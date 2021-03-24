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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




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Людоед в штатском

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Митинг в поддержку политика Алексея Навального в Уфе собрал по разным оценкам от 2 до 4 тысяч человек. Задержаны около 300.

Людоед в штатском


Колонна начала движения вечером в среду от горсовета и часть ее дошла до «Уфа-арены».

По пути силовики выдергивали из толпы тех, кто кричал лозунги и был без маски. По данным ОНК задержаны 280 человек.

По ходу шествия журналисты обнаружили в районе остановки «Округ Галле» бывшего министра МВД Башкирии Рафаэля Диваева, ныне возглавляющего общественный совет ведомства. Тот консультировал людей в штатском и форме, а когда увидел фоторепортеров, сел в машину, которая попыталась его увезти, но попала в пробку из автозаков.

В прошлом Диваев возглавлял операцию по зачистке Благовещенска. Она получила известность как «избитый город».

Людоед в штатском


Полиция задержала редактора портала «Уфа1» Артема Супонькина. Его доставили в Калининское РУВД, но затем отпустили без протокола.

Напомним, ранее юрист штаба Навального в Уфе Федор Телин в эфире «Эха» спрогнозировал участие в митинге не меньше 6 тысяч человек.

Эхо Москвы
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  • 1 | 22.04.2021, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Оно, конечно, так, ежели что. Дело-то коснись - вот тебе и пожалуйста!.." - время от времени поддакивал мой дед собеседнику, абсолютно его не слушая.

Примерно аналогичная ситуация с проведением подобных митингов. Участникам без разницы, за кого и с кем идти, лишь бы выразить протест.

Отдельный вопрос - кто за этим стоит. Нет, это главный вопрос, потому что охотников оседлать процесс немало и цели у них могут быть разными.



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7

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  • 2 | 22.04.2021, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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3

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  • Гость
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  • 3 | 22.04.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы не поняли! Он по указанию своего хозяина- Муртазы изучал недостатки в организации шествия,чтобы в следующий раз все было лучше! Разве Чанышева не вылетила к Уралу за консультациями? Явно готовят что-то серьезное!



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1

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  • Гость
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  • 4 | 22.04.2021, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Очень Опытный



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2

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  • Участник
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  • 5 | 22.04.2021, 13:20 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10844 | Рейтинг: -862,5
3 | 22.04.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы не поняли! Он по указанию своего хозяина- Муртазы изучал недостатки в организации шествия,чтобы в следующий раз все было лучше! Разве Чанышева не вылетила к Уралу за консультациями? Явно готовят что-то серьезное!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Тот консультировал людей в штатском и форме, а когда увидел фоторепортеров, сел в машину, которая попыталась его увезти, но попала в пробку из автозаков.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Да, вопросы есть, Тем более, что как пишут, Изместьев стал говорливым



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 22.04.2021, 13:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70585 | Рейтинг: +11685
По мнению Тимохи операция действительно была организована очень круто и ментов было овер-до-х-уя! Если на стороне памятника Ленину они стояли через каждые 3 метра, то со стороны мэрии они стояли плечом к плечу аж до госцирка и у некоторых на погонах на погонах были крупные звезды - от майорских, до полковничьих.
Далее - группы "космонавтов" постоянно с помощью своего транспорта передислоцировались - вставая перед идущими в сцепки. Идущие разворачивались и шли дворами, чтобы обойти кордон, и снова выходили на проспект, и снова через остановку их встречали сцепки росгвардейцев и так несколько раз.
Потом сидя в форд-транзите, Тима слышал такого рода сообщения по их рациям: 200 человек в таком-то месте, 100 человек идут по такому-то месту - и сразу они ехали к этим местам, захватывали людей и грузили в машину и ехали в другое. Всего Тима покатался в арестантской машину около часа - останавливались чтобы захватить "пассажиров" на Огнях Уфы, Ц.Рынке, Курултае, БД(где ошибочно похватали своих сексотов-титушню) и как он выразился - на Карлухе, в каком точно месте - не скажу, и после этого под завязку поехали в ОП-3 на Кавказской. Куда свезли человек 40. И это только одно отделение из нескольких куда свозили захваченных в плен... адвокаты выезжали в ОП-1,3,6,7,9

Согласна, что Диваев, если и не руководил этой операцией, то как минимум был ее координатором. Руководил, вероятно, действующий глава местной Росгвардии. Операция - по моему мнению - была отрепетирована заранее, готовились и действовали по плану и по мнению Тимы проходила очень четко и грамотно. Не ждали, а готовились.

Про остальное - я написала вчера.



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  • 7 | 22.04.2021, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс режимный



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3

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  • 8 | 22.04.2021, 13:45 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10844 | Рейтинг: -862,5
Согласна, что Диваев, если и не руководил этой операцией, то как минимум был ее координатором.
++++++++++++++++++++++++++
На чье



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  • 9 | 22.04.2021, 13:45 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10844 | Рейтинг: -862,5
На чьей стороне?



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1

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  • 10 | 22.04.2021, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дивайчик никак не может предать Муртазу!



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  • 11 | 22.04.2021, 13:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70585 | Рейтинг: +11685
И еще - глушилки работали от Российской 15 - и южней по всему городу. Не было не только интернет-связи(вацап), но и телефонной связи почти постоянно. Иногда прорывалось и тогда приходили сообщения, что данный абонент снова в сети. И во время разговора тоже бывало, что связь пропадала.
Но ведь кроме протестующих десятки тысяч людей оставались без связи, а кому-то нужна была помощь - и медицинская, и полицейская, и пожарная.
Отсутствием связи власти мало чего добились, на мой взгляд, а вот навредить могли вполне конкретно.



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  • 12 | 22.04.2021, 14:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70585 | Рейтинг: +11685
Специально для старого пидораса О_Ошки:
Активист Руслан Нуртдинов заподозрил установку прослушки у его дома в Чекмагушевском районе Башкирии

Об этом он сообщил у себя в соцсетях

Активист Руслан Нуртдинов заподозрил установку прослушки у его дома в Чекмагушевском районе Башкирии
Фото:vk.com/pravdogovoritel

О подозрениях в установке прослушивающего устройства у своего дома в Чекмагуше сообщил общественник Руслан Нуртдинов у себя в соцсетях.
Со слов Нуртдинова, на подозрения его натолкнула установка коробки неизвестного содержания и предназначения на столбе электропередач, которую осуществили двое неизвестных из Уфы, представившихся сотрудниками «Башинформсвязи». Он также отметил, что в прошлом году аналогичного рода коробку уже устанавливали в 100 метрах от его дома, однако позже ее сняли.

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– Дай, думаю, подъеду, спрошу, чего опять вешают, когда уже «Уфанет» подключат, а мужики странные какие-то, не похожи на простых монтажников. Говорю: «Привет, мужики, чего делаете?» Ответить внятно не могут – связь, связь, модуль какой-то. «Что за модуль-то, – спрашиваю, – для чего он?» Опять зубы заговаривают. Я говорю: «Странно как-то, ни проводов не подходит к коробке, не торчит ничего, покажите, внутри, вообще, есть что-нибудь». «Секрет, – отвечают, нельзя». И на полном серьезе, главное! – пишет общественник.

На вопрос, устанавливают ли подобного рода оборудование где-нибудь еще в селе или в районе, мужчины ответили: «Больше нигде». Далее Нуртдинов поинтересовался у работников, что они устанавливают. На это мужчины заявили, что это «модуль», но не уточнили, для чего он предназначен.
– Ну, думаю, прощупаю-ка, намекну про свою политическую деятельность, про митинг завтрашний, ФСБшниками обзову, если засмеются, значит, паранойя у меня просто. Говорю: «Так вы ж ФСБшники!» Стоят, смотрят молча, один звонить куда-то пошел, другой оправдываться: «Нет-нет, мы просто модуль устанавливаем». Звонки им посыпались, слышу, шифруются будто, странно разговаривают, и собеседника слышно – что-то взволнованно приказывает, – пишет Руслан.

После безрезультатных попыток выяснить, кто данные люди и что они устанавливают, Нуртдинов заявил им, что вызовет участкового. Далее действия работников стали еще более любопытными. Руслан спросил, давно ли работники занимаются установкой данного модуля, на что получил ответ – с утра. И проделываемую работу, как сообщили монтажники, видел брат Нуртдинова. При этом каким образом проезжим монтажникам из самой Уфы стало известно о брате общественника – мужчинам так и не удалось разъяснить.

– Да просто модуль, говорят, устанавливаем. И давно, спрашиваю. С утра вот, да ваш братишка утром нас видел. Опа, а откуда вы знаете, что это мой братишка был? Побледнел мужик. Ну я и вызвал участкового, – рассказывает Руслан.
Пока мужчины ждали приезда участкового, «монтажники» позволили общественнику взглянуть на содержимое данного модуля, однако, только издалека. В открытой коробке, как пишет Нуртдинов, был «аккумулятор огромный и черная штуковина какая-то». Прибывший на место правоохранитель также не смог ничего выяснить об устанавливаемом агрегате. В итоге работников повезли в отдел полиции «писать объяснение».
– Там я говорю, документы покажите, паспорт, права. С собой не возим, говорят. Как это, спрашиваю, за рулём же. Один совсем уж расклеился, да, говорит, должны где-то быть, в машине, наверное. Пошли, говорю, покажешь, и я уеду. Достаёт и отклеивает от них что-то. Чего там, говорю, отклеил, ану покажи, а тот чуть сознание не потерял, но не показал, – восстанавливает события того дня Нуртдинов.
Тогда участковый попросил наряд на установку модуля в Чекмагуше. Однако, предоставить его в физическом виде монтажники не смогли, как оказалась, он в электронном виде.

Стоит отметить, так называемые установщики на просьбу представиться показали Нуртдинову удостоверение инженеров электросвязи «Башинформсвязи». При этом друзья общественника, работающие в данной компании, со слов Нуртдинова, заявили, что «у них нет таких людей».

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– А потом по подписи выдавшего узнали. «Удостоверения выданы начальником отдела обеспечения защиты государственной тайны. Есть в «Башинформсвязи» такой отдел, занимается особо секретными вещами, с государством работает», – сообщил общественник.

По этому поводу редакция издания Пруфы.рф обратилась за комментарием в «Башинформсвязь». Однако, в компании отказались предоставить ответ на устный запрос.

В заключение Нуртдинов в соцсетях сообщил, что подобного рода «модули» «висят или висели рядом с домами и других независимых общественных и политических деятелей». Например, есть данные коробки, со слов Руслана, у дома волонтера Штаба Навального в Уфе Ольги Комлевой, у подъезда матери башкирского политзаключенного Айрата Дильмухаметова, и у дома активистки Эльзы Маулимшиной.

– Видно, прослушивать своих оппонентов – обычная забава нынешней власти. А я думаю, что это именно прослушка, ведь мало слушать наши телефоны, мы можем держать связь с Госдепартаментом и через другие сотовые – родственников, соседей, например. Такая, наверное, логика, – написал Руслан.



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  • 13 | 22.04.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
– Видно, прослушивать своих оппонентов – обычная забава нынешней власти. А я думаю, что это именно прослушка, ведь мало слушать наши телефоны, мы можем держать связь с Госдепартаментом и через другие сотовые – родственников, соседей, например. Такая, наверное, логика, – написал Руслан.
------------------------
Да, неопытные наши ребятки, то ли дело в Америке, там бы такой ящичек сработали чисто, комар носу, ну простительно, опыт у нас небольшой, не Америка чать.
Но 5-ю колонну зачищать надо, работаем дальше, опыт придет.



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"...Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. ..."
марксистское определение фашизма представленное в резолюции XIII пленума ИККИ и повторенное на VII Конгрессе Коминтерна Георгием Димитровым.

Итак,что имеем?
Финансовый капитал представленный друзьями Путина: Роттенберги, Гангрена, Михельсон, Солдат (Миллер) Дерипаска,Усманов,Потанин,Лисин,Мордашов,Абрамович,Алекперов
,Вексельберг..
У Путина есть 40 дивизий Росгвардии.
И у нас есть рабочий класс, крестьянство и интеллигенция.
Расправу по заказу финансового капитала над интеллигенцией, рабочими и крестьянами я вчера смотрел целый вечер, и этим занимались 40 дивизий путинской Росгвардии.



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  • 15 | 22.04.2021, 15:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70585 | Рейтинг: +11685
Вчера Хрюшка - по-видимому сексот гэбёшный - пытался меня запугать в личном сообщении, не вышло))))
Был послан. Обиделся))))

xrul
Ты бы по меньше гордилась на открытых площадках. Телефон пусть не берет с собой на эти тусовки.
Всё не так весело как ты думаешь.

Мой ответ:
Какие тусовки? Не брать телефон, чтобы не иметь возможности сообщить что с ним? Ты сурьезно? И что бы мы делали с 19 до 24 часов?! Икру метали бы?
В его телефоне нет ничего особенного. Он не делает репостов, не лайкает, не призывает и все такое.

и в догонку:
Ты никак нам добра желаешь?!))))))))))))) Схерали?!

Сегодня хрюша:
xrul
Я уже пожалел, что тебе написал. Давай досвидания.

Красножопый провокатор пытается мне помочь советом?! Дичайшим советом! Чтобы, если случись что-то серьезное и не важно со стороны полицаев или просто криминальных элементов - мы бы даже не смогли его отыскать по геолокации! Однозначно - Хрюшка - враг! И вряд ли просто дурак, а на службе у гэбни!

Правильно сделал, что пожалел - слово не воробей, особенно, если оно написано буквочками!



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3

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  • Участник
  •  
"...Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. ..."
марксистское определение фашизма представленное в резолюции XIII пленума ИККИ и повторенное на VII Конгрессе Коминтерна Георгием Димитровым.
===================================
Я в полном недоумении: праздновать 9ое Мая или не праздновать?

События 23 и 31го января и 21 о апреля полностью аннулировали результаты победы над фашизмом 9 мая 1945 года.
Путин отбросил страну на 88 лет назад: мы в состоянии Германии 1933 года.



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4

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  • 17 | 22.04.2021, 15:47 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10844 | Рейтинг: -862,5
Кухерка, а скажи пжлста, кто этот Кешка мудешка? Какой-то вообще не тудыдь сюдыть, ну точно, просто клоун.



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  • 18 | 22.04.2021, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Удивительный цинизм, конечно. Призвать людей выйти на несанкционированную акцию, а самой улететь в "свадебное путешествие" за границу.

Политическая карьера Л. Чанышевой (координатора местного штаба Навального, кто не знает) на этой ноте в идеале должна завершиться.



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  • 19 | 22.04.2021, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Милиционер хочет помочь полицейским, как это трогательно, вот они наши уфимские скрепы



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  • 20 | 22.04.2021, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень Опытный дырявый, с ним вести диалог могут только дырявые, так что аккуратнее с этим писакой, пусть индивидуально сам с собой передергивает и базарит только со своими питухами ужовскими



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