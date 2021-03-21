Страна и обнуленный: Как все будет дальше

Это, так сказать, главное. Дальше — некоторые нюансы.
Знаете, чья позиция окажется решающей? РПЦ. «Бог мне дал власть и я не могу, не имею права ее отдать», — примерно так думает Путин. Я в этом уверен, потому что никаких других объяснений, почему он должен оставаться президентом, выдумать невозможно. Только Бог, только хардкор. Так вот, когда напуганная количеством протестующих церковь, наконец, заявит о том, что гражданский мир превыше всего, вот тогда Путин и сломается.
Кстати, случится этот главный — на миллион участников — протест по какому-нибудь частному, скорее всего даже неполитическому, поводу. Правда потом он быстро политизируется. Вся политическая инфраструктура оппозиции ведь будет разгромлена и привычки протестовать по политическим поводам у людей вообще не будет. У нас почему-то принято считать, что революцию обязательно надо долго готовить. На самом деле, не обязательно.
Мексиканская и Китайская (Синхайская) революции, например, начались в значительной степени спонтанно, без чьей-бы то ни было руководящей и направляющей руки. Конечно, какие-то лидеры на каких-то этапах там появлялись, но роль их не была столь судьбоносной, как роль Ленина или там Троцкого в нашей революции, или, например, роль Ататюрка в момент крушения Османской империи.
Не обязательно даже наличие какой-то альтернативной идеологии. Со времён Берка и Токвиля принято считать, что у революции должна быть мощная интеллектуальная предтеча, такая, какой для Великой Французской революции стала философия Просвещения, а для революции российской — марксизм. Названные выше революции в Мексике и Китае обошлись без философии. Нельзя сказать, что никакой интеллектуальной работы в их рамках не велось, однако роль интеллектуалов в деле создания предпосылок к ним была не очень велика.
Главный урок тех событий заключается в том, что если противоречия между властью и обществом нарастают, резьбу рано или поздно сорвёт.
Выше я написал, что поводом для начала массовых протестов станет какое-то неполитическое событие. Я забыл про 2024 год. Решение о выдвижении Путина на следующий срок может стать таким поводом. Мексиканская революция как раз и началась после попытки правившего более тридцати лет и изрядно всем поднадоевшего диктатора Порфирио Диаса переизбраться в очередной раз.
Аббас Галлямов, Эхо Москвы
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Страна и обнуленный: Как все будет дальше
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