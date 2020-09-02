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Отлично поработал ртом

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Азат Бадранов: каждый день и каждый этап истории «Куштау», перешедшей в историю «акции БСК» носили неопределенный характер.

Отлично поработал ртом


Возврат БСК республике это бесспорная победа и государства и общества. Пусть и единичная, но победа этатизма над неолиберальной несправедливостью последних десятилетий. Тем самым, кейс «БСК» это уникальный опыт не только в масштабах отдельного региона, но и всей Российской Федерации.

В парадигме нашей республики важными здесь являются как сама победа , так и стратегический характер управленческого стиля Р. Хабирова, демонстрация уровня его лоббистского потенциала и поддержки Президента страны. В совокупности эти элементы обстановки вселяют надежду и уверенность в реализацию других масштабных и амбициозных проектов, намеченных в Башкортостане.

Лично для меня было большим опытом видеть как закручивалась, разворачивалась и разрешилась вся эта большая история. Поведение лидера республики в этой сложной обстановке заслуживает отдельного внимания. Думаю, что когда-нибудь в мемуарах кого-нибудь из немногочисленных участников этих событий всё это будет подробно изложено.

От себя же отмечу, что каждый день и каждый этап истории «Куштау», перешедшей в историю «акции БСК» носили неопределенный характер, руководство республики прошло по тонкому льду, чему способствовали холодный расчёт, опыт и вера в свои силы.

В боксе есть тактика одновременной защиты и атаки, которая называется “side step”. Суть ее заключается в том, что спортсмен делает шаг в сторону и сразу же атакует. Так, step by step, боксёр идёт к победе, выматывая соперника до истощения.

Тактика действий Р.Хабирова в ежедневно изменяющихся условиях напомнила эту спортивную тактику. Поскольку олигархи, внешние и внутренние интересанты в негативном для республики результате фактически объединились в едином порыве. Конечно, кто-то из них преследовал экономический, а кто-то политический интерес.

Возможно и были в этой большой игре просчеты и неудачи, но не ошиблись в главном, — аргументы социальной несправедливости не оставят Президента страны равнодушным. В итоге Владимир Путин оказал высокое доверие Радию Хабирову и его управленческой команде.

Сегодня много интерпретаций по поводу такого решения, в числе которых звучат мнения о купировании электоральных рисков перед выборами в ГосДуму или же купирование националистических настроений в республике. Не правы ни те, ни другие, поскольку контуры этого решения начали обсуждаться еще в августе прошлого года. Просто все сдержали своё слово. Теперь остаётся и дальше step by step, Радий Фаритович) ну а мы с Вами и до конца.

Азат Бадранов, Эхо Москвы
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  • 1 | 02.04.2021, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
боксёр идёт к победе, выматывая соперника до истощения.

---------------

Тоись, под конец боксирует уже со шкилетом? Ужась...



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  • 2 | 02.04.2021, 12:14 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 71 | Комментарии: 682 | Рейтинг: +203,2
Где ответ на главный вопрос: Куштау будет раздербанен или нет? Ведь сыр-бор возник не из-за акций. Ими владела республика. Их отобрали не при Хамитове, а при мощной команде Хабирова. Вернули - это хорошо. В этом вопросе все по нулям. А как с Куштау?



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  • 3 | 02.04.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.04.2021, 12:14 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 71 | Комментарии: 682 | Рейтинг: +202,8
Где ответ на главный вопрос: Куштау будет раздербанен или нет?

------------------

Геохронология не оставляет надежды. Какие горы были 200млн лет назад!
Какие пики сверкали! И вот - одни останцы, пологие холмы... Ах, время...

Яушев, вот эры с периодами:

АРХЕЙСКАЯ...
ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ...

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ (кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь);
МЕЗОЗОЙСКАЯ (триас, юра, мел);
КАЙНОЗОЙСКАЯ (палеоген, неоген - и... Антропоген!.. Здрасьте, человече!)

Если всю историю Земли представить в масштабе одного года, то ЧЕЛОВЕК появился 31 декабря в 23 часа 59 минут 58 секунд. С Новым Годом! ))



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  • 4 | 02.04.2021, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На вопрос о судьбе Куштау можно ответить еще ухмылками, хохотаньем, гы-гы-гы. При этом восхвалять лидера за неимоверное величие и бесконечную мудрость.



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  • 5 | 02.04.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В парадигме нашей республики важными здесь являются как сама победа , так и стратегический характер управленческого стиля Р. Хабирова, демонстрация уровня его ...........
==================
Знаем, видели как Хабиров и подручные из кожи лезли, чтоб уничтожить Куштау и только пинок из Кремля погасил его пыл. Путин же не хотел еще одного хабаровска в Башкирии.



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  • 6 | 02.04.2021, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башртс бы вернуть или тоже в доле, таже кормушка для свиней?



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  • 7 | 02.04.2021, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Вам шихан дорог, как память? Достали вы, "греты тунберги" и прочие радетели
за чистоту и красоту. Вот и выходите на Ленинский субботник, очищайте берега, лесопарки, перенесите символическое бревно. Но здесь вы препятствуете развитию экономики, для чего и были выдуманы эти "киотские-идиотские" соглашения. Америка повыкупала квоты у недоумков - и 40% копоти в атмосфере - её, любимой. Давайте возрождать заводы и фабрики!



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  • 8 | 02.04.2021, 13:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70459 | Рейтинг: +11692,4
5 | 02.04.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован

Я уже устала повторять, что не протест сам по себе, который бы не стал таким, как в Хабаровске никогда, заинтересовал пуйло, и не судьба Куштау - тем более. Это еще большой вопрос - не одаст ли он через некоторое время шиханы в разработку, да еще не Куштау, а Торатау.
Вопрос в миллиардах, свистящих мимо пуйловского носа в офшору НЕ его ближайшему окружению, а каким-то неведомым чувакам без роду без племени(пуйло-крыши). Доказательством является еще и отжатие Березняковского завода, принадлежавшего им же и к Куштау с его протестами отношения не имеющего от лова - вообще!
Срать бы он хотел на протесты в 2-5 тыщ человек! Как он срал на 100-тысячные митинги в Москве в 2012 году.



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  • 9 | 02.04.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты до сих не узрела, что началась ползучая национализация, что запищали не только воры-чиновники, но уже и олигархи?! Так держать, Вова. Не обмани надежд.



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  • 10 | 02.04.2021, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 02.04.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты до сих не узрела, что началась ползучая национализация, что запищали не только воры-чиновники, но уже и олигархи?! Так держать, Вова. Не обмани надежд.
____________________________---
ну скажем так, что олигархи пока ещё держаться, а вот у чуть помельче чиновников задница стала подгорать... посадки и дела пошли . Считаю . что это результат работы ФБК и Навального в частности . Не нужен был бы навальный, если бы СК и Прокуратура выполняли свои обязанности.
А , да , если бы ещё журналисты освещали ... а не лабуду в Бадрановском стиле гласили
турк



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  • 11 | 02.04.2021, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.04.2021, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Башртс бы вернуть или тоже в доле, таже кормушка для свиней?
--------------------------------
У меня не БашРТС, а МУП УИС и что? Опять пришел счет за отопление за март почти 7000 рублей, даже больше чем за февраль. Чем сейчас оправдываться будут? Март очень холодный? Или Хабиров опять свое последнее предупреждение вынесет?



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2

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  • Участник
  •  
  • 12 | 02.04.2021, 16:15 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15592 | Рейтинг: -2217,9
11 | 02.04.2021, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

6 | 02.04.2021, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Башртс бы вернуть или тоже в доле, таже кормушка для свиней?
--------------------------------
У меня не БашРТС, а МУП УИС и что? Опять пришел счет за отопление за март почти 7000 рублей, даже больше чем за февраль. Чем сейчас оправдываться будут? Март очень холодный? Или Хабиров опять свое последнее предупреждение вынесет?
_______________________________________________
Уже понятно (впрочем, это было понятно с самого начала), что не сбросят они цены. Не для того поднимали.
Эффективные менеджеры работают для того, чтобы приносить прибыль себе и своим хозяевам.
Они знают, что народ разок-другой взволнуется и привыкнет.
Ну выйдет Хабиров ещё раз, что-то грозно пообещает. На его слова, как обычно, забьют болт. Если можно забить, то обязательно забьют. А на слова, обещания и угрозы Хабирова можно спокойно забивать или класть. А можно и забивать и класть одновременно.
Что-то вякнут правозащитники, на которых тоже забьют и положат.



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3

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  • 13 | 03.04.2021, 06:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нужен был бы навальный, если бы СК и Прокуратура выполняли свои обязанности.
...
турк

----------------------

В первом квартале 2021-го коррупция выросла по сравнению с тем же периодом 2020-го НА ДВАДЦАТЬ ОДИН ПРОЦЕНТ. (Озвучено вчера в "60 минут").



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  • 14 | 03.04.2021, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В первом квартале 2021-го коррупция выросла по сравнению с тем же периодом 2020-го НА ДВАДЦАТЬ ОДИН ПРОЦЕНТ. (Озвучено вчера в "60 минут").
_____________________________-
к чему это?
турк



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  • 15 | 03.04.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 02.09.2020, 11:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70458 | Рейтинг: +11692,4
У Хабирова отбирают его кошелек))))
Комичней ситуации нельзя себе представить!
1. Чел сказал, что Куштау будут разрабатывать в пользу БСК - и почти 2 года на этом стоял твердо и уверенно
2. За 2 часа 16 августа - перевернулся на 180 градусов и стал защитником Куштау, а собственникам БСК выкатил претензии на 34 лярда - вот только позавчера.
3. Похоже вчера остался у разбитого корыта - "Дырку тебе от бублика, а не Шарапова(зачеркнуто) деньги от БСК!" сказал ему пуйло
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Хреновый из тебя прогнозист по 3 пункту оказался, как впрочем и всё другое в тебе хреновое! Очень Опытный



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