Гнилой политический труп мечтает похоронить свободный интернет

Спикер Госсобрания Башкирии предложил «отразить» в законодательстве социальные сети, дополненную реальность и блокчейн, а также создать единую межрегиональную систему рассмотрения законопроектов.Об этом Константин Толкачев заявил на форуме «Цифровизация права. Новые стратегии развития», сообщает пресс-служба Курултая. По его словам, законодательство «значительно отстает» от развития цифровых технологий, в частности юридически нерегламентированными остаются социальные сети, «виртуальная и дополненная реальность, блокчейн и другое».«Интернет давно вышел за рамки технического определения информационно-коммуникационной сети, став, по сути, новой средой обитания людей, где развиваются социальные отношения, бизнес, финансы, государственные институты, СМИ, культура, спорт, преступность и другие элементы общественной жизни», — объяснил он свою позицию.Между тем для того, чтобы «добиться синергического эффекта», Толкачев выступил с инициативой создать единую межрегиональную систему рассмотрения законопроектов и иных нормативных актов. Она, по мнению спикера республиканского парламента, должны быть интегрирована с системой обеспечения законодательной деятельности, которая применяется в Госдуме. Это позволит оперативно отслеживать законотворческую практику «у соседей» и «заимствовать друг у друга эффективные решения», отметил Константин Толкачев.