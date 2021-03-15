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Дно стыда за поганые суды Башкирии уже пробито

  • Опубликовано: ПроУфу | 13.04.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 12456 | Комментарии: 5
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«Стыдно не за себя, а за суд»: в Башкирии активисты не смогли защитить в суде лес на Куштау.

Дно стыда за поганые суды Башкирии уже пробито


Суд оставил в силе регламент лесничества, по которому лес в районе шихана теряет защитный статус.

На днях в Башкирии завершилось рассмотрение в суде коллективного иска граждан республики, которые требовали признать недействительным регламент, утвержденным Минлесхозом РБ, о переводе лесов на горе Куштау из одной категории в другую в интересах промышленного освоения шихана.

Ранее мы писали, что истцы намерены оспорить регламент, поскольку он противоречит нынешнему статусу шихана как особо охраняемой природной территории – памятника природы. Сторону истцов представляют московские юристы Института права и публичной политики Вадим Даньшов и Александр Мальцев, а также управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров.

О результатах рассмотрения иска рассказал Айдар Муллануров. Так, по его словам, юристы от стороны защитников Куштау обратили внимание на тот факт, что регламент подлежит применению неограниченным кругом лиц, и, как следствие, является нормативно-правовым актом, а, значит, должен быть опубликован.

– Такие документы подлежат обязательной регистрации в органах юстиции и последующему опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации России. Это не пустая формальность, а очень важное правило. Законодатель установил жёсткое правило – если НПА не прошёл регистрацию и/или не опубликован на портале, то он не действует! В случае если он становится предметом судебного разбирательства, суд автоматически должен признать его недействующим независимо от доводов сторон по существу иска, - рассказал Муллануров.

Несмотря на то, что приведенные в иске доводы представляются логичными и последовательными, сами истцы ожидали, что столкнутся в суде с сопротивлением. В первую очередь, это связано с тем, что удовлетворение иска создало бы опасный прецедент – в республике есть множество подобных правовых актов, которыми руководствуются граждане, и многие из них не опубликованы надлежащим образом, а, значит, могут быть оспорены в суде. Во-вторых – удовлетворение иска означало бы признание судом незаконности действий властей при предоставлении лесных участков на Куштау.

– Возможно, по этим причинам мы столкнулись с явным нежеланием суда удовлетворять наш иск. Спорить фактически пришлось не с оппонентами, а с судьёй, именно она выдвигала основные контрдоводы, - пишет юрист.

В итоге, после пяти заседаний, суд прекратил производство по иску, сославшись на неоднозначные, по мнению юриста, доводы. Исходя из опубликованного Муллануровым определения суда следует, что суд не стал оценивать законность или незаконность оспариваемого регламента. В определении говорится, что регламент был опубликован на сайте Минлесхоза РБ. Однако, по словам юриста, документ должен был быть опубликован и на портале правовой информации.

При этом суд в своем определении попросту указал на то, что регламент не затрагивает права истцов:

– Граждане, обратившиеся с коллективным иском о признании недействующим в части лесохозяйственного регламента Макаровского лесничества РБ, утвержденного приказом Минлесхоза РБ , не являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, поскольку они не являются лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах вышеуказанного лесничества. Таким образом, оспариваемый в части нормативный правовой акт не нарушает и не затрагивает права и законные интересы граждан, обратившихся с коллективным иском, - говорится в опубликованном Муллануровым определении суда.

Юрист говорит о том, что решение суда, по его мнению, неправомерно, и он с остальными истцами намерен подать апелляцию:

– Производство по делу по нашему иску прекращено. Тот случай, когда дело я проиграл, результатом недоволен, но стыдно не за себя, а за суд. Решение неправосудное, на мой взгляд. Будем добиваться отмены, - утверждает истец.

Директор Уфимского института биологии УФИЦ РАН Василий Мартыненко прокомментировал, что, несмотря на такое решение суда, за лес на шихане не стоит опасаться, поскольку сейчас на его территории действует статус ООПТ, особо охраняемой природной территории:

– Сейчас это памятник природы и никто там разрабатывать гору, рубить деревья не сможет. Постановление Правительства принято и снять статус памятника природы фактически невозможно. Это может быть сделано только в том случае, если гора утратит свое значение как уникальный объект. А там даже если пожар уничтожит все краснокнижные виды растений, сам шихан останется геологически уникальным объектом – памятник комплексный. Поэтому фактически снять статус ООПТ невозможно. Поэтому я насчет этого не переживаю, - заявил биолог.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 13.04.2021, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
– Граждане, обратившиеся с коллективным иском о признании недействующим в части лесохозяйственного регламента Макаровского лесничества РБ, утвержденного приказом Минлесхоза РБ , не являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, поскольку они не являются лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах вышеуказанного лесничества. Таким образом, оспариваемый в части нормативный правовой акт не нарушает и не затрагивает права и законные интересы граждан, обратившихся с коллективным иском, - говорится в опубликованном Муллануровым определении суда.
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__ "Хорошо излагает, собака!" А по простому можно было сказать, что не ваше собачье дело и всё! А вообще-то из-за чего весь этот сыр-бор, если статус Куштау не даёт сейчас вести там какие-то работы? Если только для пиара? Очень Опытный



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 13.04.2021, 13:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,6
Директор Уфимского института биологии УФИЦ РАН Василий Мартыненко прокомментировал, что, несмотря на такое решение суда, за лес на шихане не стоит опасаться, поскольку сейчас на его территории действует статус ООПТ, особо охраняемой природной территории:

– Сейчас это памятник природы и никто там разрабатывать гору, рубить деревья не сможет. Постановление Правительства принято и снять статус памятника природы фактически невозможно. Это может быть сделано только в том случае, если гора утратит свое значение как уникальный объект. А там даже если пожар уничтожит все краснокнижные виды растений, сам шихан останется геологически уникальным объектом – памятник комплексный. Поэтому фактически снять статус ООПТ невозможно. Поэтому я насчет этого не переживаю, - заявил биолог.
_________________________________
Директор, как и все пуйло-чиновники нагло врет, поскольку статус ООПТ у Куштау - региональный, и Кремлю как два пальца обоссать - снять этот статус. Читаем:

ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение.

ООПТ федерального значения являются федеральной собственностью и находятся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением земельных участков, которые находятся в границах курортов федерального значения и в соответствии с федеральным законом подлежат передаче в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность либо отнесены к собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности.

ООПТ регионального значения являются собственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

ООПТ местного значения являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления.

Конец цитаты.

Еще разок: "находятся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации."
- то есть снять статус регионального ООПТ федералам не стоит ничего, если разработка Куштау будет выгодна сегодняшнему держателю 62-х процентов акций, то есть - пуйлу!



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  • Гость
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  • 3 | 13.04.2021, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 4 | 13.04.2021, 19:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2-му Уважаю за логичность доводов -все так



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  • Гость
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  • 5 | 13.04.2021, 21:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.04.2021, 13:24 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,2
Еще разок: "находятся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации."
- то есть снять статус регионального ООПТ федералам не стоит ничего,
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Не смеши ....., она и так смешная! Снять федеральный статус не многим сложнее, чем региональный! Так что если захотят, то снимут любой! Задача защитников Куштау не допустить у властей даже таких мыслей по снятию! Очень Опытный



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