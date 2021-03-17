Разваливать медицину Башкирии будут по-братски

Родственница Хабирова стала первым замминистра здравоохранения Башкирии. Теперь у нас два первых замминистра.Первым замминистра здравоохранения Башкирии стала Гульнара Зиннурова. На сайте Минздрава соответственно обновилась информация о структуре состава руководства.Напомним, с приходом к власти Хабирова, Зиннурова из чиновников Минздрава – стала замминистра здравоохранения. Ее, к слову, называют двоюродной сестрой главы Башкирии – Радия Хабирова. Гульнара Фаатовна ранее некоторое время занимала должность начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению. А еще раньше являлась главным терапевтом в Горздраве, до его ликвидации.В Минздраве подтвердили информацию. О том, что теперь там – два первых зама: уже занимавший должность Азат Рахматуллин и вновь назначенная родственница Хабирова.