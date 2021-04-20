Зачем врать, воровать и присваивать татарскую песню?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии
Людоед в штатском

32 | 22.04.2021, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован А теперь расскажи, ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

«Тут нечего делать, пока ...

Политэмигранты из Башкортостана скептически отнеслись к идее, высказан ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Паразиты с миллионами рос ...

19й Народ Америки неоднократно спасал народ российский от голодомора в ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Ах вот оно какое, лицо ...

Госсобрание Башкирии наградило экс-президента Адвокатской палаты Башкирии ...
  19.05.2021   30650    10

Антинародные суды ...

Мировой судья оштрафовал общественника Руслана Нуртдинова из Башкирии на 5 тыс. ...
  19.05.2021   14796    0

Зачем врать, воровать и ...

«Ай, былбылым» — единая и неделимая! Одна из самых популярных и исполняемых ...
  19.05.2021   39770    18

Хабиров решил все ...

Делегация из Башкортостана побывала в ЛНР и ДНР. Глава Башкортостана Радий ...
  18.05.2021   18255    21

Школы пособничают партии ...

В одной из гимназий Уфы родителей попросили зарегистрироваться на сайте ...
  18.05.2021   16478    3

Последние публикации
Ах вот оно какое, лицо ...

Госсобрание Башкирии наградило экс-президента Адвокатской палаты Башкирии ...
  19.05.2021   20970    10

Антинародные суды ...

Мировой судья оштрафовал общественника Руслана Нуртдинова из Башкирии на 5 тыс. ...
  19.05.2021   41584    0

Зачем врать, воровать и ...

«Ай, былбылым» — единая и неделимая! Одна из самых популярных и исполняемых ...
  19.05.2021   15278    18

Хабиров решил все ...

Делегация из Башкортостана побывала в ЛНР и ДНР. Глава Башкортостана Радий ...
  18.05.2021   38817    21

Школы пособничают партии ...

В одной из гимназий Уфы родителей попросили зарегистрироваться на сайте ...
  18.05.2021   12020    3

Чанышева: Не понятно, ...

Бывший координатор Штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева рассказала, почему ...
  18.05.2021   41777    15

Команда Хабирова будет ...

Правительство Башкирии приняло «дорожную карту» по безопасности детей в ...
  17.05.2021   14349    41

Отрабатывает ртом, ...

Азамат Галин: есть определённого рода контент, за публикацию которого человек ...
  16.05.2021   15561    36

Антинародные и гадкие ...

Суд в Уфе не стал рассматривать иск общественника Альберта Рахматуллина к МВД. ...
  16.05.2021   32039    2

Жуликам и ворам можно все ...

Организаторы концерта "Спасибо врачам!" в Уфе отделались предупреждением. ...
  16.05.2021   39609    3

Читаемое за месяц
Душить предпринимателей ...

Глава Башкирии поменял председателя госкомитета по предпринимательству. До сих ...
  20.04.2021   41708    4

Пенсионер-слухи ...

Что готовит послание главному российскому избирателю. Выборы на носу. Первые ...
  20.04.2021   28674    13

Власти Башкирии пытаются ...

В Баймаке в воскресенье, 18 апреля, неизвестные жестоко избили битами местного ...
  20.04.2021   40883    19

Путинский олигарх вякнул ...

Олег Дерипаска: «Победы» на бумаге. Дерипаска удалил изначальный пост и написал ...
  21.04.2021   28124    21

Одобрят и собаку, лишь ...

Ученый совет БашГУ одобрил объединение с УГАТУ. Ученый совет Башкирского ...
  21.04.2021   35443    12

Архив публикаций
Май 2021 (24)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)




Зачем врать, воровать и присваивать татарскую песню?

Оценили
0


«Ай, былбылым» — единая и неделимая! Одна из самых популярных и исполняемых песен среди башкир и татар — «Ай, былбылым» («Соловей мой»). Башкиры называют ее башкирской народной песней, татары — татарской народной. Иногда спорят по этому поводу. Но не сильно, беззлобно. Когда на экраны российского телевидения вышел фильм по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», именно эта песня в замечательном исполнении Дины Гариповой была выбрана в качестве основного, сквозного саун трека, создающего определенное настроение. «Ай, былбылым» исполняется в этом сериале как народная татарская колыбельная в каждой серии, сопровождая титры.

Зачем врать, воровать и присваивать татарскую песню?


А на днях певец Гарик Сукачёв выпустил свою версию песни «Ай, былбылым», посвятив её трагедии в казанской школе, где в результате стрельбы погибли девять человек. Музыкант приурочил новый сингл к окончанию священного для мусульман месяца Рамадан и празднику Ураза-байрам.

При этом песня называется татарской, на что отреагировали специалисты национального башкирского фольклора, назвав ее башкирской.

В частности, заместитель генерального директора Республиканского центра народного творчества в Уфе Нафиса Тулыбаева утверждает, что песня «Ай, былбылым, вай, былбылым» впервые была в 1913 году записана на фонограф в результате этнографической экспедиции Казанского университета от уроженца Стерлитамакского уезда Уфимской губернии башкира Султангалиева. На основании фонографических записей 1913 года в составе других башкирских и татарских народных песен опубликована в 1923 году в работе М.И. Берг «Восемь татаро-башкирских песен».

Как бы там ни было, мне кажется, не стоит спорить по поводу того, чьего народа песня «Ай, былбылым», делить ее. Она наша общая, единая и неделимая, как и многое в культуре, традициях, национальной кухне, языке обоих наших братских народов, а уж в песенном творчестве — совершенно точно.

Недавно мне довелось присутствовать на юбилейном торжестве родственницы со стороны жены. Ее муж пригласил в качестве подарка-исполнителя на юбилей известную башкирскую эстрадную певицу Лилию Ишемьярову. Мы с ней земляки, оба из Зианчуринского района, раньше встречались, общались на собраниях землячества зианчуринцев, но землячество приказало долго жить, уже несколько лет не собираемся, а в этом году умер основатель и бессменный его руководитель Салават Итбаев. Встретившись через много лет на этом юбилейном торжестве с Лилией, мы обрадовались. И спели с ней песню «Ай, былбылым». Она пела на башкирском, я — на татарском. Замечательно получилось!

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 19.05.2021, 10:50 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5024 | Рейтинг: -756,5
А слово Агидель и соответственно реку как татары и башкиры называют?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.05.2021, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А на днях певец Гарик Сукачёв выпустил свою версию песни «Ай, былбылым»

------------------

Опоздал. Наш ВИА ещё в 1974-м исполнял свою версию в ДК "Нефтяник" на конкурсе молодёжных ансамблей Башкирии по линии обкома комсомола.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 19.05.2021, 11:11 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40832 | Рейтинг: +5084,1
Делить песни и людей по национальности- позорно!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 19.05.2021, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы - пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - Всегда будь готов!

Радостным шагом с песней весёлой
Мы выступаем за комсомолом!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - Всегда будь готов!

Мы поднимаем Красное Знамя,
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - Всегда будь готов!

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы - пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - Всегда будь готов!

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 19.05.2021, 12:39 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40832 | Рейтинг: +5084,1
Наша бабка, интересно, помнит пионерское прошлое? Навряд ли. Она вся в мировой политике!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 19.05.2021, 12:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70799 | Рейтинг: +11659
"В советское время не было мифологизации пионерии. К этому относились как к рутинному: ты обязан носить галстук, ходить строем и т.д, это были мертвые ритуалы, никакой живой жизни в этом не было. Сейчас нам придумывают мифологизацию - историю прошлого, которого не было"
А. Иванов



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 19.05.2021, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70799 | Рейтинг: +11659
Я очень хорошо помню совеццкую пионерию, поскольку наш класс был так называемым "правофланговым" - т.е. как бы признан лучшим из пионерских классов 10-14 лет. Это было чревато пыткаи. Часами маршировали с песнями/речевками, участвовали в разных смотрах, концертах, заучивая различные "монтажи", мерзли чрасами в пионерских формах на сквозняках за сценами дворцов культуры в ожидании своего выхода на сцену - с полным запретом посещения туалета.
В лагерях - та же фигня с маршировкой. песнями речевками, потом долгое стояние на торжественной линейке - когда под дождем(при этом на трибуне с руководителями был навес - у нас. разумеется нет), когда на солнцепеке с регулярным сопровождением глухого звука очередного падающего тела от солнечного удара.
Не допуск в школу, если забыл этот сраный галстук. Таскала его в портфеле, повязывала на крыльце и в гардеробе снова засовывала в портфель. Но были еще и рейды по классам... с замечаниями, ессно, в протокол.
Потом был не менее сраный комсомол, правда уже без пионерских пыток, но куда тоже загоняли всех, кроме откровенных двоечников и второгодников.
Я 2 года сопротивлялась, но потом меня стали шантажировать тем, что не дадут положительную характеристику - а тогда без таковой не то что поступать в техникум или вуз(в пту брали) - на работу приличную не устроишься - дворником, почтальоном или к станку только.
Пришлось вступить на исходе 9 класса. Мама уговорила. А ее в свою очередь - вызывали к директору и стращали. А все в 7-ом вступали как только 14 лет исполнится.
Вот такие "счастливые" детство, отрочество и юность были в совке. Чтобы ему ни дня, ни покрышки! Впрочем - так оно и есть)))) Даже гроба не осталось))))



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 19.05.2021, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.05.2021, 12:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70795 | Рейтинг: +11659,3
"В советское время не было мифологизации пионерии. К этому относились как к рутинному: ты обязан носить галстук..."

------------------

4 ноября 1957-го года меня принимали в пионеры (тебя только-только запроектировали): старшая сестра наутюжила мне, второкласснику, алый шёлковый галстук - и я бережно принёс его на торжественную линейку, повесил на согнутую руку. Нас, "кандидатов", было человек 15 (остальные в классе должны были подтянуть успеваемость и вступить уже весной). Как сейчас помню момент, когда вожатая повязывала мне галстук, как хором ответили: "Всегда готовы!"

Домой я шёл, специально расстегнув пальтишечко - и концы шёлкового галстука щекотали лицо, ликующе развевались на ветру! Местный хулиган Вовка, увидев меня, воскликнул: "О, пионерия!.." И не стал задираться. Да-а... Как вчера это было...



Оценили
4

  • # 9 | 19.05.2021, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 19.05.2021, 13:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70799 | Рейтинг: +11659
1. В ноябре 1957-го меня еще в проекте не было. Только в конце января 1958-го запроектировали.
2. Меня принимали в пионеры в доме-музее Ленина. Никаких воспоминаний, кроме фотографий не осталось.
3. Да - у нас тоже сначала приняли таких как ты по осени, прямо в школе на линейке. А остальных 22 апреля в более торжественной обстановке и в музее))))
Ничего, кроме отвращения, пионерия у меня не вызывала - НИКОГДА! Я не из тех, кто готов ходить строем. Да и честь(во всех смыслах этого слова, включая "пионерский салют") - НИКОМУ!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 19.05.2021, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70799 | Рейтинг: +11659
"Всегда готовы!"
___________________
К чему?

К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза?!

И как боролись? Успешно? За или против? Где сейчас дело вашей борьбы КПСС?!
Проиграли борьбу. И слава боху)))))))))))))



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 19.05.2021, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Ай, былбылым, вай, былбылым» когда у башкир была эта песня, татары все еще скакали по степям в Монголии.



Оценили
2

  • # 13 | 19.05.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 19.05.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.05.2021, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 ноября 1957-го года меня принимали в пионеры (тебя только-только запроектировали): старшая сестра наутюжила мне, второкласснику, алый шёлковый галстук - и я бережно принёс его на торжественную линейку, повесил на согнутую руку.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
"Сомневаюсь я, однако, Устин Акимыч"! Вам в начале второго класса уже 9 лет было? Может всё-таки третий класс был? Меня приняли в конце второго класса 22 апреля 1964 в доме-музее Ленина! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 19.05.2021, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем врать, воровать и присваивать татарскую песню?
----------------------
Админ тупой, песня общая, ты прежде чем заголовок шлепать, читаешь хоть что вывешиваешь?
Никто ничего не ворует и не присваивает.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 19.05.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 19.05.2021, 13:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70799 | Рейтинг: +11659,4

1. В ноябре 1957-го меня еще в проекте не было. Только в конце января 1958-го запроектировали.
.............................
Ничего, кроме отвращения, пионерия у меня не вызывала - НИКОГДА! Я не из тех, кто готов ходить строем. Да и честь(во всех смыслах этого слова, включая "пионерский салют") - НИКОМУ!
===========================
Ничего, кроме вранья.
Это пришло тебе вместе с ЕНБ, воспоминанием о потерянном дедом кенгуреновой шубы.



Оценили
2

  • # 17 | 19.05.2021, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 19.05.2021, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Ай, былбылым, вай, былбылым» - это шедевр в исполнении Рената Ибрагимова в сопровожении симфонического оркестра.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com