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Фальшивые выборы: Антинародный СПЧ Башкирии нализывает Хабирову

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Владимир Барабаш: если бы все комментаторы записались бы в наблюдатели, вопросов бы не было.

Фальшивые выборы: Антинародный СПЧ Башкирии нализывает Хабирову


Председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш считает, что нельзя заранее пессимизировать по поводу итогов предстоящих выборов.

— Если будет работать мониторинговая группа, а все критики выборов запишутся в наблюдатели, тогда не будет комментариев после выборов, что все подтасовали, — сказал он в эфире «Эха». — У нас не так много участков, не так много надо наблюдателей – нужно меньше 10 тысяч человек, чтобы закрыть все участки и разговоры о честности выборов. Учитывая, сколько итоги выборов комментируют в соцсетях, если бы все комментаторы записались бы в наблюдатели, вопросов бы не было, и нечего было бы комментировать. Говорить, что все куплено — удобная позиция, не приводящая ни к чему.

Глава региона Радий Хабиров на заседании СПЧ назвал движение в защиту прав избирателей «Голос» иностранным агентом.

Региональный координатор общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» Ренат Факиев, которого на заседании СПЧ не было, удивился такой формулировке, ведь «Голос» не признан иноагентом, а его представители входят в экспертный совет при ЦИК РФ. Факиев заметил, что речь может идти об организации-предшественнице, которой в 2013 году был присуждена норвежская премия имени Сахарова, от которой отказались, но организацию успели внести в список иноагентов. Он удивился, почему Хабиров, как юрист и экс-сотрудник управления делами президента, не знает о такой существенной разнице.

— Для меня было удивительно это услышать. Ренат — член совета, и насчет «Голоса» я не слышал, что это юрлицо стало иноагентом. Может, некорректную информацию дали или спутали с предыдущей одноименной организацией, или у Радия Фаритовича есть информация, которую мы не знаем, — резюмировал Барабаш.

Эхо Москвы
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  • 1 | 13.07.2021, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Если будет работать мониторинговая группа, а все критики выборов запишутся в наблюдатели, тогда не будет комментариев после выборов, что все подтасовали, — сказал он в эфире «Эха».
==================
Кухарка все равно найдет подтасовки, если их и не будет.



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  • 2 | 13.07.2021, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава региона Радий Хабиров на заседании СПЧ назвал движение в защиту прав избирателей «Голос» иностранным агентом.
==================
Жим-жим у него, очко не железное.
Папа накажет, если не найдет способ вытащить ПЖиВ из общественной выгребной ямы, где ей место за антинародные деяния.



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  • 3 | 13.07.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кстати о "честном" Путине:
порыщите в инете: "мертвые души башкирского города сибай проголосовали за кандидата партии путина"



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  • 4 | 13.07.2021, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Как омерзителен этот Путин. Как он люб "простым" людям, как им близок и по нраву его плебейский язык!

Что есть " простой" человек? -)тл тот кто проблемы решает простыми способами. Как раз для них написан УК РФ непутинской редакции. Это ярко отобразил великий Владимир Высоцкий: "Зазеваешься так хва ь и тикать!" - Зачем "сеять и пахать"...



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  • 5 | 13.07.2021, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Если будет работать мониторинговая группа, а все критики выборов запишутся в наблюдатели, тогда не будет комментариев после выборов, что все подтасовали, — сказал он в эфире «Эха».
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____________________________________________________________
________ Я про это уже много лет пишу! Вся оппа должна объединиться и нанять столько наблюдателей, чтобы наглухо закрыть ими все избирательные участки! За предоставление неопровержимых фактов нарушений наблюдатель должен получить большую премию! Но оппа лучше попилит деньги, чем пустит их на наблюдателей! Очень Опытный



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  • 6 | 13.07.2021, 19:31 | Автор: Не зарегистрирован
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19 минут назад, источник: Секрет Фирмы
Немецкая авиакомпания решила отказаться от приветствия пассажиров словами «дамы и господа»
Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами «дамы и господа» во время полётов. Вместо этого на немецком и английском языках будут использовать гендерно-нейтральную форму обращения.
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__ "Лесбиянки и пидорасы!" Видимо будет так приветствовать! Очень Опытный



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  • 7 | 13.07.2021, 20:20 | Автор: Не зарегистрирован
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6-й
С лесбиянством на Руси были проблемы, - женщины "душой" не считались, ну как скот там мебель...
А "пидарасизм" многовековая истинно русская забава вплоть до дележа имущества при разводе...



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  • 8 | 13.07.2021, 21:46 | Автор: Не зарегистрирован
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КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, копию документа опубликовала пресс-служба МВД.
"В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" — говорится в тексте, подписанном Аваковым и опубликованном на странице МВД в Facebook.
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__Видимо гнилая плоскодонка дала такую течь, что жирная крыса решила с нею вовремя смыться! Очень Опытный



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  • # 9 | 13.07.2021, 22:00 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 10 | 13.07.2021, 23:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смешно, нужно 10000 наблюдателей на три !!! дня. Видать барабашкины заигрались в солдатиков в детстве и не считая бросают мясо в бой за свои интересы. Лучше скажи, скольких ты продал чтобы занять это кресло, какая финансовая группировка посадила тебя на хлебное место, и главное почему ты высунул своё бестолковое жало сейчас? Отрабатываешь зряплату, кабинет и нарядное авто? Шмурдяк нам втирать не надо, не мы тебя избирали и не мы тебя танцуем, но понимаем где твой погонный язык.



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  • 11 | 14.07.2021, 03:40 | Автор: Не зарегистрирован
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.... - Царь не настооояяящий!....

к/ф "Иван Василич меняет профессию!"



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  • 12 | 14.07.2021, 03:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Не зря этот беспутный мерзавец убил Бориса Ефимовича объяснившего как в Америке навели порядок с выборами отстрелив пару избиркомов.
А Путин племяшку избиркома раздавившую одну насмерть а другую на инвалидность даже не посадил в тюрьму! Фактически освободил от тюрьмы!

Путин уходи!



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