...Обтрухальный, являясь агентом западных спецслужб и работая на них, ...
Рейтинг: +4 ЯСЕНПЕНЬ
Где ответ на главный вопрос: Куштау будет раздербанен или нет? Ведь сы ...
Рейтинг: +4 Karim Yaushev
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Активист Руслан Нуртдинов заподозрил установку прослушки у его дома в ...
23.04.2021 26906 0
Госсобрание Башкирии одобрило во 2-м чтении закон о предотвращении участия ...
23.04.2021 13000 0
Радий Хабиров: «5650 рублей – это очень хорошие деньги для неполных семей». ...
23.04.2021 22962 0
Митинг в поддержку политика Алексея Навального в Уфе собрал по разным оценкам ...
22.04.2021 13988 57
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21.04.2021 35924 43
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21.04.2021 35538 11
Олег Дерипаска: «Победы» на бумаге. Дерипаска удалил изначальный пост и написал ...
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В Баймаке в воскресенье, 18 апреля, неизвестные жестоко избили битами местного ...
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Что готовит послание главному российскому избирателю. Выборы на носу. Первые ...
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Мэр Уфы «отцепляет» Алину Сулейманову от «Единой России». ...
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Кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской ...
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Нурмагомедов высказался о Моргенштерне и призвал «чистить эту грязь». ...
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Людоед в штатском
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