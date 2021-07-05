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Бесправному стаду образование не нужно

  • Опубликовано: ПроУфу | 02.08.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 21923 | Комментарии: 17
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Дмитрий Михайличенко: «Системе нужны не люди с собственной точкой зрения, а подконтрольные ЛОМы».

Бесправному стаду образование не нужно


Политолог Дмитрий Михайличенко поразмышлял о том, почему высшее образование в стране становится для многих недоступным и к чему это приведет.

По итогам 2020 года в российские вузы принято 873 тысяч человек, а в ссузы – более 2 млн человек. Позиция властей: России не нужно много специалистов с высшим образованием, а рабочих рук не хватает.

В то же время, отсутствие роста доходов у россиян с 2015 г. делает не по карману высшее образование для многих молодых людей. Поэтому выбирается вариант с рабочей специальностью, позволяющий молодежи быстрее получать доходы. Прагматическая логика здесь не отменяет тренда на вымывание из российского социума интеллигенции, которая в классическом или советском понимании этого слова, имеет крайне туманные перспективы в будущем.

Она не нужна властям. Системе нужны не люди с собственной точкой зрения, а подконтрольные ЛОМы.

Кстати, из последних новаций в образовании – учебные программы в вузах по киберспорту и футурологии.

Российское общество ретроспективно. Власти поощряют разговоры о славных страницах истории, но не дают внятный образ будущего. Можно сказать, страна медленно движется вперед с оглядкой назад.

Развитие академической футурологии в России, безусловно, необходимо, но, скорее всего, эта специальность будет носить штучный характер, а кадры будут готовиться для органов власти, управления и, конечно же, для силовиков.

А вот с киберспортом все гораздо проще. Тенденция роботизации и замещении неквалифицированного труда мигрантами высвобождает энергию социума и формирует досуг, который нужно как-то заполнить. Поэтому киберспорт будет процветать. Тем более, что уход в киберпространство позволяет людям уйти от насущных проблем.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 02.08.2021, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Большевики покончили с безграмотностью, сделали высшее образование доступным для всех граждан, в результате триумфально , первыми запустили человека в космос, вывели страну в мировые лидеры.
Сегодня и сравнить нет с чем по достижениям с той страной.



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11

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  • Гость
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  • 2 | 02.08.2021, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бесправному стаду образование не нужно
-------------------------
Это либерасты о себе, что-ли.
Поток абитуриентов в ВУЗы высок как никогда.
Люди учатся и получают нужные профессии со страшной силой.



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5

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  • Эксперт
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  • 3 | 02.08.2021, 14:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71301 | Рейтинг: +11545,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Умные нам не надобны. Надобны верные." - Стругацкие "Трудно быть богом"



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4

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  • Гость
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  • 4 | 02.08.2021, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда ЕБеНь ломал страну, кухарки визжали от восторга, теперь визжат от ужаса, так и будут визжать до четвертого гвоздя.



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9

  • # 5 | 02.08.2021, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 6 | 02.08.2021, 15:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15849 | Рейтинг: -2230,6

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
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  • 7 | 02.08.2021, 19:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Умные нам не надобны. Надобны верные." - Стругацкие "Трудно быть богом"
------------------
У тебя дома хоть один с высшим есть.



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3

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  • Наблюдатель
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  • 8 | 02.08.2021, 19:29 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1395 | Рейтинг: +527,9
Позвольте Вам не позволить.Сегодня ни перед кем не закрыта дорога в вуз.Но не может вся страна иметь высшее образование.Если принимать всех подряд,кто будет,образно говоря, мести улицы?Другое дело,что за любую работу необходимо платить так,чтобы у человека не было проблемы купить не только хлеб,но и купить квартиру и что-то иметь в сбербанке. Сегодня у нас слабо развито частное предпринимательство-нет опыта.Ни профессионального,ни семейного.Возможно,ошибаюсь,но государство стоит в стороне.А ведь много областей,где можно открыть своё дело.И кулинария,и пошивочные и ремонтные мастерские, и домашние ясли и дет.сады...У нас много талантливых людей-не надо ждать милостей от государства.Но и под лежачий камень вода не течёт...



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5

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  • Эксперт
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  • 9 | 02.08.2021, 19:38 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40924 | Рейтинг: +5077,8
Возможно,ошибаюсь,но государство стоит в стороне............
===========================
Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. (Л.Н.Толстой, 1882 г.)



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2

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  • 10 | 02.08.2021, 20:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8-й обманывает!

Высшее образование должно быть бесплатым, а также на время обучения студент должен получать среднюю зарплату по РФ. На специальности с вредностью стипендия должна быть выше на 30% !
Беспокоиться наплыва не стоит, способных усвоить программу средне-образовательной школы всего 10%,
что научно установлено!
@
Реформы Петра Великого не полно удались, - недостаточно было освоить среднее образование!



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1

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  • Участник
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  • 11 | 02.08.2021, 20:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10996 | Рейтинг: -872,3
Я сегодня об одн и образованных отписался:

На новом, но лихом ресурсе "Миллиард татар" расстарались с публикацией некоего полемического поста с названием "Татарская и башкирская "партии войны". Начинается это со слов: "Говорят, что «в семье не без урода». Вот и в большой и дружной татаро-башкирской семье не обошлось без козлищ.". И как понято по дальнешему тексту в качестве таковых указаны: "В татаро-башкирских отношениях тут ярко выделяются: с татарской стороны - историки Дамир Исхаков и Ильнар Гарифуллин, журналист Ильнур Ярхамов, с башкирской стороны - историки Салават Хамидуллин, Юлдаш Юсупов и Азат Ярмуллин, философы Рафиль Асылгужин и Азат Бердин. Как страшно мал круг этих лиц, как далеки они от народа!".
Ну публикая подобный список, надо бы и конкретизировать в чём состоят претензии, а их нисколечко нет. А только общие слова, ну ещё и с намеками на неких спонсоров этих, объявлемых фронтменами и рядовых участников.
Ну, с претензиями к означенным людям с татарской стороны и собственно вообще к татарской сторне замучаются говоруны, а вот по башкирской стороне, даже лично я вполне справился бы, ну, и список расширил бы.
Здесь и сейчас, только навскидку и только чуток.
Одного из выше упомянутых историков недавно обнаружили в гнусно пошлом и злобно грязноротом юзере с никнеймом «Malevich».
Один из соц. философов, намного ранее чем даже украинские власти русских объявили не коренным народом в жевто блакитной республике, объвил татар, причём даже как-то в общем, и вообще диаспорным народом.
Упоминая Салавата Хамидуллина, никак же не можно не назвать спонсора трудов его стахановской гоп команды, трудов, которые на одном ресурсе метко названы "Многотомной зажигалкой".
А уж про означенных рядовых участников, их в Интернете почти тьмы, и тьмы.
https://milliard.tatar/.../tatarskaya-i-baskirskaya...



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  • Участник
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  • 12 | 02.08.2021, 20:16 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10996 | Рейтинг: -872,3
Об одних чупер пупер образованных, и пока только чуток.

Я там на Фэйсе же, ещё добаваил комментарий, как Юлдашика Йосопова на напёрстничечестве по словам Курбского классно прищемил Булат Хамидулин. Я тогда тоже чуток добавил было, но тот мыкый тогда, как часто у него только отмолчался.



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  • 13 | 02.08.2021, 21:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10-й
...
О Петре Великом малюсенькая поправочка:
недостаточно было способных освоить арифметику!!! Катя- II peшилапроблему с брав способных со всех сословий и дело пошло. Зарплата была неимоверно высокой! Когда их численность составила 10...15% населенния получиди 1917г.!



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1

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  • 14 | 02.08.2021, 22:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да нет ЮНГ. У многих такое-же впечатление.....



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  • 15 | 02.08.2021, 23:48 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10996 | Рейтинг: -872,3
8 | 02.08.2021, 19:29 | Автор: черепаха
Позвольте Вам не позволить.Сегодня ни перед кем не закрыта дорога в вуз.
++++++++++++++++++++++++++++++
В общем-то, да, согласен. Насчёт платности учёбы этого наших детей я уже даже не помню, может только в начале. Сын же и далее сам платил, а дочка почти практически сразу сама оплачивала свою учёбу, а затем и просто перевели её на бесплатное обучение.
Землячка, но не всем же это дадено, вона у здешней особо шумной нашей землячки ничего в этом плане с сыном не получилось. Может хороший шиномонажник он, и это же неплохо по Вашим же мыслям. И ладно, вроде хоть дитём её обрадовал, хотя и радости её об этом не очень наблюдается. И по прежнему только здесь и в общем, в Инете зависает. И это похоже, её вожделённая и востребованная жизнь.



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  • 16 | 03.08.2021, 00:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10996 | Рейтинг: -872,3
А чё блядина Хернейка вааще сложился в своём тупом и бестолковом отчаянии? "Кизлярской" бормотухой заливается?



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  • 17 | 03.08.2021, 20:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10996 | Рейтинг: -872,3
Что всё же теряем, теряем здешнего Хероя=Хернея? А с ним ведь и Кухерку потеряем. Писец ведь приходит сайту.



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