Чадлин и политическая проституция

Интересное интервью Чадлина К. Олигарх Ходорковский хочет снять с должности мэра Ялалова. Ведущий: В интернете 2017 год в Уфе ознаменовался тем, что была какая-то фантастическая атака на Администрацию города. На Ваш взгляд, эта атака была срежессиррована или это, что называется, праведный гнев пользователей Фейсбука?Чадлин: Ну это гнев не только пользователей Фейсбука, но и пользователей Контакта и Одноклассников и даже Инстраграма – соцсетей. Эта атака была замечательно срежессирована, мне кажется, самой Администрацией. Потому что когда Ирек Ишмухаметович заявил, что из города не будет вывозиться снег – это было, наверное, первой лопатой снега, этого ужасного огромного количества проблем, которые потом свалились на наш город. Я не могу судить насколько это было срежиссировано.В.: Открытая Россия никак не участвовала в этой травле?Ч.: Открытая Россия участвовала в поддержании развития повестки и удержания ее на плаву.В.: Зачем?Ч.: Мы поставили конкретную задачу и публично обозначили, Андрей Сергеевич (Потылицын) публично высказался, что стоит задача перед местным отделением снять сити-менеджера, нашего мэра Ирека Ишмухаметовича с места руководителя.В.: Вы же себе представляете логику сегодняшней российской власти? На Ваш взгляд, она работает по формуле «не принимать решения под давлением»? То есть если давит кто-то – наоборот, держать человека.Ч.: Конечно!В.: Так зачем вы тогда призываете отправить в отставку Ялалова? Вы же понимаете, что таким образом укрепляете его позиции?Ч.: Мы же не просим отправить завтра после выступления.В.: А когда?Ч.: Запущен, как бы это страшно не звучало, целый механизм по осуществлению этого проекта, который реализуется совместноВ.: Со следственными органами?Ч.: … со штабом Навального. Следственные органы просто ухватились, кажется, за эту повестку со снегом и под шумок решили проделать все свои грязные делишки. Потому что, что касается дел, возбужденных против Филиппова, я высказал свою позицию, это исключительно мое мнение, что это сфабрикованные дела.В.: У Андрея Потылицына, кстати, из «Открытой России» другое мнение на эту тему.Ч.: Да. Поэтому в нашей внутренней дискуссии я предлагал публично поддержать Филиппова, выступить, что мы в любом случае за объективное расследование. Человек должен отвечать за преступления, которые он совершил, а не за то, что ему нарисовали. И сегодняшняя ситуация с Филипповым выглядит именно так. Возобновление следствия, которое было прекращено два-три года назад… Я могу параллель с моим делом провести. В течение предыдущего года меня ни разу не вызывали на следствие, и сейчас, ознакомившись с материалами дела, я увидел, что дело приостанавливалось несколько раз на основании того, что Чадлин по объективным причинам не мог принимать участие. Какие причины, я не знаю, и следствие их не отражает. Так же и в отношении Филиппова. Непонятно почему дело не расследовалось и тут вдруг человек, отбывающий срок за изнасилование, дает против него показания.В.: Тем не менее, вопрос-то был в том, это была срежиссированная какая-то волна или нет. Вы говорите, что она была реальная, а вы уже пытались ее оседлать.Ч.: Мне кажется, волна была больше направлена. В один какой-то момент люди, которые занимаются политтехнологиями, опытные журналисты наши уфимские, писали мне в «личку»: «ну хватит уже травить человека. Если перед вами стоит задача его уничтожить, то вы, наоборот, этой травлей провоцируете его на всенародную любовь, чтобы люди его поддержали. Я отчасти согласился с ними, и мы поубавили обороты в поддержании и направлении этой волны. И прошло две-три недели, как эти же люди сами начали об этом писать.В.: Тогда следующий вопрос. Снег тает. Из паводка, я надеюсь, сенсаций не получится. Ну чтоб все были живы-здоровы, и вся наша инфраструктура была цела у нас. Понимаю, что теперь, летом, городская администрация может вздохнуть спокойно. Снега больше не буде.Ч.: Я думаю, нет, не может вздохнуть.В.: Почему?Ч.: Каждый год в Уфе все больше и больше пыли на улицах летом. И это прямое следствие того, как зимой организована уборка. Летом мы сможем оценить ущерб, который нанесли незаконные свалки снега на территории города. Это свалка в Советском районе, недалеко от улицы Большая Гражданская, о которой выходил сюжет на ЮТВ. И свалка, которую я обнаружил в овраге между телецентром и памятнику Салавату Юлаеву. После того, как я написал пост, на него отреагировал один из депутатов городского совета Кинзикеев, от партии «Зеленых», и направил запрос в «Горзеленхоз, так как это их зона ответственности, почему складируется снег в это овраге. Пришел замечательный ответ, который характеризует отношение «Горзеленхоза» и администрации Кировского района к депутатам и гражданам, о том, что снег складируется в овраге временно и его оттуда позже будут вывозить. Я с трудом представляю, как из почти отвесного оврага, который засажен деревьями, можно вывозить снег. Наверное, будут выпаривать.В.: Вы когда сказали, что запущен целый механизм по тому, чтобы снять. Какой срок-то? Когда мы сможем сказать, да, вот сняли из-за того, что вы запустили механизм?Ч.: Я могу сказать, что частично сроки установлены законодательством.В.: Нет, это другое дело. Если он по истечении срока своего контракта уйдет…Ч.: Я про другое говорю. Дело в том, что возможность отозвать депутата или руководителя городского округа, главу района, в 2005 году по проведенному непонятно как референдуму в республике такой механизм фактически убит. И сейчас мы совместно со штабом Навального пытаемся запустить обратный механизм по восстановлению этого референдума. Для того чтобы пойти и снять мэра нужно провести этот референдум, для осуществления этого механизма. Я думаю, что имеет смысл говорить об удачности этого проекта, если это будет реализовано, я думаю, к концу августа месяца.В.: А что нужно сделать, чтобы провести референдум в республике?Ч.: Нас не интересует республика, нас интересует Уфа. Нужно собрать 20 тысяч подписей. Инициативная группа из 10 человек подает в федеральную избирательную комиссию заявку о том, что просим провести референдум по этому вопросу. И в течение двух месяцев необходимо собрать 20 тысяч подписей.В.: Это реально?Ч.: Я думаю, что совместно со штабом Навального это будет сделать реальнее, чем «Открытой России» самостоятельно.В.: То есть вы хотите провести референдум в этом году?Ч.: В этом году, да.В.: В сентябре? Или когда?Ч.: Было бы удобно провести в сентябре. И можно рассчитывать именно сентябрь как точку для проведения этого референдума.В.: Вопрос, который будет поставлен на референдум. Он понятен уже?Ч.: Вопрос окончательно не сформулирован и не сформирован. Но он будет касаться оценки деятельности сити-менеджера и по результатам референдума, по результатам данной оценки будут уже направлены обращения о его эффективности.В.: Нет, подождите. Вы хотите просто снять конкретного человека или поменять вообще систему выборов?Ч.: Конечно, систему выборов. Смысл снимать условного мэра, чтобы депутаты горсовета избрали другого?В.: Кто-то во власти, в элитах поддерживает эту идею?Ч.: После того, как я публично заявил, что я перехожу в «Открытую Россию», ряд действующих чиновников и даже некоторые депутаты со мной встречались кулуарно и мне говорили, что мы вас поддерживаем, но пока не можем об этом говорить публично. И в этой системе, в этом вопросе по организации референдума тоже есть люди из власти, которые готовы поддержать.