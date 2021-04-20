Зачем врать, воровать и присваивать татарскую песню?

«Ай, былбылым» — единая и неделимая! Одна из самых популярных и исполняемых песен среди башкир и татар — «Ай, былбылым» («Соловей мой»). Башкиры называют ее башкирской народной песней, татары — татарской народной. Иногда спорят по этому поводу. Но не сильно, беззлобно. Когда на экраны российского телевидения вышел фильм по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», именно эта песня в замечательном исполнении Дины Гариповой была выбрана в качестве основного, сквозного саун трека, создающего определенное настроение. «Ай, былбылым» исполняется в этом сериале как народная татарская колыбельная в каждой серии, сопровождая титры.А на днях певец Гарик Сукачёв выпустил свою версию песни «Ай, былбылым», посвятив её трагедии в казанской школе, где в результате стрельбы погибли девять человек. Музыкант приурочил новый сингл к окончанию священного для мусульман месяца Рамадан и празднику Ураза-байрам.При этом песня называется татарской, на что отреагировали специалисты национального башкирского фольклора, назвав ее башкирской.В частности, заместитель генерального директора Республиканского центра народного творчества в Уфе Нафиса Тулыбаева утверждает, что песня «Ай, былбылым, вай, былбылым» впервые была в 1913 году записана на фонограф в результате этнографической экспедиции Казанского университета от уроженца Стерлитамакского уезда Уфимской губернии башкира Султангалиева. На основании фонографических записей 1913 года в составе других башкирских и татарских народных песен опубликована в 1923 году в работе М.И. Берг «Восемь татаро-башкирских песен».Как бы там ни было, мне кажется, не стоит спорить по поводу того, чьего народа песня «Ай, былбылым», делить ее. Она наша общая, единая и неделимая, как и многое в культуре, традициях, национальной кухне, языке обоих наших братских народов, а уж в песенном творчестве — совершенно точно.Недавно мне довелось присутствовать на юбилейном торжестве родственницы со стороны жены. Ее муж пригласил в качестве подарка-исполнителя на юбилей известную башкирскую эстрадную певицу Лилию Ишемьярову. Мы с ней земляки, оба из Зианчуринского района, раньше встречались, общались на собраниях землячества зианчуринцев, но землячество приказало долго жить, уже несколько лет не собираемся, а в этом году умер основатель и бессменный его руководитель Салават Итбаев. Встретившись через много лет на этом юбилейном торжестве с Лилией, мы обрадовались. И спели с ней песню «Ай, былбылым». Она пела на башкирском, я — на татарском. Замечательно получилось!