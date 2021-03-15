Дно стыда за поганые суды Башкирии уже пробито

«Стыдно не за себя, а за суд»: в Башкирии активисты не смогли защитить в суде лес на Куштау.Суд оставил в силе регламент лесничества, по которому лес в районе шихана теряет защитный статус.На днях в Башкирии завершилось рассмотрение в суде коллективного иска граждан республики, которые требовали признать недействительным регламент, утвержденным Минлесхозом РБ, о переводе лесов на горе Куштау из одной категории в другую в интересах промышленного освоения шихана.Ранее мы писали, что истцы намерены оспорить регламент, поскольку он противоречит нынешнему статусу шихана как особо охраняемой природной территории – памятника природы. Сторону истцов представляют московские юристы Института права и публичной политики Вадим Даньшов и Александр Мальцев, а также управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров.О результатах рассмотрения иска рассказал Айдар Муллануров. Так, по его словам, юристы от стороны защитников Куштау обратили внимание на тот факт, что регламент подлежит применению неограниченным кругом лиц, и, как следствие, является нормативно-правовым актом, а, значит, должен быть опубликован.– Такие документы подлежат обязательной регистрации в органах юстиции и последующему опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации России. Это не пустая формальность, а очень важное правило. Законодатель установил жёсткое правило – если НПА не прошёл регистрацию и/или не опубликован на портале, то он не действует! В случае если он становится предметом судебного разбирательства, суд автоматически должен признать его недействующим независимо от доводов сторон по существу иска, - рассказал Муллануров.Несмотря на то, что приведенные в иске доводы представляются логичными и последовательными, сами истцы ожидали, что столкнутся в суде с сопротивлением. В первую очередь, это связано с тем, что удовлетворение иска создало бы опасный прецедент – в республике есть множество подобных правовых актов, которыми руководствуются граждане, и многие из них не опубликованы надлежащим образом, а, значит, могут быть оспорены в суде. Во-вторых – удовлетворение иска означало бы признание судом незаконности действий властей при предоставлении лесных участков на Куштау.– Возможно, по этим причинам мы столкнулись с явным нежеланием суда удовлетворять наш иск. Спорить фактически пришлось не с оппонентами, а с судьёй, именно она выдвигала основные контрдоводы, - пишет юрист.В итоге, после пяти заседаний, суд прекратил производство по иску, сославшись на неоднозначные, по мнению юриста, доводы. Исходя из опубликованного Муллануровым определения суда следует, что суд не стал оценивать законность или незаконность оспариваемого регламента. В определении говорится, что регламент был опубликован на сайте Минлесхоза РБ. Однако, по словам юриста, документ должен был быть опубликован и на портале правовой информации.При этом суд в своем определении попросту указал на то, что регламент не затрагивает права истцов:– Граждане, обратившиеся с коллективным иском о признании недействующим в части лесохозяйственного регламента Макаровского лесничества РБ, утвержденного приказом Минлесхоза РБ , не являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, поскольку они не являются лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах вышеуказанного лесничества. Таким образом, оспариваемый в части нормативный правовой акт не нарушает и не затрагивает права и законные интересы граждан, обратившихся с коллективным иском, - говорится в опубликованном Муллануровым определении суда.Юрист говорит о том, что решение суда, по его мнению, неправомерно, и он с остальными истцами намерен подать апелляцию:– Производство по делу по нашему иску прекращено. Тот случай, когда дело я проиграл, результатом недоволен, но стыдно не за себя, а за суд. Решение неправосудное, на мой взгляд. Будем добиваться отмены, - утверждает истец.Директор Уфимского института биологии УФИЦ РАН Василий Мартыненко прокомментировал, что, несмотря на такое решение суда, за лес на шихане не стоит опасаться, поскольку сейчас на его территории действует статус ООПТ, особо охраняемой природной территории:– Сейчас это памятник природы и никто там разрабатывать гору, рубить деревья не сможет. Постановление Правительства принято и снять статус памятника природы фактически невозможно. Это может быть сделано только в том случае, если гора утратит свое значение как уникальный объект. А там даже если пожар уничтожит все краснокнижные виды растений, сам шихан останется геологически уникальным объектом – памятник комплексный. Поэтому фактически снять статус ООПТ невозможно. Поэтому я насчет этого не переживаю, - заявил биолог.