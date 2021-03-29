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Лилия Чанышева прокомментировала закрытие штаба Навального в Уфе

  • Опубликовано: ПроУфу | 27.04.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 41259 | Комментарии: 17
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Она сообщила, чем будет заниматься. Координатор уфимского Штаба Навального Лилия Чанышева прокомментировала закрытие организации. Она считает, что в ближайшие время штаб и вовсе признают экстремистской организацией. В возможность выиграть суд Чанышева не верит.

Лилия Чанышева прокомментировала закрытие штаба Навального в Уфе


Сейчас в отпуске. Недавно активистка вступила в брак. Молодожены решили не терять время и сразу отправились в свадебное путешествие. Чанышева готовится к тому, что ее могут задержать при возвращении.

Сегодня прокуратура приостановила деятельность штабов Навального по всей стране. Работать мы больше не можем. 29 апреля штаб, скорее всего, признают экстремистской организацией. Конечно, ещё будет время на обжалование, но вряд ли это что-то изменит — штаб прекратил работу. Когда я вернусь из отпуска и если меня не арестуют прямо в аэропорту, я продолжу свою избирательную кампанию и буду счастлива снова встретиться с вами, — написала она на Facebook.

Напомним, 21 апреля прошла всероссийская несанкционированная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», всего было задержано 1984 человека. Как сообщил член Совета по правам человека при главе Башкирии Олег Галин, в Уфе задержали 285 протестующих.

Затем начали закрываться региональные штабы Навального. К Ростову, Калининграду и Новосибирску присоединилась сегодня Уфа. На официальной странице в Facebook написали, что они впредь не могут работать в прежнем формате, поскольку это небезопасно.

Скоро они заморозят страницы в соцсетях и переименуют их. В штабе сообщают, что это не помешает им бороться с коррупцией и произволом власти.

ПроУфу
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  • 1 | 27.04.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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недолго музыка играла. Но денег хватит надолго



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6 марта 2015, 22:56 / Политика
Борьба с коррупцией может быть опасна для национального суверенитета

Противодействие коррупции может для разрушить национальный суверенитет Российской Федерации
опасается председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.
Об этом она заявила, выступая вчера на международной научно-практической конференции «Партнерство государства и бизнеса»



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СОВЕТ ЕВРОПЫ
КОНВЕНЦИЯ
ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА
(ETS N 198)
(Варшава, 16 мая 2005 года)
Преамбула
Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую
Конвенцию,
считая, что целью Совета Европы является создание более тесного союза между
его членами,
убежденные в необходимости проведения общей уголовной политики,
направленной на защиту общества,
считая, что борьба против опасных форм преступности, во все большей степени
приобретающих международный характер, требует использования эффективных и
современных методов в международном масштабе,
полагая, что один из этих методов заключается в лишении преступников доходов
от преступной деятельности и орудий,
считая, что для достижения этой цели необходимо создать эффективную систему
международного сотрудничества,
имея в виду Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступлений (далее – «Конвенция 1990»);
ссылаясь также на резолюцию 1373 (2001) об угрозах международному миру и
безопасности от террористических актов, принятую Советом Безопасности Организации
Объединенных Наций 28 декабря 2001 года, в особенности на пункт 3 «d»,
ссылаясь на Международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма,
принятую Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1999 года, в особенности на статьи 2 и
4, которые обязывают государства-участников признать в качестве уголовного
преступления финансирование терроризма,
убежденные в необходимости принятия скорейших мер по ратификации и полной
имплементации Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма,
указанной выше,
договорились о следующем:



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СОВЕТ ЕВРОПЫ
КОНВЕНЦИЯ
О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ
(ETS N 174)
(Страсбург, 4 ноября 1999 года)
Преамбула
Государства - члены Совета Европы, другие государства и Европейское сообщество,
подписавшие настоящую Конвенцию,
считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между
его членами;
осознавая важность укрепления международного сотрудничества в борьбе с
коррупцией;
подчеркивая, что коррупция представляет собой серьезную угрозу верховенству
закона, демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости,
затрудняет экономическое развитие и угрожает надлежащему и справедливому
функционированию рыночной экономики;
осознавая вредные финансовые последствия коррупции для частных лиц, компаний и
государств, а также для международных институтов;
будучи убеждены в важности вклада гражданского права в борьбе с коррупцией, в
частности, позволяя лицам, понесшим ущерб, получить справедливую компенсацию;
напоминая решения и резолюции 19-й (Мальта, 1994 год), 21-й (Чешская
Республика, 1997 год) и 22-й (Молдова, 1999 год) Конференций министров юстиции
европейских стран;
принимая во внимание Программу действий по борьбе с коррупцией, принятую
Комитетом министров в ноябре 1996 года;
принимая также во внимание результаты изучения возможности разработки
конвенции о гражданско-правовых средствах возмещения ущерба, возникающего в
результате актов коррупции, одобренной Комитетом министров в феврале 1997 года;
учитывая Резолюцию (97) 24 о двадцати руководящих принципах борьбы с
коррупцией, принятую Комитетом министров в ноябре 1997 года на своей 101-й сессии,
Резолюцию (98) 7, санкционирующую принятие частичного расширенного соглашения о
создании "Группы государств против коррупции (ГРЕКО)", принятую Комитетом
министров в мае 1998 года на его 102-й сессии, и Резолюцию (99) 5 о создании ГРЕКО,
принятую 1 мая 1999 года;
напоминая о Заключительной декларации и Плане действий, принятых главами
государств и правительств государств - членов Совета Европы на своей второй встрече в
Страсбурге в октябре 1997 года,
договорились о нижеследующем:



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Ирина Яровая боится что борьба с коррупцией разрушит суверенитет России: но что делать с международными обязательствами?
Жулики и воры вывозят из России огромные средства и на криминальные деньги покупают недвижимость и другие активы за рубежом.

Когда к тебе в соседи поселяется опасный бандит, добывший разбоем огромные деньги у себя на родине - опасение граждан Запада вполне обоснованно!!



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СОВЕТ ЕВРОПЫ
КОНВЕНЦИЯ
ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И КОНФИСКАЦИИ
ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ETS N 141)
(Страсбург, 8 ноября 1990 года)
Преамбула
Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую
Конвенцию,
считая, что целью Совета Европы является создание более тесного союза между его
членами,
убежденные в необходимости проведения общей уголовной политики, направленной
на защиту общества,
считая, что борьба против опасных форм преступности, во все большей степени
приобретающих международный характер, требует использования эффективных и
современных методов в международном масштабе,
полагая, что один из этих методов заключается в лишении преступников доходов от
преступной деятельности,
считая, что для достижения этой цели необходимо создать эффективную систему
международного сотрудничества,
договорились о следующем:



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3

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Елена Борисовна Мизулина:
«Борьба с коррупцией — опасная тенденция»

"..Патриотизм - это одно; а борьба с коррупцией очень опасная тенденция,.."
- детям в школах очень опасно НАВЯЗЫВАТЬ необходимость борьбы с коррупцией

https://www.youtube.com/watch?v=nIQMf4mf2r8



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  • 8 | 27.04.2021, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 27.04.2021, 12:25 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4809 | Рейтинг: -337,1
................................
.............................
Все эти конвенции не ценнее той бумаги,на которой напечатана, если не применяются США, которая главная в финансировании терроризма, а сынок Байдена плюет на
КОНВЕНЦИю
ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И КОНФИСКАЦИИ
ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



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  • 9 | 27.04.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот когда чера обсуждали выделения ЖКТ , меня именно интересовал вопрос - чем будет заниматься Лилия после закрытия штаба... как политик - 0. но видимо инфа про прокладки была важнее
турк



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3

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  • 10 | 27.04.2021, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чё та не так ? оч интересная была инфа про басмати, линолеум и другую погребень рахманинова ... жду инфу как определить здоровье и возраст по выделениям
турк



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2

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  • 11 | 27.04.2021, 13:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70640 | Рейтинг: +11679,4
Действительно - мешала тебе и другим многочисленным комментаторам высказываться по теме! Прямо на полуслове прерывала!
ПШНХЙ ПДРС!



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4

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  • 12 | 27.04.2021, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она сообщила, чем будет заниматься. Координатор уфимского Штаба Навального Лилия Чанышева прокомментировала закрытие организации. Она считает, что в ближайшие время штаб и вовсе признают экстремистской организацией. В возможность выиграть суд Чанышева не верит.

Лилия Чанышева прокомментировала закрытие штаба Навального в Уфе

Сейчас в отпуске. Недавно активистка вступила в брак. Молодожены решили не терять время и сразу отправились в свадебное путешествие. Чанышева готовится к тому, что ее могут задержать при возвращении.

===========================================================
Самое главное, вовремя сошла с этого тонущего корабля и выскочила замуж!

А там пусть муж, если он настоящий мужчина берет на себя заботу о ней, о семье!

Закрываются не только госдеповские фонды, но и многочисленные консалтинговые компании (негласные пособники ЦРУ, куда они сливают инфа) типа как ЭРНСТ ЭНД ЯНГ, КПМГ, Делойт, РВС тоже будут выдворены из России.



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7

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  • 13 | 27.04.2021, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
себе пожелай ... мне в х не впёрлось
турк



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  • 14 | 27.04.2021, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс режимно-дырявый



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  • 15 | 27.04.2021, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Не менее чем Навального -сборище врагов народа - Эхо Москвы ! тоже пора принимать меры,начиная с Венедиктова -Курникова



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8

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  • 16 | 27.04.2021, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 27.04.2021, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс режимно-дырявый

=========================================================
Все что записано полностью соответствует Кухарке.



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  • 17 | 27.04.2021, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели Рахимов не сумеет обеспечить неприкосновенность Лилии?



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