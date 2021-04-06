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Учителя снова пособничают жуликам и ворам

  • Опубликовано: ПроУфу | 05.05.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 28876 | Комментарии: 2
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Учителей из Башкирии заподозрили в принуждении родителей к участию в праймериз «Единой России».

Учителя снова пособничают жуликам и ворам


Также участвовать в праймериз заставляют бюджетников из Минздрава РБ и уфимской администрации.

Учителя из Башкирии просят родителей учеников регистрироваться на сайте госуслуг для участия в праймериз «Единой России», об этом рассказала на своей странице в социальной сети координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева.

По словам Чанышевой, учителя привлекают родителей своих учеников регистрироваться на Госуслугах и участвовать в предварительных выборах «Единой России». При этом, как пишет координатор штаба Навального, из 30 родителей учеников класса это сделали только двое. Родителей просят проголосовать и прислать скриншоты завершения голосования в качестве доказательства.

Также, как утверждает активистка, другие работники бюджетных учреждений делают то же самое – собирают скриншоты завершения голосования на праймериз «Единой России». Речь идет о названной одной из лучших медсестер Башкирии и начальнице одного из отделов Администрации Кировского района Уфы.

– С одной стороны, всё равно, в какой партии они состоят. Каждый имеет право состоять в любой партии. Но насколько сотрудники исполнительной власти имеют право тратить рабочие ресурсы (почту, своё рабочее время и трудозатраты), финансируемые за счет налогов всех граждан с разными политическими взглядами, на партийную деятельность «Единой России» — большой вопрос. Ну а медсестра лучшая, надеюсь, не потому что занимается партийной деятельностью, – пишет Лилия Чанышева на своей странице.

Праймериз – предварительные внутрипартийные выборы «Единой России», на которых определяются кандидаты для участия в основных выборах. С 19 апреля на сайте предварительного голосования любой житель республики может зарегистрироваться, чтобы затем проголосовать онлайн. Само предварительное голосование состоится в электронной форме с 24 по 30 мая, требуется авторизация через портал госуслуг. Очное голосование откроется с 30 мая.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 05.05.2021, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Единая Россия" - странное название? С кем "едина", судя по вымиранию народа РФ из официальной статистики, - едина не с народом. Судя по составу с Цапками, А.Г. Назаровыми (групповой насильник несовершеннолетних девочек по совместительству премьер-министр Башкортостана) и прочими злыднями "едина" лишь с "жуликами и ворами"!
Но если народ исключается из её рядов, то она не имеет право именоваться "Единой"! Почему её зарегистрировал Минюст РФ? Или он тоже "единый" с "жуликами и ворами"!

Путин уходи!



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  • # 2 | 05.05.2021, 12:23 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

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