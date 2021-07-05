Бесправному стаду образование не нужно

Дмитрий Михайличенко: «Системе нужны не люди с собственной точкой зрения, а подконтрольные ЛОМы».Политолог Дмитрий Михайличенко поразмышлял о том, почему высшее образование в стране становится для многих недоступным и к чему это приведет.По итогам 2020 года в российские вузы принято 873 тысяч человек, а в ссузы – более 2 млн человек. Позиция властей: России не нужно много специалистов с высшим образованием, а рабочих рук не хватает.В то же время, отсутствие роста доходов у россиян с 2015 г. делает не по карману высшее образование для многих молодых людей. Поэтому выбирается вариант с рабочей специальностью, позволяющий молодежи быстрее получать доходы. Прагматическая логика здесь не отменяет тренда на вымывание из российского социума интеллигенции, которая в классическом или советском понимании этого слова, имеет крайне туманные перспективы в будущем.Она не нужна властям. Системе нужны не люди с собственной точкой зрения, а подконтрольные ЛОМы.Кстати, из последних новаций в образовании – учебные программы в вузах по киберспорту и футурологии.Российское общество ретроспективно. Власти поощряют разговоры о славных страницах истории, но не дают внятный образ будущего. Можно сказать, страна медленно движется вперед с оглядкой назад.Развитие академической футурологии в России, безусловно, необходимо, но, скорее всего, эта специальность будет носить штучный характер, а кадры будут готовиться для органов власти, управления и, конечно же, для силовиков.А вот с киберспортом все гораздо проще. Тенденция роботизации и замещении неквалифицированного труда мигрантами высвобождает энергию социума и формирует досуг, который нужно как-то заполнить. Поэтому киберспорт будет процветать. Тем более, что уход в киберпространство позволяет людям уйти от насущных проблем.