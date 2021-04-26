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«Партия жуликов и воров, оставь учителей в покое»

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Учителя из регионов ПФО потребовали не принуждать их участвовать в праймериз. Профсоюз "Учитель" направил обращение в партию "Единая Россия" с требованием не принуждать учителей к участию в праймериз.

«Партия жуликов и воров, оставь учителей в покое»


Как заявляют в профсоюзе, "такого рода способы мобилизации граждан для участия в праймериз незаконны, мешают образовательному процессу, вызывают раздражение у учителей и настраивают их против участия в выборах", сообщается на сайте объединения.

В частности к обращению присоединились учителя из Крыма, Севастополя, Калининградской области, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Омской области, Алтайского края, Марий Эл, Камчатского края, Орловской и Московской областей, республик Мордовия и Чувашия, Красноярского края.

По словам педагогов во многих регионах страны, они получают просьбы от администрации образовательных учреждений зарегистрироваться на сайте для участия в праймериз "Единой России" и привлечь родителей к регистрации.

— Май — это конец учебного года, у учителей в это время существенно возрастает нагрузка (выставление оценок, подготовка к выпускным, ОГЭ и ЕГЭ). Педагоги весь этот учебный год проработали с высокой нагрузкой — в ситуации ковидных ограничений, вынужденных замен заболевших коллег, частичного дистанционного обучения, — сказано в обращении на имя Дмитрия Медведева.

В объединении добавляют, что просьбы (некоторые из них сопровождаются словами "обязательно", "будут проблемы у школы", "необходимо отчитаться") вызывают огромное недовольство педагогов.

— Заявление спикера парламента Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова о том, что ЕР предлагает принять участие в праймериз только сторонникам партии, несостоятельно. Администрации учебных заведений просят регистрироваться всех работников. Налицо использование административного ресурса, — заявляют педагоги.

Педагоги также возмущены необходимостью передать партии персональные данные и прикрепить скан одной из страниц паспорта.

— В России на данный момент нет эффективного законодательства о персональных данных и зафиксировано множество случаев, когда персональные данные используются в мошеннических целях, — сказано в обращении.

Праймериз "Единой России" пройдут с 24 по 30 мая. Выборы депутатов Госдумы состоятся в "Единый день голосования" 19 сентября.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 25.05.2021, 07:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
просьбы (некоторые из них сопровождаются словами ... "будут проблемы у школы")...

----------------

Угрозы из лексикона братков 90-х.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 25.05.2021, 11:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70851 | Рейтинг: +11653,4
Так, глядишь,в сентябре и от работы в УИКах откажутся....



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 25.05.2021, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.05.2021, 11:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70849 | Рейтинг: +11653

Так, глядишь,в сентябре и от работы в УИКах откажутся....
___________________________________________________
Озвучь процент учителей которые там работают?



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