые и образованные.

По его словам, в регионе нарастает цензура.

— Нарастают судебные преследования журналистов. Я так понимаю, что суды послушно берут под козырек. Свобода слова в республике скукоживается. Это мое видение.

Информацию, распространяемую госСМИ об аресте в Австрии Урала Рахимова, он назвал фейковым вбросом для отвлечения внимания от происходящего в республике.

— Скорее всего, это политтехнологический ход — и очень удачный. Но, честно говоря, было бы неплохо привести сюда Урала Рахимова, чтобы он всё рассказал, или на очной ставке с Изместьевым.
Уже два министра регионального правительства оказались втянуты в уголовное расследование о строительстве очистных сооружений в селе Маячное.

— Надо сказать спасибо правоохранительным органам, что хоть в чем-то они работают. Это не конфликт политических элит, это обычные хозяйственные дела. Случайно, что к этому времени Беляев стал вице-премьером. Это никакая-то там сиюминутная месть МВД Хабирову за что-то. С другой стороны, у Хабирова с кадрами плохо: «свои» это здорово. Но руководя такой большой республикой, невозможно опираться только на своих. Надо искать новые кадры, подбирать.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 12.03.2021, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можно ли говорить только о лживых башкирских СМИ и "закручивании гаек" именно в отдельно взятой Республике? Это правильный подход в определении башкирских СМИ?

"Закрыли рот" всем, кто имеет личное мнение на реальную действительность. И это произошло и происходит не только в РБ, это повсеместное явление на Великой русской равнине.



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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 12.03.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Закрыли рот" всем, кто имеет личное мнение на реальную действительность. И это произошло и происходит не только в РБ, это повсеместное явление на Великой русской равнине.
==================
Что говорить о "Великой русской равнине", если в самой Великой Светочи Демократии могут заткнуть и затыкают рот своему Президенту!



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