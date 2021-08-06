Все еще платите налоги? Их потратят на обжорство

Заявки от претендентов принимаются до 14 сентября.
Исполнитель должен самостоятельно сервировать столы скатертями и посудой в единой стилистике, оформлять помещение и проводить уборку в нем после приема. В контракте также указывается, что мероприятие может быть запланировано в любом из 62 городов и районов республики.
Согласно конкурсной документации, в перечне требуемых блюд и напитков 180 позиций, куда включены завтраки, первые и вторые блюда, гарниры, закуски, салаты, тарталетки, канапе, выпечка, десерты, орехи, сухофрукты и напитки. Начальная цена самого дорогого блюда составляет 5,1 тыс. руб. (гусь запеченный с яблоками и черносливом), наиболее дорогим напитком стало вино и шампанское — в среднем 520 руб. за бутылку.
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