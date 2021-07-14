Жадные курултайные воры врут всегда

Депутаты Курултая Башкирии под видом пожертвований отдадут бюджетные деньги на тушение пожаров.В Госсобрании отметили, что инициатива пока находится на рассмотрении.Депутатам Госсобрания предложили пожертвовать по 5 тысяч рублей на борьбу с лесными пожарами в регионе.Информацию об этом подтвердил вице-спикер Курултая РБ Рустем Ахмадинуров.Деньги выделят из представительских расходов народных депутатов, источником которых является республиканский бюджет. Другими словами, данные средства – не личные доходы депутатов, а средства бюджета Башкирии.Всего депутатам на представительские расходы выделяют по 15 тысяч рублей. В составе регионального парламента числятся свыше 103 человек. Исходя из расчетов, на борьбу с пожарами народные депутаты могут собрать более 500 тысяч рублей.В Госсобрании отметили, что инициатива пока находится на рассмотрении. Утвердят ее или оставят без внимания, станет известно позже.