Айрат Сулейманов: Герой нашего времени

Осенью 2007 года все республиканские СМИ сообщили о торжественном открытии в районе поселка Нагаево участка под строительство Башкирского товарно-оптового рынка (БашТОР). Ленточку по обычаю резал сам президент Башкирии Муртаза Рахимов. На открытии присутствовали Премьер-министр Рафаэль Байдавлетов, Вице-премьер Шамиль Вахитов, Министр внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства Борис Колбин Б., Глава Уфы Павел Качкаев и другие официальные лица.В своем выступлении Президент Муртаза Рахимов отметил, что строительство БашТОРа имеет большое значение для продвижения товаров местных производителей на прилавки не только Башкортостана, но и в другие регионы, в том числе и ближайшим соседям в Челябинскую, Свердловскую и Оренбургскую области. И что важно: строиться БашТОР должен на средства инвесторов, то есть бюджетных средств не потребуется. Казалось бы все замечательно. В выигрыше все. После строительства логистических терминалов и соответствующей инфраструктуры на территории в 100 га появится мощнейший стимул для сельчан – фермеров по реализации произведенной ими продукции.Но нет… В апреле 2008 г. произошла смена Премьер-министра Правительства. На смену Байдавлетову Р. пришел Раиль Сарбаев, который начал ревизировать все значимые крупные объекты вокруг Уфы. В их числе оказался и БашТОР.Здесь и возникает наш «герой».В описываемое время (весна-осень 2008г.) в республике разгорается скандал вокруг бывшего руководителя аппарата администрации Президента Хабирова Р., который ушел с повышением в аппарат Президента России. Один из недавно избранных депутатов Курултая (Госсобрания) обращается в правоохранительные органы с заявлением, что, якобы в своё время заплатил Радию Хабирову за место депутата Курултая 12 млн. рублей. Итак – это был Айрат Сулейманов, директор Колхозного рынка г. Уфы, сосед по коттеджу Толкачев К. – Председателя Курултая Республики Башкортостан.Фигура Айрата Сулейманова известная. Примеров тому множество. Он и в этот раз, не смотря на свое признание в не традиционном способе получения депутатского мандата, остался депутатом Курултая…Весь бизнес нашего «героя» строится на приобретении чужих территорий. Наверное, так и останется загадкой, каким образом ему удалось приватизировать высокорентабельную муниципальную собственность – Колхозный рынок г. Уфы, где он работал в то время директором. Вскоре после этого, в собственном подъезде был застрелен владелец ООО «Тарк» Ефремов С. Преступление так и осталось не раскрытым. Зато некоторое время спустя, тот же Сулейманов А., с помощью административных рычагов, завладел земельным участком по улице Донского, д.1 (по соседству с Колхозным рынком г. Уфы) принадлежащем ООО «Тарк».Любит Айрат Сулейманов по случаю и без случая подчеркнуть свои связи в чиновничьих кругах. Многие годы ему покровительствовал бывший министр внутренних дел Диваев Р., который благоволил к Колхозному рынку, и ретивые сотрудники ОБЭП и Управления по налоговым преступлениям это чувствовали. Благодаря этому предприятия, которые учредил Сулейманов А. и его компаньоны, оптимизировали налоги путем предоставления особой подачи сведений о сдаваемых в аренду торговых местах (ЕНВД исчисляется именно по этим критериям), что позволяет иметь миллионные ежемесячные доходы наличными.Не является большим секретом, что еженедельно из Колхозного рынка развозятся продовольственные пакеты по списку нужным людям. Этими пакетами не брезгуют чиновники, как в муниципалитетах, так и в правительстве республики. Сытые люди отвечают взаимностью, и Айрат Сулейманов успешно решает вопросы по земле, по строительству, по конкурентам. Говорят, что таким образом, без нудных проволочек, он получил земельные участки в Шакше и в п. Нагаево, да и на ул. Донского, д.1.Действуя смело, без комплексов, подобрав ключик к Премьер-министру, Айрату Сулейманову удалось предотвратить начатую учредителями БашТОРа работу. В результате, строительство БашТОРа так и не началось. Зато Сулейманову в рекордные сроки, не имея разрешительных документов на строительство, позволили сделать жалкую пародию сельхозярмарки, которая разместилась на территории, где предполагалось строительство крупнейшего в регионе оптово-распределительного центра. Вот так у нас «решаются» государственно важные вопросы.«УЖ» оставляет дискуссию о судьбе Башкирского товарно-оптового рынка открытой.