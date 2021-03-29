Лилия Чанышева прокомментировала закрытие штаба Навального в Уфе

Она сообщила, чем будет заниматься. Координатор уфимского Штаба Навального Лилия Чанышева прокомментировала закрытие организации. Она считает, что в ближайшие время штаб и вовсе признают экстремистской организацией. В возможность выиграть суд Чанышева не верит.Сейчас в отпуске. Недавно активистка вступила в брак. Молодожены решили не терять время и сразу отправились в свадебное путешествие. Чанышева готовится к тому, что ее могут задержать при возвращении.Сегодня прокуратура приостановила деятельность штабов Навального по всей стране. Работать мы больше не можем. 29 апреля штаб, скорее всего, признают экстремистской организацией. Конечно, ещё будет время на обжалование, но вряд ли это что-то изменит — штаб прекратил работу. Когда я вернусь из отпуска и если меня не арестуют прямо в аэропорту, я продолжу свою избирательную кампанию и буду счастлива снова встретиться с вами, — написала она на Facebook.Напомним, 21 апреля прошла всероссийская несанкционированная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», всего было задержано 1984 человека. Как сообщил член Совета по правам человека при главе Башкирии Олег Галин, в Уфе задержали 285 протестующих.Затем начали закрываться региональные штабы Навального. К Ростову, Калининграду и Новосибирску присоединилась сегодня Уфа. На официальной странице в Facebook написали, что они впредь не могут работать в прежнем формате, поскольку это небезопасно.Скоро они заморозят страницы в соцсетях и переименуют их. В штабе сообщают, что это не помешает им бороться с коррупцией и произволом власти.