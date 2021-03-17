Чёрная метка от Путина Хабирову? Или треть татар недовольна нацполитикой Уфы

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о том, были ли слова Путина адресованы Радию Хабирову в свете предстоящей переписи населения.В начале апреля состоялось десятое заседание Совета по межнациональным делам. Лично для меня больше всего оно запомнилось выступлениями Владимира Путина и академика Валерия Тишкова. Речь обоих в самых ключевых частях напрямую касалась темы предстоящей переписи населения, которая после двух переносов состоится-таки в августе-сентябре 2021 года. Эта их "беседа" оказалась весьма примечательной, особенно если её внимательно проанализировать в свете событий последних месяцев в Башкортостане, оставшихся за пределами внимания ведущих СМИ.Сначала приведу важнейшую часть диалога Путина и Тишкова:Владимир Путин: "Прошу Федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности, жёстко пресекать здесь любые попытки давления, тем более дискриминации по этническим признакам".Валерий Тишков: "При добровольности переписи особое значение имеет сознательность граждан, работа переписчиков и средств информации. Важно обеспечить свободное волеизъявление, о котором вы уже сказали, гражданам своей страны, в том числе и тем, которые принадлежат или относятся, или потомки смешанных семей, могут быть полностью двуязычными и иметь сложное самосознание.Нельзя позволить агитацию и нажим в пользу записи той или иной национальности, а тем более накрутку численности за счёт двойного переписывания.Такие случаи у нас бывали в прошлых переписях. И наконец, перепись нельзя использовать для обострения межнациональных отношений, разрушения добрососедства российских регионов".После этих слов Тишкова Владимир Путин дополнил это следующим тезисом: "Валерий Александрович, спасибо большое, что вы вспомнили ещё раз о переписи населения.Вы сказали, что это единственный способ установления факта наличия населения. Но мне кажется, что факт наличия населения у нас и так налицо. Нам нужно поподробнее понять структуру населения, национальную, как раз этническую принадлежность, ряд других вопросов выяснить, которые чрезвычайно важны для текущей деятельности и для планирования принятия решений в сфере экономики, социальной политики, — вот что чрезвычайно важно".Последний тезис особенно примечателен в свете недоуменных обывательских вопросов — а для чего вообще нужна перепись населения, и какая разница в том, какой процент той или иной национальности она покажет? Здесь же прекрасно видно, что с точки зрения президента федерации перепись населения — это важнейшее политическое мероприятие, и национальный фактор в нем играет едва ли не самую главную роль. Важно даже не то, что Тишков произнес такую речь, хотя именно этот эксперт ранее всегда убеждал, что несмотря на фальсификации переписей, этот вопрос не является особенно важным и не несет в себе серьезных проблем. Важнее то, что еще ранее Путин начал и продолжил разгововр о переписи населения и национальнсоти. Т.е. этот вопрос — вопреки мнению всякого рода "политологов" — является очень важным не только для активистов национальных движений, национальной интеллигенции, но и для московского кремля.И, пожалуй, самое главное — предупреждение Путина несомненно может касаться только одного региона страны — республики Башкортостан, т.к. только в этом субъекте федерации существует проблема прямых и массовых фальсификаций. Нигде, ни в одном российском регионе подобного феномена нет.А между тем, незамеченной осталась другая новость вот уже двухнедельной давности: сообщение об увольнении заместителя главы Федерального агентства по делам национальностей Михаила Мишина. Если проследить его последние вояжи, можно вновь обнаружить его теснейшую связь с татаро-башкирским переписным противостоянием. Дело в том, что в середине февраля в Уфе побывал большой десант из ФАДН во главе с этим самым Мишиным.Башкирская столица очень гостеприимно встретила московскую делегацию, устроив культурную программу в виде вояжа к пещере "Шульганташ".Состоялись и встречи с башкирской стороной и отдельно с "ряжеными" татарами, которые, естественно, отрицали наличие каких-либо проблем у татарской части населения РБ. Но было еще кое-что...На встрече с Мишиным были озвучены данные закрытых соцопросов, проведенных Центром гуманитарных исследований министерства культуры Башкортостана. Согласно им только 60% татар в республике лояльно относятся к национальной политике Радия Хабирова. 10% не определились с ответом, а 30% отнеслись резко отрицательно. По общепринятой экспертной оценке социологов, в такой чувствительной сфере как национальный вопрос критическое отношение 1/3 представителей одного народа — это плохой показатель, свидетельствующий о наличии серьезных проблем....И вот спустя несколько недель Михаил Мишин без серьезных оснований был снят с должности, что, как минимум, свидетельствует о недовольстве московского начальства его работой. Не слишком ли много совпадений?Стоит отметить еще одну весьма важную деталь: президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно публично озвучивал мирную риторику по поводу нынешней "переписной войны". Но от Радия Хабирова подобного мы так и не дождались. И это очень показательно. Скажете, это ерунда: мол, ну, что значат такие пустые слова "за всё хорошее, против всего плохого"? Но стоит учесть, что в большой политике очень важную роль играют символические жесты, слова. А Радий Хабиров так и не попытался дистанцироваться от нынешней ситуации. И это очень важное обстоятельство.Судя по всему, несмотря на повторяемые мантры о том, что в Уфе всё хорошо, в федеральном центре стали-таки замечать, что игры башкирской стороны в ходе "переписной войны" зашли слишком далеко. "Благодаря" "усилиям" внутриполитического блока администрации Радия Хабирова вся эта история вышла на федеральный уровень. Публичность — это то, чего больше всего боятся чиновники. И такая вот синхронная речь Владимира Путина и Валерия Тишкова прямо подчеркивает, что на ситуацию, наконец, обратили внимание, а Москве такой источник перманентного конфликта в Волго-Уральском регионе федерации абсолютно не нужен. Особенно в свете предстоящего транзита власти и одного из его важнейших этапов — выборов в Госдуму РФ.Теперь уже с уверенностью можно сказать, что надежды хабировской команды по-тихому провести перепись, получив нужные для себя результаты, провалились. Это, в первую очередь, заслуга внутриполитического блока — в лице Азата Бадранова, Александра Сидякина и более мелких чиновников в лице Урала Кильсенбаева, сделавших всё возможное, чтобы махинации переписной кампании, политика башкиризации татар не потонули в общем потоке словесной шелухи в виде официозной риторики о "мостах дружбы", "мира во всем мире" и т.д. А вот во вторую очередь, это заслуга мобилизации татарского общества, сломе психологии вечно прогибающегося и покорно терпящего провокационные действия уфимской стороны.И это очень важные обстоятельства, которые отличают нынешнюю переписную кампанию от предыдущих.