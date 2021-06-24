Заводы, грамота и туалетная бумага: Как «поработили народы»

Эта неделя с 18 по 24 июля объявлена президентом США Джо Байденом Неделей порабощенных народов (Captive Nations Week). Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.Неделя порабощенных народов (Captive Nations Week) — это ежегодный комплекс массовых мероприятий, изначально направленный на привлечение внимания общественности к проблеме "порабощенных народов, находящихся под контролем коммунистических режимов". Согласно этому закону (принят в 1959 году), президент США уполномочен провозглашать "Неделю порабощенных народов" ежегодно — до тех пор, пока все они не обретут свободу и независимость.В тексте резолюции Конгресса, ставшей в 1959 году законом, перечислены следующие страны и территории: Идель-Урал, Тибет, Казакия, Туркестан, Северный Вьетнам, Польша, Венгрия, Литва, Украина, Чехословакия, Латвия, Эстония, Белоруссия, Румыния, Восточная Германия, Болгария, континентальный Китай, Армения, Азербайджан, Грузия, Северная Корея, Албания.А в прокламации, подписанной Джо Байденом 16 июля 2021 года, сказано следующее: "Сегодня слишком много людей подвергаются обычным злоупотреблениям властью, когда деспотические правительства задерживают, преследуют или совершают акты насилия против несогласных; распространяют дезинформацию и пропаганду; подрывают демократические системы; и иным образом подрывают общественное доверие. Эти злоупотребления не новы, но они по-прежнему представляют собой серьезную угрозу правам и свободе человека".При этом президент США указывает и на отдельные примеры ущемления прав и свобод народов, упоминая и белорусов, мирно призывающих к новым демократическим выборам, и народ Гонконга, требующий автономии и свободы, обещанных центральным правительством в Пекине.Но не только их. "Мы слышим миллионы уйгур и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне (Китай), которые были несправедливо интернированы, подвергались слежке и принудительному труду. Мы слышим решимость тех, кто отвергает военное правление в Бирме, сопротивляется диктатуре в Венесуэле, выходит на улицы Кубы, требуя свободы перед лицом жестоких государственных репрессий, и настаивает на проведении свободных и справедливых выборов в Никарагуа, а также крымских татар, этнических украинцев и другие национальные и религиозные меньшинства, которые подвергаются репрессиям за противодействие незаконной оккупации Крыма Россией", — пишет Байден.В своей ежегодной прокламации президент США выражает общую солидарность с правозащитниками и сторонниками демократии во всем мире, которые "рискуют своей жизнью ради прав других"."Мы стремимся обеспечить, чтобы все те, кто подвергается угнетению во всем мире, включая людей с ограниченными возможностями, женщин и девочек, членов сообщества ЛГБТК +, представителей коренных народов, а также расовых и этнических меньшинств, были услышаны, уважаемы и защищены", — указывает он.В 2019 году, еще до начала глобальной пандемии, в рамках Недели порабощенных народов в Нью-Йорке прошел пикет в поддержку народов Идель-Урала. Тогда его провел член организации "Свободный Идель-Урал" Камиль Сукаев.— К сожалению, в этом году я не планирую принимать участие в Неделе порабощенных народов. Причина проста — опасность коронавируса. По этой же причине стало еще сложнее найти в Нью-Йорке "протатарских" активистов, готовых сейчас выйти на пикет.Говоря же об актуальности закона, принятого в 1959 году, Сукаев подчеркивает, что он не имеет срока давности или территориальной привязки:— Данный закон и по сей день актуален для всех народов, находящихся под гнетом (прямым или косвенным) стран и политических систем, в них главенствующих. Это бесспорно относится и к народам РФ (и в особенности к народам Поволжского региона), которые живут и пытаются сохранить свои языки и культуру при постоянно витающих в воздухе окологитлеровских идеях "единой российской нации" и "русского мира". И с каждым годом процесс продавливания этих идеологических посылов в массы со стороны московского кремля становится всё агрессивнее, — считает член организации "Свободный Идель-Урал".По мнению Камиля Сукаева, Татарстан должен напоминать своим гражданам о всех сторонах своей истории — как позитивных, так и не очень.— Тем самым республика должна обучать свое население, не только радоваться успехам республики, но и уметь признавать исторические ошибки и нести за них ответственность. Однако это станет возможным делать свободно и открыто только с наступлением периода ослабления и распада РФ. Сегодня же республикой управляют приспособленцы и слуги московского кремля, и ни о каких серьезных заявлениях или претензиях с их стороны речи не идет, — говорит Сукаев.Говоря о будущем татарской нации, он подчеркивает важность геополитической обстановки:— Сегодня очень многое зависит от силы давления коллективного Запада на кремлевский режим и от реальных действий того же Запада, направленных на ослабление действующего режима Кремля. Если это давление будет недостаточным или даже символическим (как это часто происходит), то через 30 лет ситуация в России в целом и в Татарстане в частности, в лучшем случае не ухудшится, а в худшем — произойдет полнейшая деградация и разложение татарской нации и превращение ее в "россиян".Сопредседатель общественного движения "Свободный Идель-Урал" Рафис Кашапов напомнил, что 25 июля 2018 года их платформа провозгласила курс на создание национальных демократических государств Поволжья:— Движение видит будущее Идель-Урала как союз независимых государств Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Башкортостана, Чувашии и Эрзяно-Мокшании. Каждая республика будет осуществлять независимую внешнюю и внутреннюю политику. По нашим планам, для всех стран Идель-Урала будет создана единая денежная единица, таможенное пространство, армия и совместная охрана внешних границ, — рассказывает Кашапов, получивший политическое убежище в Соединенном Королевстве.Он считает, что в отличие от таких бывших колониальных держав как Испания, Британия, Португалия и Франция, которые дали свободу своим колониальным владениям, Россия, как и столетия назад, ведет колониальную политику по сей день.— В будущем в решении наших национальных проблем лично я возлагаю большую надежду на президента США Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Насущные проблемы колонизированных Москвой народов активисты нашего движения поднимали в Украине (Боляень Сыресь, Павло Подобєд, Ростислав Мартынюк, Левусь Дмитро), в Польше (Нафис Кашапов), в США (Камиль Сукаев), в Финляндии (Андрей Романов). Я считаю, что нашим соотечественникам в эмиграции — независимо от национальности и политических убеждений — нужно каждый год принимать участие в Неделе порабощенных народов, пикетировать российские дипломатические учреждения, — говорит Кашапов.Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Член правления Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Рафис Кашапов и представители украинской общины эрзя Боляень Сыресь (Александр Болькин) и Ожомасонь Кирдя (Ростислав Мартынюк) объединились с целью привлечения внимания к проблемам коренных народов Поволжья и Урала. Основные принципы платформы — ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.