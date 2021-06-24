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Заводы, грамота и туалетная бумага: Как «поработили народы»

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Эта неделя с 18 по 24 июля объявлена президентом США Джо Байденом Неделей порабощенных народов (Captive Nations Week). Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

Заводы, грамота и туалетная бумага: Как «поработили народы»


Неделя порабощенных народов (Captive Nations Week) — это ежегодный комплекс массовых мероприятий, изначально направленный на привлечение внимания общественности к проблеме "порабощенных народов, находящихся под контролем коммунистических режимов". Согласно этому закону (принят в 1959 году), президент США уполномочен провозглашать "Неделю порабощенных народов" ежегодно — до тех пор, пока все они не обретут свободу и независимость.

В тексте резолюции Конгресса, ставшей в 1959 году законом, перечислены следующие страны и территории: Идель-Урал, Тибет, Казакия, Туркестан, Северный Вьетнам, Польша, Венгрия, Литва, Украина, Чехословакия, Латвия, Эстония, Белоруссия, Румыния, Восточная Германия, Болгария, континентальный Китай, Армения, Азербайджан, Грузия, Северная Корея, Албания.

А в прокламации, подписанной Джо Байденом 16 июля 2021 года, сказано следующее: "Сегодня слишком много людей подвергаются обычным злоупотреблениям властью, когда деспотические правительства задерживают, преследуют или совершают акты насилия против несогласных; распространяют дезинформацию и пропаганду; подрывают демократические системы; и иным образом подрывают общественное доверие. Эти злоупотребления не новы, но они по-прежнему представляют собой серьезную угрозу правам и свободе человека".

При этом президент США указывает и на отдельные примеры ущемления прав и свобод народов, упоминая и белорусов, мирно призывающих к новым демократическим выборам, и народ Гонконга, требующий автономии и свободы, обещанных центральным правительством в Пекине.

Но не только их. "Мы слышим миллионы уйгур и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне (Китай), которые были несправедливо интернированы, подвергались слежке и принудительному труду. Мы слышим решимость тех, кто отвергает военное правление в Бирме, сопротивляется диктатуре в Венесуэле, выходит на улицы Кубы, требуя свободы перед лицом жестоких государственных репрессий, и настаивает на проведении свободных и справедливых выборов в Никарагуа, а также крымских татар, этнических украинцев и другие национальные и религиозные меньшинства, которые подвергаются репрессиям за противодействие незаконной оккупации Крыма Россией", — пишет Байден.

В своей ежегодной прокламации президент США выражает общую солидарность с правозащитниками и сторонниками демократии во всем мире, которые "рискуют своей жизнью ради прав других".

"Мы стремимся обеспечить, чтобы все те, кто подвергается угнетению во всем мире, включая людей с ограниченными возможностями, женщин и девочек, членов сообщества ЛГБТК +, представителей коренных народов, а также расовых и этнических меньшинств, были услышаны, уважаемы и защищены", — указывает он.

В 2019 году, еще до начала глобальной пандемии, в рамках Недели порабощенных народов в Нью-Йорке прошел пикет в поддержку народов Идель-Урала. Тогда его провел член организации "Свободный Идель-Урал" Камиль Сукаев.

— К сожалению, в этом году я не планирую принимать участие в Неделе порабощенных народов. Причина проста — опасность коронавируса. По этой же причине стало еще сложнее найти в Нью-Йорке "протатарских" активистов, готовых сейчас выйти на пикет.

Говоря же об актуальности закона, принятого в 1959 году, Сукаев подчеркивает, что он не имеет срока давности или территориальной привязки:

— Данный закон и по сей день актуален для всех народов, находящихся под гнетом (прямым или косвенным) стран и политических систем, в них главенствующих. Это бесспорно относится и к народам РФ (и в особенности к народам Поволжского региона), которые живут и пытаются сохранить свои языки и культуру при постоянно витающих в воздухе окологитлеровских идеях "единой российской нации" и "русского мира". И с каждым годом процесс продавливания этих идеологических посылов в массы со стороны московского кремля становится всё агрессивнее, — считает член организации "Свободный Идель-Урал".

По мнению Камиля Сукаева, Татарстан должен напоминать своим гражданам о всех сторонах своей истории — как позитивных, так и не очень.

— Тем самым республика должна обучать свое население, не только радоваться успехам республики, но и уметь признавать исторические ошибки и нести за них ответственность. Однако это станет возможным делать свободно и открыто только с наступлением периода ослабления и распада РФ. Сегодня же республикой управляют приспособленцы и слуги московского кремля, и ни о каких серьезных заявлениях или претензиях с их стороны речи не идет, — говорит Сукаев.

Говоря о будущем татарской нации, он подчеркивает важность геополитической обстановки:

— Сегодня очень многое зависит от силы давления коллективного Запада на кремлевский режим и от реальных действий того же Запада, направленных на ослабление действующего режима Кремля. Если это давление будет недостаточным или даже символическим (как это часто происходит), то через 30 лет ситуация в России в целом и в Татарстане в частности, в лучшем случае не ухудшится, а в худшем — произойдет полнейшая деградация и разложение татарской нации и превращение ее в "россиян".


Сопредседатель общественного движения "Свободный Идель-Урал" Рафис Кашапов напомнил, что 25 июля 2018 года их платформа провозгласила курс на создание национальных демократических государств Поволжья:

— Движение видит будущее Идель-Урала как союз независимых государств Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Башкортостана, Чувашии и Эрзяно-Мокшании. Каждая республика будет осуществлять независимую внешнюю и внутреннюю политику. По нашим планам, для всех стран Идель-Урала будет создана единая денежная единица, таможенное пространство, армия и совместная охрана внешних границ, — рассказывает Кашапов, получивший политическое убежище в Соединенном Королевстве.

Он считает, что в отличие от таких бывших колониальных держав как Испания, Британия, Португалия и Франция, которые дали свободу своим колониальным владениям, Россия, как и столетия назад, ведет колониальную политику по сей день.

— В будущем в решении наших национальных проблем лично я возлагаю большую надежду на президента США Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Насущные проблемы колонизированных Москвой народов активисты нашего движения поднимали в Украине (Боляень Сыресь, Павло Подобєд, Ростислав Мартынюк, Левусь Дмитро), в Польше (Нафис Кашапов), в США (Камиль Сукаев), в Финляндии (Андрей Романов). Я считаю, что нашим соотечественникам в эмиграции — независимо от национальности и политических убеждений — нужно каждый год принимать участие в Неделе порабощенных народов, пикетировать российские дипломатические учреждения, — говорит Кашапов.

Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Член правления Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Рафис Кашапов и представители украинской общины эрзя Боляень Сыресь (Александр Болькин) и Ожомасонь Кирдя (Ростислав Мартынюк) объединились с целью привлечения внимания к проблемам коренных народов Поволжья и Урала. Основные принципы платформы — ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.

Идель.Реалии






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  • 1 | 23.07.2021, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Вы чо, серьезно?



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  • 2 | 23.07.2021, 11:54 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40913 | Рейтинг: +5078,3
О советской помощи испанским республиканцам рассказано в монографии кандидата исторических наук полковника Ю. Е. Рыбалкина* («Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании (1936-1939)» / Ю. Рыбалкин; Предисл. В.В. Шелохаева. — М., 2000. — 149, с.: ил., карт.; 20 с. Серия "Первая монография" / Ассоц. исслед. рос. о-ва XX в.).

И вот там он пишет, что за все время гражданской войны в Испании Советский Союз отправил туда около 650 самолетов, более тысячи артиллерийских орудий, а еще танки, пулеметы, несколько торпедных катеров и почти полмиллиона винтовок с запасом патронов. Это были современные по тому времени истребители И-15 и И-16 и бомбардировщики СБ, а также танки и бронеавтомобили . За это Испании пришлось отдать Сталину 510 тонн золота.



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  • 3 | 23.07.2021, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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В тексте резолюции Конгресса, ставшей в 1959 году законом, перечислены следующие страны и территории: Идель-Урал, Тибет, Казакия, Туркестан, Северный Вьетнам, Польша, Венгрия, Литва, Украина, Чехословакия, Латвия, Эстония, Белоруссия, Румыния, Восточная Германия, Болгария, континентальный Китай, Армения, Азербайджан, Грузия, Северная Корея, Албания.----------------большинство стран и регионов из этого списка обрели Независимость к сегодняшнему дню так что история и диалектика не стоит на месте . Лучше быть свободным чем не свободным не так ли коллеги ? .



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  • 4 | 23.07.2021, 12:02 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5029 | Рейтинг: -756,7
Лучше быть свободным чем не свободным не так ли коллеги ? .
---------------------
Жить в обществе и быть свободным? Это с области фантастики!!! Да некоторые страны стали свободными от СССР, втч и Россия, но стали ли они свободными от США?



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  • 5 | 23.07.2021, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 23.07.2021, 12:02 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 5029 | Рейтинг: -756,9----------------значит судьба такая . Развивайте мозги и руки кто вам не дает ? Не ешьте много меда жопа слипнется , налегайте на морепродукты там много йода .



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  • 6 | 23.07.2021, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71267 | Рейтинг: +11557,2
Нацики пытаются поднимать головы? А ничо, что в нарезанных ЧЛениным им номинальных вот чинах они даже большинством не являются, я уж не говорю о смешанных браках и детях-внуках, этих самых нациков, в жилах которых течет кровь не только этих самых нациков, и кроме русского языка они не знают языка своих наци-предков.

Европа объединилась почти 30 лет назад и самое смешное, что она стала лакомым местом для жизни многих вот таких нациков.

Тащить людей в средневековье? В тупик? Ничего у вас не получится, нацики! Люди дураки, но не на столько))))

Желаю всем нацикам сдохнуть - можно от ковида. Воздух будет чище.



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  • 7 | 23.07.2021, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 Кухарка
Да ладно вам, большинство урусов нормальные люди. Конечно же, "когда соберутся вместе.." но это ненадолго и опять расходятся.
А вот этих путиных хабировых назаровых нельзя допускать выше уровня грузчиков, можно шахтёрами с полным рабочим днём (там курс "молодого бойца" быстро усваивают). Можно, хотя не совсем желательно, заправщиками бензоколонок...



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  • 8 | 23.07.2021, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Однако это станет возможным делать свободно и открыто только с наступлением периода ослабления и распада РФ. Сегодня же республикой управляют приспособленцы и слуги московского кремля, и ни о каких серьезных заявлениях или претензиях с их стороны речи не идет, — говорит Сукаев.
================
Дурень думкой богатеет.
Ослабление и распад России в умах многих недругов за многовековую историю страны.
Неужели недостаточно их сгинуло на наших просторах?
Неужели этот Сукаев сам верит в свои слова, или они способ заработка на жизнь?



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  • 9 | 23.07.2021, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка...

А как вам русский профессор Савельев, это он себя так позицирует, хотя он никого не хочет убивать?!

Им научно установленный факт:
"Дайте побольше власти женщинам и завтра будем жить в "джунглях""!

Время пошло. . . :



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  • 10 | 23.07.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В своей ежегодной прокламации президент США выражает общую солидарность с правозащитниками и сторонниками демократии во всем мире, которые "рискуют своей жизнью ради прав других".
================
После войны в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане
, Сомали США не рискуют жизнями своих солдат " ради прав других" используют чужие жизни.



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  • 11 | 23.07.2021, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Татары и башкиры почему молчим?



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  • 12 | 23.07.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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В тексте резолюции Конгресса, ставшей в 1959 году законом, перечислены следующие страны и территории: Идель-Урал, Тибет, Казакия, Туркестан, Северный Вьетнам, Польша, Венгрия, Литва, Украина, Чехословакия, Латвия, Эстония, Белоруссия, Румыния, Восточная Германия, Болгария, континентальный Китай, Армения, Азербайджан, Грузия, Северная Корея, Албания.
===================
Интересно, куда причисляет Конгресс Ливию, Ирак, Афганистан, Украину и другие страны, ради "продвижения демократии" по американски, где жизнь людей превратили в ад?



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  • 13 | 23.07.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве.
___________________________________________________
Украинцам главное что? Чтобы была горилка в холодильнике и кабанчик стоял в сарайчике на заднем дворе откормленный.
А тут свобода народов? Они там ничего не попутали случайно.



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  • 14 | 23.07.2021, 14:56 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1771 | Рейтинг: +384,9
Ну так к распаду подталкивает плешивый недоцарек. Разделяй и сталкивай лбами, вот принцип гебни. А когда в недоимперии херовенько було все бегут от старшего брата. Если он к тому же высокомерен и напыщен.



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  • # 15 | 23.07.2021, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 16 | 23.07.2021, 15:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15814 | Рейтинг: -2228,8

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  • # 17 | 23.07.2021, 15:51 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15814 | Рейтинг: -2228,8

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  • 18 | 23.07.2021, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 час назад, источник: ТАСС
Умер контр-адмирал Богдашин
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Контр-адмирал Владимир Богдашин, командовавший в 1988 году сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод СССР американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Клубе адмиралов.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушел контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин», — сказали в Клубе адмиралов.
По информации клуба, Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Ожидается, что прощание с ним состоится после Дня Военно-морского флота в начале следующей недели. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Владимир Иванович Богдашин стал широко известен в феврале 1988 года, когда он, командуя сторожевым кораблем Черноморского флота «Беззаветный», тараном вытеснил из советских территориальных вод американский крейсер УРО «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец «Кэрон».
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____________________________________________________________
__ Светлая память смелому и решительному человеку, герою своего времени! Очень Опытный



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  • 19 | 23.07.2021, 17:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 23.07.2021, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован

Татары и башкиры почему молчим?
===
Когда пёс облаивает вы становитесь на карачки и лаете в ответ??!
В этом я солидарен с Михалковым последним...



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  • 20 | 23.07.2021, 18:09 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 23.07.2021, 12:49 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71267 | Рейтинг: +11557,1-------------накаркаешь себе на голову и импортная прививка не поможет.



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