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Жадные курултайные воры врут всегда

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Депутаты Курултая Башкирии под видом пожертвований отдадут бюджетные деньги на тушение пожаров.

Жадные курултайные воры врут всегда


В Госсобрании отметили, что инициатива пока находится на рассмотрении.

Депутатам Госсобрания предложили пожертвовать по 5 тысяч рублей на борьбу с лесными пожарами в регионе.

Информацию об этом подтвердил вице-спикер Курултая РБ Рустем Ахмадинуров.

Деньги выделят из представительских расходов народных депутатов, источником которых является республиканский бюджет. Другими словами, данные средства – не личные доходы депутатов, а средства бюджета Башкирии.

Всего депутатам на представительские расходы выделяют по 15 тысяч рублей. В составе регионального парламента числятся свыше 103 человек. Исходя из расчетов, на борьбу с пожарами народные депутаты могут собрать более 500 тысяч рублей.

В Госсобрании отметили, что инициатива пока находится на рассмотрении. Утвердят ее или оставят без внимания, станет известно позже.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 12.08.2021, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пожертвовать по 5 тысяч рублей

------------

- Скажите, Шура, сколько вам нужно денег для счастья?
- Пять тысяч!..



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  • Гость
  •  
  • 2 | 12.08.2021, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Модер что-то зачастил с фокусами- вчерашнюю статейку "смыл" вместе с комментами и тиснул сегодня. Зачем?
Пора его менять.



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  • Эксперт
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  • 3 | 12.08.2021, 14:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71360 | Рейтинг: +11532
Эти 5 тыщ представительских - они считают своими кровными)))) как от сердца отрывают!



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  • Эксперт
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  • 4 | 12.08.2021, 14:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71360 | Рейтинг: +11532
2 | 12.08.2021, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован

Модер что-то зачастил с фокусами- вчерашнюю статейку "смыл" вместе с комментами и тиснул сегодня. Зачем?
Пора его менять.
_____________________________
Глаза разуй! Статья на месте.

В рубрике "Последние публикации" - справа от этой статьи - пятая по счету.



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  • Гость
  •  
  • 5 | 12.08.2021, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Караулов рассказал как впервые в мире дрон беспилотник спас тонущего доставив ему спасательный жилет и обозначив его местонахождение спасателям!

Путин уходи!



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