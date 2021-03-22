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Душить предпринимателей Башкирии будут с новой силой

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Глава Башкирии поменял председателя госкомитета по предпринимательству. До сих пор эту должность занимала Римма Бойцова, назначенная Радием Хабировым еще в 2019-м году. Ранее она работала в аппарате федерального правительства и ряде российских и иностранных компаний в Москве.

Душить предпринимателей Башкирии будут с новой силой


Указ об ее отставке и назначении на должность главы госкомитета по предпринимательству бывшего заместителя министра природопользования и экологии Башкирии Нияза Фазылова Радий Хабиров подписал сегодня. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве.

«Мы усилим работу с бизнес-шерифами, усилим работу муниципалитетов. Думаю, у Нияза Мансуровича это получится. Римма Юрьевна остаётся с нами: она работает, ведёт очень серьёзные большие проекты, связанные с созданием финансовых, организационных инструментов развития предпринимательства, в частности IQ-парк, фабрика будущего и так далее. Поэтому мы таким образом двигаемся дальше», — сообщил глава региона.

Также Хабиров назначил исполнительным директором комитета Башкирии по делам ЮНЕСКО Элину Гатауллину, которая ранее замещала Римму Бойцову в госкомитете по предпринимательству.

Напомним, с начала текущего года в республиканском правительстве прошло уже несколько кадровых изменений, часть которых продиктована возбуждением уголовных дел, в частности в отношении министра строительства Рамзиля Кучарбаева и вице-премьера Бориса Беляева.

Эхо Москвы
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  • 1 | 20.04.2021, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Душить предпринимателей...

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- Вчера предпринимателей душили-душили, ДУШШИЛИ-ДУШШИЛИ!..



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  • 2 | 20.04.2021, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут!



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  • 3 | 20.04.2021, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень Опущенный активировался, анонимит падла, булки мнет свои с Кухой, ей то как женскому полу не впадлу с дырой трындеть, а оствльные
вроде суть уловили, с дырявым общаться -
себя не уважать.



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  • 4 | 20.04.2021, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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