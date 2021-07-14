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Настоящий ублюдок. Владимир Кожанов: «Нужно кланяться перед властью»

  • Опубликовано: РБК | 12.08.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 31821 | Комментарии: 16
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Депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов призвал россиян кланяться перед начальством. Такое заявление он сделал в ходе встречи с ветеранами труда в поселке Сернур, видео опубликовал «Блокнот».

Настоящий ублюдок. Владимир Кожанов: «Нужно кланяться перед властью»


«Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть — она от Бога. Как с ней можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать», — сказал депутат.

После этого некоторые ветераны попросили рассказать, что Кожанов сделал на своем посту для поселка. «Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал», — ответил он.

Видео:



РБК
Оригинал публикации

***

Биография

69 лет, депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл 7-го созыва.

Дата рождения 02.07.1951.Родился с. Юхмачи Алькеевского района Республики Татарстан.

В 1982 году окончил Марийский политехнический институт им. М. Горького по специальности «Экономика и организация лесной промышленности».

Служил в в Вооруженных Силах СССР. 10 лет работал техником, сначала в МВД Марийской АССР, потом на Волжском электромеханическом заводе.

С конца 90-х по конец 00-х был директором пяти компаний. В 2009 году стал помощником депутата Госдумы 5-го созыва Е.Н. Теплякова.

Был депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл III, IV, V и VI созывов, сейчас депутат 7-го созыва. В настоящее время является председателем совета директоров ЗАО “Сернурский сырзавод” и руководит агрохолдингом “Лукоз” вместе с сыном Тарасом.

ЦИК РФ

Позиция кандидата по переизбранию Путина на 5 срок:

Поддержал все поправки, включая поправку об обнулении. Отрицал, что поправка об обнулении сроков делается для Путина, комментировал так:

“Уверен, нельзя сделать Конституцию под лицо вообще, в принципе! Во-первых, чтобы человек стал Президентом, нужна воля Божья. Во-вторых, желание нашего многонационального народа российского. И в-третьих, сам человек должен этого захотеть. И знаете, все эти три фактора не так просто совместить.”

Поддержка поправок в Конституцию РФ

Голосовал за поправки в марийском парламенте, также пришел на участок и лично проголосовал за. Комментировал поправки так:

“Я считаю, что все поправки важны, не может быть в Конституции неважных поправок, в Основном законе все пункты ключевые. Кроме того, если Правительство, руководство страны считают, что такие нововведения должны быть, это очевидно так.”

Сведения об имуществе и бизнесе кандидата и членах его семьи

В декларации за 2020 год указал доход около 8.3 млн руб, доход супруги составил 2.6 млн руб, а доход ребенка — 157 тыс руб. Лично владеет земельным участком 1156 кв.м., жилым домом 110.7 кв.м. и квартирой 167.6 кв.м.

У жены в долевой собственности квартира 83 кв.м. и в полной собственности квартира 141 кв.м.

В настоящий момент Владимир Кожанов является учредителем пяти действующих компаний, председателем совета директоров ЗАО “Сернурский сырзавод” и основателем лидирующего агрохолдинга России по производству козьего молока “Лукоз”.

Трансперенси Интернешнл — Россия, партнеры и друзья.

Мотивация к участию в выборах (программа кандидата):

Был первым самовыдвиженцем, зарегистрировавшим свою кандидатуру на выборах в Госдуму 2021.

Прокомментировал свое решение так:

“Я убедился, что мое видение на будущее развитие республики созвучно мнению большинства. Народ хочет уважения, внимания, добра и развития”.

Однако предвыборную программу Владимир Кожанов еще не опубликовал.

Уровень политической активности в последние пять лет:

В 2019 году вышел из ЛДПР из-за расхождений во взглядах, баллотировался в Государственное Собрание Республики Марий Эл 7-го созыва как самовыдвиженец и был избран. В 2021 году Владимир Кожанов возглавил движение поддержки общественных инициатив в Марий Эл.






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  • Эксперт
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  • 1 | 12.08.2021, 12:57 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 71 | Комментарии: 689 | Рейтинг: +204
Из Послания апостола Павла Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим.13:1-2).

Как видим, данный депутат только доказал, что он истинный христианин.



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«Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть — она от Бога. Как с ней можно ссориться?
============================================
Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,
ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.Рим 13:3-4
====================================
здесь даны признаки власти от Бога:

: "....он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое....".

"..Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ..."

По этому признаку безошибочно можно определить - существующая власть от Бога или не Бога.
.........
Наказывает ли власть делающих злое?
31 января петербуржец Евгений Агафонов направлялся в магазин «Мир искусств» на Невском проспекте, где работает проектировщиком и художником по дереву. Он не знал о проведении митинга, но в этот момент случайно оказался среди его участников.
Власть оштрафовала глухонемого мальчика на 5 тысяч рублей.
Какое зло сделал глухонемой мальчик чтоб надо было его наказать?
Никакого.
Власть сама содеяла зло в очах Божиих,уповая на свою безнаказанность.
Этот пример безошибочноно доказывает - существующая власть - не от Бога.
Год назад отравили Навального.
Наказала ли власть отравителей?Нет!
Наоборот - власть наказала выжившего отравленного человека.
Эта власть абсолютно точно не от Бога,
господину Кожанову тут не что опереться,господин Кожанов думает что схватил Бога за бороду? Беса за копыто ухватил он, пусть зубы побережет.
.............
"..Делай добро, и получишь похвалу от нее, .."
"Добро" имеет значение материальные ценности.
За год закрылось 4,5 миллиона ИП производящих материальные ценности - и что,они получили похвалу от власти или крышку от гроба?
16 августа 2020 года тысячи человека поднялись на шихан Куштау, чтоб защитить его раз от разработки.
Это доброе дело.
И что - защитники Куштау получили похвалу от властей?
Более чем на 80 человек были составлены лживые протоколы, людей подвергли заточению в застенках - это вместо похвалы от Божественной власти.
Как может такое быть?
Все просто - эта власть не от Бога.
Способность людей подчиняться одному человеку для выполнения хорошего, полезного дела - вот это власть от Бога.
А вы не от Бога господин Кожанов, вы сидите на шее народа,кормитесь за счет народа не принося пользы, и ещё требуете кланяться?
Не забывайте свою позицию - на шее народа господин Кожанов.
И если народ начнет отбивать поклоны с Кожановым на шее, вы с разгона шмякнетесь головой оземь.



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  • 3 | 12.08.2021, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71360 | Рейтинг: +11532
Выступая перед ветеранами, Кожанов также заявил, что нельзя ссориться с властью и что-то ей доказывать, поскольку она – от бога. После этого присутствовавшие на встрече спросили у депутата, что полезного он сделал на своём посту. Кожанов не смог толком ответить на этот вопрос, сказав лишь, что "не показывал фокусов".

Позже помощница депутата дала комментарий СМИ, заявив, что слова Кожанова "были вырваны из контекста" и что "данный скандал является предвыборной провокацией, которую проплатили конкуренты".
__________________________________________________
Ага! Госдеп лично Кожановым заинтересовался и проплатил - ему, чтобы он так и сказал - в контексте.

Да просто - проболтался и всё.

Ведь они так на самом деле думают, что им в ноги кланяться и шапку ломать перед ними - обязаны все, кто ниже их по статусу и состоянию.
На самом деле - они самое настоящее быдло, волею случая попавшие во власть, как и пуйло.
Там ВСЕ такие, абсолютно. Нормальных туда не пускают уже давно.



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  • 4 | 12.08.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посему противящийся власти противится Божию установлению
-------------------
Я не специалист по богословию и не понял – что в христианстве отвергается оппозиция власти?



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  • 5 | 12.08.2021, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть — она от Бога. Как с ней можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать», — сказал депутат.
===================
Набрался дурного от сына юриста пока был на подхвате.
Теперь возомнил представителем Всевышнего в Мари Эл.
Как сказал папа в м\ф Простоквашино -"сходят с ума поодиночке".



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  • 6 | 12.08.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 12.08.2021, 12:57 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 71 | Комментарии: 689 | Рейтинг: +203,6

Из Послания апостола Павла Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим.13:1-2).

Как видим, данный депутат только доказал, что он истинный христианин.
===============
Тебя тоже время от времени посещают бредовые мысли, браво!



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  • 7 | 12.08.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодец Владимир Кожанов. Он открыл глаза. Теперь понятно, почему в России строят так много храмов.
"Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается", — говорил ранее святейший патриарх Кирилл.



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  • Участник
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7 | 12.08.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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"Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается

================================
"...Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет
и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё...."

Деян 17:24-25
Это значит - не храмы строить надо, а нормальное жилье и все, в чем нуждается человек.
Бог не нуждается в улучшении Его жизненных условий: что,30 тысяч храмов стоят в очереди когда туда заселится Бог?
Или надо позаботиться о 30 тысячах человек нуждающихся в жилье?



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  • 9 | 12.08.2021, 14:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71360 | Рейтинг: +11532
Я не специалист по богословию и не понял – что в христианстве отвергается оппозиция власти?
__________________________________________
)))))))))) Христос по их сказкам - был первый оппозиционер к власти!



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  • 10 | 12.08.2021, 14:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71360 | Рейтинг: +11532
Автор закона об иноагентах Леонид Левин депутат Госдумы, оказался владельцем гражданства Кипра и прилагающемуся к этому миллиардному состоянию на кипрском офшоре. Вот он патриот, а ты живущий в российской хрущёвке иноагент, тут главное не перепутать.



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  • 11 | 12.08.2021, 14:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71360 | Рейтинг: +11532
Русский Монитор | Russian Monitor

С осени в России ожидают подорожания яиц, молока, говядины и курятины

11.08.2021

Появился прогноз о подорожании мясомолочных продуктов в ближайшее время
В РФ курятина и яйца гарантированно подорожают к осени 2021 года. Об этом корреспонденту 9 августа заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко.

«Что касается животноводства и цен на мясо в РФ, то тут ситуация тоже не радостная, — сказал он. — Сена для зимнего содержания коров на мясо или молоко уже будет недостаточно, животноводам придется кормить животных соломой и дополнительным зерном, а это увеличение себестоимости производства молока и мяса, что в дальнейшем скажется на ценах, и ближе к январю мы увидим подорожание в розничных магазинах. А часть фермеров, которые не могут себе позволить более дорогое содержание коров зимой, сначала массово забьют животных на мясо, и это даже немного уменьшит цену на говядину, но к январю все же цена будет выше».

Что касается цен на мясо птицы и яйца, то, как пояснил Ермоленко, тут ситуация еще хуже.

«Производство яиц и курятины очень зависит от стоимости зерна и электричества. Мы уже видим, что зерно дорожает, а значит, курица и яйца к осени гарантированно будут дорожать. Минимальный рост цен на хлеб к концу года — 30%, говядины — 20%, мяса курицы — 20−25%, яйца — 23%. Аналогичный рост будет не только в РФ, но и в Европе, Азии, США, да и в целом в мире», — сказал Ермоленко.



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  • 12 | 12.08.2021, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.08.2021, 12:57 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 71 | Комментарии: 689 | Рейтинг: +203,8
Из Послания апостола Павла Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим.13:1-2).
Как видим, данный депутат только доказал, что он истинный христианин.
===
Власть осуществляют, обычно, граждане своей страны.
Это как понимать? 0н обвиняет свою маму что она его наблудила с богом???????????
"Хорошее дело растить сыновей!" Растят дочерей. Сыновей воспитывают! Профессор Савельев рассказал что в лучших платных средних школах Евро и Америке детей секут! Они скрывают что секут, но секут!
А если хотите чтобы ваши детки выросли хорошими грузчиками или заправщиками бензоколонок то нанимайте репетиторов и т.п..



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  • 13 | 12.08.2021, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да сливают старого упыря конкуренты, подловили чудилу в нетрезвом виде и уставшим. Нам бы своими депутатами заняться плотнее, большинство либо на деньгах либо спецслужбы толкают. Все остальное пиарщики от власти дорисовывают в полный рост, биографии чистят, портреты в фотошопят и статьи тискают в подконтрольные сми. А на деле спят на сессиях, пьянствуют и деляжничают, участвуют во всяких сомнительных делах. Для страны это реальные иждивенцы и дормоеды, и так хочется увидеть перемены и стряхнуть их прах с наших ног.



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  • 14 | 12.08.2021, 15:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71360 | Рейтинг: +11532
Вот чем заняты нэбйшки:

В Краснодарском крае задержали сотрудника ведомства, подполковника Алексндра Кубрака, по обвинению в вымогательстве у бизнесмена денег и недвижимости на сумму около 110 млн рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По версии Следственного комитета, в 2013 году Кубрак потребовал от предпринимателя Алексея Мирошникова, занимающегося торговлей электроэнергией, платить ему 500 тысяч рублей в месяц, обещая покровительство и угрожая уголовным преследованием.

Через год сумма выросла до миллиона рублей; деньги передавали через знакомую Кубрака, на которую оформили долю в одной из компаний Мирошникова. С 2016 года бизнесмен также отдал силовику и его знакомым три машины — Audi a5, Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover Discovery. Бизнесмен также передал две квартиры и канализационную сеть, проходящую в Прикубанском округе Краснодара. Канализацию, которая стоила около 70 млн рублей, Мирошников уступил еще одному представителю чекиста за 2,7 млн рублей.

Дело возбудили после обращения Мирошникова в отдел собственной безопасности краевого управления ФСБ. Кубрака обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (статьи 286 и 290 УК).
__________________________________
А вам впаривают, что они все патриоты родины... но - нет. Холодное к чужим страданьям сердце, окровавленные руки, алчные головы.



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  • 15 | 12.08.2021, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 12.08.2021, 13:00 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4830 | Рейтинг: -334,8
За год закрылось 4,5 миллиона ИП производящих материальные ценности - и что,они получили похвалу от власти или крышку от гроба?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кеша! Опять врёшь, либераст поганый! Ты бы сначала хоть узнал сколько всего ИП в РФ, а тогда бы уже врал правдоподобней! Очень Опытный



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  • 16 | 12.08.2021, 20:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему ублюдок!? Вполне респектабельный господин, вкусивший и власть денег, и власть над людьми. Отсюда его развязность по отношению к человеку, но он будет смиренным в отношении к начальству и будет целовать им ручки. Такова психология этого человека, прикрывающегося богом. Этот человек, конечно, знает вторую заповедь: "Не сотвори себе кумира".



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