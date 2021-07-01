К чему ведет вакцина путинизма

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Вороватые папуасы в коман ...

Как омерзителен этот Путина!
  Рейтинг: +3  Анонимно

Гагин обрабатывает ртом Х ...

5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Мень ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Гагин обрабатывает ртом Х ...

17-й Корней Свобода подразумевает возможность выбора! В нашей Великой ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Перед встречей с Путиным ...

Башкирские чиновники изолируются перед приездом Путина - источник. ...
  30.07.2021   25497    15

К чему ведет вакцина ...

Российские власти объяснили причины смертей вакцинированных от COVID-19. ...
  30.07.2021   19452    12

Упал в рейтинге, а в ...

Радий Хабиров упал в рейтинге губернаторов из-за скандалов и громких арестов. ...
  29.07.2021   40379    46

На банкеты, вип-перелеты ...

«Вы держитесь». Хабиров заявил родителям детей-инвалидов, что в бюджете нет ...
  29.07.2021   35908    5

Будни коленовставания: ...

Только 87,8% населения республики обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам ...
  29.07.2021   35438    16

Последние публикации
Перед встречей с Путиным ...

Башкирские чиновники изолируются перед приездом Путина - источник. ...
  30.07.2021   33321    15

К чему ведет вакцина ...

Российские власти объяснили причины смертей вакцинированных от COVID-19. ...
  30.07.2021   30481    12

Упал в рейтинге, а в ...

Радий Хабиров упал в рейтинге губернаторов из-за скандалов и громких арестов. ...
  29.07.2021   22404    46

На банкеты, вип-перелеты ...

«Вы держитесь». Хабиров заявил родителям детей-инвалидов, что в бюджете нет ...
  29.07.2021   11985    5

Будни коленовставания: ...

Только 87,8% населения республики обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам ...
  29.07.2021   28517    16

Воровской ЦИК Башкирии и ...

Горизбирком Уфы снимает с выборов в горсовет независимую активистку Аллу ...
  28.07.2021   37499    19

Медицина Башкирии станет ...

Минздрав Башкирии планирует объединить несколько больниц и поликлиник до конца ...
  28.07.2021   41035    11

Антинародные ...

Госсобрание Башкирии планирует наделить республиканскую Общественную палату ...
  28.07.2021   22788    4

Хабиров получил по щам ...

«Напиться пива дешевле, чем купить десяток яиц». Жители Башкирии массово ...
  27.07.2021   19405    32

Уфимцев ...

«Как торговали, так и торгуют»: жители Башкирии раскритиковали борьбу Хабирова ...
  26.07.2021   20426    5

Читаемое за месяц
Рот Азамата Галина снова ...

Темпы вакцинации ускорились, а поставки вакцины не успевает за приростом и ...
  1.07.2021   35914    6

Девка отвечает: ...

В администрации главы Башкирии отрицают давление на политические партии в связи ...
  1.07.2021   31450    6

Это население все стерпит ...

Уфимцы недовольны высокими ценами за коммуналку. Жители Уфы намерены выйти на ...
  1.07.2021   12791    8

Вороватые папуасы в ...

Африка, Донбасс и "Белавия": "национализация убытков" для Башкортостана? ...
  2.07.2021   28048    29

Наместник приказал ...

Мы долго ждали нашу Фольклориаду и готовились к ней. Конечно, я разделяю все ...
  3.07.2021   38108    23

Архив публикаций
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (57)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)




К чему ведет вакцина путинизма

  • Опубликовано: ПроУфу | 30.07.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 40357 | Комментарии: 12
Оценили
0


Российские власти объяснили причины смертей вакцинированных от COVID-19.

К чему ведет вакцина путинизма


Российские власти объяснили причины смертей среди вакцинированных от COVID-19. Ранее в Санкт-Петербурге были зафиксированы случаи, когда вакцинированные заражались, а после умирали от коронавируса.

Информацию об этом подтвердил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец местному изданию «Фонтанка», пишут «Открытые медиа».

По его словам, речь идет о пациентах с патологиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией.

Лисовец добавил, что прививка снижает риск смерти более чем в 20 раз, если у человека нет осложнений.

Ранее весной, в апреле, власти Петербурга сообщали о единичных летальных случаях среди привитых от заражения коронавирусом. Лисовец тогда говорил, что пациенты умерли после заражения COVID-19. По словам главы комитета по здравоохранению, причиной смерти стал развившийся у вакцинированных коронавирус. По его мнению заболевание развилось до «полного цикла вакцинации», из-за чего у них не был сформирован иммунитет. В апреле было известно о трех случаях смерти от COVID-19 после вакцины.

В этот же период издание EUobserver, ссылаясь на внутренние документы Роспотребнадзора, сообщило о четырех летальных случаях после прививки «Спутник V». Трое умерших были пожилыми женщинами 51, 69 и 74 лет. Смерти наступили на фоне проблем с сердцем, легкими и повышенным уровнем сахара в крови. Еще у шести пациентов, вакцинированных «Спутником», выявили осложнения, пишет издание.

Позже глава Росздравнадзора Алла Самойлова опровергла эту информацию и заявила, что в ведомстве не зафиксировали «ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения вакцин». А в качестве объяснения причин летальных случаев она привела тоже, что и озвучил Лисовец.

Летом издание «Медвестник» сообщило со ссылкой на новую версию рекомендаций Минздрава, что смерти, наступившие в результате реакции на вакцину, в общей статистике учитываться не будут. По данным издания, эти случаи будут кодироваться под кодом U12.9. Этот код применяется для обозначения внешней причины смерти.

ПроУфу






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 30.07.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть Путин
Ест Володин Россию



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 30.07.2021, 14:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71290 | Рейтинг: +11549,4
Это было известно, пусть и не на официальном уровне.
Сделавший три вакцинации, как хвастал Хабиров - нифига не защищен от заражения самого и передачи другим - потому и в карантине всех держат включая вакцинированных перед встречей с пуйлом. Страшно узурпатору, знает. что даже зарубежная прививка его не может спасти от болезни, и соответственно от возможных серьезныхосложнений и даже смерти.
У него и без того уже деменция, а пишут, что переболевшие ковидом - вообще перестают дружить с головой)))))))



Оценили
5

  • # 3 | 30.07.2021, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 30.07.2021, 14:37 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1772 | Рейтинг: +384,9
Усе по плану узурпаторов. Истребить путем прививок остатки и так не густого населения. Зачем им пенсы, больные. Нужны только для обслуживания нефтегазовых качалок и труб, лесорубы да шахтеры. Добыл, продал, украл у народа и за бугор. Романтика. А то что пачками дохнут это для них благо.



Оценили
5

  • # 5 | 30.07.2021, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 30.07.2021, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.07.2021, 14:04 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71288 | Рейтинг: +11550,2
Это было известно, пусть и не на официальном уровне.
Сделавший три вакцинации, как хвастал Хабиров - нифига не защищен от заражения самого и передачи другим - потому и в карантине всех держат включая вакцинированных перед встречей с пуйлом. Страшно узурпатору, знает. что даже зарубежная прививка его не может спасти от болезни, и соответственно от возможных серьезныхосложнений и даже смерти.
У него и без того уже деменция, а пишут, что переболевшие ковидом - вообще перестают дружить с головой)))))))
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! А тебе кто-то обещал 100%-ную защиту от КОВИДа после вакцинации? Плюнь ему в бороду, так как это враньё! А у меня после вакцинации уже четыре месяца "полёт нормальный"! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 30.07.2021, 17:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71290 | Рейтинг: +11549,4
И ты дебил, и подмахнувшая тебе старая маразматичка черепаха - тоже.

Когда я говорила про 100-процентность? Сам придумал. Речь совсем о другом, старый пидорасина!

Как в других-то странах обходятся без двухнедельных изоляций руководящие работники?! Ась?

А всё просто - носите маски! Ты пуйло видел в маске? А СРАдия? Вот и я - нет. СРАдий пару раз надел, а недавно в июне сказал, что:

Уфа, 18 июня - АиФ - Уфа.
Начальник управления главы Башкирии по соцкоммуникациям Елена Прочаковская 18 июня во время обсуждений ситуации с коронавирусом в прямом эфире телеканала БСТ ответила, почему глава республики Радий Хабиров на многих фотографиях без медицинской маски.

По её словам, ношение маски не требуется, если она препятствует рабочей деятельности - согласно абзацу 13, пункту 9 указа о повышенной готовности в регионе.
__________________________________
Нести лживую пургу - задача СРАдия и Прочаковской. То есть - что позволено СРАдию, то не дозволено простым людям, с них спрашивают.
Ну вот - маску не носит, пусть и сидит в изоляции. С сегодняшнего дня.

А вот лидеров других стран - все видели в масках.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 30.07.2021, 17:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71290 | Рейтинг: +11549,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В России хотят увеличить размер пособия за осложнения после вакцинации. С такой инициативой согласился министр здравоохранения Михаил Мурашко, об этом сообщает РБК.
«Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия», — отметил Мурашко.
Сейчас выплата при осложнениях составляет 10 тысяч рублей. В Минздраве ответили, что россияне, столкнувшиеся с осложнениями, смогут получить единовременные пособия, в том числе по нетрудоспособности. А в случае смерти от вакцины семья погибшего получит 30 тысяч рублей. С 2000 года эта сумма не индексировалась и не пересматривалась.
_______________________________________
Сарому пидорасу по кличке О_Ошка, чтобы получить компенсацию за последствия после вакцинации(окончательно сползание в идиотизм) - трудно будет доказать, что он не был идиотом до вакцинации)))) Был, да еще каким! Но сейчас полный имбицил.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 30.07.2021, 17:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 30.07.2021, 17:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71290 | Рейтинг: +11549,9
И ты дебил, и подмахнувшая тебе старая маразматичка черепаха - тоже.

Когда я говорила про 100-процентность? Сам придумал. Речь совсем о другом, старый пидорасина!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! "Сделавший три вакцинации, как хвастал Хабиров - нифига не защищен от заражения самого и передачи другим" - это твой коммент, в котором ты, слабоумная, с сарказмом пишешь, что Хабиров после трёх вакцинаций не защищён, т.е. как-будто кто-то тебе обещал, что должен быть защищён, а на самом деле нет! Вот я тебе, слабоумной, и объясняю, что никто 100% защиты и не обещал, но ты, в силу своего слабоумия, даже это элементарное понять не можешь! Очень Опытный



Оценили
1

  • # 10 | 30.07.2021, 17:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 30.07.2021, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 30.07.2021, 17:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71290 | Рейтинг: +11549,9
Сарому пидорасу по кличке О_Ошка, чтобы получить компенсацию за последствия после вакцинации(окончательно сползание в идиотизм) - трудно будет доказать, что он не был идиотом до вакцинации)))) Был, да еще каким! Но сейчас полный имбицил.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Так ты сегодня психиатр? Белый халат утром в палате первая надела что ли? Очень Опытный



Оценили
1

  • # 12 | 30.07.2021, 18:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором





© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com