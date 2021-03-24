Курултайная гопота мечтает воровать и не бояться

Госсобрание Башкирии одобрило во 2-м чтении закон о предотвращении участия несовершеннолетних в несогласованных акциях протеста. Несколько депутатов выступили против, заявив, что молодежь «вынуждена» участвовать в них.Голосование состоялось сегодня на 33-м заседании республиканского парламента. Напомним, инициативу обязать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вести профилактику «экстремистских проявлений, распространения идеологии терроризма и предотвращения вовлечения несовершеннолетних в участие в несогласованных публичных мероприятиях» предложила региональная прокуратура. В середине марта на заседании Курултая представитель надзорного ведомства поставил митинги в защиту Алексея Навального в один ряд с «идеями экстремизма и терроризма».Законопроект необходимо принять полностью, заявил сегодня председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин. Инициатива ранее уже была одобрена в 1-м чтении. Между тем депутат Дмитрий Чувилин выступил против.«Этот законопроект против молодежи направленный, которая вынуждена просто участвовать в несанкционированных публичных мероприятиях. Потому что даже я неоднократно проводил эксперименты: согласовать в настоящее время любое публичное мероприятие в форме какой-либо акции протеста невозможно. Люди вынуждены выходить на улицы. Они выходили вчера. Масса задержанных, соответственно. Задерживали людей, в том числе несовершеннолетних, достаточно жестко. При этом почему-то использовались автобусы «Башавтотранса». Их уже «Башавтозак» начали называть люди», — заявил он.По словам Чувилина, законопроект направлен на «борьбу с последствиями», но «никто не пытается выяснить причину» того, почему люди участвуют в акциях протеста. Причиной последнего является «социальная несправедливость», которая существует в обществе, считает парламентарий. Инициативу он назвал «репрессивной мерой».Несмотря на это, проект закона одобрили 88 членов Госсобрания, еще 6 проголосовали против, 4 воздержались.