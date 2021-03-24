Людоед в штатском ...

Митинг в поддержку политика Алексея Навального в Уфе собрал по разным оценкам от 2 до 4 тысяч человек. Задержаны около 300.Колонна начала движения вечером в среду от горсовета и часть ее дошла до «Уфа-арены».По пути силовики выдергивали из толпы тех, кто кричал лозунги и был без маски. По данным ОНК задержаны 280 человек.По ходу шествия журналисты обнаружили в районе остановки «Округ Галле» бывшего министра МВД Башкирии Рафаэля Диваева, ныне возглавляющего общественный совет ведомства. Тот консультировал людей в штатском и форме, а когда увидел фоторепортеров, сел в машину, которая попыталась его увезти, но попала в пробку из автозаков.В прошлом Диваев возглавлял операцию по зачистке Благовещенска. Она получила известность как «избитый город».Полиция задержала редактора портала «Уфа1» Артема Супонькина. Его доставили в Калининское РУВД, но затем отпустили без протокола.Напомним, ранее юрист штаба Навального в Уфе Федор Телин в эфире «Эха» спрогнозировал участие в митинге не меньше 6 тысяч человек.