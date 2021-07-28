Фальшивые выборы: Приходится откупаться подачками

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Уфимская мэрия покрывает ...

Насчёт мэров - ну не везёт городам республики, один дефектнее другого. ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Воры за забором

С защитным забором все правильно. Народ не сможет прорваться. Однако, ...
  Рейтинг: +3  Karim Yaushev

Настоящий ублюдок. Владим ...

Из Послания апостола Павла Римлянам: Всякая душа да будет покорна высш ...
  Рейтинг: +3  Karim Yaushev

Обсуждаемое за месяц
Фальшивые выборы: ...

Путин анонсировал выплаты сотрудникам силовых ведомств. Президент Путин ...
  25.08.2021   41088    22

В партию жуликов и воров ...

Динар Гильмутдинов, кандидат в депутаты. Непростой разговор В прошлую пятницу ...
  24.08.2021   39433    34

Политпроститут Галин ...

Азамат Галин: В какой стране до выборов допускают людей, противопоставляющих ...
  23.08.2021   15323    19

Шок! Хабиров вспомнил ...

«Вдруг уфимцы хотят по-другому?»: Хабиров вспомнил о горожанах при обсуждении ...
  23.08.2021   29592    16

Подачки нищим перед ...

Путин предложил до конца года выплатить пенсионерам разово 10 тысяч рублей. ...
  23.08.2021   41959    13

Последние публикации
Фальшивые выборы: ...

Путин анонсировал выплаты сотрудникам силовых ведомств. Президент Путин ...
  25.08.2021   22300    22

В партию жуликов и воров ...

Динар Гильмутдинов, кандидат в депутаты. Непростой разговор В прошлую пятницу ...
  24.08.2021   34407    34

Политпроститут Галин ...

Азамат Галин: В какой стране до выборов допускают людей, противопоставляющих ...
  23.08.2021   29060    19

Шок! Хабиров вспомнил ...

«Вдруг уфимцы хотят по-другому?»: Хабиров вспомнил о горожанах при обсуждении ...
  23.08.2021   13662    16

Подачки нищим перед ...

Путин предложил до конца года выплатить пенсионерам разово 10 тысяч рублей. ...
  23.08.2021   40545    13

Позорные суды Башкирии ...

"На участии в выборах самовыдвиженцев можно ставить крест". Верховный суд ...
  20.08.2021   25741    52

Яблочный балаган с ...

Политтехнолог Андрей Потылицын, комментируя предстоящие выборы, предсказал ...
  20.08.2021   13155    31

Уфа, ГКЧП: Как это было ...

Уфа, ГКЧП, как это было… ГКЧП в 1991 году, как вы помните, грянул для всех нас ...
  19.08.2021   18135    36

Нужны высокие заборы, ...

Власти готовятся к снижению уровня жизни в Башкирии в ближайшие три года. ...
  18.08.2021   29397    11

Упыри привычно жируют на ...

Власти Башкирии закажут наградные комплекты за 7,27 млн рублей. ГКУ ...
  18.08.2021   42546    10

Читаемое за месяц
Антинародные ...

Госсобрание Башкирии планирует наделить республиканскую Общественную палату ...
  28.07.2021   22676    5

Медицина Башкирии станет ...

Минздрав Башкирии планирует объединить несколько больниц и поликлиник до конца ...
  28.07.2021   13796    11

Воровской ЦИК Башкирии и ...

Горизбирком Уфы снимает с выборов в горсовет независимую активистку Аллу ...
  28.07.2021   12085    19

Будни коленовставания: ...

Только 87,8% населения республики обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам ...
  29.07.2021   29454    16

На банкеты, вип-перелеты ...

«Вы держитесь». Хабиров заявил родителям детей-инвалидов, что в бюджете нет ...
  29.07.2021   37658    5

Архив публикаций
Август 2021 (32)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)




Фальшивые выборы: Приходится откупаться подачками

Оценили
0


Путин анонсировал выплаты сотрудникам силовых ведомств. Президент Путин предложил выплатить военнослужащим и сотрудникам МВД по 15 тысяч рублей.

Фальшивые выборы: Приходится откупаться подачками


Президент России Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России" объявил, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие получат по 15 тысяч рублей.

По его словам, данную выплату все получат в одинаковом размере - вне зависимости от званий. "Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров", - отметил он.

Глава государства также предложил распространить выплату на курсантов военных училищ.

Выплаты пенсионерам

Ранее Путин на встрече с представителями "Единой России" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре. Выплату получат все пенсионеры - и работающие, и нет.

При этом самим гражданам не нужно подавать никаких заявлений — все бумаги подготовит Пенсионный фонд.

Путин объяснил свое решение тем, что выплата в размере тысячи рублей "подъедается" инфляцией, причем для пенсионеров эти последствия ощущаются острее, поскольку их структура потребления несколько отличается.

По словам замминистра труда Ольги Баталиной, новые единовременные выплаты коснутся порядка 43 миллионов пенсионеров, они могут осуществляться вместе с доставкой пенсии. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим из бюджета потребуется порядка 500 миллиардов рублей.

"Школьные выплаты"

Со 2 августа началось предоставление "школьных" выплат в размере 10 тысяч рублей. Предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако Путин поручил начать их досрочно, со 2 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году.

Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 миллионов детей - это 98% всех, кому положена такая меры поддержки.

В министерстве напомнили, что единовременная выплата предназначена на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

При этом заявление на выплату можно направить до 1 ноября 2021 года.

РИА Новости
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 25.08.2021, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если местная либерда хочет жить хорошо, то пускай работает. А лично я решение Путина поддерживаю. Если он их не раздаст, деньги останутся в фондах и т.д. В конце концов голосовать вы можете и за другую партию типа ЛДПР или СР.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 25.08.2021, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1.... Ещё одно тупое чмОО
турк



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 25.08.2021, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кандидат в депутаты ГД РФ потребовавший отменить регистрацию ЕР и её проходимцев за подкуп избирателей является настоящим кандидатом!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 25.08.2021, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турка Гандон!! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 25.08.2021, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех
Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 25.08.2021, 16:27 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4540 | Рейтинг: -350
Ехидный Douglas4 часов назад+10

Если честно, то противно об этом писать! Мерзко! Это уже было не раз. И перед пред. выборами было. Люди сами сдают страну ворью. За 150 баксов. Дороже они свою Родину ценят. Что тут скажешь?



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 25.08.2021, 16:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71407 | Рейтинг: +11514
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В Аскинском районе Башкирии среди вакцинированных от COVID-19 разыграли стог сена. Одной из победительниц оказалась депутат от «Единой России»
______________________________
Совпадение? Не думаю.
Помнится квартиру где-то в Сибири тоже председатель УИКа выиграла пару лет назад...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 25.08.2021, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.08.2021, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турка Гандон!! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Поддельный! Зачем писать от чужого ника, если ты совершенно прав? Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 25.08.2021, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За полтора года пандемии несколько раз выдавались деньги. Особенно детям. Огромные суммы в масштабах страны. Из пишущих здесь кто-то хоть раз отказался от денег? А может сейчас откажется?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 25.08.2021, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если честно, то противно об этом писать! Мерзко! Это уже было не раз. И перед пред. выборами было. Люди сами сдают страну ворью. За 150 баксов. Дороже они свою Родину ценят. Что тут скажешь?
________________________________________
вспоминай вечное от турка , Народ - быдлооо
открытие что ли для тебя?
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 25.08.2021, 18:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За полтора года пандемии несколько раз выдавались деньги. Особенно детям. Огромные суммы в масштабах страны. Из пишущих здесь кто-то хоть раз отказался от денег? А может сейчас откажется?
___________________________________
ещё одно тупое чмОО
1. это не вовины деньги , а наши ... которые он украл у нас
2. условия выживания обязывают нас их брать
3. крымненаш и я туда не поеду, ПОТОМУ ЧТО ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ ОТ УСЛОВИЙ ВЫЖИВАНИЯ
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 25.08.2021, 19:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 25.08.2021, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

За полтора года пандемии несколько раз выдавались деньги. Особенно детям. Огромные суммы в масштабах страны. Из пишущих здесь кто-то хоть раз отказался от денег? А может сейчас откажется?
==============
Огромные суммы, сравнимы с суммами, получаемыми мордашовами России.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 25.08.2021, 19:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Спящие» просыпаются?
Владимир Малышев
Либералы призывают к «транзиту власти» и начинают составлять «расстрельные списки».
==================
stoletie. ru



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 25.08.2021, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 25.08.2021, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.08.2021, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турка Гандон!! Очень Опытный
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Поддельный! Зачем писать от чужого ника, если ты совершенно прав? Очень Опытный

________________"
________ Пиши за себя Поддельный, а не за меня , а он не Гандон, а Гандонище!! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 25.08.2021, 20:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1.... Ещё одно тупое чмОО
турк
_______________________________
Турк ЧМО здесь только ты. Ты быдло и алкаш, иди пивка попей в подъезде



Оценили
4

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 16 | 25.08.2021, 22:57 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8819 | Рейтинг: +2115,5
Уже не удивляюсь давно дурости российской, исконно-посконной. И на УЖе и в жизни...
Всё лаетесь между собой по мелочам, как гопники с Уфимского рынка?
И пока вы этой муйнёй занимаетесь, власть будет иметь вас по полной программе. И не удивляйтесь потом, найдут за что и тех и этих и пятых и десятых.

Потому, что "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает"



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 25.08.2021, 23:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люд возрадуется этому подарку, как манне небесной; богу помолится, как сам глава РБ, за безумно дивный и щедрый "подарок". Он (народ) не поймет или вовсе не захочет понять, что это "шуба с барского плеча".



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 26.08.2021, 07:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Что касается фразы «каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает»... Оригинальная фраза берется из письма посла Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де Местра (1753-1821).

В этом письме граф писал своему правительству о новых законах, установленных российским императором Александром I.

Возможно, что сардинский посол перефразировал известную фразу философа Шарля Луи Монтескье: "Каждый народ достоин своей участи".

----------------

Заметим, что буржуазная власть объективно заинтересована в атомизации общества, что размывает само понятие "народ" и уменьшает возможности его самоорганизации.

Сегодня есть населяющие страну этносы. Бывшие Советским Народом.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 26.08.2021, 07:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Президент Путин поддержал инициативу введения в школах ежедневной церемонии поднятия государственного флага.

Как сообщает РИА «Новости», такое заявление Путин сделал в среду на встрече с учителями и учениками.

«Во многих странах в учебных заведениях и других учреждениях... флаг страны вывешивается регулярно, ежедневно, это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера — например, совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт», — сказал он.

***

А это точно надо?

То, что "во многих странах" - это не аргумент. Мало ли что во многих странах... Во многих, например, намаз совершают 5 раз в день. Нам теперь тоже с молитвы начинать учебный день? И тогда с какой? И кому?

Все моментально превратится в пустую казенщину, у нас всегда так. Да и в мороз после 20 градусов или в сильный дождь поднимать флаг - не такое уж большое удовольствие.

Хотя это ж тот самый Путин, который назвал патриотизм нашей государственной идеологией... Ну вот, теперь поддержим одну глупость другой."

А.Баранов, ФОРУМ мск.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 26.08.2021, 08:12 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1782 | Рейтинг: +385,9
Какая нахер эта шуба с барского плеча? Это носки не стиранные от ходуль пынехода.



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com