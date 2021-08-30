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КПРФ будет махать кулаками после драки

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Об этом сегодня в утреннем эфире «Эха» сообщил депутат и член коммунистической фракции Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин. По его словам, протестные акции продлятся до тех пор, пока в Башкирии не отменят результаты голосования.

КПРФ будет махать кулаками после драки


«Мы считаем это одним из инструментов, которые могут поспособствовать [отмене итогов выборов]. Естественно, мы разные методы в этом плане будем применять: не только участие в различного рода собраниях, но и будем поднимать эти вопросы в суде, следственных органах. Нарушений была масса. Каждый из участников об этом говорил», — объяснил он.

Участники прошедшего в субботу на площади перед Дворцом спорта народного схода создали совет протестующих, в состав которого вошли представители разных политических сил, добавил Чувилин. КПРФ, по его словам, открыта для взаимодействия с теми, кто считает, что в Башкирии «не стало выборов».

Давления со стороны правоохранительных органов во время прошедшей акции участники не заметили. При этом силовики пытались задержать одного из протестующих, который пришел на площадь с плакатом, но с него взяли только объяснительную.

Отметим, площадь перед Дворцом спорта в Уфе имеет статус гайд-парка. На таких территориях возможно проведение протестных акций без предварительного уведомления властей. При этом количество участников не должно превышать 100 человек. Следующая акция пройдет в ближайшую субботу, сообщил депутат.

Эхо Москвы
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  • 1 | 27.09.2021, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"депутат и член коммунистической фракции Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин. По его словам, протестные акции продлятся до тех пор, пока в Башкирии не отменят результаты голосования." - лучше бы не смешил ... мои тапочки



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  • 2 | 27.09.2021, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сёдня RP-uu-I прикалывается что Xaбиров озаботился обеспечением лекарствами ковида, умолчав что он не исполнил обязанность по охране здоровья граждан Башкортостана!



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  • 3 | 27.09.2021, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
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КПРФ надо было нормальное наблюдение за выборами на УИКах организовывать, объединяться в этом с другими заинтересованными в этом партиями, и единым фронтом, единым кулаком бороться с фальсификаторами! Не кулаками все эти партии сейчас машут, а растопыренными в разные стороны пальцами, поэтому ничего и добиться не смогут! Слабаки и политические импотенты!!! Очень Опытный



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  • 4 | 27.09.2021, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня в старых статьях УЖа расцвели 13 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный



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  • 5 | 27.09.2021, 16:14 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +205,1
«Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!»
Да здравствуют наши выборы, самые выборные в мире!



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  • 6 | 27.09.2021, 21:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ноу-хау как гоп-стоп. Татарстан стал Едростаном при поддержке глубинного народа из подворотни.

Забавная находка... В одном из "веток" немецких соцсетей обнаружил такую реплику: "Русские боятся быть свободными!" Под понятие "русские" европейцы обычно подводят всех россиян, независимо от нац. принадлежности. Но "шишки" всё равно падают только на наших "гособразующих"... И это притом, что лидерами по фальсификации на "выборах" стали "независимая" Чечня, которой Кремль платит дань, и Татарстан, официально не подписавший своё вхождение в состав тюрьмы народов.



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  • 7 | 27.09.2021, 21:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Наступит время - сам поймешь наверное
Свистит оно как пули у виска
Люстрация
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  • 8 | 27.09.2021, 22:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Учитывая, что за ер голосовали в основном татарские районы, называть их глубинным народом из подворотни не политкорректно



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  • 9 | 28.09.2021, 00:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 27.09.2021, 21:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наступит время - сам поймешь наверное
Свистит оно как пули у виска
Люстрация
Люстрация
Люстрация
_________________
Как магнитная буря на психов действует - колбасит их не по детски!



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  • 10 | 28.09.2021, 02:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Уважаемые управленцы! Депутаты и им прислуживающие! Ну неужели вы надеетесь соскочить с ответственности за ваши деяния ваши результаты? Неужто вас посещают мысли, о том, что можно вдруг стать невидимым и избежать народного суда? Если ваша Вера такова, то вы перспективный подопытный Кащенко-базелевки. Удачи убогие!



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  • 11 | 28.09.2021, 07:30 | Автор: Не зарегистрирован
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10й
Вор, бандит, и подобные не смотрят "вперёд", смотреть вперёд это дело избранных, редких,.. Поэтому народ так их "понимает"! Вор смотрит только назад, - как бы присвоить созданное другими!
Потому на "ура" проводились репрессии, - это же прекрасная возможность поживиться чужим, да и попросту "напиться"!
Поэтому Ходорковский, Явлинский "плохой", а бандит с питерской подворотни 21 ужасный год рулит страной! Он особливо и не скрывает своё бандитское прошлое, а народ можно доводить и до голодомора и до людоедства, что и показывают уроки нашей истории.
Резюме:
Условный "Путин" наш вечный презик!



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  • 12 | 28.09.2021, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это двойник. Тогда скажи: как можешь ты одновременно сидеть на работе и гулять по тайге, а? Ясное дело, со скамейки запасных. А чо.



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  • 13 | 28.09.2021, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 28.09.2021, 02:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемые управленцы! Депутаты и им прислуживающие! Ну неужели вы надеетесь соскочить с ответственности за ваши деяния ваши результаты? Неужто вас посещают мысли, о том, что можно вдруг стать невидимым и избежать народного суда? Если ваша Вера такова, то вы перспективный подопытный Кащенко-базелевки. Удачи убогие!
__________________
Из Базилевки вещаешь, болезный? Пользуешься, что санитары ночью закемарили?



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  • 14 | 28.09.2021, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 28.09.2021, 07:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10й
Вор, бандит, и подобные не смотрят "вперёд", смотреть вперёд это дело избранных, редких,.. Поэтому народ так их "понимает"! Вор смотрит только назад, - как бы присвоить созданное другими!
Потому на "ура" проводились репрессии, - это же прекрасная возможность поживиться чужим, да и попросту "напиться"!
Поэтому Ходорковский, Явлинский "плохой", а бандит с питерской подворотни 21 ужасный год рулит страной! Он особливо и не скрывает своё бандитское прошлое, а народ можно доводить и до голодомора и до людоедства, что и показывают уроки нашей истории.
Резюме:
Условный "Путин" наш вечный презик!
____________________
"...смотреть вперёд это дело избранных, редки"
Вот ещё один избранный нарисовался - недолечили!

"бандит с питерской подворотни 21 ужасный год рулит страной!"
А в чём ужас этих лет? Что каждый третий-второй на лексусах и мерсах разъезжает, что вокруг крупных городов строятся миллионы коттеджей, что даже середнячки-беднячки предпочитают за границей отдыхать?
В 90-е был ужас, но для таких, как ты, это были "святые годы": можно было воровать и грабить, твой кумир Ходорковский лез во власть, Явлинский разводил лохов своими байками, а люди не получали зарплату годами, вешались после дефолта, спивались от безысходности.



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  • 15 | 28.09.2021, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
21 ужасный год рулит страной!"
А в чём ужас этих лет? Что каждый третий-второй на лексусах и мерсах разъезжает, что вокруг крупных городов строятся миллионы коттеджей, что даже середнячки-беднячки предпочитают за границей отдыхать?

--------------------

Нипонил. Каждый третий-второй у нас за чертой бедности. Какие "мерсы".
И беднячкам не до заграниц. Малый процент "хозяев жизни" создают благостную картинку всеобщего благополучия. Ху.ясе.



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  • 16 | 28.09.2021, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 28.09.2021, 00:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 27.09.2021, 21:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наступит время - сам поймешь наверное
Свистит оно как пули у виска
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_________________
Как магнитная буря на психов действует - колбасит их не по детски!

================
О как просто едросу пукан поджечь...... едрос трясет от истерики!



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  • 17 | 28.09.2021, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 28.09.2021, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
21 ужасный год рулит страной!"
А в чём ужас этих лет? Что каждый третий-второй на лексусах и мерсах разъезжает, что вокруг крупных городов строятся миллионы коттеджей, что даже середнячки-беднячки предпочитают за границей отдыхать?

--------------------

Нипонил. Каждый третий-второй у нас за чертой бедности. Какие "мерсы".
И беднячкам не до заграниц. Малый процент "хозяев жизни" создают благостную картинку всеобщего благополучия. Ху.ясе.
____________________
Живу в обычной старой пятиэтажке. Иногда не могу пройти по двору из-за скопления автомобилей. Матицы и прочие микролитражки не встречаются - всё больше Тойоты, Лексусы, есть Мерседесы, на худой конец, видимо от нищеты, Пежо, Рено, Форды.
Впрочем, мне как пенсионеру это недоступно, но жить не мешает.
Сосед-алкоголик по заграницам не ездит, но к пенсии в 16 штук ещё прирабатывает между запоями штук 20.
Коттеджи под Уфой покупают отнюдь не только хозяева жизни.
Да, есть, кто живёт плохо, но такие есть в любое время в любой стране.
Поэтому своё "Ху.ясе" оставь при себе и иди работать.



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  • 18 | 28.09.2021, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 28.09.2021, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нипонил. Каждый третий-второй у нас за чертой бедности. Какие "мерсы".
И беднячкам не до заграниц. Малый процент "хозяев жизни" создают благостную картинку всеобщего благополучия. Ху.ясе.
____________________
Живу в обычной старой пятиэтажке. Иногда не могу пройти по двору из-за скопления автомобилей. Матицы и прочие микролитражки не встречаются - всё больше Тойоты, Лексусы, есть Мерседесы, на худой конец, видимо от нищеты, Пежо, Рено, Форды.
Впрочем, мне как пенсионеру это недоступно, но жить не мешает.
Сосед-алкоголик по заграницам не ездит, но к пенсии в 16 штук ещё прирабатывает между запоями штук 20.
Коттеджи под Уфой покупают отнюдь не только хозяева жизни.
Да, есть, кто живёт плохо, но такие есть в любое время в любой стране.
Поэтому своё "Ху.ясе" оставь при себе и иди работать.
==============================
Открой гугл-карты, смотри в режиме "спутник" внизу справа окно "фотографии", зайди в населенные пункты в беднейших стран, посмотри какие там ландшафты.
Увидишь то же самое: из-за машин и в Венесуэле не пройти, и в Мали и Молдавии даже в Гаити - дома, между домами забито машиною.
Вот это благополучие.
Чего не скажешь про Швейцарию ,США, Германию - там между домами есть место чтоб ходить.Потому что кроме машин надо место где держать машины, это тоже денег стоит, личные гаражи на несколько машин в частных домах, многоэтажные гаражи для горожан.
"Иди себе работать" - у нас никак не получит работать только себе. Надо кормить силовиков, их с семьями 10 млн человек, надо кормить чиновников, их с семьями тоже 10 млн человек. Но это еще не все. Далеко не все.
На себя работать в России - это фантастика.



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  • 19 | 28.09.2021, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 28.09.2021, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 28.09.2021, 00:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 27.09.2021, 21:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наступит время - сам поймешь наверное
Свистит оно как пули у виска
Люстрация
Люстрация
Люстрация
_________________
Как магнитная буря на психов действует - колбасит их не по детски!

================
О как просто едросу пукан поджечь...... едрос трясет от истерики!
_______________
Я ж и говорю, что колбасит тебя не по детски! Едрос ты, не едрос, но тебя трясёт в истерике! Может быть от передоза? Смотри, не крякни в экстазе!



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  • 20 | 28.09.2021, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У знакомых бабок спрашивал за кого на выборах голосовали, отвечают что все за ЕдРо голосовали, а сами сидят говорят, что скоро придется за отопление платить как в прошлом году. Я так понимаю железная логика)))). Ну и пускай платят и не ноют.



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