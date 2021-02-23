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«Команда Хабирова снова стравливает татар и башкир»

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Кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской молодёжи Ильнар Гарифуллин заявил в эфире «Эха», что воспринимает последние новости об установке стел и сорванный концерт Фирдуса Тямаева, как «очередной шаг политики башкиризации татар, продвигающейся галопирующими темпами после прихода Хабирова».

«Команда Хабирова снова стравливает татар и башкир»


По его словам, первые стелы с указанием родов появились в конце весны 2020 года и размещены они, в основном, в западных районах Башкирии.

— Это попытка власти застолбить территорию, — сказал Гарифуллин. — Идет агитация, что там живут не татары, а те, что живут – не коренные, а пришлые мигранты. Это попытка воздействия на умы людей.

Гарифуллин считает, что предыдущие стелы были ничем не хуже, а некоторые и вовсе установлены несколько лет назад.

— А сейчас заменили на куски тонкого железа. Кто-то, видимо, нагрел руки на смене вывесок. Я не воспринимаю это как единичную ситуацию, это звено цепи политики Хабирова в национальной сфере. Эти племена тюркоязычные. Их потомков можно найти среди татар и казахов. Попытка представить их, как башкир, неверна. Они себя не считают этническими башкирами, а все делается через пропаганду, это не инициатива местных жителей, а госполитика. Это все взаимосвязано: к скандалу с болельщиками подключились акторы, замеченные в «башкиризации» и установке стел.

Гарифуллин считает, что «башкиризация» татар ведется с советских времен.

— С конца 50-х годов, когда этнических башкир стало мало. Чтобы Башкирия не превратилась в автономный округ – увеличили численность башкир за счет татар, а в постсоветский период власти были заинтересованы, чтобы этноса стало больше. Чтобы проще проводить этноцентрическую политику и удержать власть. Это дает возможность самоутвердиться части элиты, если башкир больше – могут претендовать на большее количество административных должностей. Каждая нация стремится к улучшению своих позиций. Татары Башкиры такие же граждане, как другие народы, и нас по численности не меньше – нас треть населения. Мы не можем одобрить эти действия. Посмотрите реакцию в соцсетях: у татароязычных эти поползновения вызывают гнев и ненависть.

Он заметил, что руководство Башкирии обещает развивать Зауралье.

— Никогда не говорят, что будут запад развивать, где вся нефтянка, которая кормит республику. Татароязычные территории не хотят развивать.

Историк считает, что на ключевых должностях в руководстве Башкирии почти не осталось этнических татар, а сферой культуры заведуют этнические башкиры, попавшие под влияние татарофобии.

— Эти процессы не происходят сами по себе. Обещано построить 14 полилингвальных гимназий, и только одна татарская. Из грантов на поддержку родных языков на татарский приходится только 2 процента. Почему с приходом Хабирова предпринимаются попытки запретить татарский диктант? Почему нет ни слова в концепции образования про открытие татарских школ, а на БСТ нет программ на татарском? Татар в республике 30 процентов. Почему их налоги не идут на удовлетворение культурно-национальных интересов? Такие вещи могут случайно происходить?

Радик Юльякшин не смог провести свои концерты в Казани.

— Там была конкретная причина – его организаторы дважды нарушили противоэпидемиологические мероприятия. Не исключаю, что была «ответка». Единственный случай, когда татары ответили. Но других таких случаев не обнаружите. В Татарстане на прошлой неделе выступал ансамбль Файзи Гаскарова, через месяц будет гастролировать Башгосдрамтетар: проблем нет.

Эхо Москвы
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  • 1 | 24.03.2021, 10:12 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 71 | Комментарии: 680 | Рейтинг: +202,7
Понятие равноправия неведомо башкирской элите. По их мнению (и действиям), башкирская культура должна развиваться в приоритетном порядке. Фигурально выражаясь, татары работают вместе, а за стол садятся последними.



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  • 2 | 24.03.2021, 10:14 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40713 | Рейтинг: +5098,6
В 21 веке делить людей по национальности могут или недоумки, или провокаторы, пытающиеся на этом заработать!



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  • 3 | 24.03.2021, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.03.2021, 10:14 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40711 | Рейтинг: +5098,4------------ доцент старый а ума не нажил надо справедливо делить пирог на всех, тогда не будет проблем . Представь ты приносишь пенсию домой а тебя заставляют питаться объедками , но если ты приучен к такому рациону питания тогда конечно .



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  • 4 | 24.03.2021, 10:46 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40713 | Рейтинг: +5098,6
2 | 24.03.2021, 10:14 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40711 | Рейтинг: +5098,3
В 21 веке делить людей по национальности могут или недоумки, или провокаторы, пытающиеся на этом заработать!
=============================================
И это фак, даже если он не нравится нашей старой бабке!



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  • 5 | 24.03.2021, 10:47 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40713 | Рейтинг: +5098,6
Простите, ФАКТ.



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  • 6 | 24.03.2021, 11:10 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10664 | Рейтинг: -844,8
Команда Хабирова снова стравливает татар и башкир.

Гарифуллин считает, что «башкиризация» татар ведется с советских времен.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Нет, не получилось у Ильнара свазать эти два предложения, не получилось.



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  • 7 | 24.03.2021, 11:17 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10664 | Рейтинг: -844,8
И это фак, даже если он не нравится нашей старой бабке!
+++++++++++++++++++++++++++++
Это Юнге твоя оговорка по Фрэйду, ты так свою бабку, свою старую пассию, хотел факом порадовать. Это для тебя она наша, своя, а например мне лично, так вообще никак, кроме как ты же, прежний её шоблятый друган. Шоблятые.



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  • 8 | 24.03.2021, 11:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70381 | Рейтинг: +11702,6
Когда фашики вдруг начинают верещать о братстве татар и башкир, звать объединицца против оккупантов - мне всегда так смешно становится)))))))))) Жаба ж с гадюкой - долбят друг друга во все дыхательные и пихательные - братья, твою ж медь!



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  • 9 | 24.03.2021, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.03.2021, 11:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70378 | Рейтинг: +11703,5---------------------Мордор обречен так как предложить Москве нечего ни в политике ни в экономике . А с башкирами мы быстро разберемся без третьей стороны( у которой свой шкурный интерес и она не годится для арбитра .)



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  • 10 | 24.03.2021, 12:09 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1733 | Рейтинг: +382,5
Старый маразматик ирекан появился из гаража. Долбоящер ижболдинско исанбаевский, которому в Янауле навешали люлей и он аж до подмосковия долетел. Гарифуллин то правильно говорит, что с назначением радийактивного усилилась тлеющая башкиризация. Как никак ученик мордозада курайдулыча. Добрые дела делать он не пручен, промышленность в ахтунге, жкх и медицина в а нусе.



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  • 11 | 24.03.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.03.2021, 10:12 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 71 | Комментарии: 680 | Рейтинг: +202,7
Понятие равноправия неведомо башкирской элите. По их мнению (и действиям), башкирская культура должна развиваться в приоритетном порядке. Фигурально выражаясь, татары работают вместе, а за стол садятся последними.

++++++++++++++++++++
риходит татарин на работу устраиваться, спрашивает
— У вас татары работают?
Инспектор смотрит журнал:
— Да, работают.
— Нет, не пойду к вам.
Заходит в другую фирму
— У вас татары работают?
Инспектор смотрит журнал
— Да, работают. Пять человек.
— Нет, не пойду к вам.
Заходит в третью
— У вас татары работают?
Инспектор смотрит журнал
— Нет, не работают.
— Примите меня на работу.
Его приняли. Ходит по заводу, руки в брюки, ничего не делает, говно пинает. Подходит бригадир и говорит
— Ты чего татарин ходишь, ничего не делаешь?
— А мне в Отделе Кадров сказали что у вас татары не работают!



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  • 12 | 24.03.2021, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 24.03.2021, 11:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70378 | Рейтинг: +11703,5
Когда фашики вдруг начинают верещать о братстве татар и башкир, звать объединицца против оккупантов - мне всегда так смешно становится)))))))))) Жаба ж с гадюкой - долбят друг друга во все дыхательные и пихательные - братья, твою ж медь

+++++++++++++++++++++++++++++
На воре шапка горит.
Смешно ей становится?))).



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  • 13 | 24.03.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 24.03.2021, 11:52 | Автор: Кухарка

Когда фашики вдруг начинают верещать о братстве татар и башкир, звать объединицца против оккупантов - мне всегда так смешно становится)))))))))) Жаба ж с гадюкой - долбят друг друга во все дыхательные и пихательные - братья, твою ж медь!
================================================
Это нормально и это правильно ! Два народа ( не говорю о многонациональности РБ) , которые мирно проживали на одной территории с середины 16 века до начала 21 века сравнивать с жабой и гадюкой , это просто восхитительно !



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  • 14 | 24.03.2021, 12:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70381 | Рейтинг: +11702,6
Два народа
_____________________
Ты буквы в слова складывать научился, а читать - нет. Я говорю не о народах, а о фашиках. Тат и баш. Впрочем - фашики есть и у русских и у ВСЕХ других народов.Именно они и мутят воду. А народы, как правило, живут дружно - по-соседски. Нам делить нечего. Мы все в одинаковом - не привилегированном почти нищем положении.



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  • 15 | 24.03.2021, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70381 | Рейтинг: +11702,6
И да - жабой с гадюкой я называю именно фашиков(нацистов, националистов), а не народы!



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  • 16 | 24.03.2021, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 24.03.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0-------------- очень длинный и тупой анекдот вы видимо спутали башкирина с татаром . Еще М Кашгари писал самые работящие народы из тюрков это татары и ямга ( уйгуры ) . Пройдитесь по Уфе , разуйте шире глаза и уши тогда возможно поумнеете слегка .



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  • 17 | 24.03.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 24.03.2021, 11:10 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 10653 | Рейтинг: -843,7------------------для меня главная цель в жизни счастье и процветание татарского народа которое возможно только в Независимом татарском государстве . ( попробуйте доказать обратное я лично таких примеров не знаю ) Жена, дети , здоровье работа тоже важны но они стоят на втором месте моих жизненных приоритетов . А у вас Ирек , татары стоят на 10 месте поэтому дети и внуки не разговаривают с вами и между собой татарча и не знают основ Ислама . Вот такой жизненный парадокс получается . Любить надо своих и уважать чужих ( если они не враги нам ) . А вы собачитесь с татарами по мелочам , мне Резус тоже порой не нравится , но я не вижу смысла " лечить " это дело его и его родителей главное он за татар и против наших противников разной масти .



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  • 18 | 24.03.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 24.03.2021, 12:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70381 | Рейтинг: +11703,5
И да - жабой с гадюкой я называю именно фашиков(нацистов, националистов), а не народы!

+++++++++++++++++++++++
Да ладно все уже поняли что ты имела ввиду.



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  • 19 | 24.03.2021, 13:51 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10664 | Рейтинг: -844,8
10 | 24.03.2021, 12:09 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1733 | Рейтинг: +382,5
Старый маразматик ирекан появился из гаража. Долбоящер ижболдинско исанбаевский, которому в Янауле навешали люлей и он аж до подмосковия долетел. Гарифуллин то правильно говорит, что с назначением радийактивного усилилась тлеющая башкиризация. Как никак ученик мордозада курайдулыча. Добрые дела делать он не пручен, промышленность в ахтунге, жкх и медицина в а нусе.
+++++++++++++++++++++++++++++
Шлёпала, ты же только резус, и звать тебя никак, как только мудак. Ильнар Гарифуллин, да, правильно говорит, но дальше не заглядывает. Воздерживается наверное. Вместе с тем, все эти потуги башкиризации татар уже изначально были затеяны не в Уфах, а в Москвах. Но тебе шлёпала с твоей поносно жидкой подкепкой этого не понять.
Щипок и пельмень насчёт Янаула. Я в своём родном городе после армии некоторое время даже старшеклассников школы №2 потренировал по САМБО. Да, маловато, но во всяком случае один из них пошёл далее по этой стезе, мастер спорта и сейчас живёт в Уфе. Он даже в Инете на одном из форумов, признавался, что хотя далее тренировался у именитых тренеров Уфы, но самый большой заряд в борьбе, причём именно в её технике получил от меня. Мои же скромные достижения, при не простой учёбе на Физтехе (МФТИ) я был вторым по САМБО в Московской области. Почему в Московской области, а потому что Москва ограничила нам участие в московских соревнованиях, мол де наш московский институт находится в области, в г. Долгопрудном. Шлёпала, и я тренировался у именитых тренеров. Начинал у Парунцева Юрия Николаевич, по армии не помню, но он нам с Сашкой Тяжловым из Торжка поручил детишек офицеров тренировать. На Физтехе я тренировался у Вадима Ивановича Карелина чемпиона СССР 1960 года. Когда пришлось перехать в в наше московское общежитие у метро Каховская поближе к НИИ в котором я пециализировался по СВЧ-электронике, он нас с Толей Плющевым пристроил тренироваться в МИФИ, у Кирилла Андреевича Романовского 3-кратного чемпиона СССР, мастера спориа международного класса. На турнире приза космонавта Рукавишникова, выпускника МИФИ мы по его просьбе с одним земляком на открытии продемонстрировали татарскую борьбу куряш.
Пельмень резус, не знаю какой ты щипок здоровенный, но я пока и в свои уже 79, вполне в тонусе, чтоб щипку какому в ухо залепить, иль сделать, а нука бросанука. Так что памперсная блядина, не верти языком что пальцами предо мной.



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  • 20 | 24.03.2021, 14:15 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10664 | Рейтинг: -844,8
17 | 24.03.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
для меня главная цель в жизни счастье и процветание татарского народа которое возможно только в Независимом татарском государстве . ( попробуйте доказать обратное я лично таких примеров не знаю ) Жена, дети , здоровье работа тоже важны но они стоят на втором месте моих жизненных приоритетов
+++++++++++++++++++++++++++++
Ещё один шлёпала нарисовался. Ты анянямный от гонора своего не лопни. Памперсный, а кто-нибудь знает о твоих великих делах?

Шлепала глядай: Сетийный аналитик Ирек Гиниятов рассуждает о демографических аномалиях и особенностях башкирского народа во времена Российской империи.
https://kazanfirst.ru/posts/537575

Шлёпала, от меня в Казанях ещё многого ждут, и думаю татары моего родного Башкортостана тоже.

А ты шлёпала, тоже не верти своим языком из под своей жидкой подкепки предо мной



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