Учителя снова пособничают жуликам и ворам

Учителей из Башкирии заподозрили в принуждении родителей к участию в праймериз «Единой России».Также участвовать в праймериз заставляют бюджетников из Минздрава РБ и уфимской администрации.Учителя из Башкирии просят родителей учеников регистрироваться на сайте госуслуг для участия в праймериз «Единой России», об этом рассказала на своей странице в социальной сети координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева.По словам Чанышевой, учителя привлекают родителей своих учеников регистрироваться на Госуслугах и участвовать в предварительных выборах «Единой России». При этом, как пишет координатор штаба Навального, из 30 родителей учеников класса это сделали только двое. Родителей просят проголосовать и прислать скриншоты завершения голосования в качестве доказательства.Также, как утверждает активистка, другие работники бюджетных учреждений делают то же самое – собирают скриншоты завершения голосования на праймериз «Единой России». Речь идет о названной одной из лучших медсестер Башкирии и начальнице одного из отделов Администрации Кировского района Уфы.– С одной стороны, всё равно, в какой партии они состоят. Каждый имеет право состоять в любой партии. Но насколько сотрудники исполнительной власти имеют право тратить рабочие ресурсы (почту, своё рабочее время и трудозатраты), финансируемые за счет налогов всех граждан с разными политическими взглядами, на партийную деятельность «Единой России» — большой вопрос. Ну а медсестра лучшая, надеюсь, не потому что занимается партийной деятельностью, – пишет Лилия Чанышева на своей странице.Праймериз – предварительные внутрипартийные выборы «Единой России», на которых определяются кандидаты для участия в основных выборах. С 19 апреля на сайте предварительного голосования любой житель республики может зарегистрироваться, чтобы затем проголосовать онлайн. Само предварительное голосование состоится в электронной форме с 24 по 30 мая, требуется авторизация через портал госуслуг. Очное голосование откроется с 30 мая.