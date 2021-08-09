Кто не с жуликами и ворами — тот иногент

«Сами вы иноагенты»: Журналисты уфимских изданий вышли на одиночные пикеты. Они выступают в поддержку СМИ, признанных иноагентами.Журналисты уфимских изданий вышли на одиночные пикеты в поддержку СМИ, признанных иноагентами.В районе Гостиного двора и улицы Ленина с плакатами были замечены журналист «Коммерсанта» Дарья Кучеренко, журналист и экс-редактор «Коммерсанта» Наталья Павлова, экс-редактор портала «Уфа1» Наталья Вязовкина, журналист «Европейско-Азиатских новостей» Ольга Блажнова, корреспондент телеканала UTV Эльнара Хасанова и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе Разиф Абдуллин.«Свободу журналистике», «Сами вы иноагенты», «Семьи заграницей и иностранная недвижимость у них, а иногент все равно ты», «Руки прочь от журналистов. Настоящие иногенты — это коррупционеры» – написано на плакатах.Напомним, в конце августа Минюст включил в реестр СМИ, признанных иноагентами, телеканал «Дождь», издание «Важные истории», журналисты «Важных историй» и издания «Проект». Ранее иноагентами были признаны издания «Медуза» и The Insider.После этого редакторы и издатели независимых СМИ написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко, с просьбой аннулировать список «иноагентов» и внести 12 поправок в данный закон. Письмо подписали 22 человека, в том числе и издатель Пруфы.рф Рауфа Рахимова.