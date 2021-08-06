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Все еще платите налоги? Их потратят на обжорство

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В Башкирии на питание чиновников потратят до 13,1 млн рублей. Управление делами главы Башкирии ищет подрядчика на оказание услуг по организации и предоставлению питания при проведении официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч, торжественных и иных мероприятия. Победитель, получивший госконтракт, должен будет предоставлять услуги до 31 декабря 2021 года. Максимальная сумма закупки — 13,1 млн руб., средства выделяются из республиканского бюджета.

Все еще платите налоги? Их потратят на обжорство


Заявки от претендентов принимаются до 14 сентября.

Исполнитель должен самостоятельно сервировать столы скатертями и посудой в единой стилистике, оформлять помещение и проводить уборку в нем после приема. В контракте также указывается, что мероприятие может быть запланировано в любом из 62 городов и районов республики.

Согласно конкурсной документации, в перечне требуемых блюд и напитков 180 позиций, куда включены завтраки, первые и вторые блюда, гарниры, закуски, салаты, тарталетки, канапе, выпечка, десерты, орехи, сухофрукты и напитки. Начальная цена самого дорогого блюда составляет 5,1 тыс. руб. (гусь запеченный с яблоками и черносливом), наиболее дорогим напитком стало вино и шампанское — в среднем 520 руб. за бутылку.






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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 04.09.2021, 14:51 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 71 | Комментарии: 692 | Рейтинг: +204,1
«…наиболее дорогим напитком стало вино и шампанское — в среднем 520 руб. за бутылку».
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Странно. Как правило, напитки за такую цену покупают люди с низким доходом. Тут что-то не так.



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  • Гость
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  • 2 | 04.09.2021, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чето густо пошло насчёт пожрать от наших депутатов и прочей уважаемой власти. Жрать готовятся за счёт республики много и дорого, аж конкурс объявляют и устраивают торги, гуся фаршированного с яблоками.
То, что картофан в магазе за 40 руб уже не купить это реально проблема местного населения, все бодро дорожает и постепенно становится деликатесом. С доходами те же траблы, работы завелись, но зарплаты просто смешные. Патриотизмом переболели и пояса подтянули до убора, осталось в крепостные податься и будет полный порядок. Походу ничего никому не нужно, ждём ускорения процессов и отрезвления общества.



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  • Гость
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  • 3 | 04.09.2021, 17:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
31 августа об этом на УЖе была статья! Темы кончились? Очень Опытный



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  • Гость
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  • 4 | 04.09.2021, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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