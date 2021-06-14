Фальшивые выборы: Антинародный СПЧ Башкирии нализывает Хабирову

Владимир Барабаш: если бы все комментаторы записались бы в наблюдатели, вопросов бы не было.Председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш считает, что нельзя заранее пессимизировать по поводу итогов предстоящих выборов.— Если будет работать мониторинговая группа, а все критики выборов запишутся в наблюдатели, тогда не будет комментариев после выборов, что все подтасовали, — сказал он в эфире «Эха». — У нас не так много участков, не так много надо наблюдателей – нужно меньше 10 тысяч человек, чтобы закрыть все участки и разговоры о честности выборов. Учитывая, сколько итоги выборов комментируют в соцсетях, если бы все комментаторы записались бы в наблюдатели, вопросов бы не было, и нечего было бы комментировать. Говорить, что все куплено — удобная позиция, не приводящая ни к чему.Глава региона Радий Хабиров на заседании СПЧ назвал движение в защиту прав избирателей «Голос» иностранным агентом.Региональный координатор общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» Ренат Факиев, которого на заседании СПЧ не было, удивился такой формулировке, ведь «Голос» не признан иноагентом, а его представители входят в экспертный совет при ЦИК РФ. Факиев заметил, что речь может идти об организации-предшественнице, которой в 2013 году был присуждена норвежская премия имени Сахарова, от которой отказались, но организацию успели внести в список иноагентов. Он удивился, почему Хабиров, как юрист и экс-сотрудник управления делами президента, не знает о такой существенной разнице.— Для меня было удивительно это услышать. Ренат — член совета, и насчет «Голоса» я не слышал, что это юрлицо стало иноагентом. Может, некорректную информацию дали или спутали с предыдущей одноименной организацией, или у Радия Фаритовича есть информация, которую мы не знаем, — резюмировал Барабаш.