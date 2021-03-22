Душить предпринимателей Башкирии будут с новой силой

Глава Башкирии поменял председателя госкомитета по предпринимательству. До сих пор эту должность занимала Римма Бойцова, назначенная Радием Хабировым еще в 2019-м году. Ранее она работала в аппарате федерального правительства и ряде российских и иностранных компаний в Москве.Указ об ее отставке и назначении на должность главы госкомитета по предпринимательству бывшего заместителя министра природопользования и экологии Башкирии Нияза Фазылова Радий Хабиров подписал сегодня. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве.«Мы усилим работу с бизнес-шерифами, усилим работу муниципалитетов. Думаю, у Нияза Мансуровича это получится. Римма Юрьевна остаётся с нами: она работает, ведёт очень серьёзные большие проекты, связанные с созданием финансовых, организационных инструментов развития предпринимательства, в частности IQ-парк, фабрика будущего и так далее. Поэтому мы таким образом двигаемся дальше», — сообщил глава региона.Также Хабиров назначил исполнительным директором комитета Башкирии по делам ЮНЕСКО Элину Гатауллину, которая ранее замещала Римму Бойцову в госкомитете по предпринимательству.Напомним, с начала текущего года в республиканском правительстве прошло уже несколько кадровых изменений, часть которых продиктована возбуждением уголовных дел, в частности в отношении министра строительства Рамзиля Кучарбаева и вице-премьера Бориса Беляева.