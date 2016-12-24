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Исторические картинки. Праздник Рождество

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Среди русских крестьян Уфимской губернии особое почитание имели праздники Рождества Христова, Пасхи, Св. Троицы, Масляница и храмовый местный праздник, в честь того святого, чьим именем звалась церковь.

Исторические картинки. Праздник Рождество


Хозяйка за неделю до Рождества начинала хлопотать как бы припасти побольше провизии и пива, стены в избах, потолок и пол выскабливались заново, «а более зажиточные крестьяне, передний угол избы обклеивают новыми разноцветными, преимущественно красными, обоями, а божницу украшают разными цветами, сделанными из разноцветной бумаги».

Об этом Читатель может узнать, открыв сборник «Новые имена» на моём сайте, где помещён материал М.В. Колесникова. Автор лично видел и записывал обычаи русского народа Уфимского края.

«Дня за два до праздника хозяйка по целым дням занята печением пирогов, пирожков, ватрушек, жареньем поросят, гусей. Хозяин чистит и убирает двор и запасает как можно больше вина. Накануне праздника окончив все эти приготовления и убравши в избе по праздничнему, все семейные моются в бане и ложатся пораньше спать, чтобы выспаться до заутрени.

В четыре часа утра начинается благовест к заутрене. Народ, одевшись в лучшее своё праздничное платье, спешит в церковь. При входе в оную мужчины становятся направо, а женщины налево. Начинается богослужение, утреня идёт обыкновенно долго и торжественно. Духовенство в лучших ризах. С обоих клиросов, поочерёдно раздаётся стройное пение крестьян любителей пения и обладающих хорошими голосами. Вслед за окончанием утрени начинается благовест к обедне, которая оканчивается с разсветом, затем следует молебен».

Вернувшись из церкви хозяева встречали гостей. В обычае было приглашать родственников, друзей и соседей отпраздновать вместе.

«Поздоровавшись с гостями, хозяйка накрывает стол скатертью, устанавливает на нём разные кушанья, стараясь уместить на столе всё, что есть в печи (всё на стол мечи, что есть в печи – поговорка крестьян). Когда стол собран, хозяин ставит на стол бутылку вина и налив стакан (рюмок у крестьян не водится), подходит к одному из гостей, приглашая выпить; гость не пьёт, прося хозяина прежде выпить самому "покажи сам пример" или "выпейка прежде сам, быть может ты что положил в вино"; хозяин не заставляет упрашивать себя, улыбаясь, кланяется, поздравляет всех "с праздником будьте здоровы" и выпивает, затем уже поочерёдно подчивает каждого из гостей, каждому кланяясь и каждого упрашивая выпить.

У крестьян считается признаком невежества, если кто пьёт вино без отговорок, также если и хозяин не очень настойчиво упрашивает гостей выпить, то на него даже сердятся, считая его спесивым. Когда первый стакан обошёл гостей, хозяйка, кланяясь, просит гостей "жаловать к столу"; хозяин разсаживает гостей, а хозяйка подаёт на стол миску горячих щей. Затем хозяин обносит усевшихся гостей по другому стакану вина и затем уже просит гостей кушать. Выпивши вина, каждый гость крестится и начинает есть.

Исторические картинки. Праздник Рождество

Все гости едят из одной общей посуды, хозяин и хозяйка то и дело подчивают гостей, т. е. упрашивают гостей есть, хотя бы они и без того усердно ели. Нужно заметить, что какого бы рода ни была пирушка или угощение, но в крестьянском быту хозяева не садятся с гостями за стол, а стоят около стола. Обед длится очень долго, после каждого блюда хозяин обносит гостей вином, всячески упрашивая их выпить; если кто не допивает вина до дна, то хозяин настаивает допить, "чтобы не оставлять на дне зла"».

В Рождество народ устраивал гулянья. Современник отмечал, что «парни и девки наряжаются в незатейливые костюмы – солдата, нищего, нищенки; мужчины наряжаются в женские костюмы, а женщины в мужские, а то просто выворотят свои полушубки, навяжут из льна или конопли седую бороду, и усы или же, закрыв лицо платком, чтобы не быть узнаваемыми, ходят по домам знакомых, пляшут и поют песни; их угощают вином».

Ну, и конечно, какое Рождество без гаданий. Целых 10 дней, по 17 января, идут Святки – гулянье, мясоед и прочие излишества…

А незамужние девушки гадают о своей будущей судьбе. Вообще, отмечал Колесников, «Рождественские ночи представляются крестьянам чем то вещим; они убеждены, что в святочные ночи всё делается не по просту; всё вещает доброе или худое; необходимо только быть наблюдательным, прислушиваться к разным звукам, прерывающим ночную тишину, к весёлому или печальному лаю собаки, ржанию лошади и проч., и уметь разгадывать значение их; рождественские святки дают будто каждому возможность узнать будущее на год и это обстоятельство породило множество святочных гаданий, предметом которых служат главнейшие обстоятельства жизни, в определённом кругу времени: жизнь, смерть, свадьба, урожай, удача».

Исторические картинки. Праздник Рождество

Сейчас в интернете полным полно Рождественских гаданий. Но Читатель должен знать, как на самом деле в нашей Уфимской губернии гадали девушки. Как правильно гадать, как найти любимого?

Для этого использовались целых 11 способов:

«1) Желающая узнать, кто её суженный (намеченный судьбою жених) на ночь кладёт под голову гребень и говорит: «суженый, ряженый расчеши мне голову» и будущий её супруг придёт во сне и расчешет ей голову, а следовательно, она его увидит во сне и узнает красив ли, молод ли её будущий муж.

2) Делают из прутиков мост, кладут себе под кровать и ложась спать говорят: «суженый ряженый проведи меня через мост» и во сне суженый проведёт её через мост.

3) Ставят на пол воду и сыплют пшено, вносят в избу курицу или петуха и смотрят если курица подойдёт прежде к пшену и станет его клевать, то будет благополучное супружество, если же курица кинется к воде и станет её пить, то муж непременно будет пьяница.

4) Раскладывают на полу кольцо, хлеб, уголь и мел и впускают в избу курицу, наблюдая к чему она прежде всего прикоснётся. Разложенное предвещает: хлеб зажиточность, уголь бедность, кольцо свадьбу, мел могилу.

5) Бросают снег и в которую сторону бросят его, то слушают, как собака залает – грубым голосом – будет сердитый, старый муж, а тонким смирный или молодой.

6) Льют воск в воду «растоплю я воску ярого» и по вылитой фигуре, узнают свою будущность.

7) Слушают под окнами чужой избы говор, при чём весёлый разговор обещает слушательнице весёлое замужество, ссору – буйного мужа, тихий разговор – мирную жизнь.

8) Выходят на улицу и спрашивают имя встречного, и какое он назовёт имя, так будет зваться суженный гадальщицы.

9) Ночью идут к поленнице и берут без разбора первое попавшееся под руку полено и если взятое полено окажется гладкое, то будущий муж будет смирный, ласковый, – сучковатое же полено обещает сердитого мужа.

10) Бросают чрез себя за ворота башмак или лапоть и смотрят, как он упадёт и в какую сторону ляжет носком – в той стороне живёт и суженый.

11) Налив в стакан воды, опускают на дно стакана кольцо, а под стакан кладут клочёк белой бумаги и смотрят в средину кольца. При чём в нём можно увидать своего суженного даже картину будущности».

Сейчас, конечно, гадать как в старину сложно. Курицу живую в квартиру не принесёшь, токмо замороженную разве. Поленницу во дворе многоэтажного дома не найдёшь. А как кинуть за ворота башмачок? Только если Вы живёте в коттедже, да и то опасно: можно попасть в проезжающую машину…

В разгар Святок наступает настоящий, Старый Новый год! Аккурат середина зимы, а тут и нечистая сила свистит – гуляет.

Исторические картинки. Праздник Рождество


В Уфимской губернии ходило поверье, что под новый (для нас старый) год можно обмануть даже чёрта и добыть от него неразменный рубль.

Смельчак, добывший от чёрта рубль, скоро богатеет, «так как этот рубль имеет то свойство, что владелец его чтобы ни купил на него, рубль его, незаметно, опять очутится в его кармане». Вот как на новую машину скопить…

Для этого «нужно достать совершенно чёрную кошку, на которой небыло бы ни одного белого пятнышка и, завернув её в одеяло, в полночь вынести на перекрёсток улиц. Чёрт в образе человека, подойдёт к тебе и спросит: что несёшь? ему надо ответить – младенца крестить. Чёрт, желая недопустить младенца до крещения, будет просить уступить ему младенца, предлагая кучу денег, но на деньги не следует соблазняться, так как полученное от него золото исчезнет из кармана, а надо просить от чёрта в замен ребёнка неразменный рубль и получив его, сунуть чёрту кошку со словами: "неси да не развёртывай", а самому не оглядываясь бежать домой».

Сколько старинных интересных обычаев есть в нашем любимом Уфимском крае!

Кстати, а Вы знаете, что ночь накануне Старого Нового года тоже необычная и тут тоже требуется погулять как следует.

Вечер накануне Старого Нового года – это Васильев вечер. Ну, всем Василиям напиться, это само собой, назавтра будет отмечаться праздник Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (ныне города Кайсери в Турции).

К востоку от татарской деревни Салихово была небольшая деревня Ново-Панково, сейчас рядом садовые товарищества «Горный» и «Берёзка».

Вот в этой деревне более ста лет тому назад и записал журналист М.В. Ремезов обычай, как встречать Васильев вечер, да с колядками, да с песнями.

Где прочитать? Надо на моём сайте открыть в интернете сборник «Историко-краеведческие исследования».

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 08.01.2017, 11:42 | Автор: Егерь
    Публикации: 2898 | Комментарии: 5827 | Рейтинг: +2596,9
Рождество свободы

Спрос рождает предложение только, когда производитель несвободен.

Самый трагический случай – деспотизм. Нет спроса на свободу, есть спрос на обывательское житие, но такое обывательское житие, чтобы оно было как бы не обывательское, а даже благородное, человеколюбивое.

Отлично – у деспотизма есть рецепт. Надо деньги, которые обыватель платит на медицину, потратить на бомбы, эти бомбы сбросить на обывателей, и предъявить выжившим пострадавших от бомбежек. Смотрите-ка: мальчик без ножки, и денег на протезик нет! К пожертвованиям, граждане! Граждане довольно жертвуют. Денег, конечно, жалко, но почему бы не купить душевного спокойствия? Я жертвую – следовательно, я существую в нормальном мире, где есть проблемы и есть способы решения проблем. Есть гражданская инициатива снизу, есть самоорганизация, то есть, кажется, у нас вообще свобода!

Дудки! Случайно ли Иисус за всю жизнь никому ни копейки не пожертвовал? Он и жертвовать не призывал – Он призывал раздать имущество нищим, а это существенная разница. Это как пачку денег в огонь бросить. И очень часто – в огонь войны, в пожар, который лишь сильнее разгорится.

Спрос на душевное спокойствие сам по себе – отличная штука. Как и печень – отличная штука, пока там не завелся рачок. Проблемы начинаются, когда спрос на спокойствие есть, а спроса на свободу нет. Что такое спрос на свободу? А что такое вообще "спрос"? Это не когда с ленцой идут по рождественскому базару и выбирают подарки. Это как либидо, когда так хочется секса, так хочется секса, что невозможно… прямо хоть на мраморную статую бросайся.

Спрос на доброту – не когда ты отстегиваешь несколько кровных ассигнаций на помощь ребеночку, а когда ты колотишься головой в стену, чтобы в стране была хорошая и бесплатная медицина для всех. Спрос на свободу – не когда ты радуешься, что можно без разрешения парткома за границу сгонять, а когда ты готов объединиться с другим (а "другой" – это всегда не очень приятный и обычно не очень понятный и не слишком надежный человек – а все-таки объединиться), чтобы строить свободу, а не получать ее с барского стола, крохами.

Спрос на доброту без свободы, спрос на безопасность без права, спрос на стабильность без справедливости, спрос на знание без совести – это праздник сатаны, рождество антихриста.

Но возможно и Рождество свободы. Свобода рождается не потому, что на нее большой спрос – если бы так было, свобода была бы рабством, человеческой выдумкой. Свобода рождается, потому что свобода свободна, и свобода свободно хочет родиться и быть с людьми.

Свобода сама на себя формирует спрос, преодолевая сопротивление как рабовладельцев, так и рабов. Но зачем же быть рабовладельцем или рабом? То есть это не совсем от человека зависит, раб он или нет, но только от человека зависит, принимать предложение от свободы или нет. И тот вполне человек, кто принимает непрошеную, незваную свободу как своего ребенка, хотя свобода не сирота и не калека и может обойтись без нас. Это мы без нее не можем обойтись. Не можем и не должны, и не надо ждать, пока в нас сформируется запрос на свободу. Достаточно прислушаться, как свобода запрашивает нас на праздник Рождества – своего и нашего.

Яков Кротов

http://www.svoboda.org/a/28218429.html



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  • 2 | 08.01.2017, 11:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1409 | Комментарии: 52893 | Рейтинг: +11427,5
НЕ СМЕЙТЕ, НЕ СМЕЙТЕ ТОСКОВАТЬ ПО АДУ
Картинки по запросу НЕ СМЕЙТЕ, НЕ СМЕЙТЕ ТОСКОВАТЬ ПО АДУ
Всё, что в Советском Союзе происходило, даже в самых страшных не описано сказках — это жуткий, абсурдный, затянувшийся на 70 лет фильм ужасов: настолько тяжелый, что мы до сих пор от просмотра его не отошли и ни к какой другой картинке привыкнуть не можем.

Вы только внимание обратите: сколько о зверствах в сталинских лагерях известно, о баржах, которые вместе с инакомыслящими затапливали, о расстрелах прямо на рабочих местах, о миллионах сирот — детей врагов народа, а поди ж ты, находятся те, кто Волгоград вновь хотят Сталинградом назвать или на митинги компартии выходят, которую Ельцин лишь потому, что водка помешала, не запретил, и кричат: «Ста-лин! Ста-лин!». Дураки, вы хоть знаете, что кричите?

Я страшную вещь скажу: даже Гитлер и то лучше Сталина! Да-да, и хотя Гитлера я ненавижу, уважаю на полграмма больше, потому что он хотя бы своих, немцев, почти не трогал, а этот косил всех подряд: и осетин, и грузин, и русских, и украинцев... Как чувствовал, что спустя десятилетия отыщется такой, как Зюганов, способный многомиллионному народу доказывать, что Сталин дороже и ценнее Пушкина, потому что сделал больше...

Я хотел быть услышанным! О том, как система, которую мы до сих пор воспеваем и восхваляем, травила людей (в лучшем случае — убивала, в худшем — убивать заставляла других), не просто напоминать нужно — необходимо! Чтобы не было к ней возврата, чтобы даже мысли такой ни в одной голове не возникало, что там, в том времени, хорошо было! — ну что хорошего может быть, когда полстраны сидит, а полстраны сажает?

Те, кто сажал, кстати, еще живы — это те, кто сидел, почти вымерли, а я, чье детство испоганено было, чье место рождения — прекраснейший Киев — отравлено, и намертво с воспоминаниями о том связано, как разбросали нашу семью по всему Союзу (отец на Колыме лес валил, мать по городам и весям скиталась, я по миру пошел голоштанником), всегда говорил и говорить буду:

НЕ СМЕЙТЕ, НЕ СМЕЙТЕ ТОСКОВАТЬ ПО АДУ — помнить нужно добро, а не зло!

Все наши беды, между прочим, от того, что добра мы не помним.

Например, что получили за эту Победу те, кто воевал, кому они в результате нужны? Лет семь или 10 назад по телевизору сюжеты, снятые в России и Германии, показали: лежит старый наш фронтовик, без ног, в каком-то углу закопченном, рядом страшные, уродливые протезы валяются (кто только их сделал?), и потом — Мюнхен, уютный домик, клумбы с цветами, дорожки песочные... По одной из них к своему «мерседесу» старичок бодро шагает — бывший солдат вермахта: в жизни не скажешь, что обеих ног у него нет! Так кто победил, спрашивается, мы или они? Или наш товарищ Сталин и все последующие товарищи и господа, которым абсолютно наплевать на то, что кто-то здоровье на войне потерял, чтобы они разъезжали сейчас в дорогих машинах и часы за сотни тысяч долларов себе выбирали?

Нас, оборванцев, голодных, вшивых, сирых и убогих, в военные годы в республиках Средней Азии приютили. Узбеки, казахи, таджики пускали эвакуированных под крыши своих домов, последней лепешкой с нами делились, а теперь в Москве их детей и внуков за людей не считают, да и в Киеве, я уверен, едва завидев, брезгливо фыркают и этим унизительным словом «гастарбайтеры» обзывают. А почему бы русским — я спрашиваю — с «гастарбайтерами» за помощь эвакуированным не рассчитаться, компенсацию не выплатить — из нефтяных денег? Неужели они на нас тогда не потратились, или кто-то считает, что подметать улицы и штукатурить стены — единственное, на что «гастарбайтеры» эти годятся? Если так, то мы, победители, ничуть не лучше нацистов, деливших нации на высшие и низшие, — достойные дети отца народов, как ни крути...

Раздавать советы, как жить, права я не имею — в конце концов, и сам этого не знаю. Любой и каждый может упрекнуть меня в том, что получал в СССР премии, награды и звания, что отец мой одним из самых жестоких следователей киевского ОГПУ был, садистски людей допрашивал, деньги и показания выбивал... Ни пройденный путь, ни свою биографию я изменить не могу, но убежден, что в прошлое воз­вращаться нельзя, и ни один орден, ни одно в мире благо одной-единственной слезинки обиженного тобой человека не стоит.

Я благодарен за то, что высказался, и за то, что меня услышали, а если услышали и поняли остальные, значит, все было не зря — наша встреча, беседа, да и сама жизнь... ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ.



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  • 3 | 08.01.2017, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 08.01.2017, 11:42 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 2896 | Комментарии: 5823 | Рейтинг: +2596,8

Рождество свободы

Спрос рождает предложение только, когда производитель несвободен.
_____________
Как этот нытик достал.Статья о рождестве, а не о Путине.



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  • 4 | 08.01.2017, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Куха , не твое же все это ! Как будто тебя не знаем . Или уже у тебя нет воли или желания отказаться от навязываемых портянок. Отвернемся от тебя-тебе же станет грустно и тоскливо.



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  • 5 | 08.01.2017, 12:35 | Автор: xrul
    Публикации: 85 | Комментарии: 847 | Рейтинг: -114,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Франклин РУЗВЕЛЬТ:
«Это человек, в котором огромная, не
знающая устали решимость сочетается с
добрым в своей основе нравом. Я
полагаю, что Сталин воистину воплощает
в себе душу и сердце России».
Уинстон Черчилль:
«Большим счастьем было для России, что
в годы тяжелейших испытаний страну
возглавил гений и непоколебимый
полководец Сталин. Он был самой
выдающейся личностью, импонирующей
нашему изменчивому и жестокому
времени того периода, в котором
проходила вся его жизнь.
Сталин был человеком необычайной
энергии и несгибаемой силы воли, резким,
жестоким, беспощадным в беседе,
которому даже я, воспитанный здесь, в
британском парламенте, не мог ничего
противопоставить. Сталин прежде всего
обладал большим чувством юмора и
сарказма и способностью точно
воспринимать мысли. Эта сила была
настолько велика в Сталине, что он
казался неповторимым среди
руководителей государств всех времен и
народов».
Адольф Гитлер:
«Сила русского народа состоит не в его
численности или организованности, а в
его способности порождать личности
масштаба И.Сталина. По своим военным
и политическим качествам Сталин
намного превосходит и Черчилля, и
Рузвельта. Это единственный мировой
политик, достойный уважения. Наша
задача – раздробить русский народ так,
чтобы люди масштаба Сталина не
появлялись».



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  • 6 | 08.01.2017, 12:36 | Автор: xrul
    Публикации: 85 | Комментарии: 847 | Рейтинг: -114,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
СТАЛИН – НАШЕ
ЗНАМЯ!
СТАЛИН – это ИМЯ штурмовое,
Коротко зовущее вперед,
СТАЛИН – это ритмы Днепростроя,
СТАЛИН – это чкаловский полет!
СТАЛИН – в темпах первых пятилеток,
В лозунгах: «Догнать и перегнать!»,
СТАЛИН – главный вождь Страны
Советов –
Божий бич и Божья благодать!
СТАЛИН – это пламенные звезды
Над седыми стенами кремля,
СТАЛИН – в шуме тракторов колхозных,
C Ним цветет Советская Земля!
СТАЛИН – это НАШЕ, корневое,
Это – русский радионапев,
Это – уважение к героям,
А к врагам – презрение и гнев!
Это – танкодромы и причалы,
Тысячи тоннелей и мостов,
Волго-Дон и Беломорканалы,
И рожденье новых городов!
Племя непокорных – это СТАЛИН!
C Ним навеки Брест и Ленинград
Стойкостью своей, что тверже стали,
Доблестью, не знающей преград!
С Ним навеки роты фронтовые,
Где солдат солдату друг и брат.
Он их вел сквозь бури огневые,
С ними шел под грохот канонад!
За Него на смерть вставала Зоя,
На Него равнялся Кошевой,
Вместе с Ним советские герои,
Заслоняли Родину собой!
СТАЛИН – это зна¢ковое ИМЯ,
В грозный час сплотившее народ,
Это – ВОЛЯ Матери России,
Разгромившей чужеземный сброд!
СТАЛИН – это ВЗЛЕТ родной Державы
От сохи до ядерных высот!
СТАЛИН – это ПУТЬ великой славы!
СТАЛИН – это ВЕРА в свой народ!
CТАЛИН – это МУЗЫКА ПОБЕДЫ,
Это – мирных ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ,
Это – ПРОБУЖДЕНИЕ планеты
И ВЫСОКИЙ ПРОМЫСЕЛ ее!
СТАЛИН – ЗНАМЯ БУДУЩИХ СРАЖЕНИЙ,
СИМВОЛ САМОЙ ПРАВИЛЬНОЙ СТРАНЫ,
ЛУЧЕЗАРНЫЙ И СУРОВЫЙ ГЕНИЙ!..
ПАТРИОТЫ СТАЛИНУ ВЕРНЫ!!!
СТАЛИН – ЭТО НАШ СОВЕТСКИЙ ГЕНИЙ!
ПАТРИОТЫ СТАЛИНУ ВЕРНЫ!
Русский бард
Александр Харчиков.



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  • 7 | 08.01.2017, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 08.01.2017, 11:50 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1406 | Комментарии: 52886 | Рейтинг: +11425,3
НЕ СМЕЙТЕ, НЕ СМЕЙТЕ ТОСКОВАТЬ ПО АДУ
Картинки по запросу НЕ СМЕЙТЕ, НЕ СМЕЙТЕ ТОСКОВАТЬ ПО АДУ
Всё, что в Советском Союзе происходило, даже в самых страшных не описано сказках — это жуткий, абсурдный, затянувшийся на 70 лет фильм ужасов: настолько тяжелый, что мы до сих пор от просмотра его не отошли и ни к какой другой картинке привыкнуть не можем.

Вы только внимание обратите: сколько о зверствах в сталинских лагерях известно, о баржах, которые вместе с инакомыслящими затапливали, о расстрелах прямо на рабочих местах, о миллионах сирот — детей врагов народа, а поди ж ты, находятся те, кто Волгоград вновь хотят Сталинградом назвать или на митинги компартии выходят, которую Ельцин лишь потому, что водка помешала, не запретил, и кричат: «Ста-лин! Ста-лин!». Дураки, вы хоть знаете, что кричите?

Я страшную вещь скажу: даже Гитлер и то лучше Сталина! Да-да, и хотя Гитлера я ненавижу, уважаю на полграмма больше, потому что он хотя бы своих, немцев, почти не трогал, а этот косил всех подряд: и осетин, и грузин, и русских, и украинцев... Как чувствовал, что спустя десятилетия отыщется такой, как Зюганов, способный многомиллионному народу доказывать, что Сталин дороже и ценнее Пушкина, потому что сделал больше...

Я хотел быть услышанным! О том, как система, которую мы до сих пор воспеваем и восхваляем, травила людей (в лучшем случае — убивала, в худшем — убивать заставляла других), не просто напоминать нужно — необходимо! Чтобы не было к ней возврата, чтобы даже мысли такой ни в одной голове не возникало, что там, в том времени, хорошо было! — ну что хорошего может быть, когда полстраны сидит, а полстраны сажает?

Те, кто сажал, кстати, еще живы — это те, кто сидел, почти вымерли, а я, чье детство испоганено было, чье место рождения — прекраснейший Киев — отравлено, и намертво с воспоминаниями о том связано, как разбросали нашу семью по всему Союзу (отец на Колыме лес валил, мать по городам и весям скиталась, я по миру пошел голоштанником), всегда говорил и говорить буду:

НЕ СМЕЙТЕ, НЕ СМЕЙТЕ ТОСКОВАТЬ ПО АДУ — помнить нужно добро, а не зло!

Все наши беды, между прочим, от того, что добра мы не помним.

Например, что получили за эту Победу те, кто воевал, кому они в результате нужны? Лет семь или 10 назад по телевизору сюжеты, снятые в России и Германии, показали: лежит старый наш фронтовик, без ног, в каком-то углу закопченном, рядом страшные, уродливые протезы валяются (кто только их сделал?), и потом — Мюнхен, уютный домик, клумбы с цветами, дорожки песочные... По одной из них к своему «мерседесу» старичок бодро шагает — бывший солдат вермахта: в жизни не скажешь, что обеих ног у него нет! Так кто победил, спрашивается, мы или они? Или наш товарищ Сталин и все последующие товарищи и господа, которым абсолютно наплевать на то, что кто-то здоровье на войне потерял, чтобы они разъезжали сейчас в дорогих машинах и часы за сотни тысяч долларов себе выбирали?

Нас, оборванцев, голодных, вшивых, сирых и убогих, в военные годы в республиках Средней Азии приютили. Узбеки, казахи, таджики пускали эвакуированных под крыши своих домов, последней лепешкой с нами делились, а теперь в Москве их детей и внуков за людей не считают, да и в Киеве, я уверен, едва завидев, брезгливо фыркают и этим унизительным словом «гастарбайтеры» обзывают. А почему бы русским — я спрашиваю — с «гастарбайтерами» за помощь эвакуированным не рассчитаться, компенсацию не выплатить — из нефтяных денег? Неужели они на нас тогда не потратились, или кто-то считает, что подметать улицы и штукатурить стены — единственное, на что «гастарбайтеры» эти годятся? Если так, то мы, победители, ничуть не лучше нацистов, деливших нации на высшие и низшие, — достойные дети отца народов, как ни крути...

Раздавать советы, как жить, права я не имею — в конце концов, и сам этого не знаю. Любой и каждый может упрекнуть меня в том, что получал в СССР премии, награды и звания, что отец мой одним из самых жестоких следователей киевского ОГПУ был, садистски людей допрашивал, деньги и показания выбивал... Ни пройденный путь, ни свою биографию я изменить не могу, но убежден, что в прошлое возвращаться нельзя, и ни один орден, ни одно в мире благо одной-единственной слезинки обиженного тобой человека не стоит.

Я благодарен за то, что высказался, и за то, что меня услышали, а если услышали и поняли остальные, значит, все было не зря — наша встреча, беседа, да и сама жизнь... ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ.
_______________________
Вот и Броневой - жертва коммунистического режима!
Особенно, когда узнаёшь, что его отец и дядя были чекистами в генеральских званиях. Что-то про дела своих родичей на службе в ЧК, ГПУ, НКВД Леонид Соломонович Факторович (ныне Леонид Сергеевич Броневой) особо не распространяется.
И про то, что дядю судили в 1937 году вовсе не за политику, а за махинацию с квартирой тоже что-то помалкивает.
И от полного банта ордена "За заслуги перед Отечеством" что-то не отказался решительно и принципиально.

А это вообще шедевр:
"Я страшную вещь скажу: даже Гитлер и то лучше Сталина! Да-да, и хотя Гитлера я ненавижу, уважаю на полграмма больше, потому что он хотя бы своих, немцев, почти не трогал, а этот косил всех подряд: и осетин, и грузин, и русских, и украинцев...".
Вот бы и оставался Лёня с мамой под немцами - зачем в эвакуацию-то матанули. Пополнили бы Бабий Яр.

Мерзко читать таких перевёртышей.



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  • 8 | 08.01.2017, 12:55 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 11671 | Рейтинг: -2425,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да уж!
Корней выставил мнения Рузвельта, Черчиля и Гитлера о Сталине.
Что притащила кукайка? Мнение букашки пытается ставить на уровень слонов и акул всемирной политики. Но сама это позорное это дело искренне не понимает.



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  • 9 | 08.01.2017, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Смею возразить кухаркам.
Паразитические классы царской России с помощью иностранной интервенции в 1918 году объединились в "белую" армию и начали Гражданскую войну против коммунистического правительства и его Красной армии. Белый террор породил красный.
Проиграв Гражданскую войну царские чиновники, купцы, духовенство, офицерство и пр. продолжили тайное саботирование постановлений коммунистического правительства. Не имея собственной правоохранительной системы, промышленников и управленцев Совнарком вынужден был прибегнуть к помощи царских спецов, большая часть которых вредила делу строительства нового государства. Так возникла смертельная необходимость создания репрессивного аппарата.
Сегодня каждый ельциноидный либераст в попытке повернуть Россию назад, придумывает свои причины репрессий против "врагов народа" в зависимости от размера своей собственной подлости.
Тут и болезненное властолюбие Сталина, зависть к более талантливым "товарисчам",вроде Троцкого и Ларина, восточная хитрость, патологическая страсть к убийствам и пр. параноидальная чушь ( См. посты Вдумчивого)
Мог ли Сталин воспрепятствовать проведению репрессий? Конечно нет, поскольку в то время был рядовым членом ( из 70) ЦК.
А вот местные функционеры, вроде разоблачителя культа личности( больше о делах никто не помнит) Хрущева, Эйхе,Стецкого, Рабиновича, Нусинова, Цейтлина и пр. в борьбе с конкурентами за "теплые" места являлись подписантами расстрельных списков доходящих до 40 тысяч фамилий.



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  • 10 | 08.01.2017, 13:19 | Автор: юнг
    Публикации: 241 | Комментарии: 27863 | Рейтинг: +5410,9
Исторические картинки. Праздник Рождество

..............Среди русских крестьян Уфимской губернии особое почитание имели праздники Рождества Христова, Пасхи, Св. Троицы, МаслЯница и храмовый местный праздник, в честь того святого, чьим именем звалась церковь..........

==========Мише Роднову, кандидату наук, следует перед публикацией всё-таки уточнить название праздника===

============
названия праздника
Маслена, Масленая, Масленая неделя, Всемирный праздник, Блинница, Блинщина, Блинная неделя, Блиноедка, Прожорная неделя, Объедуха, Широкая масленица, честная, весёлая, Целовальница, Кривошейка, Кривая неделя (смол.), Боярыня Масленица, Молочная неделя, устьцилем. Молочница, полес. Масленка, Маслоед, Мáсны тыждэнь, белор. Коляда масленая, Каровiна i конскае свята, укр. Колодій, христ. Сырная неделя.

Обрядовая сторона МаслЕницы является весьма сложной и многосоставной, сочетающей элементы как славянской мифологии, так и народного христианства. Она включает обряды, относящиеся и к культу предков, и к рубежному времени — началу нового цикла, и к стимуляции плодородия.

По мнению Б. А. Рыбакова в дохристианскую пору празднование МаслЕницы было приурочено к весеннему равноденствию, которое у многих народов является началом нового года.



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  • 11 | 08.01.2017, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Еда прииртышских служилых казаков Семипалатинского уезда в мясоед генваря 1898 года:
5 утра- чай, молоко, калачи
9 часов- то же
12 часов - щи мясные, молоко, черный хлеб, хлебный квас
17 часов - чай. молоко, калачи
21 час- остатки обеда.
Чарка водки полагалась только в военное время. из 98 млн. тонн в 1913 г. 9 млн купцы продали за границу для.. откорма скота. При этом в России душевое потребление хлеба было в 2 раза ниже, чем в Европе. Зерна не хватало для производства мяса. 50% детей умирали, не доживая до 10 лет, в том числе от отсутствия мяса и молока.
В 1911 году ГШ царской армии подал Николаю 2 докладную о состоянии русской армии. в которой были такие строки:
" С каждым годом армия стаановится более хворой и физически неспособной....... Из 3 партий трудно выбрать одного, годного для службы в гвардейском полку.... Около 40% новобранцев ели первый раз мясо по поступлению на военную службу"
Составитель доклада, подписанного военным министром полковник князь Багратион( внук), был немедленно царем "отстранен от военной службы"и в феврале 1917 года примкнул к патриотическим сторонникам буржуазной революции против бесплодной для России монархии из выродившихся потомков немецких баронов.



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  • 12 | 08.01.2017, 13:31 | Автор: юнг
    Публикации: 241 | Комментарии: 27863 | Рейтинг: +5410,9
10 | 08.01.2017, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еда прииртышских служилых казаков Семипалатинского уезда в мясоед генваря 1898 года:
5 утра- чай, молоко, калачи
9 часов- то же
12 часов - щи мясные, молоко, черный хлеб, хлебный квас
17 часов - чай. молоко, калачи
21 час- остатки обеда.
Чарка водки полагалась только в военное время.

============Ничего удивительного. Ибо тогда не были известны громадные статистические исследования ВОЗ о том, что у лиц, употребляющих алкоголь в умеренных дозах, резко снижена частота инфарктов в сравнении с абсолютными трезвенниками.



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  • 13 | 08.01.2017, 13:36 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 7303 | Рейтинг: -1459,4
7 | 08.01.2017, 12:55 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 11669 | Рейтинг: -2424,7

Да уж!
Корней выставил мнения Рузвельта, Черчиля и Гитлера о Сталине.
Что притащила кукайка? Мнение букашки пытается ставить на уровень слонов и акул всемирной политики. Но сама это позорное это дело искренне не понимает.
__________________________________________________
Не, не Корней выставил, а Хrul.
Но в целом всё верно.
Мнение исторически великих личностей, лично знавших Сталина, обстановку и являющихся его современниками.



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  • 14 | 08.01.2017, 13:38 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 7303 | Рейтинг: -1459,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11 | 08.01.2017, 13:31 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 241 | Комментарии: 27850 | Рейтинг: +5409,4

Ничего удивительного. Ибо тогда не были известны громадные статистические исследования ВОЗ о том, что у лиц, употребляющих алкоголь в умеренных дозах, резко снижена частота инфарктов в сравнении с абсолютными трезвенниками.
___________________________________________________
Юнг, складывается впечатление, что ты пытаешься прикрыть свой или ещё чей-то алкоголизм, исследованиями ВОЗ.



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  • 15 | 08.01.2017, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему то мне г-жа Кухарка высказанными мыслями о РХ напоминает киевского мэра и суперлибераста г-но Кличко:
" "В прошлые годы, когда киевляне просыпались без каких-либо разрешений, застраивались парки, скверы, и следствием этого сейчас является отсутствие доверия"?



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  • 16 | 08.01.2017, 13:40 | Автор: юнг
    Публикации: 241 | Комментарии: 27863 | Рейтинг: +5410,9
13 | 08.01.2017, 13:38 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 7303 | Рейтинг: -1458,9
11 | 08.01.2017, 13:31 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 241 | Комментарии: 27850 | Рейтинг: +5409,4

Ничего удивительного. Ибо тогда не были известны громадные статистические исследования ВОЗ о том, что у лиц, употребляющих алкоголь в умеренных дозах, резко снижена частота инфарктов в сравнении с абсолютными трезвенниками.
___________________________________________________
Юнг, складывается впечатление, что ты пытаешься прикрыть свой или ещё чей-то алкоголизм, исследованиями ВОЗ.

================А у меня СКЛАДЫВАЕТСЯ впечатление, что ты не просто дубина, а ещё и упёртая!



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  • 17 | 08.01.2017, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Исторические картинки. Праздник Рождество
Опубликовано: Администратор | 08.01.2017
Раздел: История | Просмотры: 94 | Комментарии: 15
=========================
Админ! А вчера, 7 января, в праздник Рождества Христова вывесить эту статью было слабо?! Или у вас инструкция - не замечать праздники православных христиан?

С Рождеством Вас братья православные! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, счастья и семейного благополучия!

Мусульманин.



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  • 18 | 08.01.2017, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вы знаете, у монахов расписаны все обряды. в т.ч. тосты. Вот один из них, записанный в "Святых кустиках"
"Сегодня православное Рождество Христово
Празднование дня Рождения
нашего глубокоуважаемого и горячо любимого Иисуса Христа. По сему грандиозному святому поводу — заздравную чару до края, до края нальем!"
Все обязаны встать и хором произнести "Выпьем же во славу Христа, братия!" сесть и после этого начать закусывать.



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  • 19 | 08.01.2017, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вообще-то "кухарка" написала автора статьи ,а вы недочитали



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  • 20 | 08.01.2017, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господину Юнгу!
В монастыре расписан порядок еды в Рождественский вечер.
Схема после 1-ой чарки водки и закуси ложкой кутьи, такова.
1. Горячее жидкое блюдо с пирогом, ему соответствующим.
2. Холодное рыбное кушанье с соответствующими приправами и 2-ой чаркой, чаще кагора.
3. Жаркое, имеющее парадный характер, из целого животного, птицы или целой части крупного животного (например, задней ноги). К жаркому — гарнир из разнообразных овощей и зелени.
4. Сладкое из фруктов и ягод.
5. Сладкое кондитерское блюдо( выпечка) с чаем или кислым молоком.

Всего 2 чарки, как бы напоминание, что нужно оставаться на своих двоих.
Никаких: Бог троицу любит, по единой,за столом хорошие хозяева за пьющими рюмки не считают и т.п.
Строго только 2 чарки и не более.
Спится при выполнении этих требований монаху было трудно.



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