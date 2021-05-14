Клейма поставить негде: Эту власть и органы уже ничего не дискредитирует

"Вела активную деятельность по дискредитации органов власти и правоохранительных структур". В Октябрьском райсуде Уфы в начале июня продолжились судебные заседания по делу уфимской пенсионерки Ильмиры Бикбаевой, которая обвиняется в "финансировании экстремистской деятельности" известного башкирского политика и публициста Айрата Дильмухаметова.Следствие регионального УФСБ посчитало, что пенсионерка, переведя на банковскую карту матери политика Агиляш Дильмухаметовой 1500 рублей двумя платежами в 2018 году и 4500 рублей семью платежами в 2019 году, "совершила предоставление средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности".Следствие также посчитало, что Бикбаева "умышленно оказывала ему [Айрату Дильмухаметову] помощь путем распространения в социальной сети "Facebook" материалов, направленных на сбор денежных средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности".Напомним, по мнению наблюдателей, дело Ильмиры Бикбаевой возникло как прямое продолжение и следствие уголовного дела самого Айрата Дильмухаметова, обвинявшегося, кроме всего прочего, в "финансировании [своей] экстремистской деятельности". Защита Дильмухаметова тогда охарактеризовала это новое обвинение, как "постановку ФСБ юридического эксперимента" над обвиняемым политиком. "Практики по подобным статьям еще нет, они [ФСБ] обкатывают методику применения данной статьи и ставят опыт — пройдет ли в суде такой состав или нет", — пояснял тогда "Idel.Реалии" адвокат политика Алексей Захаров. В дальнейшем, Айрат Дильмухаметов был осужден на девять с половиной лет лишения свободыв том числе, и по этому обвинению.Обвинение по ч.1 ст. 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности) было предъявлено Ильмире Бикбаевой в декабре 2020 года. Свою вину она не признала, заявив, что оказывала помощь матери Айрата Дильмухаметова, в распоряжении которой после ареста сына "остались незначительные средства к существованию".Отметим отдельно, что все перечисления, которая делала Ильмира Бикбаева на карту матери политика в 2019 году, произошли после 14 марта, когда Дильмухаметов был задержан сотрудниками УФСБ, а затем арестован судом по ходатайству следствия. Защита пенсионерки также указывала, что приговор Айрату Дильмухаметову вступил в законную силу лишь в декабре 2020 года, когда платежи уже давно не производились.Предыдущее судебное заседание по делу Ильмиры Бикбаевой прошло в середине марта. После этого суд неоднократно переносился либо из-за неявки свидетелей обвинения, либо из-за болезни подсудимой.На последних заседаниях, прошедших на минувшей неделе, суд заслушал свидетелей обвинения — Всеволода Лясовича, отрекомендовавшегося научным сотрудником Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН и Руслана Сайхутдинова, сказавшего о себе, что он самозанятый.В ходе допросов были оглашены показания, данные обоими свидетелями на предварительном следствии.Так, Лясович показывал, что он "постоянно следит за событиями, происходящими на территории Республики Башкортостан, в том числе, за лицами, которые предпринимают попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе". На следствии он также пояснял, что "в ходе мониторинга социальных сетей обнаружил пользователя Фейсбук Бикбаеву Ильмиру, которая открыто размещает комментарии и статьи в поддержку Дильмухаметова Айрата, также его проекта "Четвертая Башкирская республика", связанного с созданием независимого одноименного государства". Такие посты Бикбаевой свидетель расценил, как "выражение недовольства действующей власти, и побуждению жителей к совершению экстремистских действий". Дополнительно Лясович показал, что он, изучая аккаунт Бикбаевой, пришел к выводу, что она тщательно следит за жизнедеятельностью Дильмухаметова, осуществляет репосты об оказании финансовой поддержки Дильмухаметову для продвижения проекта "Четвертая Башкирская республика"…, точно и своевременно следит за судебными процессами в отношении Дильмухаметова". "Такое пристальное внимание Дильмухъаметову может оказывать только его фанатичный последователь", — утверждал Лясович.На допросе в суде свидетель подтвердил свои показания, но даже с помощью явно наводящих вопросов гособвинителя не смог точно сказать, в каком году он видел вышеупомянутые посты Бикбаевой. Сперва Лясович заявил, что видел такие посты в 2020 году, однако, когда судья Андрей Лебедев напомнил ему, что Дильмухаметов с марта 2019 года находится за решеткой, он сказал, что посты относятся к весне или лету 2019 года. В ответ на вопрос, почему его внимание привлекли посты и комментарии именно Ильмиры Бикбаевой, свидетель сказал, что ему "было интересно посмотреть, кто эти люди", которые делали репосты сообщений об Айрате Дильмухаметове.— Откуда у вас такой интерес к моей персоне? — спросила Ильмира Бикбаева. — Вы, что, сразу побежали писать на меня донос?— Как-то вот вышел сотрудник [ФСБ] на меня…, — ответил Лясович.— А почему именно к вам вышел? Вы такой выдающийся знаток Бикбаевой? — вновь спросила свидетеля подсудимая. Однако, на этот вопрос Лясович отвечать не стал.— А, вообще, вы знаете Бикбаеву? Вам что-то известно из ее жизни? — спросил свидетеля адвокат подсудимой Дмитрий Казаков.— Нет, да и не хочется, — заявил Лясович.Из оглашенных на другой день показаний свидетеля Сайхутдинова следует, что он, будучи "человеком с активной политической позицией, патриотом своего государства", также постоянно "наблюдает за лицами, пытающимися воспользоваться любыми поводами для дестабилизации обстановки, в том числе, на территории Республики Башкортостан". Свой интерес к постам и комментариям Бикбаевой в Фейсбук объяснил, что он "несколько лет назад заметил, что на политическую жизнедеятельность Башкирии начинает оказывать давление Айрат Дильмухаметов". Далее, он обратил внимание, что политика "активно поддерживала жительница Уфы Бикбаева Ильмира, которая вела активную деятельность по дискредитации органов государственной власти регионального и федерального уровня, а также правоохранительных структур в сети Интернет". В показаниях Сайхутдинов также утверждал, что Дильмухаметов "был намерен создать независимое государство, которое планировал назвать "Четвертая Башкирская республика", используя территорию или часть территории нынешней Республики Башкортостан". Бикбаева же, по словам свидетеля, "размещала на своей странице в Фейсбук статьи в поддержку политической деятельности Дильмухаметова", а также сама "оказывала финансовую помощь Дильмухаметову для продвижения его противоправной деятельности".На суде, после того, как Сайхутдинов подтвердил свои показания, он продолжал утверждать, что в репостах и комментариях Бикбаевой содержалась дискредитация органов госвласти и правоохранительных структур. "Они имели такой контекст, там есть критика власти", — стоял на своем свидетель.Отвечая на вопрос, когда он видел эти посты, Сайхутдинов заявил:— В 2020-м году. А когда — не помню, зачем мне такие мелочи смотреть?Вместе с тем, он отметил, что не знает, на что были потрачены переведенные Бикбаевой на карту матери Дильмухаметова средства.— Вот, вы меня совершенно не знаете, — а что вас побудило пойти в ФСБ, написать такой донос? — спросила свидетеля Ильмира Бикбаева.— Меня вызвали, допросили, — ответил Сайхутдинов.— А почему именно вас, по моему конкретному делу вызвали и допросили? Мы же не знакомы, — продолжала допрашивать свидетеля Бикбаева.— Я не знаю, почему вызвали конкретно меня. Я даже был от этого в небольшом шоке, в легком стрессе, — защищался свидетель.— Но почему, совершенно не зная человека, вы пишете, что я "дискредитирую власти". Это же клевета! — возмутилась Бикбаева.— Меня спрашивали — я отвечал. Всё! — раздраженно ответил Сайхутдинов, завершив на этом свои показания.В суде также были оглашены показания Агиляш Дильмухаметовой, матери политика. Она заявила, что может охарактеризовать своего сына "только с положительной стороны"."Я считаю, что для страны и республики я воспитала достойного сына — умного, начитанного, образованного, с неординарным масштабным мышлением… Я горжусь своим сыном….Примерно в 2003 году Айрат подал документы для баллотирования на пост президента Республики Башкортостан. После этого на него начались гонения со стороны органов госвласти, так как власть стала бояться, что он займет их место. После это Айрат официально нигде не работал, на работу в органы госвласти его не брали, занимался общественно-политической деятельностью, у него были разовые заработки, связанные с его публикациями.По существу предъявленных моему сыну обвинений я какие-либо показания давать отказываюсь в соответствии со статьей 51 Конституции РФ" (из показаний Агиляш Дильмухаметовой).Дильмухаметова также пояснила в своих показаниях, что с Ильмирой Бикбаевой она не знакома, и за какой-либо материальной поддержкой к ней не обращалась. Она пояснила, что после ареста ее сына Айрата поступившие на ее карту средства она тратила на приобретение продуктов питания и различные бытовые предметы для передачи сыну в СИЗО.Очередное судебное заседание по делу Ильмиры Бикбаевой пройдет 23 июня. На нем суд рассчитывает допросить по видеоконференцсвязи Айрата Дильмухаметова.