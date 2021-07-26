Политпроститут Галин совсем потерял стыд

Азамат Галин: В какой стране до выборов допускают людей, противопоставляющих себя государству?Всех самовыдвиженцев не допустили до выборов. Член СПЧ при главе Башкирии, предприниматель Азамат Галин с пониманием отнесся к этому и сравнил самовыдвижение с ездой водителя без прав.— У человека должен быть опыт, знания, навыки ведения политической борьбы, а когда приходят, что они просто противопоставляют себя власти… будь я на месте людей, принимающих решения, я бы тоже не допустил. В какой стране до выборов допускают людей, противопоставляющих себя государству? Выборы этими людьми воспринимаются, как стартер серьезных политических изменений — это неправильно. На месте этих людей пошел бы в партию, допустим, «КПРФ». У нас есть весь спектр политических партий — правые и левые. Прежде чем идти на выборы, должны обладать политическим багажом. Где его получить — в этом вопрос. Нельзя стать политиком, потому что ты два раза пытался избраться в райсовет.Большую часть самовыдвиженцев сняли из-за якобы брака в подписных листах.— Необходимо соблюсти процедуру, объективно были неточности в списках, почему бы списки не сделать так, чтобы были правильными, а не нести списки с дефектом, чтобы тебя не допустили и делать из этого событие. А почему бы Алле (Яковлевой — ред.) не пойти на выборы через партию? В чем сложность? В «ЛДПР» бы обрадовались такому активному члену.По мнению Галина, единоросы на предстоящих выборах получат большинство.— Все оппоненты сделали всё, чтобы «ЕР» победила. Многие стали самовыдвиженцами, никто не захотел вступить в «ЛДПР» или «КПРФ».***Азамат Галин: Количество партий в системе достаточное — делайте в них карьеруЧлен СПЧ при главе Башкирии, предприниматель Азамат Галин, отвечая на вопросы, почему Владимир Путин никогда за свою политическую карьеру не вел публичных дебатов, заметил, что президенту просто не с кем дебатировать.— Дебаты? Проблема в том, что в нашей стране отсутствует политическая жизнь: ее нет. А кто политический оппонент Путина? Жириновский и Зюганов? Наша политическая жизнь законсервирована. Зюганов, Миронов, Жириновский превратили партии в игрушки для самих себя, чтобы самосохраниться. Находятся на постах, чтобы получать зарплату и привилегии. Отсюда в стране большие проблемы. С нулевых годов Путин предпринимал попытку реформировать партии и сделать их лифтом для молодых и амбициозных. Но партии такие, как есть. Зюганова я увидел по телевизору в шестом классе, а сейчас дочь заканчивает школу. Парламентские партии, встроенные в систему, которые признаются государством, участвуют в политической жизни, а «Единая Россия» — ответ на их консервативность — на то, что они со времен СССР не хотят изменяться.По словам Галина, Алексей Навальный пытался на заре карьеры вступить в «Яблоко», но пошел по пути создания партии.— Когда видят, что не могут сделать карьеру — создают партии самих себя. Государство на это отвечает, что «не позволит». Количество партий в системе достаточное — делайте в них карьеру. Почему бы Навальному и нашим ребятам не подключиться к реформированию существующих политических партий: всю энергию туда. Почему энергию нужно направлять против власти? – возмутился Галин.