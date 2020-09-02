Отлично поработал ртом ...

Азат Бадранов: каждый день и каждый этап истории «Куштау», перешедшей в историю «акции БСК» носили неопределенный характер.Возврат БСК республике это бесспорная победа и государства и общества. Пусть и единичная, но победа этатизма над неолиберальной несправедливостью последних десятилетий. Тем самым, кейс «БСК» это уникальный опыт не только в масштабах отдельного региона, но и всей Российской Федерации.В парадигме нашей республики важными здесь являются как сама победа , так и стратегический характер управленческого стиля Р. Хабирова, демонстрация уровня его лоббистского потенциала и поддержки Президента страны. В совокупности эти элементы обстановки вселяют надежду и уверенность в реализацию других масштабных и амбициозных проектов, намеченных в Башкортостане.Лично для меня было большим опытом видеть как закручивалась, разворачивалась и разрешилась вся эта большая история. Поведение лидера республики в этой сложной обстановке заслуживает отдельного внимания. Думаю, что когда-нибудь в мемуарах кого-нибудь из немногочисленных участников этих событий всё это будет подробно изложено.От себя же отмечу, что каждый день и каждый этап истории «Куштау», перешедшей в историю «акции БСК» носили неопределенный характер, руководство республики прошло по тонкому льду, чему способствовали холодный расчёт, опыт и вера в свои силы.В боксе есть тактика одновременной защиты и атаки, которая называется “side step”. Суть ее заключается в том, что спортсмен делает шаг в сторону и сразу же атакует. Так, step by step, боксёр идёт к победе, выматывая соперника до истощения.Тактика действий Р.Хабирова в ежедневно изменяющихся условиях напомнила эту спортивную тактику. Поскольку олигархи, внешние и внутренние интересанты в негативном для республики результате фактически объединились в едином порыве. Конечно, кто-то из них преследовал экономический, а кто-то политический интерес.Возможно и были в этой большой игре просчеты и неудачи, но не ошиблись в главном, — аргументы социальной несправедливости не оставят Президента страны равнодушным. В итоге Владимир Путин оказал высокое доверие Радию Хабирову и его управленческой команде.Сегодня много интерпретаций по поводу такого решения, в числе которых звучат мнения о купировании электоральных рисков перед выборами в ГосДуму или же купирование националистических настроений в республике. Не правы ни те, ни другие, поскольку контуры этого решения начали обсуждаться еще в августе прошлого года. Просто все сдержали своё слово. Теперь остаётся и дальше step by step, Радий Фаритович) ну а мы с Вами и до конца.