Жулики и воры украли образование.

Госдума РФ вводит непонятный закон, запрещающий образование без разрешения властей. Законопроект вызвал критику научного сообщества.Госдума в финальном третьем чтении приняла законопроект, который вводит госконтроль за просветительской деятельностью. Как сообщают «Открытые медиа», законопроект поддержали 308 депутатов, против выступили 95, еще один народный избранник решил воздержаться.Под просвещением понимается «распространение знаний» и «формирование умений, ценностных установок».Просветительская деятельность теперь является задачей правительства. Как отмечается на сайте Госдумы, «закон призван оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».Закон выглядит мягко говоря неясно. Встает вопрос - что можно считать «антироссийской пропагандой», если множество блогеров часто негативно высказываются о плачевном уровне жизни в нашем государстве на фоне стран Европы. В каком-то смысле это тоже можно приплести под понятия закона.Даже научное сообщество высказалось против этих поправок. Речь идет о президиуме Российской академии наук, Главном редакторе научного издания N+1 Илье Ферапонтове и других.