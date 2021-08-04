Тагир Вахитов: «После такой поддержки людей было бы грехом оставить общественную деятельность»

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде подтвердил законность отказа в регистрации самовыдвиженцу на выборах в Госдуму, бывшего тележурналиста канала БСТ Тагиру Вахитову. Ранее такое же решение вынес Верховный суд Башкортостана, куда кандидат обратился с жалобой на действия окружной избирательной комиссии по Салаватскому одномандатному округу № 7, где выдвигался Вахитов. В беседе с "Idel.Реалии" Тагир Вахитов рассказал о том, как прошел суд в Нижнем Новгороде и поделился впечатлениями, оставшимися у него после "подписного" марафона.Видео:Тагир Вахитов оказался в Башкортостане единственным независимым кандидатом-самовыдвиженцем в Госдуму, который в полевых условиях, с довольно малочисленной командой, при скромных финансовых и материальных ресурсах и в условиях жесткого временного лимита, сумел собрать требуемое количество — почти 16 тысяч — подписей избирателей в свою поддержку. Но окружной избирком отказал самовыдвиженцу в регистрации, заявив, что у него не хватает действительных и достоверных подписей.В соответствии с нормой, определенной ЦИК РФ, кандидат по данному округу должен был представить для регистрации не менее 14 745 достоверных и действительных подписи; максимально разрешенное количество представляемых подписей составляло 15 482. Тагир Вахитов представил 15 480 подписей.Комиссия сперва для проверки отобрала почти 2950 подписей, из которых 2111 признала недействительными. Для дополнительной проверки было отобрано еще 2212 подписей, из которых 562 опять-таки были забракованы. Всего комиссия признала недействительными 51 % подписей, отобранных для проверки. Помимо этого, эксперты МВД признали недостоверными еще 422 подписи.Как пояснял ранее "Idel.Реалии" Тагир Вахитов, большинство забракованных подписей были признаны комиссией недействительными только из-за того, что он, как кандидат, не успел их, из-за катастрофической нехватки времени, заверить своей личной подписью.— В сам нижегородский суд мы не ездили — мои адвокаты принимали участие в заседании о видеоконференцсвязи из Уфы. Представители окружной комиссии же туда поехали, со всеми документами, в том числе, с подписными листами. Мы вновь пытались донести до суда, что необходимость заверения кандидатом каждого подписного листа явно избыточна, указывая, что все они подшиты в общие папки, каждая из которых заверена мной лично. Но суд, решив пойти строго по букве закона, согласился с доводами избиркома и первой инстанции, и отказал мне в регистрации, — прокомментировал Тагир Вахитов решение суда.ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ С НЕРОВНЫМ ПОЧЕРКОМ— Будете обжаловать отказ и дальше?— Да, думаю подавать жалобу теперь в кассационный суд в Самаре. Если там мы также потерпим поражение, то обратимся в Конституционный суд России, чтобы через него внести поправки в избирательное законодательство, упрощающие процедуру сбора подписей кандидатом.— Какие именно поправки? Они у вас уже сформулированы?— Прежде всего, нужно отменить норму об обязательности заверения кандидатом каждого подписного листа. Это же какой-то маразм, когда кандидат, вместо реального ведения избирательной кампании должен сутки напролет заниматься только тем, что подписывать тысячи бланков. Мне и двух суток не хватило на этой. Далее, также необходимо отменить обязательность заполнения лично избирателем, его рукой всех его данных в подписном листе. Это все придумано только для того, чтобы комиссии ловили кандидатов на незначительных ошибках, помарках и так далее. Ведь многие избиратели — это пожилые люди, часто с неровным почерком. Вот, у нас самому старому избирателю, поставившему за меня свою подпись, было 92 года — как можно требовать от такого человека, чтобы он все сделал идеально?!В этой связи, я полагаю, вполне достаточно, чтобы данные заполнял, со слов или с документов избирателя, сборщик подписей, чья личность нотариально заверена и удостоверена кандидатом.УВИДЕЛ И УСЛЫШАЛ НАРОД— Какие впечатления у вас остались от всей эпопеи со сбором подписей — кроме, конечно, усталости от такого напряженного труда?— Остались очень позитивные впечатления, прежде всего, от общения с людьми. Я еще раз убедился, что не зря выбрал путь самовыдвижения и, тем самым, воочию увидел и услышал настроения народа, его желания. Думаю, если бы я выдвинулся от какой-либо партии, то таких впечатлений не получил бы. И, главное — я почувствовал мощную поддержку со стороны людей. Это все заложило, думаю, крепкий фундамент на будущее. Может, такие же, как я ребята, на следующих выборах также пойдут самовыдвиженцами, будут участвовать в политической жизни республики, страны.— Период сбора подписей совпал с началом сильных пожаров на юго-востоке Башкортостана. Как это отразилось на вашей кампании?— Это нас довольно-таки сильно отвлекло, поскольку мы не могли остаться в стороне от такого бедствия. Мы стали набирать волонтеров на борьбу с пожарами; пару раз наша команда также выезжала на тушение. Старались также, в силу своих навыков, обеспечить действия волонтеров какой-то информационной поддержкой. В общем, пытались помочь, чем могли.— О чем говорили с вами простые граждане во время сбора подписей? На что надеялись, на что жаловались?— Большинство людей, приходя на встречи, говорили мне: "Молодец, что идешь! Нам давно не хватало выдвиженца от народа". Конечно, были люди, которые подходили с проблемами, но среди них было мало тех, кто имел проблемы какие-то личные, бытовые. В основном, граждане делились бедами, которые постигли их край, район — например, возмущались состоянием экологии. В Зауралье очень много люди говорили о том, какими кощунственными способами разрабатываются полезные ископаемые, расхищаются природные богатства; просили, если я стану депутатом, заняться, прежде всего, именно этими проблемами.Вообще, попадались и такие собеседники, которые были очень начитанными в политическом плане, были хорошо осведомлены о событиях, происходящих в стране и в мире, имели по ним свое мнение. Но больше, конечно, люди рассуждали о местных проблемах — состоянии дорог, сфер образования, здравоохранения в своем районе, недостаточности заготовки кормов для скота и так далее.ДЕЛАЛИ ВИД, ЧТО НЕ ЗАМЕЧАЛИ— Как к вашей кампании сбора подписей, к вашим поездкам по районам отнеслись местные администрации?— В основном, местные власти делали вид, что не замечают меня и моих волонтеров. Практически сразу они увидели, что народ меня сильно поддерживает, и, думаю, им не было выгодно выступить против моей кампании в открытую. Но были и такие моменты, что за нашими сборщиками устраивали слежку — видимо, просто для того, чтобы власти имели всю информацию о том, как проходят мои встречи. Доходила до нас и такая информация, что в Стерлибашевском районе глава администрации прямо на оперативке распорядился о пресечении сбора подписей за меня. В Хайбуллинском районе мне в один момент сообщили, что администрация для чего-то разыскивает моих волонтеров, активистов. В Бурзянском районе люди из администрации также выходили на активистов, уговаривали их, чтобы они не помогали мне в сборе подписей и, вообще, в ведении избирательной кампании.— Интересно, это были чисто местные инициативы чиновников или же они выполняли соответствующие директивы башкирского "Белого дома"?— Мне передавали осведомленные знакомые, что там, в "Белом доме" серьезно напряглись, когда увидели, что я реально соберу требуемое количество подписей; хотели даже меня пригласить на какие-то переговоры. Но, после того, как окружной избирком преподнес им "подарок" в виде отказа мне в регистрации, такая необходимость, видимо, у них отпала.ИСКАТЬ РАБОТУ— Что вы теперь собираетесь делать, чем заниматься?— Сейчас мне нужно решать вопрос с дальнейшим трудоустройством. У меня раньше было хобби — ремонт машин. После ухода с БСТ это стало для меня основным источником дохода. В течение этого года я занимался также общественной деятельностью, освещал в соцсетях какие-то значимые события в республике, пытался запускать информационные проекты, в частности, Youtube–канал "KushTau Live" вместе с Уралом Байбулатовым. Но из-за нехватки средств этот проект, к сожалению, не получил развития.— Будете ли вы и дальше участвовать в общественно-политической жизни республики?— Чувствуя такую поддержку, которую нам оказали очень многие люди во время сбора подписей, было бы грехом оставить общественную и политическую деятельность. Так, что я буду заниматься этим и дальше. В 2023 году пройдут выборы в Госсобрание республики, будем с моей командой готовиться к ним. Я планирую пойти вновь, как самовыдвиженец, но не исключаю и того, что попытаюсь выдвинуться от какой-либо политической партии. Все-таки самовыдвиженцем идти тяжеловато; никого из них, как правило, не регистрируют. Нужно либо иметь миллионы, либо все бланки заполнять суперидеально, что на практике сделать просто невозможно.— А каковы ближайшие планы, после того, как вас отстранили от выборов в Госдуму?— Мы попробуем устроить на выборах 17-19 сентября хорошее наблюдение. Я не думаю, что эти выборы пройдут честно — все знают, как они у нас проходят. Но мы будем делать все, чтобы помешать всякой нечестной игре.В августе 2020 года Тагир Вахитов ушел с поста ведущего новостей телеканала БСТ в знак протеста против информационной политики канала. 15 и 16 августа на горе Куштау собрались тысячи людей, протестовавших против промышленной разработки шихана "Башкирской содовой компанией".Государственный телеканал не показал ни одного кадра применения физической силы против защитников Куштау, разгрома палаточного лагеря активистов ЧОП-овцами и наемными "титушками" и задержаний активистов полицией.Весной нынешнего года Тагир Вахитов вошел в так называемый "Объединённый штаб самовыдвиженцев" из шести человек, каждый из которых планировал выдвинуться в определенном одномандатном округе. В итоге, трое активистов не стали выдвигаться, четвертый — чекмагушевский активист Руслан Нуртдинов — решил пойти на выборы в райсовет (регистрация активистка была в начале августа отменена Чекмагушевским мейжрайсудом), еще одна кандидатка — уфимка Евгения Куцуева — сумела собрать лишь 500 подписей из требуемых 15 тысяч, и лишь Тагир Вахитов смог полностью пройти труднейший для независимого активиста марафон сбора подписей.