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Политпроститут Галин совсем потерял стыд

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Азамат Галин: В какой стране до выборов допускают людей, противопоставляющих себя государству?

Политпроститут Галин совсем потерял стыд


Всех самовыдвиженцев не допустили до выборов. Член СПЧ при главе Башкирии, предприниматель Азамат Галин с пониманием отнесся к этому и сравнил самовыдвижение с ездой водителя без прав.

— У человека должен быть опыт, знания, навыки ведения политической борьбы, а когда приходят, что они просто противопоставляют себя власти… будь я на месте людей, принимающих решения, я бы тоже не допустил. В какой стране до выборов допускают людей, противопоставляющих себя государству? Выборы этими людьми воспринимаются, как стартер серьезных политических изменений — это неправильно. На месте этих людей пошел бы в партию, допустим, «КПРФ». У нас есть весь спектр политических партий — правые и левые. Прежде чем идти на выборы, должны обладать политическим багажом. Где его получить — в этом вопрос. Нельзя стать политиком, потому что ты два раза пытался избраться в райсовет.

Большую часть самовыдвиженцев сняли из-за якобы брака в подписных листах.

— Необходимо соблюсти процедуру, объективно были неточности в списках, почему бы списки не сделать так, чтобы были правильными, а не нести списки с дефектом, чтобы тебя не допустили и делать из этого событие. А почему бы Алле (Яковлевой — ред.) не пойти на выборы через партию? В чем сложность? В «ЛДПР» бы обрадовались такому активному члену.

По мнению Галина, единоросы на предстоящих выборах получат большинство.

— Все оппоненты сделали всё, чтобы «ЕР» победила. Многие стали самовыдвиженцами, никто не захотел вступить в «ЛДПР» или «КПРФ».

***

Азамат Галин: Количество партий в системе достаточное — делайте в них карьеру

Член СПЧ при главе Башкирии, предприниматель Азамат Галин, отвечая на вопросы, почему Владимир Путин никогда за свою политическую карьеру не вел публичных дебатов, заметил, что президенту просто не с кем дебатировать.

— Дебаты? Проблема в том, что в нашей стране отсутствует политическая жизнь: ее нет. А кто политический оппонент Путина? Жириновский и Зюганов? Наша политическая жизнь законсервирована. Зюганов, Миронов, Жириновский превратили партии в игрушки для самих себя, чтобы самосохраниться. Находятся на постах, чтобы получать зарплату и привилегии. Отсюда в стране большие проблемы. С нулевых годов Путин предпринимал попытку реформировать партии и сделать их лифтом для молодых и амбициозных. Но партии такие, как есть. Зюганова я увидел по телевизору в шестом классе, а сейчас дочь заканчивает школу. Парламентские партии, встроенные в систему, которые признаются государством, участвуют в политической жизни, а «Единая Россия» — ответ на их консервативность — на то, что они со времен СССР не хотят изменяться.

По словам Галина, Алексей Навальный пытался на заре карьеры вступить в «Яблоко», но пошел по пути создания партии.

— Когда видят, что не могут сделать карьеру — создают партии самих себя. Государство на это отвечает, что «не позволит». Количество партий в системе достаточное — делайте в них карьеру. Почему бы Навальному и нашим ребятам не подключиться к реформированию существующих политических партий: всю энергию туда. Почему энергию нужно направлять против власти? – возмутился Галин.

Эхо Москвы






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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 23.08.2021, 12:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71405 | Рейтинг: +11515,1
На Эхе его обосрали с головы до ног. Заслуженно.



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  • 2 | 23.08.2021, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Галин - человек и пароход, спящий бот, служка, внештатник, привлекаемый когда совсем никого нет, а результат нужен, особенно среди коренного населения.
Ранее верный служка Муртазы, но при этом успел и его подвести.
Пытался пригреться к Хатитову, но от его услуг отказались, тк мест для пробы не нашлось.
Теперь ищет нового хозяина. Очень рекомендую.
В целом, отсутствует какой либо налет интеллигентности, продажен на корню да так, что девушки с трассы его недолюбливают.
Имеет массу корочек об образовании, всякие курсы там, надо верить, все как и есть бумажное.
Отметим отсутствие здоровья, тут уж сам виноват, нечего лизать кому попало.
Очень рекомендую, берите не пожалеете.



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  • Участник
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  • 3 | 23.08.2021, 12:49 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3224 | Рейтинг: -174,4
Ну вот, а вы говорили, что башкиры всегда были против власти , россии и русских.

по комментариям видно, что русские и татары против власти больше выступают.

теперь ясно, почему тысячи русских отправляли в кадалах на каторгу а татар выгоянли после взятия казани дальше 100 км. и силой крестиили



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  • 4 | 23.08.2021, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ил-112В - российский легкий турбовинтовой военно-транспортный самолет. Предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 т легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава;
История проекта
В 2000 году было возобновлено проектирование Ил-112 в военном варианте Ил-112ВТ. В апреле 2003 года он победил в конкурсе Минобороны РФ на лучший проект легкого военного транспортника, проект Ил-112ВТ был учтен в госпрограмме вооружения. Но в августе 2010 года руководство министерства приостановило финансирование проекта, а в мае 2011 года - приняло решение отказаться от него в пользу приобретения самолетов Ан-140 грузовой модификации (строительство их предполагалось наладить на самарском "Авиакоре", где велась сборка пассажирских версий Ан-140; в 2015 году производство Ан-140 в РФ практически прекратилось из-за непоставок комплектующих с Украины). В июне 2011 года сборка первого образца с индексом Ил-112В на ВАСО была приостановлена.
В декабре 2012 года главкомат Военно-воздушных сил России представил новому министру обороны Сергею Шойгу обоснования для возобновления разработки Ил-112В, 30 октября 2013 года министр утвердил техническое задание на самолет. 14 ноября 2014 года Минобороны РФ и ОАО "Ил" подписали госконтракт на завершение опытно-конструкторских работ по самолету и строительство трех опытных машин (на эти цели гособоронзаказом было предусмотрено выделение 7,9 млрд рублей).
Первоначально военные планировали заказать 62 самолета, в мае 2015 года заказ был сокращен до 35 экземпляров.
По состоянию на август 2021 года первый опытный образец проходил предварительные испытания, второй образец проходил ресурсные испытания. 13 августа первый опытный образец прибыл из Воронежа в на базу ПАО "Ил" в городе Жуковский (Московская область) для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
________________________________________
тебе старое чмООшное уёпище надо объяснять , что кто девушку ужинает , тот её и танцует.
тебе тупой обезьяне тырнет дали - научись пользоваться , анализировать , вычленять и складывать , а не просто тащить сюда весь мусор
турк



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  • 5 | 23.08.2021, 14:05 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4538 | Рейтинг: -350
Да он просто идиот. Совсем безмозглый.



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  • 6 | 23.08.2021, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе преступная группа гаишников набрала взяток на миллиард рублей Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/other/47064133/?utm_content=finan
ce_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
=======================
Что то жидко за 10 лет так мало на всю банду - за 6 лет на шестерых всего 1 млрд.



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  • 7 | 23.08.2021, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе преступная группа гаишников набрала взяток на миллиард рублей Об этом сообщает "Рамблер". ------------------------------------------------- Побольше выдвигайте в ГД гаишников !



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3

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  • 8 | 23.08.2021, 18:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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2

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  • 9 | 23.08.2021, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • 10 | 23.08.2021, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что тут набросились на Галина?! Он, якобы, потерял стыд. Нельзя потерять то, чего не имеешь.



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  • 11 | 23.08.2021, 19:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10-ый в 10-ку!

Путин уходи!



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  • 12 | 24.08.2021, 00:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
: Страны-участницы Крымской платформы
Приедут президенты:
Латвия,
Литва,
Эстония,
Польша,
Словакия,
Венгрия,
Молдавия,
Словения,
Финляндия.
На уровне премьер-министров будут представлены:

Румыния,
Грузия,
Хорватия,
Швеция.
На уровне глав парламентов:

Швейцария,
Чехия.
Министры иностранных дел приедут из:

Турция,
Франция,
Германия,
Испания,
Италия,
Бельгия,
Австрия,
Нидерланды,
Люксембург,
Ирландия,
Дания,
Болгария,
Черногория,
Северная Македония.
Два государства будут представлены министрами обороны:

Великобритания,
Португалия.
США будут представлены личным посланником президента Джо Байдена и членом правительства - министром транспорта США.

Норвегию представит государственный секретарь министерства иностранных дел.

Семь государств будут представлены на уровне послов:

Новая Зеландия,
Мальта,
Япония,
Австралия,
Кипр,
Канада,
Греция.
__________________________________---
мне кажется или сётаки кто-то идёт не в ногу?
турк



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  • 13 | 24.08.2021, 01:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ташбаш! Ташбаш от Укралмортазлы!
Ты сейчас стал чучелом в уфажукогороде



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