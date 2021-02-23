«Команда Хабирова снова стравливает татар и башкир»

Кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской молодёжи Ильнар Гарифуллин заявил в эфире «Эха», что воспринимает последние новости об установке стел и сорванный концерт Фирдуса Тямаева, как «очередной шаг политики башкиризации татар, продвигающейся галопирующими темпами после прихода Хабирова».По его словам, первые стелы с указанием родов появились в конце весны 2020 года и размещены они, в основном, в западных районах Башкирии.— Это попытка власти застолбить территорию, — сказал Гарифуллин. — Идет агитация, что там живут не татары, а те, что живут – не коренные, а пришлые мигранты. Это попытка воздействия на умы людей.Гарифуллин считает, что предыдущие стелы были ничем не хуже, а некоторые и вовсе установлены несколько лет назад.— А сейчас заменили на куски тонкого железа. Кто-то, видимо, нагрел руки на смене вывесок. Я не воспринимаю это как единичную ситуацию, это звено цепи политики Хабирова в национальной сфере. Эти племена тюркоязычные. Их потомков можно найти среди татар и казахов. Попытка представить их, как башкир, неверна. Они себя не считают этническими башкирами, а все делается через пропаганду, это не инициатива местных жителей, а госполитика. Это все взаимосвязано: к скандалу с болельщиками подключились акторы, замеченные в «башкиризации» и установке стел.Гарифуллин считает, что «башкиризация» татар ведется с советских времен.— С конца 50-х годов, когда этнических башкир стало мало. Чтобы Башкирия не превратилась в автономный округ – увеличили численность башкир за счет татар, а в постсоветский период власти были заинтересованы, чтобы этноса стало больше. Чтобы проще проводить этноцентрическую политику и удержать власть. Это дает возможность самоутвердиться части элиты, если башкир больше – могут претендовать на большее количество административных должностей. Каждая нация стремится к улучшению своих позиций. Татары Башкиры такие же граждане, как другие народы, и нас по численности не меньше – нас треть населения. Мы не можем одобрить эти действия. Посмотрите реакцию в соцсетях: у татароязычных эти поползновения вызывают гнев и ненависть.Он заметил, что руководство Башкирии обещает развивать Зауралье.— Никогда не говорят, что будут запад развивать, где вся нефтянка, которая кормит республику. Татароязычные территории не хотят развивать.Историк считает, что на ключевых должностях в руководстве Башкирии почти не осталось этнических татар, а сферой культуры заведуют этнические башкиры, попавшие под влияние татарофобии.— Эти процессы не происходят сами по себе. Обещано построить 14 полилингвальных гимназий, и только одна татарская. Из грантов на поддержку родных языков на татарский приходится только 2 процента. Почему с приходом Хабирова предпринимаются попытки запретить татарский диктант? Почему нет ни слова в концепции образования про открытие татарских школ, а на БСТ нет программ на татарском? Татар в республике 30 процентов. Почему их налоги не идут на удовлетворение культурно-национальных интересов? Такие вещи могут случайно происходить?Радик Юльякшин не смог провести свои концерты в Казани.— Там была конкретная причина – его организаторы дважды нарушили противоэпидемиологические мероприятия. Не исключаю, что была «ответка». Единственный случай, когда татары ответили. Но других таких случаев не обнаружите. В Татарстане на прошлой неделе выступал ансамбль Файзи Гаскарова, через месяц будет гастролировать Башгосдрамтетар: проблем нет.