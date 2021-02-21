...Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города!..

Власти башкирской столицы учредили нагрудный знак «За заслуги перед городом Уфой».Постановление, учреждающее награду подписано еще и.о. главы администрации города Радмиром Муслимовым в конце 2020 года, но опубликовано только на этой неделе. Знак «За заслуги перед городом Уфой» планируют присуждать за заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города в целях признания выдающихся заслуг в развитии и совершенствования городского хозяйства, благосостояния жителей города, создания комфортных условий проживания и отдыха, стимулирования работы по пропаганде достижений в области производства, науки, здравоохранения, культуры, спорта, укрепления законности и правопорядка, меценатской, благотворительной деятельности.Руководители предприятий, главы районов и руководящие чиновники могут ходатайствовать перед мэром о присуждении знака тому или иному работнику, а само ходатайство может быть приурочено к общероссийским, республиканским или отраслевым профессиональным праздникам, юбилейным датам, связанным с образованием организации, к городским праздникам или значимым событиям. Денежного поощрения знак не предусматривает. Ходатайство рассмотрит специально утвержденная комиссия.Между тем горсовет Уфы учредил звание «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства города Уфы».Текст положения подписан еще в августе 2020 года, но обнародован в интернете только на этой неделе.Присвоение звания предусматривает выплату в 50 тысяч рублей. Звание может быть присвоено работнику со стажем работы в отрасли жилищно-коммунального хозяйства не менее 20 лет, в том числе в коллективе организации не менее 5 лет, а также ранее имеющим благодарности, грамоты и другие награды.