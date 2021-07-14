Настоящий ублюдок. Владимир Кожанов: «Нужно кланяться перед властью»

Депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов призвал россиян кланяться перед начальством. Такое заявление он сделал в ходе встречи с ветеранами труда в поселке Сернур, видео опубликовал «Блокнот».«Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть — она от Бога. Как с ней можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать», — сказал депутат.После этого некоторые ветераны попросили рассказать, что Кожанов сделал на своем посту для поселка. «Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал», — ответил он.Видео:***Биография69 лет, депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл 7-го созыва.Дата рождения 02.07.1951.Родился с. Юхмачи Алькеевского района Республики Татарстан.В 1982 году окончил Марийский политехнический институт им. М. Горького по специальности «Экономика и организация лесной промышленности».Служил в в Вооруженных Силах СССР. 10 лет работал техником, сначала в МВД Марийской АССР, потом на Волжском электромеханическом заводе.С конца 90-х по конец 00-х был директором пяти компаний. В 2009 году стал помощником депутата Госдумы 5-го созыва Е.Н. Теплякова.Был депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл III, IV, V и VI созывов, сейчас депутат 7-го созыва. В настоящее время является председателем совета директоров ЗАО “Сернурский сырзавод” и руководит агрохолдингом “Лукоз” вместе с сыном Тарасом.ЦИК РФПозиция кандидата по переизбранию Путина на 5 срок:Поддержал все поправки, включая поправку об обнулении. Отрицал, что поправка об обнулении сроков делается для Путина, комментировал так:“Уверен, нельзя сделать Конституцию под лицо вообще, в принципе! Во-первых, чтобы человек стал Президентом, нужна воля Божья. Во-вторых, желание нашего многонационального народа российского. И в-третьих, сам человек должен этого захотеть. И знаете, все эти три фактора не так просто совместить.”Поддержка поправок в Конституцию РФГолосовал за поправки в марийском парламенте, также пришел на участок и лично проголосовал за. Комментировал поправки так:“Я считаю, что все поправки важны, не может быть в Конституции неважных поправок, в Основном законе все пункты ключевые. Кроме того, если Правительство, руководство страны считают, что такие нововведения должны быть, это очевидно так.”Сведения об имуществе и бизнесе кандидата и членах его семьиВ декларации за 2020 год указал доход около 8.3 млн руб, доход супруги составил 2.6 млн руб, а доход ребенка — 157 тыс руб. Лично владеет земельным участком 1156 кв.м., жилым домом 110.7 кв.м. и квартирой 167.6 кв.м.У жены в долевой собственности квартира 83 кв.м. и в полной собственности квартира 141 кв.м.В настоящий момент Владимир Кожанов является учредителем пяти действующих компаний, председателем совета директоров ЗАО “Сернурский сырзавод” и основателем лидирующего агрохолдинга России по производству козьего молока “Лукоз”.Трансперенси Интернешнл — Россия, партнеры и друзья.Мотивация к участию в выборах (программа кандидата):Был первым самовыдвиженцем, зарегистрировавшим свою кандидатуру на выборах в Госдуму 2021.Прокомментировал свое решение так:“Я убедился, что мое видение на будущее развитие республики созвучно мнению большинства. Народ хочет уважения, внимания, добра и развития”.Однако предвыборную программу Владимир Кожанов еще не опубликовал.Уровень политической активности в последние пять лет:В 2019 году вышел из ЛДПР из-за расхождений во взглядах, баллотировался в Государственное Собрание Республики Марий Эл 7-го созыва как самовыдвиженец и был избран. В 2021 году Владимир Кожанов возглавил движение поддержки общественных инициатив в Марий Эл.