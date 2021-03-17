Бандюган сложил полномочия и остается на свободе

Ранее жители Ишимбайского района выходили на митинги с требованием уволить его из-за подозрений в нападении на активистов Куштау.Глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов сложил свои полномочия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.Как выяснилось, полномочия Абдрахманова прекращены в связи с истечением срока контракта. В ближайшее время Совет муниципального района проведет конкурс по подбору кандидата на замещение должности главы администрации. До тех пор Абдрахманов останется в Ишимбайском районе в качестве исполняющего обязанности главы. Напомним, возглавлял он Ишимбайский район с февраля 2019 года.Стоит напомнить, Абдрахманова заподозрили в организации атаки спортсменов и ЧОПовцев на лагерь защитников шихана Куштау во время протестной акций 15 августа прошлого года. Тогда вместе с силовиками человек в военной форме, похожий на главу района, громил лагерь активистов, применяя спецсредства – газ, дубинки, светошумовые гранаты.Позже жители Ишимбайского района в свете данных подозрений выходили на митинги с требованием отправить главу в отставку. При этом руководитель региона Радий Хабиров ответил, что если ему предоставят видео, где глава района бьет людей, то он немедленно отправит его в отставку. А затем и вовсе посоветовал всем забыть про этот инцидент, так как «все в этот день погорячились».