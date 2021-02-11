О лживых башкирских СМИ и закручивании гаек

Кампанией по закручиваю гаек назвал вал судебных исков к «Эху» доктор социологических наук Арсен Нуриджанов.— То, что их количество увеличивается, говорит о том, что идет закручивание гаек, — считает Нуриджанов. – Запретительные законы, ограничение интернета – все это сигнал к ужесточению наказания за свободные высказывания в интернете – фактически запугивание людей.Идет трансформация, прежде всего в обществе. Общество проснулось, активно высказывает позицию, очень часто негативную, и это власть пугает, противопоставить этому что-то сложно. Многие вещи из привычной пропаганды, обкатываемой годами, сегодня не работают с молодежью и в соцсетях, там, где наиболее продвинутые и образованные.По его словам, в регионе нарастает цензура.— Нарастают судебные преследования журналистов. Я так понимаю, что суды послушно берут под козырек. Свобода слова в республике скукоживается. Это мое видение.Информацию, распространяемую госСМИ об аресте в Австрии Урала Рахимова, он назвал фейковым вбросом для отвлечения внимания от происходящего в республике.— Скорее всего, это политтехнологический ход — и очень удачный. Но, честно говоря, было бы неплохо привести сюда Урала Рахимова, чтобы он всё рассказал, или на очной ставке с Изместьевым.Уже два министра регионального правительства оказались втянуты в уголовное расследование о строительстве очистных сооружений в селе Маячное.— Надо сказать спасибо правоохранительным органам, что хоть в чем-то они работают. Это не конфликт политических элит, это обычные хозяйственные дела. Случайно, что к этому времени Беляев стал вице-премьером. Это никакая-то там сиюминутная месть МВД Хабирову за что-то. С другой стороны, у Хабирова с кадрами плохо: «свои» это здорово. Но руководя такой большой республикой, невозможно опираться только на своих. Надо искать новые кадры, подбирать.