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Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города!

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Власти башкирской столицы учредили нагрудный знак «За заслуги перед городом Уфой».

Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города!


Постановление, учреждающее награду подписано еще и.о. главы администрации города Радмиром Муслимовым в конце 2020 года, но опубликовано только на этой неделе. Знак «За заслуги перед городом Уфой» планируют присуждать за заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города в целях признания выдающихся заслуг в развитии и совершенствования городского хозяйства, благосостояния жителей города, создания комфортных условий проживания и отдыха, стимулирования работы по пропаганде достижений в области производства, науки, здравоохранения, культуры, спорта, укрепления законности и правопорядка, меценатской, благотворительной деятельности.

Руководители предприятий, главы районов и руководящие чиновники могут ходатайствовать перед мэром о присуждении знака тому или иному работнику, а само ходатайство может быть приурочено к общероссийским, республиканским или отраслевым профессиональным праздникам, юбилейным датам, связанным с образованием организации, к городским праздникам или значимым событиям. Денежного поощрения знак не предусматривает. Ходатайство рассмотрит специально утвержденная комиссия.

Между тем горсовет Уфы учредил звание «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства города Уфы».

Текст положения подписан еще в августе 2020 года, но обнародован в интернете только на этой неделе.

Присвоение звания предусматривает выплату в 50 тысяч рублей. Звание может быть присвоено работнику со стажем работы в отрасли жилищно-коммунального хозяйства не менее 20 лет, в том числе в коллективе организации не менее 5 лет, а также ранее имеющим благодарности, грамоты и другие награды.

Эхо Москвы
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  • 1 | 22.03.2021, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И что плохого, в чем ваша злоба.



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2

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  • 2 | 22.03.2021, 11:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70366 | Рейтинг: +11704,1
Чему удивляться? Сделали же собаку-Павлова(ректора БГМУ) почетным гражданином Уфы после его такого рода перлов:

Валентин Павлов назвал коронавирус санитаром планеты. По мнению медика и преподавателя вуза, человечество снова включилось в естественный отбор.

— Естественный отбор, который человечеством был запланирован, начиная с первобытного века, который уже прекратился, что умрут слабые физически. Ну, ребята, товарищи мои дорогие, соотечественники, если вы сильны умом, дайте своему телу возможность выжить. Вы не будьте толстыми, вы не будьте алкоголиками, вы не будьте диабетиками, — говорит ректор.
___________________________________
Будто бы заболевание диабетом можно предотвратить! Было бы можно - Нобелевку бы присудили тому, кто сумел бы этого достичь.
И это не просто врач, а ректор медицинского университета!!!



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  • 3 | 22.03.2021, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70366 | Рейтинг: +11704,1
И что плохого
________________
Да ни чего, собственно... последствия этих награждений - это повышенные пенсии и льготы. Всё бы хорошо, но получается, что остальным, кроме обозначенных - таких ништяков не предусмотрено. Только работникам ЖКХ. А другие многочисленные сферы? Почему про них не вспоминают?



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  • 4 | 22.03.2021, 11:38 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40709 | Рейтинг: +5098,5
звание «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства города Уфы».=================
Надо награждать за необоснованный рост тарифов за отопление.



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  • 5 | 22.03.2021, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будто бы заболевание диабетом можно предотвратить! Было бы можно - Нобелевку бы присудили тому, кто сумел бы этого достичь.
И это не просто врач, а ректор медицинского университета!!!
======================
Я сам испытал, что за учителя мед. университета учат студентов.
Участковый терапевт из-за сомнения по диагнозу, направила меня на консультацию к профессору, которая не смогла, как потом выяснилось, правильно поставить диагноз. Терапевт только улыбнулась потом.
Поэтому я не удивляюсь наличию такого ректора медвуза.



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  • 6 | 22.03.2021, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Между тем горсовет Уфы учредил звание «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства города Уфы».

Текст положения подписан еще в августе 2020 года, но обнародован в интернете только на этой неделе.

Присвоение звания предусматривает выплату в 50 тысяч рублей. Звание может быть присвоено работнику со стажем работы в отрасли жилищно-коммунального хозяйства не менее 20 лет, в том числе в коллективе организации не менее 5 лет, а также ранее имеющим благодарности, грамоты и другие награды.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Может лучше за такие достижения в труде квартиры предоставлять? Но только работникам рабочих профессий в ЖКХ, а то сейчас раздадут квартиры начальникам, их секретуткам, бюстгалтерам и прочим работникам "умственного" труда! Очень Опытный



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  • 7 | 22.03.2021, 12:21 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40709 | Рейтинг: +5098,5
Вован прокатился с Шойгу на натовском вездеходе.
Все эти постановочные шоу недёшево обходятся. Будь то полёт со стерхами, ныряние за амфорами, погружение на батискафе, поездки на камазах, комбайнах и прочее. Так и правит нами телепутин, и как подумаешь, что это будет продолжаться до 2036-го, то оторопь берёт. Нужно проводить пенсионера на заслуженную пенсию в 2024-ом.



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  • 8 | 22.03.2021, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
может в каждом населенном пункте пора ?)))



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  • 9 | 22.03.2021, 12:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70366 | Рейтинг: +11704,1
5 | 22.03.2021, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован

В 2015-ом году - целый кожвендиспасер - с главврачом, бывшим главврачом, двумя зав отделениями - кандидатами и докторами мед-наук - не смогли мне поставить простой диагноз - дерматит. Лечили упорно 3 месяца от грибков - включая ядовитые капельницы, а мне всё хуже и хуже... из лодоней и стоп, ставших местами фиолетовыми - потекла лимфа... они перепугались и послали со смертельными диагнозами (под вопросами) к следующим специалистам(замечу, каздый спец посылал на "свои" ПЛАТНЫЕ дорогие анализы для исключения этих поставленных дерматологами вопросительных диагнозов)
- к ревматологу - васкулит(красная волчанка), псориаз
- к гематологу - лейкемия
- к онкологу - саркома Капоши
У первых двух - ничего не подтвердилось. Околог назначил биопсию по месту жительства, поскольку шос-брикс и медсестра из биопсии в отпуске и все такое... В нашей поликлинике сказали, что некому ее брать - у хирурга очередь на 2 недели битком и вклинить наш онколог меня туда не сумел - хирурги взвыли от наплыва народа - и действительно - лето, поликлиника пустая и только возле кабинета хирурга - дичайшая очередь. Ну и добавил, что от них результат пробы на биопсию идет аж месяц, а от диспансера с Шафиева - быстрей приходит результат.
Пришлось снова записываться на Шафиева - а время идет уже 2 месяца, как я хожу и трясусь от страха. В общем врач взял биопсию, благо к этому времени медсестра вышла на работу. Представляете - онкологический центр миллионного города и 4-х миллионной республики - а туда едут со всей республики - заболела или ушла в отпуск - и кабинет биопсии закрыт!!! некому ассистировать онкологам при заборе биопсии!!!

В общем спустя 2,5 месяца онколог предоставил мне заключение - и показывая его сказал - передайте дерматологам, что мы за них ставим диагнозы. Диагноз был - хронический дерматит!!! Он стал хроническим в результате "лечения" ДЕРМАТОЛОГАМИ. не сумевшими распознать ДЕРМАТИТ!
И вот из-за них-то я и стала полтора-два года назад - диабетиком(НЕинсулинозависимым - стероидным) потому как вылечить не получается(хронический же), а чтобы не было ухудшений - до которых они меня доводили - приходится ежедневно принимать таблетку дексаметазона(поганейший кортикостероид - гормональный препарат, вызывающий кучу заболеваний при длительном применении, в первую очередь диабет стероидного типа и много-много других. ТТТ - у меня других пока что не появилось, только диабет).

Ну я могу еще кучу историй рассказать, когда врачи просто отмахиваются от - особенно пожилых людей и ставят неверные диагнозы, "лечение" которых приводит к катастрофическим последствиям. Например - у мамы болело в подреберье, ничтоже сумняшеся врач поставила межреберную невралгию, на УЗИ не отправила и выписала уколы никотинки, алоэ и витамины группы В - а на самом деле у мамы развивалась опухоль надпочечника и в то время может даже не была злокачественной, но назначенные терапевтом препараты - "кормят" такого рода опухоли и те растут с большой скоростью, в то время, как своевременное обнаружение опухоли и операция - могли спасти маму... но - НЕТ!



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  • 10 | 22.03.2021, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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...Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города!..
===
по своей сути народ это его элита и аристократия. При Сталине аристократией были учёные, впрочем как и при Петре Великом. Благодаря последнему русских не 3...4 млн., а существенно больше. Также при Сталине элитой были НКВДэшники и... страна получила Горбачёва. Горбачёв сам по себе человек хороший, но хороший человек и хороший руководитель это разное понятие!



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  • # 11 | 22.03.2021, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 12 | 22.03.2021, 12:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70366 | Рейтинг: +11704,1
Я тебя, старый пидорасина О_Ошка - предупреждала, что ложь, клевету и провокации буду модерить? Ну вот - вещай в пустоту.



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  • 13 | 22.03.2021, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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14 часов назад, источник: Газета.Ру
В цирке Казани слоны подрались во время представления
В казанском цирке слоны подрались во время представления, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя цирка.
Отмечается, что никто не пострадал. На видео из социальных сетей видно, что один слон напал на другого и повалил его на бортик манежа. Зрители успели покинуть свои места.
«Во время представления один слон повалил другого, дрессировщики отогнали его, никто не пострадал», — сказали в цирке.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Видимо один болел за "Ак Барс", а другой, которого завалил, за "СЮ"! Ну не могли же они быть татарином и башкиром по национальности! Очень Опытный



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  • 14 | 22.03.2021, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Министр труда Башкирии объяснила рост безработицы пособиями и социальными выплатами
Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова сегодня на совещании в региональном правительстве заявила, что в 2020 году на регистрируемом рынке труда безработица выросла в пять раз
__________________________________
???? её ж вроде того ? или я по тупости своей чё та не допонял
турк



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  • 15 | 22.03.2021, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
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не проверял , тут есть кому ...


МВД начало служебную проверку по работе руководителя ГИБДД Башкортостана полковника Гильмутдинова.
Нам сообщают, что Гильмутдинов написал заявление об увольнении на имя министра МВД РБ Деева.
Гильмутдинов в республике считается самым главным полицейским коррупционером.
Задержанные сотрудники центрального МРЭО уже дают показания. Списки на первый этаж спускались лично Гильмутдиновым. В день проходило 10-15 человек, которым оказывалось "содействие" в получении водительских прав. Доход от преступной деятельности ежедневно превышал полмиллиона рублей, которые шли в кабинеты руководства ГИБДД по Башкортостану.
Гильмутдинов ввел практику сборов с экипажей патрульных машин на цветы к праздникам, на алкоголь, на мероприятия и многие сотрудники ГИБДД были недовольны такими поборами.
Летом Динар Гильмутдинов собрался баллотироваться на выборах в депутаты Государственной Думы от Стерлитамакского округа РБ.
_______________________________
турк



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  • 16 | 22.03.2021, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 22.03.2021, 14:19 | Автор:

Министр труда Башкирии объяснила рост безработицы пособиями и социальными выплатами
Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова сегодня на совещании в региональном правительстве заявила, что в 2020 году на регистрируемом рынке труда безработица выросла в пять раз
__________________________________
???? её ж вроде того ? или я по тупости своей чё та не допонял
турк
===========================================
Это называется Шарики за Ролики заползли или заехали !
Господии ! Какие " умные " люди находятся у власти .



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  • 17 | 22.03.2021, 15:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70366 | Рейтинг: +11704,1
Несу как-то мусор по двору, а средний класс у баков:
-Толян, посторонись! Дай дорогу инвестору.
Из сети



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  • # 18 | 22.03.2021, 16:06 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40709 | Рейтинг: +5098,5

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  • # 19 | 22.03.2021, 16:20 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40709 | Рейтинг: +5098,5

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  • 20 | 22.03.2021, 16:20 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15571 | Рейтинг: -2216,3
Это не народ. Это хуже народа.
__________________________________
Говорящее название статьи.
Этот сайт считает народ чем-то плохим. И нашёл кого-то хуже даже народа.
Впрочем, об истинном отношении либералов давно известно. А они и не скрывают.



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