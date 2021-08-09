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Кто не с жуликами и ворами — тот иногент

  • Опубликовано: ПроУфу | 06.09.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 18566 | Комментарии: 16
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«Сами вы иноагенты»: Журналисты уфимских изданий вышли на одиночные пикеты. Они выступают в поддержку СМИ, признанных иноагентами.

Кто не с жуликами и ворами — тот иногент


Журналисты уфимских изданий вышли на одиночные пикеты в поддержку СМИ, признанных иноагентами.

В районе Гостиного двора и улицы Ленина с плакатами были замечены журналист «Коммерсанта» Дарья Кучеренко, журналист и экс-редактор «Коммерсанта» Наталья Павлова, экс-редактор портала «Уфа1» Наталья Вязовкина, журналист «Европейско-Азиатских новостей» Ольга Блажнова, корреспондент телеканала UTV Эльнара Хасанова и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе Разиф Абдуллин.

«Свободу журналистике», «Сами вы иноагенты», «Семьи заграницей и иностранная недвижимость у них, а иногент все равно ты», «Руки прочь от журналистов. Настоящие иногенты — это коррупционеры» – написано на плакатах.

Напомним, в конце августа Минюст включил в реестр СМИ, признанных иноагентами, телеканал «Дождь», издание «Важные истории», журналисты «Важных историй» и издания «Проект». Ранее иноагентами были признаны издания «Медуза» и The Insider.

После этого редакторы и издатели независимых СМИ написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко, с просьбой аннулировать список «иноагентов» и внести 12 поправок в данный закон. Письмо подписали 22 человека, в том числе и издатель Пруфы.рф Рауфа Рахимова.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 06.09.2021, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У мене раздвоение... с одной стороны - не согласен с внутренней политикой Кремля, с другой - я, блять, волком бы выгрыз врагов советской власти... Оне - и там, и там... Куды податься...



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 06.09.2021, 13:29 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40972 | Рейтинг: +5078,8
Скоро, скоро вся эта долбаная вертикаль повалится. Хотелось бы взглянуть, как крысы побегут с корабля.



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 06.09.2021, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Шо стряслось с юнгом? Минусы от него и от Ленки. Профессор, етиттвоймать, ты чо?



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 06.09.2021, 13:34 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40972 | Рейтинг: +5078,8
Я отстаиваю своё мнение. А тебе советую выступать по делу и не считать кто кого и с кем!



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2

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  • Гость
  •  
  • 5 | 06.09.2021, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 06.09.2021, 13:29 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40968 | Рейтинг: +5078,6

Скоро, скоро вся эта долбаная вертикаль повалится.

-----------------

Товарищ Айвазовский на своей картине "Девятый вал" изобразил рухнувшую вертикаль и цепляющихся за неё единороссов? Круто. "Гребите, Шура, гребите..." "Не гони волну, сцуко..."



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3

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  • Гость
  •  
  • 6 | 06.09.2021, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 06.09.2021, 13:34 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40970 | Рейтинг: +5078,6

Я отстаиваю своё мнение.

========

Да где оно твоё-то. Сплошь портянки из тырнета. Доверчивый ты. Лёгкая добыча мошенников от истории.



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7

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  • Участник
  •  
  • 7 | 06.09.2021, 13:52 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4563 | Рейтинг: -352,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
мене раздвоение... с одной стороны - не согласен с внутренней политикой Кремля, с другой - я, блять, волком бы выгрыз врагов советской власти... Оне - и там, и там... Куды податься..
___________
На лужайке пасется стадо баранов, туда подайся.

Патриоты коммунисты большевики не ходят в стаде, они сами по себе.



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3

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  • Участник
  •  
  • 8 | 06.09.2021, 14:40 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4563 | Рейтинг: -352,2
В поисках "нового пути"

Опубликовал Ехидный Douglas 

Попалась на глаза публикация прошлого года. В ней приводились данные опроса общественного мнения, согласно которому более 70% населения считают Советский период лучшим в истории страны за все времена, но лишь чуть более 30% хотят вернуть Советскую власть. Остальные считают, что нам надо двигаться вперёд "особым", только России присущим путём.

Каким именно - не говорят.

Наглая, вездесущая пропаганда делает своё дело. И нетвёрдые от рождения мозги, отсутствие образования и хроническая нужда - её верные и вечные союзники.
Человеку неискушённому и неграмотному можно внушить всё. Особенно тому, кто уверен, что уж ему-то точно ничего нельзя внушить, что уж кто-кто, а он-то - точно опытный, грамотный и бывалый.
 
Один из многих уроков Октябрьской Революции 1917 года состоял и до сих пор состоит в том, что этот самый "особый" российский путь УЖЕ БЫЛ НАЙДЕН! Указан. И реализован на практике.
Да так, что сегодня, более 100 лет спустя, этот опыт считают самым удачным в российской истории.

Недалёкость среднего россиянина, обывателя состоит в том, что он до сих пор, несмотря на все беды и лишения, верит в справедливость капитализма, изуродованного до неузнаваемости на наших просторах нашими собственными строителями светлого будущего.

Прогресс есть. "Единую Россию" терпеть не могут, как рвотное средство. И справедливо обвиняют во всех грехах.
И пусть медленно, но всё-таки идёт процесс понимания полной тождественности этой "партии" и президента, одинаково виновных в ужасающих злоупотреблениях и перекосах. И потому поддерживающих друг друга.
 
Однако до следующего этапа осознания реальности и перспектив общество пока не доросло, по-прежнему пребывая в инфантильных заблуждениях и сладких грёзах на тему жизни "как в Европе или Америке", но только при другой власти.

"Единая Россия", безусловно, абсолютное зло. И голосовать за неё может либо полный идиот, либо враг страны.
Но при этом необходимо понимать, что до тех пор, пока идеи о "правильном капитализме" будут жить в головах населения, "Единая Россия" бессмертна. Она может сменить название. Её могут возглавить другие люди. И даже другой президент. Но всё останется таким же, как и сейчас. Ничего не изменится. Нет такого костюма, который может избавить горбатого от его горба.
 
Может показаться, что всё это написано лишь потому что автор этих строк является убеждённым коммунистом и сторонником немедленной реставрации Советской Власти.
 
Но это не так! И дело вовсе не в моих личных политических предпочтениях.
Давайте встанем на антисоветские рельсы! Но только сделаем это честно! Без гнилой кремлёвской пропаганды.

И вспомним негатив советских лет. Вспомним пустые магазинные полки, невзрачно одетых людей. Закостенелую пропагандистскую машину ЦК КПСС. Полинявшие плкаты "Партия - наш рулевой!" и "Коммунизм неизбежен!". Невозможность поехать отдохнуть за рубеж. Цензуру. Тяжкие наказания, вплоть до высшей меры, за валютно-финансовые преступления.
Было ли всё это? Было! Это правда!



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5

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  • Участник
  •  
  • 9 | 06.09.2021, 14:47 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4563 | Рейтинг: -352,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А было ли что-то ещё, кроме этого? Поколение 30-летних уверено, что не было.
А на самом деле?
 
А на самом деле были космос и авиация, успешно бившие Запaдных конкурентов. Были станки, машины и оборудование, которые Советские предприятия поставляли в Западную Европу, Японию, страны Азии и Африки.
Мы строили за границей атомные и гидроэлектростанции, города и дороги.
И делали всё это и многое другое не под дулом автомата, а за ордена, знамёна и вполне  реальные деньги.
И шли в институты и университеты, не потому что хотели много зарабатывать и "красиво тусоваться", а потому что хотели заниматься своим делом.
И поэтому мы изобретали и придумывали, строили и возводили, ставили спектакли, сочиняли музыку, пели песни, которым рукоплескал мир!
Сегодня тем, кто вступает в мир, невозможно представить, что мы женились и выходили замуж, не заглядывая в кошелёк своим избранникам, а просто потому что мы их любили.
И рожали детей, даже не задумываясь, что их будет не на что содержать.
И если мы болели, то знали, что нас вылечат. Пусть не в роскошной палате западной клиники, но профессионально, честно и бесплатно.
А в школе и в институте - выучат на совесть. А на производстве - подскажут и помогут. Бескорыстно. Просто так! Как товарищ товарищу.
 
Невиданные успехи СССР признавали даже те, кто был антикоммунистом на генетическом уровне - представители западной аристократии, крупнейшие представители русской эмиграции "первой волны" - учёные, артисты, потомки старинных дворянских родов, включая таких, как граф Игнатьев, Уинстон Черчилль, Сергей Рахманинов, Игорь Сикорский.
 
"На страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи, апеллируя к трудящимся всего мира...
Мне было ясно тогда, неспокойным летом двадцатого года, как ясно и сейчас, в спокойном тридцать третьем, что для достижения решающей победы над поляками Советское правительство сделало все, что обязано было бы сделать любое истинно народное правительство. Какой бы ни казалось иронией, что единство государства Российского приходится защищать участникам III Интернационала, фактом остаётся то, что с того самого дня Советы вынуждены проводить чисто национальную политику, которая есть не что иное, как многовековая политика, начатая Иваном Грозным, оформленная Петром Великим и достигшая вершины при Николае I..."

Это сказал Великий князь Александр Михайлович Романов, сын великого князя Михаила Николаевича, брата великого князя Николая Михайловича, мужа великой княгини Ксении Александровны, отца княжны крови Ирины Александровны, внук Николая I, российский государственный и военный деятель.
 
Приведённая цитата взята из его книги воcпоминаний.
 
Найдите в Сети кинохронику тех лет! Вглядитесь в лица людей! Тех самых, плохо одетых, "замученных магазинным дефицитом"! Загляните им в глаза! Услышьте их шутки, их речи, их весёлый смех! И попробуйте сравнить их с пустыми, равнодушными лицами в сегодняшем московском метро.
Это мы! Всего лишь 30 с небольшим лет назад!
 
Это и было тем самым "особым путём" России, о котором воздыхают теперь современные маниловы и который был дан ей в начале прошлого века.
И о котором плачут теперь в соцсетях и в ЮТЮБе миллионы людей, помнящих прежние времена и согласных немедленнно вернуть всё: и пресловутый дефицит, и полинявшие лозунги, и цензуру.
 
Это те, кто создавал с нуля вторую державу мира, кто получил блестящее образование и профессиональные навыки мирового уровня, кто дышал воздухом Великой Империи.

И, снисходительно поругивая и критикуя свою тогдашнюю власть, даже в дурном сне не мог вообразить, что всего через три десятка лет окажется бесправным, забытым, вышвырнутым на помойку человеческим хламом, предназначенным к скорой смерти в нужде и безнадёге, в гниющей стране третьего мира, управляемой сначала запойным алкоголиком с подручными бандитами, а потом профессиональным жульём, мошенниками и аферистами, однодневками, озабоченными только свои карманом и своей личной безопасностью.
 
- За что Россию Бог наказал? - периодически вздыхает в интернете то один, то другой великовозрастный нищий недоумок, называющий Ленина "Бланком", Сталина - "Джугашвилой", коммунистов - коммуняками, СССР - "совком", а весь период Советской власти - сплошным уголовным преступлением.
 
Вот за это и наказывает! За то, что ты - тупая неблагодарная свинья! За то, что ты плюёшь на могилы своих предков. За то, что ты торгуешь ими за копейки, ради красного словца и за лайки в интернете. И потому не заслуживаешь ничего другого кроме убогого, нищего, холопского прозябания на барской конюшне.
 
Нет у России никакого "особого пути"!
 
Есть только два пути.
Вновь пройти через лишения, кровь, разруху, по кирпичику восcтанавливая разрушенное, поимённо наказывая всех, кто приложил руку к сегодняшему уголовному беспределу, от высших чиновников и до последних сетевых подонков.
И вернуться к себе. К своей исторической судьбе, к чувству человеческого достоинства. К победам и свершениям.

Или сдать оптом последние крохи великого наследия за 10 000 путинских рублей.
И дожить до самоликвидации России как государства и народа.

Обвиняя весь мир и в придачу Господа Бога в собственной глупости, жадности, лени и недееспособности.



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6

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  • Участник
  •  
  • 10 | 06.09.2021, 14:48 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4563 | Рейтинг: -352,2
https://publizist.ru/blogs/111926/40700/-

Отсюда



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2

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  • Гость
  •  
  • 11 | 06.09.2021, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хруль дежурно возбудился



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0

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  • Гость
  •  
  • 12 | 06.09.2021, 18:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"замученных магазинным дефицитом"!
=====================
У дефицита есть автор.

С 1947 года полки магазинов начали наполняться товарами, продовольствием,
Страна восстанавливалась после страшной войны. Люди видели заботу власти, ежегодные понижение цен, повышение оплаты труда вселяли уверенность в улучшение жизни: работала четкая государственная программа восстановления экономики.
Но, с внезапной кончиной руководителя страны И.В.Сталина, началась борьба за власть. Она окончилась победой злейшего тайного недруга Сталина Хрущева и его меркантильных сторонников, Началось управление страной по Хрущеву, которое в короткие сроки ликвидировал достижения сталинского правления. Неумелое управление (вернее вредительство) привело к дефициту всего, росту цен, Новочеркасскому и Грузинскому расстрелу.
С тех пор у нас нет нормального правителя, болеющего за страну.
Жаль.



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5

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  • Гость
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  • 13 | 06.09.2021, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы деньги из-за бугра не берите и не будете иноагентами! Всё просто, как всё великое! Очень Опытный



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4

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  • Гость
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  • 14 | 06.09.2021, 22:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 06.09.2021, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А вы деньги из-за бугра не берите и не будете иноагентами! Всё просто, как всё великое! Очень Опытный


Статистика голосования

06.09.2021, 21:19Кухарка
06.09.2021, 20:02резус


=====================
Судя по минусу,Кухарка с резусом не желают отказываться от денег из-за бугра.



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  • Гость
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  • 15 | 07.09.2021, 00:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 Очень Опытный глупец.
За границу из РФ вывезено 6 трл $ !

Эй, "00пытный"!



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  • Гость
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  • 16 | 07.09.2021, 07:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимцы бывают разные, как и города. Есть уютные, маленькие городишки, лишь бы там был вокзал, аэропорт и судоходная речка.

То есть, есть вселенская минимальная достаточность связей, коей достаточно для достаточного уровня счастья в прожитой жизни.

А Москва, например - это давно уже, наверное, не город. Это что-то типа "сити" или чего-то такого ещё. Мы любили бы Москву, или Питер - однако не хотели бы жить в них.

Мы любим их посещать ненадолго. Это ж оторванные от жизни, виртуальные, насквозь пронизанные прагматической, навязанной информационностью зоны.

Давайте назад, в пампасы!.. Рассвет, птички, удочка... Итит же ж вашу мать...

Эххх... Гаврила бы вас убедил, шо лучше "букашек" ничего нет. Не спорьте.



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