Пройдут самые поганые: Выборы в горсовет Уфы

Голосование пройдет по смешанной системе: половина из 36 депутатов будет избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.На официальном сайте горсовета Уфы опубликовано решение о назначении выборов в Совет на 19 сентября 2021 года.Сообщается также, что избирательная комиссия городского округа "Город Уфа" начала прием документов от политических партий, общественных объединений и кандидатов-самовыдвиженцев, желающих участвовать в выборах. Прием документов продлится по 22 июля.Голосование пройдет по смешанной системе: половина из 36 депутатов будет избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.Кандидатам по одномандатным округам, в соответствии с решением горизбиркома, предстоит собрать в свою поддержку от 177 до 307 подписей избирателей, в зависимости от численности избирателей в округе.Выдвижение кандидатов политическими партиями началось с субботы 3 июля. Как сообщили "Idel.Реалии" в региональном исполкоме партии "Единая Россия", в этот день политсоветом уфимского отделения "ЕР" был выдвинут партийный список кандидатов, в первую тройку которого вошли мэр Уфы Сергей Греков, президент Уфимского нефтяного технического университета Айрат Шаммазов и начальник отдела Республиканского центра "Семья", член Общественной палаты РБ Ирина Сухарева.3 же июля региональная конференция КПРФ выдвинула в горсовет список своих кандидатов, в первую тройку которого вошли депутат Госсобрания РБ Андрей Егоров, председатель Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Артур Шайнуров и депутат Уфимского горсовета, коммерческий директор ООО "Лаворс М" Анатолий Горячев. Как сообщается, конференция также выдвинула кандидатов по всем 18 одномандатным округам.Региональное отделение ЛДПР планирует провести конференцию по выдвижению кандидатов горсовет 8 июля. В этот же день должен пройти региональный совет партии "Яблоко", где, как стало известно "Idel.Реалии", будет выдвинут лишь один кандидат в Уфимский горсовет — активистка движения "СтопКроношпан" Ирина Курели. Партийный список "Яблоко" выдвигать не планирует.В региональном отделении партии "Партия "Справедливая Россия – Патриоты – за правду" на вопрос о выдвижении кандидатов горсовет не ответили.Ранее о желании выдвинуть своих кандидатов в горсовет Уфы заявляли в общественно-политическом движении "Патриоты Башкортостана".О своем намерении выдвинуться кандидатом в Уфимский горсовет заявляла также экс-координатор Уфимского штаба Навального Лилия Чанышева, однако, вскоре после того, как возглавляемые Алексеем Навальным организации, в том числе, Фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы были признаны Мосгорсудом "экстремистскими", а президент РФ подписал закон о запрете баллотироваться на выборах участникам и сторонникам признанных экстремистскими организаций, активистка объявила об отказе от выдвижения, объяснив свое решение осложнениями со здоровьем после перенесенной болезни.Помимо выборов в Уфимский горсовет, 19 сентября в Башкортостане также пройдут основные выборы в Советы городских поселений Белорецк и Бирск, где буде замещено по 20 мандатов, Юматовский сельсовет (10 мандатов), а также дополнительные выборы в Советы некоторых других муниципалитетов. Всего в регионе, как сообщает ЦИК РБ, пройдут 148 избирательных кампаний, по итогам которых планируется замещение 269 мандатов.Голосование на местных выборах, по решению ЦИК республики, пройдет в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Ранее "Idel.Реалии" сообщали, что представители партий так называемой "системной оппозиции" в Госсобрании РБ голосовали против принятия поправок в Кодекс РБ о выборах, разрешающих введение в республике многодневного голосования.Напомним, предыдущие в выборы в Уфимский горсовет прошли в сентябре 2016 года, при этом, избирательная кампания ознаменовалась многочисленными скандалами еще на этапе регистрации кандидатов. Так, горизбирком Уфы под надуманными предлогами отказал в регистрации партийных списков партий "Родина", "Защитники Отечества", "Партия Роста"; партию же "Яблоко" сняли с дистанции еще на стадии заверения списков. В одномандатных округа из 162 кандидатов отказ в регистрации получили 78 человек.Согласно официальным данным, на тех выборах партия "Единая Россия" победила в 12 из 18 одномандатных округов; по одному округу досталось КПРФ, Российской экологической партии "Зеленые" и "Российской партии пенсионеров за справедливость". В трех округах победили лояльные к городской администрации предприниматели-самовыдвиженцы. По партийным спискам "ЕР" получила 11 мандатов, КПРФ и ЛДПР — по три мандата и один мандат достался партии "Патриоты России". В итоге, в Уфимском горсовете четвертого созыва "единороссы" сформировали фракцию в составе 24 депутатов (при общей численности Совета 36 человек). Во фракцию КПРФ вошло четверо депутатов, во фракцию ЛДПР – трое депутатов.Партия "Справедливая Россия" отказалась признать итоги выборов 2016 года законными, указав, что, хотя первые данные системы "ГАС Выборы" показывали, что партия преодолела 7%-ный барьер, в дальнейшем ее показатели были "искусственно" уменьшены, а показатели партии "Патриоты России" — увеличены, в результате чего последним достался мандат депутата. Однако суд, в который обратились эсеры, не удовлетворил их жалобу.О грубых нарушениях в ходе голосования в Уфе 18 сентября 2016 года, в том числе, о вбросах бюллетеней, сообщали также наблюдатели партии Яблоко и КПРФ. Массовые нарушения процедуры подсчета голосов отмечали также наблюдатели Движения в защиту прав избирателей "Голос".Отметим также, что Уфимский горизбирком с момента своего создания в 2005 году отличался предельной закрытостью для прессы. С начала работы избирком сменил уже пять мест дислокации, выбирая для своего расположения такие экзотические места, как, например, Русский драмтеатр, Татарский театр "Нур", муниципальное управление электротранспорта и, наконец, здание на территории одного из уфимских трамвайных депо. Сейчас комиссия располагается в непримечательном здании по адресу ул. Свердлова, 84.