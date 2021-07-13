С трутней-толстосумов по нитке на пожары

Как стало известно “Ъ-Уфа”, депутаты Курултая Башкирии перечислят по 5 тыс. руб. на борьбу с лесными пожарами в республике. Собрать средства предложил спикер парламента Константин Толкачев по инициативе фракции «Единая Россия». Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – патриоты – за правду» присоединятся.Деньги, как пояснил изданию вице-спикер Рустам Ишмухаметов, направят на помощь волонтерам: закупку продуктов и горюче-смазочных материалов для автомобилей.Глава фракции ЛДПР Вячеслав Рябов рассказал “Ъ-Уфа”, что депутатов не просят сделать взносы из собственных доходов. Им предлагают изыскать часть средств, которые они ежеквартально получают из бюджета республики на так называемые депутатские расходы. «Каждый квартал депутатам выдают по 15 тыс. руб. На месяц, получается, 5 тыс. руб. Лично я их обычно трачу на покупку конвертов и отправку писем», — сказал он.В Курултае Башкирии 107 депутатов.