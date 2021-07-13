С трутней-толстосумов по нитке на пожары

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Тухлый междусобойчик по ф ...

Вчера принесли Удостоверение Дети войны подписанное Радием. Чем занима ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Уфимская мэрия покрывает ...

Насчёт мэров - ну не везёт городам республики, один дефектнее другого. ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Навставались с колен — ск ...

1-ому 2! ВнёсшийОгромнуюдолю в становлениеиндустрии Лаврентий Берия ук ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Воры за забором ...

Для Дома правительства заказывают новые турникеты и защитный забор выше ...
  11.08.2021   18825    10

Пожары в Башкирии тушат ...

Пожары на юге Башкортостана: Не хватает элементарных средств пожаротушения. ...
  11.08.2021   29224    6

С трутней-толстосумов по ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, депутаты Курултая Башкирии перечислят по 5 тыс. ...
  11.08.2021   42140    2

Нищий народ по уши в ...

Долг россиян перед банками перевалил за 23 трлн рублей. С начала года объем ...
  11.08.2021   23695    17

Хабиров занимается ...

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил главу Абзелиловского района Ильдара ...
  10.08.2021   25851    32

Последние публикации
Воры за забором ...

Для Дома правительства заказывают новые турникеты и защитный забор выше ...
  11.08.2021   12770    10

Пожары в Башкирии тушат ...

Пожары на юге Башкортостана: Не хватает элементарных средств пожаротушения. ...
  11.08.2021   38425    6

С трутней-толстосумов по ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, депутаты Курултая Башкирии перечислят по 5 тыс. ...
  11.08.2021   38465    2

Нищий народ по уши в ...

Долг россиян перед банками перевалил за 23 трлн рублей. С начала года объем ...
  11.08.2021   21230    17

Хабиров занимается ...

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил главу Абзелиловского района Ильдара ...
  10.08.2021   41290    32

Андрей Караулов: Почему ...

Андрей Караулов рассуждает о блеске и нищете руководства Башкирии. ...
  9.08.2021   35160    59

Местной шобле — встать ...

6 августа с рабочим визитом Владимир Путин приедет в Башкортостан, сразу после ...
  6.08.2021   35033    21

Хабировские гранты ...

Посмотрела, кто выиграл гранты главы Башкирии. Там, конечно, куча молодежных ...
  6.08.2021   20360    12

Уфимская мэрия покрывает ...

Пострадавшей от банды «черных риэлторов» Нине Ткаченко отказали в проведении ...
  5.08.2021   36939    30

«Открывая холодильник, ...

Коммунисты заявили о необходимости возвращения народу контроля над ...
  4.08.2021   27302    52

Читаемое за месяц
Навставались с колен — ...

Союз потребителей предупредил россиян о росте цен на продукты. В Союзе ...
  13.07.2021   32340    22

Фальшивые выборы: ...

Владимир Барабаш: если бы все комментаторы записались бы в наблюдатели, ...
  13.07.2021   28653    18

Что не так с ...

После выхода статьи Артура Асафьева, где я также выразил своё мнение о ...
  14.07.2021   36378    10

Ковидная показуха ...

«Выручка упала на 95-98%»: как переживает новые ковидные ограничения бизнес в ...
  14.07.2021   35897    7

Фольклориада не спасла ...

Начну с того, что количество стран и участников этого события постоянно ...
  14.07.2021   17575    106

Архив публикаций
Август 2021 (16)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)




С трутней-толстосумов по нитке на пожары

Оценили
0


Как стало известно “Ъ-Уфа”, депутаты Курултая Башкирии перечислят по 5 тыс. руб. на борьбу с лесными пожарами в республике. Собрать средства предложил спикер парламента Константин Толкачев по инициативе фракции «Единая Россия». Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – патриоты – за правду» присоединятся.

С трутней-толстосумов по нитке на пожары


Деньги, как пояснил изданию вице-спикер Рустам Ишмухаметов, направят на помощь волонтерам: закупку продуктов и горюче-смазочных материалов для автомобилей.

Глава фракции ЛДПР Вячеслав Рябов рассказал “Ъ-Уфа”, что депутатов не просят сделать взносы из собственных доходов. Им предлагают изыскать часть средств, которые они ежеквартально получают из бюджета республики на так называемые депутатские расходы. «Каждый квартал депутатам выдают по 15 тыс. руб. На месяц, получается, 5 тыс. руб. Лично я их обычно трачу на покупку конвертов и отправку писем», — сказал он.

В Курултае Башкирии 107 депутатов.

Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 11.08.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Позорище!
Жлобы решили внести нищенский вклад, на смех народу.
Хотя бы по месячной зарплаты скинулись в тяжелое время для республики,
а они тратят миллионы, чтоб спрятаться от избирателей за глухими заборами.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 11.08.2021, 20:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-й
Это обман!
Отставка всего корпуса депутатов и главаря Башкортостана Хабирова, это на региональном уровне, а также отставка Путина!



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com