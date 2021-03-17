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Разваливать медицину Башкирии будут по-братски

  • Опубликовано: ПроУфу | 15.04.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 40736 | Комментарии: 1
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Родственница Хабирова стала первым замминистра здравоохранения Башкирии. Теперь у нас два первых замминистра.

Разваливать медицину Башкирии будут по-братски


Первым замминистра здравоохранения Башкирии стала Гульнара Зиннурова. На сайте Минздрава соответственно обновилась информация о структуре состава руководства.

Напомним, с приходом к власти Хабирова, Зиннурова из чиновников Минздрава – стала замминистра здравоохранения. Ее, к слову, называют двоюродной сестрой главы Башкирии – Радия Хабирова. Гульнара Фаатовна ранее некоторое время занимала должность начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению. А еще раньше являлась главным терапевтом в Горздраве, до его ликвидации.

В Минздраве подтвердили информацию. О том, что теперь там – два первых зама: уже занимавший должность Азат Рахматуллин и вновь назначенная родственница Хабирова.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 15.04.2021, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будет и третий, четвертый зам. Ишимбай город не маленький.



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