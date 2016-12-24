Исторические картинки. Праздник Рождество





Все гости едят из одной общей посуды, хозяин и хозяйка то и дело подчивают гостей, т. е. упрашивают гостей есть, хотя бы они и без того усердно ели. Нужно заметить, что какого бы рода ни была пирушка или угощение, но в крестьянском быту хозяева не садятся с гостями за стол, а стоят около стола. Обед длится очень долго, после каждого блюда хозяин обносит гостей вином, всячески упрашивая их выпить; если кто не допивает вина до дна, то хозяин настаивает допить, "чтобы не оставлять на дне зла"».



В Рождество народ устраивал гулянья. Современник отмечал, что «парни и девки наряжаются в незатейливые костюмы – солдата, нищего, нищенки; мужчины наряжаются в женские костюмы, а женщины в мужские, а то просто выворотят свои полушубки, навяжут из льна или конопли седую бороду, и усы или же, закрыв лицо платком, чтобы не быть узнаваемыми, ходят по домам знакомых, пляшут и поют песни; их угощают вином».



Ну, и конечно, какое Рождество без гаданий. Целых 10 дней, по 17 января, идут Святки – гулянье, мясоед и прочие излишества…



А незамужние девушки гадают о своей будущей судьбе. Вообще, отмечал Колесников, «Рождественские ночи представляются крестьянам чем то вещим; они убеждены, что в святочные ночи всё делается не по просту; всё вещает доброе или худое; необходимо только быть наблюдательным, прислушиваться к разным звукам, прерывающим ночную тишину, к весёлому или печальному лаю собаки, ржанию лошади и проч., и уметь разгадывать значение их; рождественские святки дают будто каждому возможность узнать будущее на год и это обстоятельство породило множество святочных гаданий, предметом которых служат главнейшие обстоятельства жизни, в определённом кругу времени: жизнь, смерть, свадьба, урожай, удача».







Сейчас в интернете полным полно Рождественских гаданий. Но Читатель должен знать, как на самом деле в нашей Уфимской губернии гадали девушки. Как правильно гадать, как найти любимого?



Для этого использовались целых 11 способов:



«1) Желающая узнать, кто её суженный (намеченный судьбою жених) на ночь кладёт под голову гребень и говорит: «суженый, ряженый расчеши мне голову» и будущий её супруг придёт во сне и расчешет ей голову, а следовательно, она его увидит во сне и узнает красив ли, молод ли её будущий муж.



2) Делают из прутиков мост, кладут себе под кровать и ложась спать говорят: «суженый ряженый проведи меня через мост» и во сне суженый проведёт её через мост.



3) Ставят на пол воду и сыплют пшено, вносят в избу курицу или петуха и смотрят если курица подойдёт прежде к пшену и станет его клевать, то будет благополучное супружество, если же курица кинется к воде и станет её пить, то муж непременно будет пьяница.



4) Раскладывают на полу кольцо, хлеб, уголь и мел и впускают в избу курицу, наблюдая к чему она прежде всего прикоснётся. Разложенное предвещает: хлеб зажиточность, уголь бедность, кольцо свадьбу, мел могилу.



5) Бросают снег и в которую сторону бросят его, то слушают, как собака залает – грубым голосом – будет сердитый, старый муж, а тонким смирный или молодой.



6) Льют воск в воду «растоплю я воску ярого» и по вылитой фигуре, узнают свою будущность.



7) Слушают под окнами чужой избы говор, при чём весёлый разговор обещает слушательнице весёлое замужество, ссору – буйного мужа, тихий разговор – мирную жизнь.



8) Выходят на улицу и спрашивают имя встречного, и какое он назовёт имя, так будет зваться суженный гадальщицы.



9) Ночью идут к поленнице и берут без разбора первое попавшееся под руку полено и если взятое полено окажется гладкое, то будущий муж будет смирный, ласковый, – сучковатое же полено обещает сердитого мужа.



10) Бросают чрез себя за ворота башмак или лапоть и смотрят, как он упадёт и в какую сторону ляжет носком – в той стороне живёт и суженый.



11) Налив в стакан воды, опускают на дно стакана кольцо, а под стакан кладут клочёк белой бумаги и смотрят в средину кольца. При чём в нём можно увидать своего суженного даже картину будущности».



Сейчас, конечно, гадать как в старину сложно. Курицу живую в квартиру не принесёшь, токмо замороженную разве. Поленницу во дворе многоэтажного дома не найдёшь. А как кинуть за ворота башмачок? Только если Вы живёте в коттедже, да и то опасно: можно попасть в проезжающую машину…



В разгар Святок наступает настоящий, Старый Новый год! Аккурат середина зимы, а тут и нечистая сила свистит – гуляет.



Все гости едят из одной общей посуды, хозяин и хозяйка то и дело подчивают гостей, т. е. упрашивают гостей есть, хотя бы они и без того усердно ели. Нужно заметить, что какого бы рода ни была пирушка или угощение, но в крестьянском быту хозяева не садятся с гостями за стол, а стоят около стола. Обед длится очень долго, после каждого блюда хозяин обносит гостей вином, всячески упрашивая их выпить; если кто не допивает вина до дна, то хозяин настаивает допить, "чтобы не оставлять на дне зла"».В Рождество народ устраивал гулянья. Современник отмечал, что «парни и девки наряжаются в незатейливые костюмы – солдата, нищего, нищенки; мужчины наряжаются в женские костюмы, а женщины в мужские, а то просто выворотят свои полушубки, навяжут из льна или конопли седую бороду, и усы или же, закрыв лицо платком, чтобы не быть узнаваемыми, ходят по домам знакомых, пляшут и поют песни; их угощают вином».Ну, и конечно, какое Рождество без гаданий. Целых 10 дней, по 17 января, идут Святки – гулянье, мясоед и прочие излишества…А незамужние девушки гадают о своей будущей судьбе. Вообще, отмечал Колесников, «Рождественские ночи представляются крестьянам чем то вещим; они убеждены, что в святочные ночи всё делается не по просту; всё вещает доброе или худое; необходимо только быть наблюдательным, прислушиваться к разным звукам, прерывающим ночную тишину, к весёлому или печальному лаю собаки, ржанию лошади и проч., и уметь разгадывать значение их; рождественские святки дают будто каждому возможность узнать будущее на год и это обстоятельство породило множество святочных гаданий, предметом которых служат главнейшие обстоятельства жизни, в определённом кругу времени: жизнь, смерть, свадьба, урожай, удача».Сейчас в интернете полным полно Рождественских гаданий. Но Читатель должен знать, как на самом деле в нашей Уфимской губернии гадали девушки. Как правильно гадать, как найти любимого?Для этого использовались целых 11 способов:«1) Желающая узнать, кто её суженный (намеченный судьбою жених) на ночь кладёт под голову гребень и говорит: «суженый, ряженый расчеши мне голову» и будущий её супруг придёт во сне и расчешет ей голову, а следовательно, она его увидит во сне и узнает красив ли, молод ли её будущий муж.2) Делают из прутиков мост, кладут себе под кровать и ложась спать говорят: «суженый ряженый проведи меня через мост» и во сне суженый проведёт её через мост.3) Ставят на пол воду и сыплют пшено, вносят в избу курицу или петуха и смотрят если курица подойдёт прежде к пшену и станет его клевать, то будет благополучное супружество, если же курица кинется к воде и станет её пить, то муж непременно будет пьяница.4) Раскладывают на полу кольцо, хлеб, уголь и мел и впускают в избу курицу, наблюдая к чему она прежде всего прикоснётся. Разложенное предвещает: хлеб зажиточность, уголь бедность, кольцо свадьбу, мел могилу.5) Бросают снег и в которую сторону бросят его, то слушают, как собака залает – грубым голосом – будет сердитый, старый муж, а тонким смирный или молодой.6) Льют воск в воду «растоплю я воску ярого» и по вылитой фигуре, узнают свою будущность.7) Слушают под окнами чужой избы говор, при чём весёлый разговор обещает слушательнице весёлое замужество, ссору – буйного мужа, тихий разговор – мирную жизнь.8) Выходят на улицу и спрашивают имя встречного, и какое он назовёт имя, так будет зваться суженный гадальщицы.9) Ночью идут к поленнице и берут без разбора первое попавшееся под руку полено и если взятое полено окажется гладкое, то будущий муж будет смирный, ласковый, – сучковатое же полено обещает сердитого мужа.10) Бросают чрез себя за ворота башмак или лапоть и смотрят, как он упадёт и в какую сторону ляжет носком – в той стороне живёт и суженый.11) Налив в стакан воды, опускают на дно стакана кольцо, а под стакан кладут клочёк белой бумаги и смотрят в средину кольца. При чём в нём можно увидать своего суженного даже картину будущности».Сейчас, конечно, гадать как в старину сложно. Курицу живую в квартиру не принесёшь, токмо замороженную разве. Поленницу во дворе многоэтажного дома не найдёшь. А как кинуть за ворота башмачок? Только если Вы живёте в коттедже, да и то опасно: можно попасть в проезжающую машину…В разгар Святок наступает настоящий, Старый Новый год! Аккурат середина зимы, а тут и нечистая сила свистит – гуляет.

Среди русских крестьян Уфимской губернии особое почитание имели праздники Рождества Христова, Пасхи, Св. Троицы, Масляница и храмовый местный праздник, в честь того святого, чьим именем звалась церковь.Хозяйка за неделю до Рождества начинала хлопотать как бы припасти побольше провизии и пива, стены в избах, потолок и пол выскабливались заново, «а более зажиточные крестьяне, передний угол избы обклеивают новыми разноцветными, преимущественно красными, обоями, а божницу украшают разными цветами, сделанными из разноцветной бумаги».Об этом Читатель может узнать, открыв сборник «Новые имена» на моём сайте, где помещён материал М.В. Колесникова. Автор лично видел и записывал обычаи русского народа Уфимского края.«Дня за два до праздника хозяйка по целым дням занята печением пирогов, пирожков, ватрушек, жареньем поросят, гусей. Хозяин чистит и убирает двор и запасает как можно больше вина. Накануне праздника окончив все эти приготовления и убравши в избе по праздничнему, все семейные моются в бане и ложатся пораньше спать, чтобы выспаться до заутрени.В четыре часа утра начинается благовест к заутрене. Народ, одевшись в лучшее своё праздничное платье, спешит в церковь. При входе в оную мужчины становятся направо, а женщины налево. Начинается богослужение, утреня идёт обыкновенно долго и торжественно. Духовенство в лучших ризах. С обоих клиросов, поочерёдно раздаётся стройное пение крестьян любителей пения и обладающих хорошими голосами. Вслед за окончанием утрени начинается благовест к обедне, которая оканчивается с разсветом, затем следует молебен».Вернувшись из церкви хозяева встречали гостей. В обычае было приглашать родственников, друзей и соседей отпраздновать вместе.«Поздоровавшись с гостями, хозяйка накрывает стол скатертью, устанавливает на нём разные кушанья, стараясь уместить на столе всё, что есть в печи (всё на стол мечи, что есть в печи – поговорка крестьян). Когда стол собран, хозяин ставит на стол бутылку вина и налив стакан (рюмок у крестьян не водится), подходит к одному из гостей, приглашая выпить; гость не пьёт, прося хозяина прежде выпить самому "покажи сам пример" или "выпейка прежде сам, быть может ты что положил в вино"; хозяин не заставляет упрашивать себя, улыбаясь, кланяется, поздравляет всех "с праздником будьте здоровы" и выпивает, затем уже поочерёдно подчивает каждого из гостей, каждому кланяясь и каждого упрашивая выпить.У крестьян считается признаком невежества, если кто пьёт вино без отговорок, также если и хозяин не очень настойчиво упрашивает гостей выпить, то на него даже сердятся, считая его спесивым. Когда первый стакан обошёл гостей, хозяйка, кланяясь, просит гостей "жаловать к столу"; хозяин разсаживает гостей, а хозяйка подаёт на стол миску горячих щей. Затем хозяин обносит усевшихся гостей по другому стакану вина и затем уже просит гостей кушать. Выпивши вина, каждый гость крестится и начинает есть.В Уфимской губернии ходило поверье, что под новый (для нас старый) год можно обмануть даже чёрта и добыть от него неразменный рубль.Смельчак, добывший от чёрта рубль, скоро богатеет, «так как этот рубль имеет то свойство, что владелец его чтобы ни купил на него, рубль его, незаметно, опять очутится в его кармане». Вот как на новую машину скопить…Для этого «нужно достать совершенно чёрную кошку, на которой небыло бы ни одного белого пятнышка и, завернув её в одеяло, в полночь вынести на перекрёсток улиц. Чёрт в образе человека, подойдёт к тебе и спросит: что несёшь? ему надо ответить – младенца крестить. Чёрт, желая недопустить младенца до крещения, будет просить уступить ему младенца, предлагая кучу денег, но на деньги не следует соблазняться, так как полученное от него золото исчезнет из кармана, а надо просить от чёрта в замен ребёнка неразменный рубль и получив его, сунуть чёрту кошку со словами: "неси да не развёртывай", а самому не оглядываясь бежать домой».Сколько старинных интересных обычаев есть в нашем любимом Уфимском крае!Кстати, а Вы знаете, что ночь накануне Старого Нового года тоже необычная и тут тоже требуется погулять как следует.Вечер накануне Старого Нового года – это Васильев вечер. Ну, всем Василиям напиться, это само собой, назавтра будет отмечаться праздник Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (ныне города Кайсери в Турции).К востоку от татарской деревни Салихово была небольшая деревня Ново-Панково, сейчас рядом садовые товарищества «Горный» и «Берёзка».Вот в этой деревне более ста лет тому назад и записал журналист М.В. Ремезов обычай, как встречать Васильев вечер, да с колядками, да с песнями.Где прочитать? Надо на моём сайте открыть в интернете сборник «Историко-краеведческие исследования».