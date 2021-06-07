Гагин обрабатывает ртом Хабирова и ковидную фуфлориаду

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Миллионы на кураи и малах ...

А в это время фонд Ингелдек вызывает о помощи больным детям?
  Рейтинг: +3  юнг

Обкурился или шайтан попу ...

Первому комменту- да, Повторил слова Ленина- религия опиум для народа, ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Вороватые папуасы в коман ...

Как омерзителен этот Путина!
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
С командой Хабирова в ...

Молодежного министра СМИ Башкирии отправили в отставку за критику Фольклориады. ...
  5.07.2021   13991    7

Гагин обрабатывает ртом ...

Валериан Гагин: Радий Хабиров очень искренний. Видно, что болеет за дело. ...
  5.07.2021   37060    23

Антинародный СПЧ ...

Радий Хабиров поручил сформировать мониторинговую группу по разработке ...
  5.07.2021   32417    2

Наместник приказал ...

Мы долго ждали нашу Фольклориаду и готовились к ней. Конечно, я разделяю все ...
  3.07.2021   35946    22

Вороватые папуасы в ...

Африка, Донбасс и "Белавия": "национализация убытков" для Башкортостана? ...
  2.07.2021   23776    28

Последние публикации
С командой Хабирова в ...

Молодежного министра СМИ Башкирии отправили в отставку за критику Фольклориады. ...
  5.07.2021   38503    7

Гагин обрабатывает ртом ...

Валериан Гагин: Радий Хабиров очень искренний. Видно, что болеет за дело. ...
  5.07.2021   27850    23

Антинародный СПЧ ...

Радий Хабиров поручил сформировать мониторинговую группу по разработке ...
  5.07.2021   43333    2

Наместник приказал ...

Мы долго ждали нашу Фольклориаду и готовились к ней. Конечно, я разделяю все ...
  3.07.2021   20435    22

Вороватые папуасы в ...

Африка, Донбасс и "Белавия": "национализация убытков" для Башкортостана? ...
  2.07.2021   23352    28

Это население все стерпит ...

Уфимцы недовольны высокими ценами за коммуналку. Жители Уфы намерены выйти на ...
  1.07.2021   41706    8

Девка отвечает: ...

В администрации главы Башкирии отрицают давление на политические партии в связи ...
  1.07.2021   15485    6

Рот Азамата Галина снова ...

Темпы вакцинации ускорились, а поставки вакцины не успевает за приростом и ...
  1.07.2021   43527    6

«Нужно изживать ...

Известный политтехнолог – о новых антиковидных мерах в Башкирии, предстоящих ...
  30.06.2021   11855    19

Махать кураями можно, а ...

Ассоциация владельцев кинотеатров попросила главу Башкирии отменить ограничения ...
  30.06.2021   19141    8

Читаемое за месяц
Людоеды объединятся ...

СВР России и КГБ Белоруссии договорились о совместной работе с «деструктивной ...
  7.06.2021   16929    24

«Любовь и голуби» как ...

Полезно иногда пересмотреть классику. Вот, например, «Любовь и голуби». ...
  7.06.2021   38863    3

Второго такого ...

Кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской ...
  7.06.2021   24900    12

Позорная показуха для ...

Северный амур «Башспирта» добрался до Госдумы, чтобы лично вручить Жириновскому ...
  8.06.2021   30432    8

Бесполезный мент по ...

Ильнар Гарифуллин: Еще вчера имея личного водителя, кабинет, регалии и ...
  8.06.2021   31890    3

Архив публикаций
Июль 2021 (8)
Июнь 2021 (57)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)




Гагин обрабатывает ртом Хабирова и ковидную фуфлориаду

Оценили
0


Валериан Гагин: Радий Хабиров очень искренний. Видно, что болеет за дело. Видно, что ему досадно видеть критику Фольклориады

Гагин обрабатывает ртом Хабирова и ковидную фуфлориаду


Как, как так случилось, что Фольклориада — прекрасное культурное событие — рассорило общественность?

Пусть меня критикует безмерно уважаемые мной Roman Gelfand и Адиль Юлдашев, но я за вакцинацию и за Фольклориаду.

При этом я поддерживаю право каждого отказаться от вакцинации только вместе с их обязанностью не посещать рестораны, музеи, культурные мероприятия. Ну не должно быть прав без обязанностей.

Да, скоро эти неудобства закончатся. До октября вакцинируют почти 2 млн жителей Башкирии (сейчас таких 570 тысяч) и пандемия отступит. После этого, вероятно, противники прививок смогут посещать любые места наравне с привитыми от короны.

Сегодня нам показали ЦУР и организовали встречу с Главой РБ.

Центр Управления регионом крутой: очень многое оцифровано и контролируется нажатием одной кнопки. Также система следит за ответами чиновников на все наши обращения. Эффективная, роботизированная система, которая помогает служителям ни днём, ни ночью не забывать о главном — о проблемах жителей Республики. Пользуйтесь!

Радий Хабиров очень искренний. Видно, что болеет за дело. Видно, что ему досадно видеть критику Фольклориады, в организацию которой вложили много сил и администрация Р.З.Хамитова и сегодняшняя #командаХабирова.

Кстати, организовано все с умом, а все участники приехали здоровыми. И контроль за ними неусыпный, сам сегодня видел в гостинице УралТау, куда заселились первые прибывшие участники. Но вот какими они вернутся в свои 37 стран — это зависит от нас с вами. (Если укол вакцины не сделали — не ходите на мероприятия, пожалуйста!)

В самом начале пандемии мы в Центр современного искусства Облака отменили концерт долгожданного и любимого Михаила Семёновича Казиника, опасаясь возможных массовых заражений. Тогда никто толком не знал с чем встретился мир. Сейчас разобрались.

Сегодня я против запретов мероприятий. Но я за ограничение их посещения людьми группы высокого риска — не прошедшими вакцинацию.

Сегодня я против принудительной вакцинации и за возможность выбора людьми вида вакцины. Пока Спутник производят больше, но скоро возможность такого выбора будет.

Пусть будет Фольклориада. Пусть будет День 1000 музыкантов! Пусть будет концерт Михаила Казиника. Да, для этого придётся вакцинироваться. Но это лучше, чем ждать и бояться. Не верите мне — спросите Михаил Казиник.

Всем мира!






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 05.07.2021, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
смотрела. половина людей без масок(зрители)



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.07.2021, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один старый престарый дедок отрезал, что пока Путин презик он своим близким сесть в самолёт не позволит... в скорости ещё один рос.самолёт разбился. Этого деда Вангой не величают, откуда он узнал??!
Но я решила, что пока Путин у власти колоться не буду, не зря предки поучали: "бережённого бережёт" и добавили: "на бога надейся, но сам неплошай" смысл которой исключает того чего нету: бога!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.07.2021, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.07.2021, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один старый престарый дедок отрезал, что пока Путин презик он своим близким сесть в самолёт не позволит... в скорости ещё один рос.самолёт разбился. Этого деда Вангой не величают, откуда он узнал??!
Но я решила, что пока Путин у власти колоться не буду, не зря предки поучали: "бережённого бережёт" и добавили: "на бога надейся, но сам неплошай" смысл которой исключает того чего нету: бога!
______________________
Да, оказывается старческое слабоумие (дедок) весьма заразно - вот и вы подцепили. Причём Путин и безопасность полётов, Путин и вакцины?
Допустим, завтра будет другой президент, и все выработавшие ресурс самолёты мгновенно обновятся, люди, которые ими управляют мгновенно переродятся? Или на другой же день после смены президента эффективность и безопасность вакцин возрастёт в разы?
Самая страшная болезнь в России не коронавирус, а вера в хорошего царя: придёт он и все проблемы огромной страны в один день решит. Эта вера не лечится.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.07.2021, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто этот плюгавенький ? Он авторитет в области вирусологии ?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 05.07.2021, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. Ему был 81 год. Как сообщили в киностудии «Мосфильм», он умер от последствий коронавирусной инфекции. В 1981 году его фильм «Москва слезам не верит» был удостоен премии «Оскар».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Земля пухом! Светлая память талантливому режиссёру и актёру! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 05.07.2021, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, как же так! Обошёл Шому, а он так старался.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 05.07.2021, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мечтающих о зарубежной вакцине россиян расстроили
05 июля 2021, 11:48
"В эфире передачи Царьграда "Вакцина правды" доктор медицинских наук Владислав Шафалинов объяснил, почему в России можно привиться только отечественной вакциной.

"У них там свои вакцины. Ни в коем случае нельзя завозить нам их вакцины. Потому что у известных телеведущих периодически проскакивает вопрос, а значит, есть желание: "Почему у нас нет права выбора? Почему бы не завезти что-то там..." С точки зрения даже национальной безопасности - ну как можно завозить какую-то жижу, сделанную неизвестно из чего, от, грубо говоря, твоего геополитического противника?", - заявил он.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Утрись, убогая! Не будет тебе импортной вакцины! Закатывай все свои губы обратно! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 05.07.2021, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-ему "2"!
Кто из древности поучал:
Есть люди которые видят, есть люди которые видят когда им покажут. ЕСТЬ люди которые не видят! Вы самостоятельно определитесь в какой вы группе, хотя... Научно установлено что "Маугли" очеловечить невозможно, да, жаль. Судьба. Проведя аналогию, не получившие достойного воспитан я будут жить биологично. Сомневаюсь, что поймёте. Ярчайший пример: сын поломойки воспитанный в Тамбовско-Измайловской 0ПГ наречённый убийцей с квалификацией стоматолога...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 05.07.2021, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3
Да, оказывается старческое слабоумие (дедок) весьма заразно - вот и вы подцепили. Причём Путин и безопасность полётов, Путин и вакцины?
Допустим, завтра будет другой президент, и все выработавшие ресурс самолёты мгновенно обновятся, люди, которые ими управляют мгновенно переродятся? Или на другой же день после смены президента эффективность и безопасность вакцин возрастёт в разы?
______________________
Давно бы сменили, давно все бы и было в порядке. Завтра сменим - послезавтра начнет что-то улучшаться, или просто двигаться, что тоже полезно



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 05.07.2021, 17:46 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40903 | Рейтинг: +5078,7
Сдаеца мне, что этот Валериан- мудак. Возразите.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 05.07.2021, 18:22 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40903 | Рейтинг: +5078,7
По Швейку= я бы смог сЪесть ложку вашего кала!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 05.07.2021, 18:46 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40903 | Рейтинг: +5078,7
Странно видеть минусы нашей любимой старой бабки.
Видать,чесалка для спины не способствует умственному развитию.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 05.07.2021, 18:51 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40903 | Рейтинг: +5078,7
Ленусик! КОГДА ЖЕ ТЫ УСПОКОИССЯ НАСОВСЕМ?



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 05.07.2021, 21:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71176 | Рейтинг: +11583,3
Сам не подохни престарелый пидорас!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 05.07.2021, 21:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71176 | Рейтинг: +11583,3
Соси-соси, Гагин. Ты же это ради прохождения в горсовет, а в горсовет - ради парка в чужих дворах, где жители не хотят тебя с твоим парком. В общем - ради бабла стараешься, гандон!



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 05.07.2021, 21:38 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15719 | Рейтинг: -2224,5
Пусть будет Фольклориада. Пусть будет День 1000 музыкантов! Пусть будет концерт Михаила Казиника.
_____________________________________
Совершенно верно.
Ну а для тех, кто попрятались в кмнатах и гаражах, жизнь давно закончилась. Им всё это никогда надо не было.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 05.07.2021, 21:39 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15719 | Рейтинг: -2224,5
При этом я поддерживаю право каждого отказаться от вакцинации только вместе с их обязанностью не посещать рестораны, музеи, культурные мероприятия. Ну не должно быть прав без обязанностей.
_________________________________
Справедливо.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 05.07.2021, 23:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17-й Корней
Свобода подразумевает возможность выбора! В нашей "Великой" стране никто никому не довнряет. А ваш Путин даже из кармана деньги ворует посредством инфляции!
Сегодня булку хлеба стоившую 25 руб купи л за 29 руб. В конце прошлого года она стоила 24 руб.. И всё ваш Путин не ужрётся!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 06.07.2021, 01:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.07.2021, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3
Да, оказывается старческое слабоумие (дедок) весьма заразно - вот и вы подцепили. Причём Путин и безопасность полётов, Путин и вакцины?
Допустим, завтра будет другой президент, и все выработавшие ресурс самолёты мгновенно обновятся, люди, которые ими управляют мгновенно переродятся? Или на другой же день после смены президента эффективность и безопасность вакцин возрастёт в разы?
______________________
Давно бы сменили, давно все бы и было в порядке. Завтра сменим - послезавтра начнет что-то улучшаться, или просто двигаться, что тоже полезно
====================
Похоже, и вы заразились от дедка. Бывает - не только ковид заразен.



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 20 | 06.07.2021, 05:26 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8803 | Рейтинг: +2113,4
Пусть меня критикует безмерно уважаемые мной Roman Gelfand и Адиль Юлдашев, но я за вакцинацию и за Фольклориаду...
___________________________________________
Выбор Буриданового осла.

В период разгула эпидемии, две совершенно противоположных и взаимоисключающих друг друга вещи...
..
У автора раздвоение сознания, или просто "заказуха"?



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com