Уфимцев продолжат душить счетами за отопление

«Ситуация будет аналогичная». Прогноз эксперта – получат ли жители Башкирии огромные счета за отопление и в этом году?Корреспондент Пруфы.рф поговорил с экспертом и техническим директором компании Ufacity.me Валерием Ворониным об актуальных проблемах в сфере ЖКХ – капитальном ремонте подъездов и подготовке к отопительному сезону.- Конкретной статистики по районам нет. Регоператор по ремонту находится, на мой взгляд, в упадническом состоянии, потому что у него обязательств по качеству ремонта. Он никак не контролирует, насколько хорошо проводятся работы. Более того, при обращении жителей, собственников, вообще не реагирует. На сегодня единственный вариант, как добиться какой-то реакции, это взаимодействие через систему «Инцидент». Вызывать регоператора, смотреть проекты, требовать качества выполняемого ремонта, это, кстати, касается не только ремонта подъездов, это касается всех остальных видов ремонта, к сожалению, бесполезно.- В каких домах наиболее сложная ситуация? Что с подъездами в новых домах?- Для новых подъездов это менее характерно. Связано это в первую очередь с тем, что застройщик дает пятилетнюю гарантию. В течение этого срока застройщик должен прийти и что-то отремонтировать, восстановить, сделать. Средства на капремонт в новых домах начинают собирать через пять лет. Стараются обычно открывать отдельный счет, не счет регоператора, чтобы принимать решения более продуманно – на какой вид ремонта, на какие цели тратить.- Глава Башкирии заявил, что не видит в полученном результате после ремонта подъезда вложенных туда 300 тысяч рублей. Во сколько в среднем обходится ремонт подъездов? От чего зависит стоимость и объем работы?- Каждый подъезд уникален. Везде есть свои индивидуальные особенности: у кого-то был ремонт фасада и им окна в подъезде уже не нужно менять, у кого-то были отдельные виды по электрике и им светильники уже не нужно ставить. Нельзя сказать, что на все подъезды должны тратиться 300 тысяч рублей. Есть разные работы – оштукатуривание стен, подкраска стен, замена окон, светильников, выключателей, дверей, входных групп и так далее. Какие-то виды работ, вполне возможно, уже были проведены ранее.- Как вы оцениваете работу регоператоров?- Как очень неудовлетворительную. По пятибалльной системе на единичку.Как часто к вам поступают жалобы на его деятельность? Какого рода жалобы?- Я могу сказать, по Блюхера, 42. Там проводится ремонт системы отопления, жители просят довести до ума, вернуть в подъезды радиаторы отопления. Регоператор категорически отказывается это делать. По Комсомольской 21/1 регоператора кое как заставили сделать узел учета тепла с автоматической регулировкой, о котором просили жители. Таких проблем на самом деле много. Я думаю, в городе практически любой ремонт не обходится без претензий. Считанные ремонты, где нет проблем.Ситуация с отоплением: «Мы получим повторение прошлого года»- «БашРТС» не допустила к отопительному сезону ни одну жилищную организацию, где она предоставляет свои услуги – из-за некачественной подготовки внутридомовых систем теплоснабжения. Проверки прошли в восьми городах РБ, в том числе в Уфе. Расскажите подробнее?- Не только у БашРТС, но и у МУП УИС в конце мая этого года созданы были тепловые инспекции, которые ходят по домам и принимают от управляющих организаций, в частности, от УЖХ районов, все дома. Тепловая инспекция – такое явление, которое было в Советском Союзе всегда, только она была государственной. Естественно, она принимала дома по очень жестким критериям. Они проверяли всю систему полностью, ее состояние. На сегодняшний день эта работа не ведется никак. Все тепловые инспекции, даже при том количестве замечаний, которые они выдают (а управляющие организации не готовы их исправить), не ведут свою работу полностью. То есть, в реальности ситуация гораздо хуже.- «БашРТС» выставила условие, чтобы все недочеты были устранены до 15 сентября. Успеют ли устранить управляющие компании?- На сегодняшний день все управляющие организации УЖХ районов сделали «ход конем». Они написали гарантийные письма в ресурсоснабжающие организации, что гарантируют исправление недочетов до ноября или декабря, в течение отопительного сезона. Это означает, по сути, что они не собираются исправлять даже те замечания, которые выдали инспекции. Допустят ли их к отопительному сезону – сложно сказать, это зависит больше от поставщиков тепла, насколько они будут лояльны. Но в том виде, в котором это есть сегодня, мы получим повторение прошлого года.- Под «повторением» вы имеете в виду ситуацию, когда происходили «перетопы»?- Говорить, что были «перетопы» – не совсем корректно, потому что больше были «недотопы». Тот температурный график, который сегодня существует, он, во-первых, идет не 150 на 70 (температура теплоносителя на входе в дом и на выходе – прим.ред.) по магистралям города, а 130 на 70, то есть уже температура занижена. А из-за разницы температур мы получаем, по факту, не 130 в дом, а, бывает, что и 120, и 110. До какого дома как дойдет. За этим никто не следит. Я надеюсь, что с этой точки зрения ресурсоснабжающие организации учтут прошлогодние недочеты. Что касается УЖХ, то они в этом плане ничем не занимаются по домам. Ревизии вентилей практически не проводят, промывки не проводят. Тех, кто это делает, можно посчитать по пальцам одной руки.- Можно сказать, что недочеты, обнаруженные «БашРТС», произошли из-за того, что УЖХ не выполняет свои функции?- Процентов на 90, я считаю, что это вина именно УЖХ. У них просто нет средств на сегодняшний день, чтобы выполнить все в том объеме, который требуется. Они 10-15 лет ничем не занимались, за системой отопления дома никто не следил, ни у одной управляющей организации, кроме новых домов, нет на сегодняшний день паспорта внутренних систем отопления. Ни одна управляющая организация не знает, что вообще в доме – какой объем воды в трубах, какие вентили.- УЖХ должны следить, чтобы отопительные системы работы корректно?- Очень часто бывает такая ситуация, что часть дома в жаре сидит с открытыми форточками, часть дома замерзает. Именно за этим следит управляющая организация, когда они балансируют дом, когда работают все вентили, когда все стояки промыты, трубы чистые. Именно управляющая организация должна дом отбалансировать таким образом, чтобы поступление теплоносителя было по дому равномерным и температура в квартирах была одинаковая. Это задача УЖХ.- Как все это отразится на платежках, которые получат жители?- Я думаю, что ситуация будет аналогичная. Даже если будет что-то попроще, что-то лучше, будет незначительно лучше.Пока жителям не нужно – никто не будет ничего делать- Как часто жителям удается добиться пересчета платежек за отопление?- На самом деле, примеров таких достаточно много, потому что и БашРТС, и управляющие организации работают над этим. Все-таки это в первую очередь происходило из-за некорректно указанных площадей. В том числе это касается домов, где на первых этажах находятся юрлица, арендаторы, магазины, другие заведения, которые недоучтены в общей площади домов, а их затраты на отопление раскладываются на жителей. Также бывает, когда у самих жителей квартиры недоучтены по Росреестру. Эти ситуации исправляются. Еще не все исправлено, но уже многое сделано в этом плане.- То есть, речь идет о неучтенных площадях?- Да, в основном именно из-за этого. Я не беру в расчет по 42%, потому что по этой причине возвраты были мизерные. Если мы говорим, что плата за отопление в декабре-январе была около 5-6 тысяч рублей, то возврат в размере 300-400 рублей – это не серьезно. Говорить о каких-то реальных цифрах пока не приходится.- Насколько платежки зависят от «перетопов»? В прошлом году БашРТС в том числе ссылались на температуру за окном.- Факторов действительно очень много. Это и температура за бортом, которая может быть сегодня минус 30, а завтра минус 10. Достаточно большие перепады. Это и некачественное регулирование подачи теплоносителя со стороны БашРТС, причем на сегодняшний день это основной фактор. Второй основной фактор — это отсутствие балансировки в доме, когда дом просто не потребляет то количество тепла, которое нужно. Управляющие организации не следят за своими домами. Вместо того, чтобы реально отбалансировать дом и сделать что-то по существу, они предпочитают поднять давление на максимум. Кому было жарко – тому станет еще жарче, кому было холодно, тому станет потеплее.- Какие еще неотрегулированные проблемы остаются?- Есть большая проблема в городе, в том числе по «БашРТС», когда в домах лежит транзитный трубопровод, магистральный, городской. На сегодняшний день доступ в подвалы фактически есть только у УЖХ, при этом транзитный трубопровод принадлежит «БашРТС». Компания его не обслуживает, за ним не следит, состояние никак не контролирует. УЖХ тоже не следят, обосновывая это тем, что «это не наша труба, зачем нам следить за ней? Потечет – вызовем». Позиция такая. Состояние этой трубы тоже влияет на качество теплоснабжения домов. Во многих домах она либо не теплоизолирована, либо изоляция пришла в негодность, во многих домах она ржавая и изношенная. «БашРТС» готовы приехать и что-то с ней сделать, но для этого надо открыть подвал. Дом обслуживает УЖХ, и надо, чтобы слесарь их вызвал и сказал «тут все плохо». А на сегодняшний день слесарю просто не до их трубы. Ему бы свое хоть что-нибудь сделать. Таких домов очень много по городу. Это Блюхера 18/1, 50 лет СССР 45, 45/1, 45/2, весь квартал можно брать, по всей улице Дмитриева также проходит труба.- Сколько будет продолжаться ситуация, когда жители получают огромные счета за коммуналку?- На самом деле, все в первую очередь зависит от инициативности граждан, от их осознания себя как собственника. Собственник помещения в первую очередь заинтересован в том, чтобы у него был меньше платежей, чтобы соседи не сваливали на него свое потребление. Кто-то из дома не подал свою площадь правильно, соответственно, оплачивают остальные собственники. Юрлица, которые находятся на первых этажах, совершенно не заинтересованы в том, чтобы подавать свои 300-400 квадратных метров, которые у них в собственности. Они платят за 30 квадратов, а в реальности пользуются и 100, и 200, и 300. Нужно, чтобы кто-то, хотя бы один-два человека из каждого дома взяли ситуацию в свои руки. Если это никому не надо, то никто за них не будет поднимать этот вопрос, ни интересоваться, как они живут. К сожалению, ситуация такова, что пока жителю не станет это нужно, никто за него не будет ничего делать.- Что им для этого нужно сделать?- «Инцидент» — это последняя инстанция, когда житель понял, что проблема есть, а никто ничего не хочет решать. Для этого нужно запросить отчет у управляющей организации: что было выполнено за предыдущие года, что было реально сделано. Когда мы начинаем разбираться, то видим, что какие-то работы вообще не выполнялись, какие-то просто подписывались кем-то. Не обязательно жителями. Это могли быть работники управляющих организаций или ЖЭУ. Пока собственник не поймет, за что он платит, что у него в тарифе содержания, что у него делают в доме и делают ли что-то вообще, естественно, никто не придет и не скажет ему – «мы в этом году ничего не делали».