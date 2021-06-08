Пройдут самые поганые: Выборы в горсовет Уфы

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Миллионы на кураи и малах ...

А в это время фонд Ингелдек вызывает о помощи больным детям?
  Рейтинг: +3  юнг

Обкурился или шайтан попу ...

Первому комменту- да, Повторил слова Ленина- религия опиум для народа, ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Вороватые папуасы в коман ...

Как омерзителен этот Путина!
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Родина бросит тебя, ...

«В груди остались осколки снарядов»: Мама погибшего добровольца ЛНР из ...
  7.07.2021   14822    4

Картонная дурилка как ...

Председатель Курултая пообщался с московскими гостями. Спикер Курултая ...
  7.07.2021   41401    4

Юрист Айдар Муллануров: ...

Что должно измениться в стране, чтобы человек почувствовал себя свободным? ...
  7.07.2021   16848    2

Распил на фуфлориаде ...

Мэр Уфы Сергей Греков ужесточил коронавирусные ограничения в городе. В минувшую ...
  6.07.2021   30514    4

Пройдут самые поганые: ...

Голосование пройдет по смешанной системе: половина из 36 депутатов будет ...
  6.07.2021   12699    2

Последние публикации
Родина бросит тебя, ...

«В груди остались осколки снарядов»: Мама погибшего добровольца ЛНР из ...
  7.07.2021   31849    4

Картонная дурилка как ...

Председатель Курултая пообщался с московскими гостями. Спикер Курултая ...
  7.07.2021   36960    4

Юрист Айдар Муллануров: ...

Что должно измениться в стране, чтобы человек почувствовал себя свободным? ...
  7.07.2021   36335    2

Распил на фуфлориаде ...

Мэр Уфы Сергей Греков ужесточил коронавирусные ограничения в городе. В минувшую ...
  6.07.2021   31030    4

Пройдут самые поганые: ...

Голосование пройдет по смешанной системе: половина из 36 депутатов будет ...
  6.07.2021   31112    2

Хабиров — главное ...

«Будем создавать для них неудобства». Хабиров снова пригрозил перевозчикам на ...
  6.07.2021   15119    7

С командой Хабирова в ...

Молодежного министра СМИ Башкирии отправили в отставку за критику Фольклориады. ...
  5.07.2021   18990    7

Гагин обрабатывает ртом ...

Валериан Гагин: Радий Хабиров очень искренний. Видно, что болеет за дело. ...
  5.07.2021   32099    26

Антинародный СПЧ ...

Радий Хабиров поручил сформировать мониторинговую группу по разработке ...
  5.07.2021   24969    3

Наместник приказал ...

Мы долго ждали нашу Фольклориаду и готовились к ней. Конечно, я разделяю все ...
  3.07.2021   38621    22

Читаемое за месяц
Позорная показуха для ...

Северный амур «Башспирта» добрался до Госдумы, чтобы лично вручить Жириновскому ...
  8.06.2021   14721    8

Бесполезный мент по ...

Ильнар Гарифуллин: Еще вчера имея личного водителя, кабинет, регалии и ...
  8.06.2021   41661    3

Страна без выборов, ...

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов считает, что предстоящие выборы в ...
  8.06.2021   31274    71

До такого не опускался ...

Известный чекмагушевский активист, защитник Куштау Руслан Нуртдинов сообщил, ...
  9.06.2021   41088    13

Мурзик и Шома продолжают ...

Активист предполагает, что к публикациям на канале могут иметь отношение бывший ...
  9.06.2021   19625    6

Архив публикаций
Июль 2021 (14)
Июнь 2021 (57)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)




Пройдут самые поганые: Выборы в горсовет Уфы

Оценили
0


Голосование пройдет по смешанной системе: половина из 36 депутатов будет избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Пройдут самые поганые: Выборы в горсовет Уфы


На официальном сайте горсовета Уфы опубликовано решение о назначении выборов в Совет на 19 сентября 2021 года.

Сообщается также, что избирательная комиссия городского округа "Город Уфа" начала прием документов от политических партий, общественных объединений и кандидатов-самовыдвиженцев, желающих участвовать в выборах. Прием документов продлится по 22 июля.

Голосование пройдет по смешанной системе: половина из 36 депутатов будет избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Кандидатам по одномандатным округам, в соответствии с решением горизбиркома, предстоит собрать в свою поддержку от 177 до 307 подписей избирателей, в зависимости от численности избирателей в округе.

Выдвижение кандидатов политическими партиями началось с субботы 3 июля. Как сообщили "Idel.Реалии" в региональном исполкоме партии "Единая Россия", в этот день политсоветом уфимского отделения "ЕР" был выдвинут партийный список кандидатов, в первую тройку которого вошли мэр Уфы Сергей Греков, президент Уфимского нефтяного технического университета Айрат Шаммазов и начальник отдела Республиканского центра "Семья", член Общественной палаты РБ Ирина Сухарева.

3 же июля региональная конференция КПРФ выдвинула в горсовет список своих кандидатов, в первую тройку которого вошли депутат Госсобрания РБ Андрей Егоров, председатель Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Артур Шайнуров и депутат Уфимского горсовета, коммерческий директор ООО "Лаворс М" Анатолий Горячев. Как сообщается, конференция также выдвинула кандидатов по всем 18 одномандатным округам.

Региональное отделение ЛДПР планирует провести конференцию по выдвижению кандидатов горсовет 8 июля. В этот же день должен пройти региональный совет партии "Яблоко", где, как стало известно "Idel.Реалии", будет выдвинут лишь один кандидат в Уфимский горсовет — активистка движения "СтопКроношпан" Ирина Курели. Партийный список "Яблоко" выдвигать не планирует.

В региональном отделении партии "Партия "Справедливая Россия – Патриоты – за правду" на вопрос о выдвижении кандидатов горсовет не ответили.

Ранее о желании выдвинуть своих кандидатов в горсовет Уфы заявляли в общественно-политическом движении "Патриоты Башкортостана".

О своем намерении выдвинуться кандидатом в Уфимский горсовет заявляла также экс-координатор Уфимского штаба Навального Лилия Чанышева, однако, вскоре после того, как возглавляемые Алексеем Навальным организации, в том числе, Фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы были признаны Мосгорсудом "экстремистскими", а президент РФ подписал закон о запрете баллотироваться на выборах участникам и сторонникам признанных экстремистскими организаций, активистка объявила об отказе от выдвижения, объяснив свое решение осложнениями со здоровьем после перенесенной болезни.

Помимо выборов в Уфимский горсовет, 19 сентября в Башкортостане также пройдут основные выборы в Советы городских поселений Белорецк и Бирск, где буде замещено по 20 мандатов, Юматовский сельсовет (10 мандатов), а также дополнительные выборы в Советы некоторых других муниципалитетов. Всего в регионе, как сообщает ЦИК РБ, пройдут 148 избирательных кампаний, по итогам которых планируется замещение 269 мандатов.

Голосование на местных выборах, по решению ЦИК республики, пройдет в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Ранее "Idel.Реалии" сообщали, что представители партий так называемой "системной оппозиции" в Госсобрании РБ голосовали против принятия поправок в Кодекс РБ о выборах, разрешающих введение в республике многодневного голосования.

Напомним, предыдущие в выборы в Уфимский горсовет прошли в сентябре 2016 года, при этом, избирательная кампания ознаменовалась многочисленными скандалами еще на этапе регистрации кандидатов. Так, горизбирком Уфы под надуманными предлогами отказал в регистрации партийных списков партий "Родина", "Защитники Отечества", "Партия Роста"; партию же "Яблоко" сняли с дистанции еще на стадии заверения списков. В одномандатных округа из 162 кандидатов отказ в регистрации получили 78 человек.

Согласно официальным данным, на тех выборах партия "Единая Россия" победила в 12 из 18 одномандатных округов; по одному округу досталось КПРФ, Российской экологической партии "Зеленые" и "Российской партии пенсионеров за справедливость". В трех округах победили лояльные к городской администрации предприниматели-самовыдвиженцы. По партийным спискам "ЕР" получила 11 мандатов, КПРФ и ЛДПР — по три мандата и один мандат достался партии "Патриоты России". В итоге, в Уфимском горсовете четвертого созыва "единороссы" сформировали фракцию в составе 24 депутатов (при общей численности Совета 36 человек). Во фракцию КПРФ вошло четверо депутатов, во фракцию ЛДПР – трое депутатов.

Партия "Справедливая Россия" отказалась признать итоги выборов 2016 года законными, указав, что, хотя первые данные системы "ГАС Выборы" показывали, что партия преодолела 7%-ный барьер, в дальнейшем ее показатели были "искусственно" уменьшены, а показатели партии "Патриоты России" — увеличены, в результате чего последним достался мандат депутата. Однако суд, в который обратились эсеры, не удовлетворил их жалобу.

О грубых нарушениях в ходе голосования в Уфе 18 сентября 2016 года, в том числе, о вбросах бюллетеней, сообщали также наблюдатели партии Яблоко и КПРФ. Массовые нарушения процедуры подсчета голосов отмечали также наблюдатели Движения в защиту прав избирателей "Голос".

Отметим также, что Уфимский горизбирком с момента своего создания в 2005 году отличался предельной закрытостью для прессы. С начала работы избирком сменил уже пять мест дислокации, выбирая для своего расположения такие экзотические места, как, например, Русский драмтеатр, Татарский театр "Нур", муниципальное управление электротранспорта и, наконец, здание на территории одного из уфимских трамвайных депо. Сейчас комиссия располагается в непримечательном здании по адресу ул. Свердлова, 84.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 06.07.2021, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1996 г..
Зюганов предав народ отдал Ельцину, тот вообще трон отдал питерскому бандиту...
Обречённая страна...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 06.07.2021, 21:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com