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Жулики и воры украли образование

  • Опубликовано: ПроУфу | 17.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 37439 | Комментарии: 7
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Госдума РФ вводит непонятный закон, запрещающий образование без разрешения властей. Законопроект вызвал критику научного сообщества.

Жулики и воры украли образование


Госдума в финальном третьем чтении приняла законопроект, который вводит госконтроль за просветительской деятельностью. Как сообщают «Открытые медиа», законопроект поддержали 308 депутатов, против выступили 95, еще один народный избранник решил воздержаться.

Под просвещением понимается «распространение знаний» и «формирование умений, ценностных установок».

Просветительская деятельность теперь является задачей правительства. Как отмечается на сайте Госдумы, «закон призван оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».

Закон выглядит мягко говоря неясно. Встает вопрос - что можно считать «антироссийской пропагандой», если множество блогеров часто негативно высказываются о плачевном уровне жизни в нашем государстве на фоне стран Европы. В каком-то смысле это тоже можно приплести под понятия закона.

Даже научное сообщество высказалось против этих поправок. Речь идет о президиуме Российской академии наук, Главном редакторе научного издания N+1 Илье Ферапонтове и других.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 17.03.2021, 10:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70322 | Рейтинг: +11708,5
Как-то я слушала публичную лекцию Сергея Гуриева в Казахстане(кажется) - на ютубе. Мне очень понравилось. А теперь что - таких лекций не будет?! Только проповеди всяких гундяевых о том, что земля плоская?



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3

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  • Гость
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  • 2 | 17.03.2021, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В XIX веке было популярно студенческое "хождение в народ" с просветительскими целями. Нередко крестьяне сдавали просветителей жандармам. Вот те на.



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  • Гость
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  • 3 | 17.03.2021, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть на свердловском областном ТВ ведущий - Евгений Енин. Сейчас смотрел,
как он вёл дискуссию насчёт просвещения и образования. Приглашённая девушка утверждает, что советское образование было бесплатным и лучшим.

Ведущий опровергает:
- Да ни хера!.. Да ни хера!..

Это девушке-то. Совсем берега потеряли.



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9

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  • Гость
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  • 4 | 17.03.2021, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Борзеют уже не шифруясь, загоняют народ в стоило. Пора наказывать разжиревших уродов. Очнись страна.



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4

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  • Гость
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  • 5 | 17.03.2021, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.03.2021, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Есть на свердловском областном ТВ ведущий - Евгений Енин. Сейчас смотрел,
как он вёл дискуссию насчёт просвещения и образования. Приглашённая девушка утверждает, что советское образование было бесплатным и лучшим.

Ведущий опровергает:
- Да ни хера!.. Да ни хера!..

Это девушке-то. Совсем берега потеряли.
=================
Эксперимент журнала «Life»: как советский школьник победил американского Так случилось, что обычный советский десятиклассник Алексей Куцков отстоял честь Советского Союза в принципе и отечественного образования в частности – американцы откровенно признали за собой проигрыш США в этой сфере.

Источник: Эксперимент журнала «Life»: как советский школьник победил американского
© Русская Семерка russian7.ru
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Это ли не показатель превосходства советской школы на фоне желающих превратить наше юное поколение в потребителей, но не мыслителей.



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6

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  • Участник
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  • 6 | 17.03.2021, 13:47 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15560 | Рейтинг: -2214,5
Жулики и воры украли образование.
Что есть, то есть.
Как там Джон Кеннеди говорили: ”Советское образование - лучшее в мире. Мы должны многое из него взять.СССР выиграл космическую гонку за школьной партой”. Не за счет финансов, а за счет советской школы Советский Союз обогнал США.

А что по поводу образования говорят жулики и воры?

Герман Греф: “ Россия проиграла в глобальной конкурентной гонке и оказалась в технологическом рабстве. Нужно менять модель образования от детских садов до вузов. Мы пытаемся воспроизводить старую советскую, абсолютно негодную систему образования, мы напихиваем в детей огромное количество знаний”.
Добавлю, что Греф, кстати он куратор образования в России, заявляет, что знаний людям не надо, достаточно учить их некоторым навыкам.

Анатолий Чубайс” Для многих нормальных людей школьные годы - это счастливое детство.А я ненавидел свою школу.”. Его же оценка вузовской системы: “ Если ты доцент, профессор, завкафедрой в профильном направлении и у тебя нет своего бизнеса, то на кой черт ты мне нужен вообще.”То есть образование должно быть коммерциализировано и приносить коммерческую прибыль.

Дмитрий Ливанов: “Перед нами стоит задача изменения содержания технического образования. Готовить надо не разработчиков технологий, а специалистов, которые могут адаптировать заимствованные технологии".



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  • Участник
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  • 7 | 17.03.2021, 14:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15560 | Рейтинг: -2214,5
А ещё педерасты у детей радугу украли.
Теперь либералы предпринимают попытку украсть у детей маму и папу, просто заменив их цифрами.



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