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Страна и обнуленный: Как все будет дальше

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В деталях сейчас никто не знает, как все сложится в дальнейшем, но вот в общем и целом предсказать будущее, наверное, можно. Пока Кремлю, конечно, хватит сил удержать власть, сотни тысяч протестующих его не остановят. Действия по подавлению инакомыслия, однако, будут выглядеть столь отвратительно, что заметно ускорят процесс делегитимизации режима. Гайки ведь можно закручивать когда ты молод, люди в тебя верят и уровень жизни в стране растёт. А когда у тебя вся бухгалтерия в минуса ушла, людей твои репрессии будут только злить. Короче, дальше отчуждение между властью и обществом будет нарастать, административный беспредел усиливаться. Поэтому когда-нибудь на улицы выйдет миллион человек. Тогда режим и парализует.

Страна и обнуленный: Как все будет дальше


Это, так сказать, главное. Дальше — некоторые нюансы.

Знаете, чья позиция окажется решающей? РПЦ. «Бог мне дал власть и я не могу, не имею права ее отдать», — примерно так думает Путин. Я в этом уверен, потому что никаких других объяснений, почему он должен оставаться президентом, выдумать невозможно. Только Бог, только хардкор. Так вот, когда напуганная количеством протестующих церковь, наконец, заявит о том, что гражданский мир превыше всего, вот тогда Путин и сломается.

Кстати, случится этот главный — на миллион участников — протест по какому-нибудь частному, скорее всего даже неполитическому, поводу. Правда потом он быстро политизируется. Вся политическая инфраструктура оппозиции ведь будет разгромлена и привычки протестовать по политическим поводам у людей вообще не будет. У нас почему-то принято считать, что революцию обязательно надо долго готовить. На самом деле, не обязательно.

Мексиканская и Китайская (Синхайская) революции, например, начались в значительной степени спонтанно, без чьей-бы то ни было руководящей и направляющей руки. Конечно, какие-то лидеры на каких-то этапах там появлялись, но роль их не была столь судьбоносной, как роль Ленина или там Троцкого в нашей революции, или, например, роль Ататюрка в момент крушения Османской империи.

Не обязательно даже наличие какой-то альтернативной идеологии. Со времён Берка и Токвиля принято считать, что у революции должна быть мощная интеллектуальная предтеча, такая, какой для Великой Французской революции стала философия Просвещения, а для революции российской — марксизм. Названные выше революции в Мексике и Китае обошлись без философии. Нельзя сказать, что никакой интеллектуальной работы в их рамках не велось, однако роль интеллектуалов в деле создания предпосылок к ним была не очень велика.

Главный урок тех событий заключается в том, что если противоречия между властью и обществом нарастают, резьбу рано или поздно сорвёт.

Выше я написал, что поводом для начала массовых протестов станет какое-то неполитическое событие. Я забыл про 2024 год. Решение о выдвижении Путина на следующий срок может стать таким поводом. Мексиканская революция как раз и началась после попытки правившего более тридцати лет и изрядно всем поднадоевшего диктатора Порфирио Диаса переизбраться в очередной раз.

Аббас Галлямов, Эхо Москвы
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  • 1 | 18.04.2021, 06:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Не обязательно даже наличие какой-то альтернативной идеологии."

---------------

Аббас, ты так думаешь? Тогда это называется "шило на мыло". Чего корячиться-то?

Именно противостояние идеологий даёт необходимый импульс. Ещё история учит, что нужно следить за третьей силой, вовремя дать ей по башке.

Предпочтительнее, конечно, "революция сверху". Ведь, все претензии к власти именно по внутренней повестке. Казалось бы, чего сложного-то? Уже всё проговорено и обозначено. Да и санкции вопиют: развивайтесь, дескать, реструктурируйтесь, выбросьте лозунг "нефть-газ продадим, остальное купим"! Хотелось бы надеяться.



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  • 2 | 18.04.2021, 07:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Галлямов, дык, ты-то за большевиков али за кумунистов? Мужики шипко сумлеваются.



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  • 3 | 18.04.2021, 07:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главный враг народа - это идеология наживы и ростовщичества, которую обществу безуспешно запихивают в мозги. Она чужда народам России, вот почему эти правители сетуют, что "не тот народишко попался".

Да, нашим людям ближе и понятнее "поделиться последней рубахой". На том стоим.



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  • 4 | 18.04.2021, 07:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если противоречия между властью и обществом нарастают, резьбу рано или поздно сорвёт.

--------------------

Глыбокая мысль. "Сорванная резьба" - это аккурат тот бунт, который "бессмысленный и беспощадный".



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  • 5 | 18.04.2021, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Очень Опытный



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  • 6 | 18.04.2021, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Гость


5 | 18.04.2021, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Очень Опытный
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
--------------придурок ты.....



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  • 7 | 18.04.2021, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень Опытный
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--------------придурок ты.....

А не кто и не сомневается, что ты чмошник опущеный)))



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  • 8 | 18.04.2021, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Е,ли ОченьОпытный дырявый, то с ним вести диалог могут только дырявые, так что аккуратнее с этим писакой, пусть индивидуально сам с собой передергивает и базарит только со своими питухами ужовскими



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  • 9 | 18.04.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аббасу кровушки хочется, как я погляжу.



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  • Эксперт
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  • 10 | 18.04.2021, 12:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70550 | Рейтинг: +11687,6
Галлямов, дык, ты-то за большевиков али за кумунистов? Мужики шипко сумлеваются.
_________________________________
Пока был в пуйлостане - топил за власть, как уехал в Израилевку - стал оппозиционером.



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2

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  • Участник
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  • 11 | 18.04.2021, 14:10 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4459 | Рейтинг: -348,8
Галлямов, дык, ты-то за большевиков али за кумунистов? Мужики шипко сумлеваются.
_________
Он за Бенджамина Франклина на купюрах.



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3

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  • Гость
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  • 12 | 18.04.2021, 21:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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