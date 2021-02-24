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Музыкального ублюдка из Башкирии пора выкинуть со сцены

  • Опубликовано: natall | 25.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 16623 | Комментарии: 25
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Нурмагомедов высказался о Моргенштерне и призвал «чистить эту грязь».

Музыкального ублюдка из Башкирии пора выкинуть со сцены


Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в Instagram-сторис поддержал мнение соотечественника Александра Шлеменко о рэпере Моргенштерне.

«На самом деле ценности поменялись, и самое страшное в этом — дети. Детей чужих не бывает», — написал Нурмагомедов. Он добавил, что надеется на появление в России специального дисциплинарного органа, и призвал «чистить всю эту грязь с экранов».

23 марта Шлеменко раскритиковал Моргенштерна и назвал его чертом и бесом. При этом бывший чемпион Bellator не в первый раз жестко высказывается в адрес 23-летнего музыканта. 18 марта он призвал запретить концерты рэпера.

Также 18 марта рэпера подверг критике российский боксер Денис Лебедев. Спортсмен назвал исполнителя отбросом общества и выразил сожаление, что молодежь берет с него пример.

Лента.Ру
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  • 1 | 25.03.2021, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Забавно, я башкир, знать не знаю этого Моргнншторгпна,
А какой-то дагестанец даже оценку ему дает.
Может он (этот Моргенштерген) и ориентируется на заграницу (ну почти)



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  • 2 | 25.03.2021, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый зарабатывает деньги кто как умеет ! Хабиб Нурмагомедов ,
Александр Шлеменко и Денис Лебедев. зарабатывают своим здоровьем и мордобитием , а этот " педагог культурным развитием молодежи " , а в чем проблема ?
Разве наше ТВ , лучше рэпера Моргенштерна !



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  • 3 | 25.03.2021, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из всех щелей прёт на экраны ТВ и в интернет всякая вскормленная западной "культурой" нечисть, перед которой преклоняются либерасты! Отстоим РФ от этой нечисти, так как не перевелись ещё настоящие мужики Шлеменко, Лебедев, Нурмагомедов и другие! Очень Опытный



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  • 4 | 25.03.2021, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Венедиктов назвал планы Путина на президентские выборы 2024 года
24 марта 2021, 23:41
Действующий президент России Владимир Путин может выдвинуться на новый президентский срок в 2024 году, пишет Ura.ru.

Такое мнение выразил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Пока ничего не противоречит тому, что Путин собирается продолжить свою работу», — заявил Венедиктов в эфире радио «Эхо Москвы». Однако он допустил, что глава РФ может принять решение уйти со своего поста в 2024 году.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Редчайшего ума этот кумир убогой! Это каким же "умищем" надо обладать, чтобы сказать, что Путин может пойти на выборы в 2024 году, а может и не пойти? Очень Опытный



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  • 5 | 25.03.2021, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70393 | Рейтинг: +11703
Если что - я не слушала ни единой песни моргена, как и грея и очень многих других, включая Манижу. Как, например, моя мама не слушала Битлов в 70-е...

Но почему некие спортсмены-дуболомы со сломанными ушами, рядом с которыми слово "культура" даже не присаживалось - считают возможным для себя кого-то запрещать - вообще?
Кем вы себя, блѢ(буква русского алфавита - ять), возомнили?!
Нет слов! Одни междометия!



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  • 6 | 25.03.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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«На самом деле ценности поменялись, и самое страшное в этом — дети. Детей чужих не бывает», — написал Нурмагомедов. Он добавил, что надеется на появление в России специального дисциплинарного органа, и призвал «чистить всю эту грязь с экранов».
=======================
Он прав, нужно избавить детей от тлетворного засилья забугорной псевдокультуры, очистить Великий Русский язык, экраны Т/В от прославления криминала и скандальных передач.
Правильно делал Сталин, сам просматривал фильмы перед выходом в прокат.



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  • 7 | 25.03.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый зарабатывает деньги кто как умеет !-----------------------------------------------слово в слово из учебников зарубежных авторов . такова идеология бездуховного мира.



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  • 8 | 25.03.2021, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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По названию думал, что про Харрисона статья, а оказывается про его друга))



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  • 9 | 25.03.2021, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Либерасты сами же выпустили джинна из бутылки, радовались что все теперь можно, сейчас ужасаются, как некрасиво получилось.



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  • # 10 | 25.03.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 11 | 25.03.2021, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забавно, я башкир, знать не знаю этого Моргнншторгпна,

Вы же, знаменитых русских, татар, чувашей и других любите называть башкирскими, будьте добры. примите и этого Морг...а своим.



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  • 12 | 25.03.2021, 13:50 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4420 | Рейтинг: -347,8
Этот Моргенчмо очень сильно позорит Башкирию - это факт.



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  • 13 | 25.03.2021, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ваш Путин продаёт за бугор нефте-газ в два раза меньше чем они у вашего Путина покупают?????????????? Газ ваш Путин продаёт дешевле всех стран мира!!!!!!!!!
И фишка, американцы накидывают треть цены и продают в Европе!!!!!!!!!!!!!

Эй, народ.........эй..........



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  • 14 | 25.03.2021, 14:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70393 | Рейтинг: +11703
ваш Путин
_________________
Он такой же "наш", как и ваш - или ты вне страны и тут в качестве зарубежного визитера?



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  • 15 | 25.03.2021, 14:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70393 | Рейтинг: +11703
Глупо спорить о вкусах. Кто-то любит Баха. а кто-то - поросячьи хрящики. Кому-то Грей, а кому-то Морген. Это субкультура, которая в возникает в каждом поколении и сменяется регулярно - 3-5 лет - и забыли прежнего кумира начисто!
Наше совковое поколение в пубертатном возрасте вынуждено было ограничиваться тем, кого допускал Главлит - поющие гитары и сердца и прочая совковая попса - "раньше думай о родине, а потом о себе"©... а на катушки переписывали битлов и роллингов... с опозданием на 10-15 лет!

Если человек востребован хоть каким то сегментом публики - то это право его публики. Известно огромное количество музыкантов/исполнителей, которые были сначала отторгаемы, а потом признаны - и в основном - нет пророка в своем отечестве - зачастую после зарубежного признания. И - наоборот!!! Если исполнитель не сам завоевывал публику, а его раскручивали на папкины-мамкины деньги. Кто сейчас вспомнит ту же Глюкозу, Алсу и прочих певцов-однодневок?!

Чем больше поклонников у исполнителя - тем больше его востребованность - при чем и в сфере рекламы.
Не будет поклонников - не будет и доходов. Элементарно же! Пойдет к станку...



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  • 16 | 25.03.2021, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто у нас прославился из уфимцев:
- Рудольф Нуриев - гей
- Юрий Шевчук - алкоголик в молодости
- Земфира - наркоманка в молодости, сейчас живёт с женщиной
- Моргенштерн - и педофил (за это был исключён из пед.института), и наркоман, и алкаш...
Интересный город Уфа!
КХЕ



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  • 17 | 25.03.2021, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
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этот Морг...-племянник Урала Рахимова?



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  • 18 | 25.03.2021, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
24 марта трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина вступилась за Моргенштерна после того, как его раскритиковали Шлеменко и Хабиб Нурмагомедов.
По мнению Родниной, ставить вопрос о запрете музыки Моргенштерна неправильно, потому что в России есть люди, которые ее слушают.



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  • 19 | 25.03.2021, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
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А ничего что этот Морг агитировал голосовать за Путина?



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  • 20 | 25.03.2021, 15:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70393 | Рейтинг: +11703
Вы неадекватны?! Дело ВОВСЕ не в Морге и его холуйстве перед властью! Плевать на него! Мне он тоже противен - но не творчеством, которого я не знаю, а своим политическим(не гражданским - тут он может и благотворительностью занимается, жертвует больным детям) - а именно политическим поведением.

Дело в недоумках, умеющих только работать кулаками и ногами на рингах! У них даже начального образования нет, поскольку с детсадовского возраста занимались только драками! Их айкью ниже 80!!!
Но они присваивают себе право решать - кого допускать, а кого нет к широкой публике! На самом деле - публика это должна решать, а не безмозглые необразованные существа с первобытными инстинктами!

Может хабибка не топил за пуйло?! Ась? Про остальных двоих и вовсе ни разу не слыхивала.

И да - Морг по результатам за 2020 год во Вконтакте обогнал по популярности хабибку - так может это просто личное?



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