Гагин обрабатывает ртом Хабирова и ковидную фуфлориаду

Валериан Гагин: Радий Хабиров очень искренний. Видно, что болеет за дело. Видно, что ему досадно видеть критику ФольклориадыКак, как так случилось, что Фольклориада — прекрасное культурное событие — рассорило общественность?Пусть меня критикует безмерно уважаемые мной Roman Gelfand и Адиль Юлдашев, но я за вакцинацию и за Фольклориаду.При этом я поддерживаю право каждого отказаться от вакцинации только вместе с их обязанностью не посещать рестораны, музеи, культурные мероприятия. Ну не должно быть прав без обязанностей.Да, скоро эти неудобства закончатся. До октября вакцинируют почти 2 млн жителей Башкирии (сейчас таких 570 тысяч) и пандемия отступит. После этого, вероятно, противники прививок смогут посещать любые места наравне с привитыми от короны.Сегодня нам показали ЦУР и организовали встречу с Главой РБ.Центр Управления регионом крутой: очень многое оцифровано и контролируется нажатием одной кнопки. Также система следит за ответами чиновников на все наши обращения. Эффективная, роботизированная система, которая помогает служителям ни днём, ни ночью не забывать о главном — о проблемах жителей Республики. Пользуйтесь!Радий Хабиров очень искренний. Видно, что болеет за дело. Видно, что ему досадно видеть критику Фольклориады, в организацию которой вложили много сил и администрация Р.З.Хамитова и сегодняшняя #командаХабирова.Кстати, организовано все с умом, а все участники приехали здоровыми. И контроль за ними неусыпный, сам сегодня видел в гостинице УралТау, куда заселились первые прибывшие участники. Но вот какими они вернутся в свои 37 стран — это зависит от нас с вами. (Если укол вакцины не сделали — не ходите на мероприятия, пожалуйста!)В самом начале пандемии мы в Центр современного искусства Облака отменили концерт долгожданного и любимого Михаила Семёновича Казиника, опасаясь возможных массовых заражений. Тогда никто толком не знал с чем встретился мир. Сейчас разобрались.Сегодня я против запретов мероприятий. Но я за ограничение их посещения людьми группы высокого риска — не прошедшими вакцинацию.Сегодня я против принудительной вакцинации и за возможность выбора людьми вида вакцины. Пока Спутник производят больше, но скоро возможность такого выбора будет.Пусть будет Фольклориада. Пусть будет День 1000 музыкантов! Пусть будет концерт Михаила Казиника. Да, для этого придётся вакцинироваться. Но это лучше, чем ждать и бояться. Не верите мне — спросите Михаил Казиник.Всем мира!