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Мурзик и Шома продолжают гадить?

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Активист предполагает, что к публикациям на канале могут иметь отношение бывший председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов и руководитель аппарата коллегиального органа Шамиль Валеев. Ранее последний в эфире «Эха» отрицал свою причастность.

Мурзик и Шома продолжают гадить?


Отметим, авторы телеграм-канала «Техас Хабирова» неоднократно размещали заметки о деятельности Руслана Нуртдинова и других активистов из Башкирии, в частности в минувший вторник они заявили, что общественник совместно с другим человеком сам поджег автомобиль. Напомним, возле бывшего дома Нуртдинова в Чекмагушевском районе Башкирии в начале недели сгорела машина, принадлежащая новым жильцам. Около года назад на том же месте подожгли автомобиль самого активиста. В результате следственных действий был задержан и осужден на 2 года условного срока житель Башкирии, постоянно проживающий в нескольких сотнях километров от места преступления.

«Если в прошлый раз поджигатели старались это представить как самовозгорание, […] то в этот раз это было сделано показательно, демонстративно, с использованием фитиля. То есть не было цели скрыть, что это поджог», — рассказал общественник в эфире «Эха».

Вчера Руслан Нуртдинов обратился в полицию с требованием проверить действия неизвестных авторов телеграм-канала на клевету. Он надеется, что правоохранителям удастся определить их личность. В прошлый раз автомобиль активисты подожгли после того, как он заявил о намерении принять участие в выборах депутатов районного совета. В текущем году он также намерен выдвинуть кандидатуру на освободившийся мандат.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 09.06.2021, 13:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70942 | Рейтинг: +11636,3
С этих станется. Не удивлюсь, если это их рук дело - имею в виду телеграм-канал.



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  • Гость
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  • 2 | 09.06.2021, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идет целенаправленная атака на идеологов нового башкирского национального движения. И Мурзагулов, и Шамиль Валиев доказали, что именно они достойны возглавить и республику и башкирский народ. Ясно это не нравится всякому сброду, окопавшемуся во власти РБ. Они испугались. Но правда победит!



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  • Гость
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  • 3 | 09.06.2021, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насчёт Мурзагулова не уверен, но хитрожопая морда Шома – за проста.



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  • 4 | 09.06.2021, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На голове вора "шапка горит". В искренности Шамиля Валеева нет не капли сомнения. Очень уж жуликоват, весь в отца.



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