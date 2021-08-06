Все еще платите налоги? Их потратят на обжорство

В Башкирии на питание чиновников потратят до 13,1 млн рублей. Управление делами главы Башкирии ищет подрядчика на оказание услуг по организации и предоставлению питания при проведении официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч, торжественных и иных мероприятия. Победитель, получивший госконтракт, должен будет предоставлять услуги до 31 декабря 2021 года. Максимальная сумма закупки — 13,1 млн руб., средства выделяются из республиканского бюджета.Заявки от претендентов принимаются до 14 сентября.Исполнитель должен самостоятельно сервировать столы скатертями и посудой в единой стилистике, оформлять помещение и проводить уборку в нем после приема. В контракте также указывается, что мероприятие может быть запланировано в любом из 62 городов и районов республики.Согласно конкурсной документации, в перечне требуемых блюд и напитков 180 позиций, куда включены завтраки, первые и вторые блюда, гарниры, закуски, салаты, тарталетки, канапе, выпечка, десерты, орехи, сухофрукты и напитки. Начальная цена самого дорогого блюда составляет 5,1 тыс. руб. (гусь запеченный с яблоками и черносливом), наиболее дорогим напитком стало вино и шампанское — в среднем 520 руб. за бутылку.