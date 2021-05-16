Миллионы на кураи и малахаи

Проведение костюмированного парада фольклориады оценивается в 3 млн рублей.Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова разместила закупку на организацию костюмированного парада и хоровода дружбы народов мира на Всемирной Фольклориаде, которая пройдет в Уфе с 3 по 10 июля, сообщает издание «Коммерсант-Уфа». Начальная цена контракта — 3 млн рублей.Парад участников Фольклориады, согласно закупочной документации, начнется 4 июля в 17 ч возле Башкирского драматического театра имени Гафури и закончится хороводом дружбы народов мира возле Конгресс холла «Торатау». Возглавят парад, согласно задумке заказчика, танцующие дети в национальных башкирских костюмах. Исполнитель должен изготовить экипировку (платья и футболки), штендеры и флаги для представителей и волонтеров каждой из 46 стран-участниц и обеспечить координацию и сопровождение мероприятия. Организатор также должен установить возле драмтеатра подиум и фотозону, нанять координаторов, звукорежиссера, аниматоров и ведущих со знанием английского языка. Для хоровода должна быть составлена музыкальная дорожка длительностью не менее 15 мин, состоящая из отрывков российских и зарубежных народных песен. Последний отрывок композиции, по требованию заказчика, «должен олицетворять Россию, как принимающую сторону Фольклориады».Подрядчика отберут путем конкурентного отбора в электронной форме 18 июня.Напомним, ранее портал «Уфа1» выяснил, что на авиаперелеты участников Всемирной Фольклориады власти региона готовы выделить 56 миллионов рублей.Всего же планируется выполнить между Москвой и Уфой как минимум 14 рейсов — по семь в каждую сторону.