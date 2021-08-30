КПРФ будет махать кулаками после драки

Об этом сегодня в утреннем эфире «Эха» сообщил депутат и член коммунистической фракции Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин. По его словам, протестные акции продлятся до тех пор, пока в Башкирии не отменят результаты голосования.«Мы считаем это одним из инструментов, которые могут поспособствовать [отмене итогов выборов]. Естественно, мы разные методы в этом плане будем применять: не только участие в различного рода собраниях, но и будем поднимать эти вопросы в суде, следственных органах. Нарушений была масса. Каждый из участников об этом говорил», — объяснил он.Участники прошедшего в субботу на площади перед Дворцом спорта народного схода создали совет протестующих, в состав которого вошли представители разных политических сил, добавил Чувилин. КПРФ, по его словам, открыта для взаимодействия с теми, кто считает, что в Башкирии «не стало выборов».Давления со стороны правоохранительных органов во время прошедшей акции участники не заметили. При этом силовики пытались задержать одного из протестующих, который пришел на площадь с плакатом, но с него взяли только объяснительную.Отметим, площадь перед Дворцом спорта в Уфе имеет статус гайд-парка. На таких территориях возможно проведение протестных акций без предварительного уведомления властей. При этом количество участников не должно превышать 100 человек. Следующая акция пройдет в ближайшую субботу, сообщил депутат.