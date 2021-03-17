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Чёрная метка от Путина Хабирову? Или треть татар недовольна нацполитикой Уфы

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Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о том, были ли слова Путина адресованы Радию Хабирову в свете предстоящей переписи населения.

Чёрная метка от Путина Хабирову? Или треть татар недовольна нацполитикой Уфы


В начале апреля состоялось десятое заседание Совета по межнациональным делам. Лично для меня больше всего оно запомнилось выступлениями Владимира Путина и академика Валерия Тишкова. Речь обоих в самых ключевых частях напрямую касалась темы предстоящей переписи населения, которая после двух переносов состоится-таки в августе-сентябре 2021 года. Эта их "беседа" оказалась весьма примечательной, особенно если её внимательно проанализировать в свете событий последних месяцев в Башкортостане, оставшихся за пределами внимания ведущих СМИ.

Сначала приведу важнейшую часть диалога Путина и Тишкова:

Владимир Путин: "Прошу Федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности, жёстко пресекать здесь любые попытки давления, тем более дискриминации по этническим признакам".

Валерий Тишков: "При добровольности переписи особое значение имеет сознательность граждан, работа переписчиков и средств информации. Важно обеспечить свободное волеизъявление, о котором вы уже сказали, гражданам своей страны, в том числе и тем, которые принадлежат или относятся, или потомки смешанных семей, могут быть полностью двуязычными и иметь сложное самосознание.

Нельзя позволить агитацию и нажим в пользу записи той или иной национальности, а тем более накрутку численности за счёт двойного переписывания.

Такие случаи у нас бывали в прошлых переписях. И наконец, перепись нельзя использовать для обострения межнациональных отношений, разрушения добрососедства российских регионов".

После этих слов Тишкова Владимир Путин дополнил это следующим тезисом: "Валерий Александрович, спасибо большое, что вы вспомнили ещё раз о переписи населения.

Вы сказали, что это единственный способ установления факта наличия населения. Но мне кажется, что факт наличия населения у нас и так налицо. Нам нужно поподробнее понять структуру населения, национальную, как раз этническую принадлежность, ряд других вопросов выяснить, которые чрезвычайно важны для текущей деятельности и для планирования принятия решений в сфере экономики, социальной политики, — вот что чрезвычайно важно".

Последний тезис особенно примечателен в свете недоуменных обывательских вопросов — а для чего вообще нужна перепись населения, и какая разница в том, какой процент той или иной национальности она покажет? Здесь же прекрасно видно, что с точки зрения президента федерации перепись населения — это важнейшее политическое мероприятие, и национальный фактор в нем играет едва ли не самую главную роль. Важно даже не то, что Тишков произнес такую речь, хотя именно этот эксперт ранее всегда убеждал, что несмотря на фальсификации переписей, этот вопрос не является особенно важным и не несет в себе серьезных проблем. Важнее то, что еще ранее Путин начал и продолжил разгововр о переписи населения и национальнсоти. Т.е. этот вопрос — вопреки мнению всякого рода "политологов" — является очень важным не только для активистов национальных движений, национальной интеллигенции, но и для московского кремля.

И, пожалуй, самое главное — предупреждение Путина несомненно может касаться только одного региона страны — республики Башкортостан, т.к. только в этом субъекте федерации существует проблема прямых и массовых фальсификаций. Нигде, ни в одном российском регионе подобного феномена нет.

А между тем, незамеченной осталась другая новость вот уже двухнедельной давности: сообщение об увольнении заместителя главы Федерального агентства по делам национальностей Михаила Мишина. Если проследить его последние вояжи, можно вновь обнаружить его теснейшую связь с татаро-башкирским переписным противостоянием. Дело в том, что в середине февраля в Уфе побывал большой десант из ФАДН во главе с этим самым Мишиным.

Башкирская столица очень гостеприимно встретила московскую делегацию, устроив культурную программу в виде вояжа к пещере "Шульганташ".

Состоялись и встречи с башкирской стороной и отдельно с "ряжеными" татарами, которые, естественно, отрицали наличие каких-либо проблем у татарской части населения РБ. Но было еще кое-что...

На встрече с Мишиным были озвучены данные закрытых соцопросов, проведенных Центром гуманитарных исследований министерства культуры Башкортостана. Согласно им только 60% татар в республике лояльно относятся к национальной политике Радия Хабирова. 10% не определились с ответом, а 30% отнеслись резко отрицательно. По общепринятой экспертной оценке социологов, в такой чувствительной сфере как национальный вопрос критическое отношение 1/3 представителей одного народа — это плохой показатель, свидетельствующий о наличии серьезных проблем.

...И вот спустя несколько недель Михаил Мишин без серьезных оснований был снят с должности, что, как минимум, свидетельствует о недовольстве московского начальства его работой. Не слишком ли много совпадений?

Стоит отметить еще одну весьма важную деталь: президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно публично озвучивал мирную риторику по поводу нынешней "переписной войны". Но от Радия Хабирова подобного мы так и не дождались. И это очень показательно. Скажете, это ерунда: мол, ну, что значат такие пустые слова "за всё хорошее, против всего плохого"? Но стоит учесть, что в большой политике очень важную роль играют символические жесты, слова. А Радий Хабиров так и не попытался дистанцироваться от нынешней ситуации. И это очень важное обстоятельство.

Судя по всему, несмотря на повторяемые мантры о том, что в Уфе всё хорошо, в федеральном центре стали-таки замечать, что игры башкирской стороны в ходе "переписной войны" зашли слишком далеко. "Благодаря" "усилиям" внутриполитического блока администрации Радия Хабирова вся эта история вышла на федеральный уровень. Публичность — это то, чего больше всего боятся чиновники. И такая вот синхронная речь Владимира Путина и Валерия Тишкова прямо подчеркивает, что на ситуацию, наконец, обратили внимание, а Москве такой источник перманентного конфликта в Волго-Уральском регионе федерации абсолютно не нужен. Особенно в свете предстоящего транзита власти и одного из его важнейших этапов — выборов в Госдуму РФ.

Теперь уже с уверенностью можно сказать, что надежды хабировской команды по-тихому провести перепись, получив нужные для себя результаты, провалились. Это, в первую очередь, заслуга внутриполитического блока — в лице Азата Бадранова, Александра Сидякина и более мелких чиновников в лице Урала Кильсенбаева, сделавших всё возможное, чтобы махинации переписной кампании, политика башкиризации татар не потонули в общем потоке словесной шелухи в виде официозной риторики о "мостах дружбы", "мира во всем мире" и т.д. А вот во вторую очередь, это заслуга мобилизации татарского общества, сломе психологии вечно прогибающегося и покорно терпящего провокационные действия уфимской стороны.

И это очень важные обстоятельства, которые отличают нынешнюю переписную кампанию от предыдущих.

Идель.Реалии
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  • 1 | 14.04.2021, 13:28 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10827 | Рейтинг: -860,8
Ирек Таттарыч
А разве только Хабирову, а не тому же академику В.А. Тишкову и прочим, уже московским старателям? Неужели, всё же урезонятся этномародеры в нашем родном Башкортостане по этой переписи, тиха пока сравнивая В.В. Путина с Егором Лигачевым по переписи 1989 года?



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  • 2 | 14.04.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без сомнения нынешние власти Башкирии причастны к росту напряженности между двумя "братскими" республиками и не менее "братскими" татарскими и башкирскими народами. Под патронажем Минпроса РБ безответственно был устроен общереспубликанский диктант на "северо-западном диалекте башкирского языка", как теперь называют башдеятели татарский язык. На бюджетные 22 миллиона рублей были воткнуты стеллы с указанием названий башкирских родов, коим якобы по праву принадлежат эти земли.
Не исключено, что Владимир Путин напомнил Хабирову, что численность нации увеличивают на ложе любви, а не на сфальсифицированных переписях населения. И поменьше водки.



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  • 3 | 14.04.2021, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Многие аналитики призывают татар и башкир забыть о распрях , объединить усилия и вместе отстаивать свои права ( каюсь и я был в их числе ) . В общем не так давно пришел к окончательному выводу что это желание из области фантастики . Между татарский и башкирским проектом лежит концептуальное не преодолимое противоречие . Татарский проект производное Алтын Урды а башкирский проект производное Руси -России с целью
а) создать кордон между Казанским ханством и Степью б) охраны новых рубежей в) использовать башкир для дальнейшей экспансии на Восток г) прервать контакты между татарами и мусулманским миром . Не все задуманное получилось , но получилось главное башкиры до сих пор являются одними из главных противников татарского проекта и попытки некоторых недалеких татарских аналитиков "кинуть кость" в виде татар РБ на съедение баш стратегам с целью их умиротворение, считаю глупой и преступной идеей . Москва и башстратеги на этом не остановятся их устроит лишь полный демонтаж и капитуляция татарпроекта на всей Евразии . Нам это надо ?



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  • Эксперт
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  • 4 | 14.04.2021, 14:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70522 | Рейтинг: +11688
Регистрируйтесь на Госуслугах и заполняйте анкету самостоятельно и будет вам щастье. И за несовершеннолетних детей - тоже.



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  • 5 | 14.04.2021, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Под патронажем Минпроса РБ безответственно был устроен общереспубликанский диктант на "северо-западном диалекте башкирского языка", как теперь называют башдеятели татарский язык. На бюджетные 22 миллиона рублей были воткнуты стеллы с указанием названий башкирских родов,
---------------
А слово башкир можно упоминать? Разрешаете?



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  • 6 | 14.04.2021, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, как Хабиров среагирует на слова Путина по поводу переписи? И как он будет себя вести когда начнётся и закончится эта перепись?



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  • 7 | 14.04.2021, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры концептуально и идеологически были сконструированы как народ воин охранник это качество годится для экстремальных задач но для мирной жизни , созидания не годно, говоря проще они не способны хорошо делать другое . Поэтому башстратеги зная хорошо слабые и сильные стороны своего народа педалируют исключительно на одних качествах даже не пытаясь перевести его на другие рельсы . Следовательно РБ рано или поздно обречен на крах ввиду не способности баш элиты и баш народа на позитивную повестку для всего много этнического общества .



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  • 8 | 14.04.2021, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чёта не разгорается, дрова мож сырые, подкину хвороста
________________________________________----
Дания родилась в многодетной семье в селе Белянка Башкортостана. В нём проживают около 1500 башкир, раньше там работали русские учителя, но со временем они уехали. Поэтому население общается на башкирском языке, как и дети в школе.



– Поэтому, когда я приехала в Кыштым, мне было очень трудно разговаривать на русском языке, всё понимала, но язык не поворачивался говорить, – признаётся Дания.



В наш город она приехала поступать в медицинское училище, по примеру старшей сестры. Кыштым встретил Данию яркой летней погодой и тёплым дождём. Девушка расценила это как добрый знак.



С будущим мужем Александром она познакомилась через общих друзей.



– Родители никогда не были против русских мужчин в нашей семье. Их смущало лишь хобби Саши – игра на музыкальном инструменте. Но когда они познакомились спустя полгода, стали считать лучшим зятем. Родители мужа приняли меня хорошо.



Александра многие кыштымцы знают как гитариста кавер-группы «Абсолют», однако его основная работа – прокатчик горячего металла в цехе производства медной катанки Кыштымского медеэлектролитного завода.



Как истинная хозяйка Дания готовит блюда национальной кухни: бешбармак, белиш – пироги с мясом напоминающие беляши, на десерт – чак-чак, обязательны напитки из трав.
До знакомства с Данией Александр естественно не разговаривал по-башкирски, а теперь, когда приезжает в Башкортостан, свободно ведёт беседу с родственниками Дании.



По словам Дании, башкирская культура сейчас переживает новый этап, на котором происходит утрата некоторых ценностей. С огромной болью она узнала новость о том, что в республике Башкортостан отменено повсеместное изучение родного языка.



– Считаю, что очень важно разговаривать на родном языке дома, тогда и ребёнок поймет нужность и важность изучения национальной культуры, – считает Дания Калимуллина.





Праздники пара отмечает вместе: и русскую Масленицу, и башкирский сабантуй. Обо всех культурных и религиозных тонкостях пара договорилась сразу после знакомства.

– На Пасху я тоже крашу яйца, на одном пишу «Христос Воскрес», а на другом «Аллага шокур» (Дай Бог) и кладу их рядом. Ведь в единстве наша сила. Неважно, кто человек по национальности. Главное, чтобы он чтил свою культуру и бережно относился к другой.
турк



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  • 9 | 14.04.2021, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Для татар РБ вопрос переписи населения-это второстепенный вопрос. Главный вопрос-это создание собственной республики на территории бывшей Уфимской губернии. Надо начинать сбор подписей за проведение референдума "О создании Республики Восточный Татарстан" .



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  • 10 | 14.04.2021, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры концептуально и идеологически были сконструированы как народ воин охранник это качество годится для экстремальных задач но для мирной жизни , созидания не годно, говоря проще они не способны хорошо делать другое .
---------------------------------
За такое предположение мой пед. по истмату назвал бы этого долбое.ба фашистом, но я все-таки настаиваю что он в первую очередь долбое.б, а уж потом фашист.
Хотя убивать из рогатки таких болтунов безусловно можно и нужно.



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  • 11 | 14.04.2021, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 14.04.2021, 14:07 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70522 | Рейтинг: +11688,8
Регистрируйтесь на Госуслугах и заполняйте анкету самостоятельно и будет вам щастье. И за несовершеннолетних детей - тоже.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! А внучку при переписи какой национальности запишите? Очень Опытный



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  • 12 | 14.04.2021, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Калатунбабай кто интересно по национальности.



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  • 13 | 14.04.2021, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 14.04.2021, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 14.04.2021, 14:07 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70522 | Рейтинг: +11688,8
Регистрируйтесь на Госуслугах и заполняйте анкету самостоятельно и будет вам щастье. И за несовершеннолетних детей - тоже.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Убогая! А внучку при переписи какой национальности запишите? Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ И как назвали? Очень Опытный



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  • 14 | 14.04.2021, 18:06 | Автор: Не зарегистрирован
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ну давай, откликайся , выложи душу
турк



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  • 15 | 15.04.2021, 00:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Манкурты размечтались. Никто и не думают сколько их будет после переписи.
Нахрен кому нужно их количество, хоть миллион в Башкирии. Главное - башкиры есть и будут, хозяева и батыры, остальные яушетдины с гарифульки дело даже десятое, их просто не существуют для реального люда достойного.
Какая разница кому какого размера эта пустышка мимолетной пыли.
Искусственная у них и республика, и позорная история, восстаний не было, но в плен сдавались, и генерал первый за детоубийства.
Ничего нету, и количеством киздить - это единственное что им убогим остается. Тфу



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  • 16 | 15.04.2021, 00:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для татар РБ вопрос переписи населения-это второстепенный вопрос. Главный вопрос-это создание собственной республики на территории бывшей Уфимской губернии. Надо начинать сбор подписей за проведение референдума "О создании Республики Восточный Татарстан" .
----------
!!! так путать место для главной своей республики! Ведь это чуть южнее Улан-Батора!



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  • 17 | 15.04.2021, 02:19 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10827 | Рейтинг: -860,8
Бляха муха, сколько же тупизны и мудачества культивирется в моей родной республике, и ведь всё более, и более.



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