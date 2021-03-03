Полмиллиона на поганый Башинформ

Башкирский государственный университет заключил договор с агентством «Башинформ» почти на полмиллиона рублей на изготовление и размещение рекламного баннера.Документ подписан ректором вуза и и.о. генерального директора акционерного общества «Башинформ» в минувший вторник, сообщается на едином портале госзакупок. Из технического задания следует, что исполнитель должен разработать информационный баннер и опубликовать его на внутренней странице сайта агентства над лентой новостей. При этом, согласно договору, имиджевый баннер должен быть размещен в период с января по декабрь текущего года. Также договор подразумевает размещение 1-го рекламно-информационного материала в «ленте новостей» в январе 2021-го года.Напомним, ранее коллектив ученых из Башгосуниверситета выступил против решения республиканских властей об объединении вуза с Уфимским государственным авиационным техническим университетом. Декан факультета философии и социологии БашГУ Рим Валиахметов передал журналистам результаты внутреннего социологического опроса, из которого следует, что большинство преподавателей выступает против слияния.Через несколько дней после этого «Башинформ» опубликовал материал о вероятном возбуждении уголовного дела в отношении Валиахметова из-за якобы махинации с государственным имуществом. Позднее сотрудники Минземимущества и Контрольно-счетной палаты Башкирии провели проверку, в результате которой нарушения не обнаружили.Ранее «Эхо» сообщало, что УГАТУ также намерен заключить договоры с 3-мя частными организациями на продвижение бренда и репутации университета до августа текущего года, в том числе и с помощью публикации «позитивных» отзывов в интернете. Общая сумма контрактов может составить около 1,3 млн рублей.