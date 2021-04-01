Шомка занялся пиаром чекистов

Шамиль Валеев: Этот бэкграунд больше успокаивающий, чем настораживающий. Надо доверять своим спецслужбам.Назначение Умарпаши Ханалиева полпредом Башкирии при президенте РФ укладывается в логике принятия решений руководителя аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиля Валеева.— Если мы найдем человека из глубинки, из района и села, и отправим полпредом, или человека, который будет понятен федеральном центру в качестве представителя и лоббиста… Мне ближе человек, который более принят в тамошних коридорах, чем «от сохи» из глубинки, — сказал он в эфире «Эха».Валеев позитивно оценил тот факт, что Ханалиев — выходец из КГБ-ФСБ.— Эта полпредская позиция не впервые занимается людьми с силовым бэкграундом. Человек должен обладать магией доступа во всякие важные места. Не всегда это очевидная позиция и деятельность. Это история про лоббизм. Школа комитета госбезопасности – это люди-государственники. И в этом убедились, когда доверили страну выходцу из первого главного управления – Владимиру Путину, который из ничего собрал страну. Этот бэкграунд больше успокаивающий, чем настораживающий. Надо доверять своим спецслужбам. Понятно, что ты можешь что-то не знать об их деятельности, но сомнений в том, что это государственник, у меня нет, — сказал Валеев.