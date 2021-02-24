Музыкального ублюдка из Башкирии пора выкинуть со сцены

Нурмагомедов высказался о Моргенштерне и призвал «чистить эту грязь».Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в Instagram-сторис поддержал мнение соотечественника Александра Шлеменко о рэпере Моргенштерне.«На самом деле ценности поменялись, и самое страшное в этом — дети. Детей чужих не бывает», — написал Нурмагомедов. Он добавил, что надеется на появление в России специального дисциплинарного органа, и призвал «чистить всю эту грязь с экранов».23 марта Шлеменко раскритиковал Моргенштерна и назвал его чертом и бесом. При этом бывший чемпион Bellator не в первый раз жестко высказывается в адрес 23-летнего музыканта. 18 марта он призвал запретить концерты рэпера.Также 18 марта рэпера подверг критике российский боксер Денис Лебедев. Спортсмен назвал исполнителя отбросом общества и выразил сожаление, что молодежь берет с него пример.