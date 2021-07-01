К чему ведет вакцина путинизма

Российские власти объяснили причины смертей вакцинированных от COVID-19.Российские власти объяснили причины смертей среди вакцинированных от COVID-19. Ранее в Санкт-Петербурге были зафиксированы случаи, когда вакцинированные заражались, а после умирали от коронавируса.Информацию об этом подтвердил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец местному изданию «Фонтанка», пишут «Открытые медиа».По его словам, речь идет о пациентах с патологиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией.Лисовец добавил, что прививка снижает риск смерти более чем в 20 раз, если у человека нет осложнений.Ранее весной, в апреле, власти Петербурга сообщали о единичных летальных случаях среди привитых от заражения коронавирусом. Лисовец тогда говорил, что пациенты умерли после заражения COVID-19. По словам главы комитета по здравоохранению, причиной смерти стал развившийся у вакцинированных коронавирус. По его мнению заболевание развилось до «полного цикла вакцинации», из-за чего у них не был сформирован иммунитет. В апреле было известно о трех случаях смерти от COVID-19 после вакцины.В этот же период издание EUobserver, ссылаясь на внутренние документы Роспотребнадзора, сообщило о четырех летальных случаях после прививки «Спутник V». Трое умерших были пожилыми женщинами 51, 69 и 74 лет. Смерти наступили на фоне проблем с сердцем, легкими и повышенным уровнем сахара в крови. Еще у шести пациентов, вакцинированных «Спутником», выявили осложнения, пишет издание.Позже глава Росздравнадзора Алла Самойлова опровергла эту информацию и заявила, что в ведомстве не зафиксировали «ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения вакцин». А в качестве объяснения причин летальных случаев она привела тоже, что и озвучил Лисовец.Летом издание «Медвестник» сообщило со ссылкой на новую версию рекомендаций Минздрава, что смерти, наступившие в результате реакции на вакцину, в общей статистике учитываться не будут. По данным издания, эти случаи будут кодироваться под кодом U12.9. Этот код применяется для обозначения внешней причины смерти.