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Шомка занялся пиаром чекистов

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Шамиль Валеев: Этот бэкграунд больше успокаивающий, чем настораживающий. Надо доверять своим спецслужбам.

Шомка занялся пиаром чекистов


Назначение Умарпаши Ханалиева полпредом Башкирии при президенте РФ укладывается в логике принятия решений руководителя аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиля Валеева.

— Если мы найдем человека из глубинки, из района и села, и отправим полпредом, или человека, который будет понятен федеральном центру в качестве представителя и лоббиста… Мне ближе человек, который более принят в тамошних коридорах, чем «от сохи» из глубинки, — сказал он в эфире «Эха».

Валеев позитивно оценил тот факт, что Ханалиев — выходец из КГБ-ФСБ.

— Эта полпредская позиция не впервые занимается людьми с силовым бэкграундом. Человек должен обладать магией доступа во всякие важные места. Не всегда это очевидная позиция и деятельность. Это история про лоббизм. Школа комитета госбезопасности – это люди-государственники. И в этом убедились, когда доверили страну выходцу из первого главного управления – Владимиру Путину, который из ничего собрал страну. Этот бэкграунд больше успокаивающий, чем настораживающий. Надо доверять своим спецслужбам. Понятно, что ты можешь что-то не знать об их деятельности, но сомнений в том, что это государственник, у меня нет, — сказал Валеев.

Эхо Москвы
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  • 1 | 30.04.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все правильно сказал, не навальненка же назначать.



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  • 2 | 30.04.2021, 13:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70672 | Рейтинг: +11679,1
№1 - скоро выбросится из окна с криком "навальненки идут!"

Хорошо, если это будет на много выше первого этажа, а то с пьяну он оттуда каждый день вываливается.



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  • 3 | 30.04.2021, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70672 | Рейтинг: +11679,1
Шомка - в мамкины политолухи переквалифицировался)))))



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  • Гость
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  • 4 | 30.04.2021, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шома остановись, пора срываться в края дальние. При такой чуйке как у темя, уже должно быть понятно, что ответить придется за словесный понос и извращенное подстраивание под властьпридержащих.
Всех денег не заработаешь, а инвалидом умственного труда ты стал уже давно, Бог шельму метит . Беги Шома, ох беги.



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  • 5 | 30.04.2021, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70672 | Рейтинг: +11679,1
"Мне ближе человек, который более принят в тамошних коридорах" и ни за что не найдет на карте страны ни то что Уфу, но и Б-стан. А нахера? Главное же лоббизм по заказу, верно?!



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  • # 6 | 30.04.2021, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 7 | 30.04.2021, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором





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