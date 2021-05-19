Будут колоть насильно? ...

Власти Башкирии обсудят возможность принудительной массовой вакцинации. Республика перенимает опыт Москвы.В правительстве Башкирии обсудят возможность обязательной массовой вакцинации от коронавируса. Совещание состоится в четверг, 17 июня. Об этом «Эху Москвы в Уфе» сообщили в республиканском правительстве.К подобной мере уже прибегли в Москве и Московской области. Там главные санитарные врачи подписали постановления о проведении обязательной массовой иммунизации населения.Данная мера распространяется на сотрудников торговых компаний, фитнес-клубов, салонов красоты, общественного питания, бытовых услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения и соцзащиты, организаторы массовых мероприятий и другие.