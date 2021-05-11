Мурзик и Шома продолжают гадить?

Активист предполагает, что к публикациям на канале могут иметь отношение бывший председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов и руководитель аппарата коллегиального органа Шамиль Валеев. Ранее последний в эфире «Эха» отрицал свою причастность.Отметим, авторы телеграм-канала «Техас Хабирова» неоднократно размещали заметки о деятельности Руслана Нуртдинова и других активистов из Башкирии, в частности в минувший вторник они заявили, что общественник совместно с другим человеком сам поджег автомобиль. Напомним, возле бывшего дома Нуртдинова в Чекмагушевском районе Башкирии в начале недели сгорела машина, принадлежащая новым жильцам. Около года назад на том же месте подожгли автомобиль самого активиста. В результате следственных действий был задержан и осужден на 2 года условного срока житель Башкирии, постоянно проживающий в нескольких сотнях километров от места преступления.«Если в прошлый раз поджигатели старались это представить как самовозгорание, […] то в этот раз это было сделано показательно, демонстративно, с использованием фитиля. То есть не было цели скрыть, что это поджог», — рассказал общественник в эфире «Эха».Вчера Руслан Нуртдинов обратился в полицию с требованием проверить действия неизвестных авторов телеграм-канала на клевету. Он надеется, что правоохранителям удастся определить их личность. В прошлый раз автомобиль активисты подожгли после того, как он заявил о намерении принять участие в выборах депутатов районного совета. В текущем году он также намерен выдвинуть кандидатуру на освободившийся мандат.