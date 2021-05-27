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Гнилой политический труп мечтает похоронить свободный интернет

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Спикер Госсобрания Башкирии предложил «отразить» в законодательстве социальные сети, дополненную реальность и блокчейн, а также создать единую межрегиональную систему рассмотрения законопроектов.

Гнилой политический труп мечтает похоронить свободный интернет


Об этом Константин Толкачев заявил на форуме «Цифровизация права. Новые стратегии развития», сообщает пресс-служба Курултая. По его словам, законодательство «значительно отстает» от развития цифровых технологий, в частности юридически нерегламентированными остаются социальные сети, «виртуальная и дополненная реальность, блокчейн и другое».

«Интернет давно вышел за рамки технического определения информационно-коммуникационной сети, став, по сути, новой средой обитания людей, где развиваются социальные отношения, бизнес, финансы, государственные институты, СМИ, культура, спорт, преступность и другие элементы общественной жизни», — объяснил он свою позицию.

Между тем для того, чтобы «добиться синергического эффекта», Толкачев выступил с инициативой создать единую межрегиональную систему рассмотрения законопроектов и иных нормативных актов. Она, по мнению спикера республиканского парламента, должны быть интегрирована с системой обеспечения законодательной деятельности, которая применяется в Госдуме. Это позволит оперативно отслеживать законотворческую практику «у соседей» и «заимствовать друг у друга эффективные решения», отметил Константин Толкачев.

Эхо Москвы
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  • 1 | 25.06.2021, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Название прекрасное. Этим всё сказано!



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  • 2 | 25.06.2021, 16:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
Слова-то какие выучил, старый пидорас!)))

Осспади! Ну вытряхните уже этих старперов с насиженных мест! Причем - всюду!
Ну поставьте хотя бы 50-летних, ведь эти маразматики вообще уже ни на что не способны!



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  • Эксперт
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  • 3 | 25.06.2021, 16:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
На рыбалке свердловский депутат заксобрания Александр Коркин застрелил из ружья в голову находящегося с ним в лодке бизнесмена Сергея Титова. Депутат свою вину отрицал утверждая, что Титов застрелился сам. Суд признал Коркина виновным ч1ст109 и назначил 1 год ограничения свободы
_____________________________________________
Не ну а чо? Свой же. Толкачев так и вовсе откупился от жены и сыновей убитого и никакой уголовки!



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  • 4 | 25.06.2021, 16:49 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4498 | Рейтинг: -350,2
Этому прохиндею лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай.

Сам наверное не понял, что сказал.



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  • 5 | 25.06.2021, 20:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В клике Путина вообще одна "гниль" как и он сам!!!



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  • Гость
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  • 6 | 25.06.2021, 21:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
".....По его словам, законодательство «значительно отстает» от развития цифровых технологий...."
это вы от мира отстали, с вашим уровнем можно только племенами папуасов и пигмеев руководить, а вы залезли править Россией, как грязь в колесах



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