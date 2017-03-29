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Чадлин и политическая проституция

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Интересное интервью Чадлина К. Олигарх Ходорковский хочет снять с должности мэра Ялалова. Ведущий: В интернете 2017 год в Уфе ознаменовался тем, что была какая-то фантастическая атака на Администрацию города. На Ваш взгляд, эта атака была срежессиррована или это, что называется, праведный гнев пользователей Фейсбука?

Чадлин и политическая проституция


Чадлин: Ну это гнев не только пользователей Фейсбука, но и пользователей Контакта и Одноклассников и даже Инстраграма – соцсетей. Эта атака была замечательно срежессирована, мне кажется, самой Администрацией. Потому что когда Ирек Ишмухаметович заявил, что из города не будет вывозиться снег – это было, наверное, первой лопатой снега, этого ужасного огромного количества проблем, которые потом свалились на наш город. Я не могу судить насколько это было срежиссировано.



В.: Открытая Россия никак не участвовала в этой травле?

Ч.: Открытая Россия участвовала в поддержании развития повестки и удержания ее на плаву.

В.: Зачем?

Ч.: Мы поставили конкретную задачу и публично обозначили, Андрей Сергеевич (Потылицын) публично высказался, что стоит задача перед местным отделением снять сити-менеджера, нашего мэра Ирека Ишмухаметовича с места руководителя.

В.: Вы же себе представляете логику сегодняшней российской власти? На Ваш взгляд, она работает по формуле «не принимать решения под давлением»? То есть если давит кто-то – наоборот, держать человека.

Ч.: Конечно!

В.: Так зачем вы тогда призываете отправить в отставку Ялалова? Вы же понимаете, что таким образом укрепляете его позиции?

Ч.: Мы же не просим отправить завтра после выступления.

В.: А когда?

Ч.: Запущен, как бы это страшно не звучало, целый механизм по осуществлению этого проекта, который реализуется совместно

В.: Со следственными органами?

Ч.: … со штабом Навального. Следственные органы просто ухватились, кажется, за эту повестку со снегом и под шумок решили проделать все свои грязные делишки. Потому что, что касается дел, возбужденных против Филиппова, я высказал свою позицию, это исключительно мое мнение, что это сфабрикованные дела.

В.: У Андрея Потылицына, кстати, из «Открытой России» другое мнение на эту тему.

Ч.: Да. Поэтому в нашей внутренней дискуссии я предлагал публично поддержать Филиппова, выступить, что мы в любом случае за объективное расследование. Человек должен отвечать за преступления, которые он совершил, а не за то, что ему нарисовали. И сегодняшняя ситуация с Филипповым выглядит именно так. Возобновление следствия, которое было прекращено два-три года назад… Я могу параллель с моим делом провести. В течение предыдущего года меня ни разу не вызывали на следствие, и сейчас, ознакомившись с материалами дела, я увидел, что дело приостанавливалось несколько раз на основании того, что Чадлин по объективным причинам не мог принимать участие. Какие причины, я не знаю, и следствие их не отражает. Так же и в отношении Филиппова. Непонятно почему дело не расследовалось и тут вдруг человек, отбывающий срок за изнасилование, дает против него показания.

В.: Тем не менее, вопрос-то был в том, это была срежиссированная какая-то волна или нет. Вы говорите, что она была реальная, а вы уже пытались ее оседлать.

Ч.: Мне кажется, волна была больше направлена. В один какой-то момент люди, которые занимаются политтехнологиями, опытные журналисты наши уфимские, писали мне в «личку»: «ну хватит уже травить человека. Если перед вами стоит задача его уничтожить, то вы, наоборот, этой травлей провоцируете его на всенародную любовь, чтобы люди его поддержали. Я отчасти согласился с ними, и мы поубавили обороты в поддержании и направлении этой волны. И прошло две-три недели, как эти же люди сами начали об этом писать.

В.: Тогда следующий вопрос. Снег тает. Из паводка, я надеюсь, сенсаций не получится. Ну чтоб все были живы-здоровы, и вся наша инфраструктура была цела у нас. Понимаю, что теперь, летом, городская администрация может вздохнуть спокойно. Снега больше не буде.

Ч.: Я думаю, нет, не может вздохнуть.

В.: Почему?

Ч.: Каждый год в Уфе все больше и больше пыли на улицах летом. И это прямое следствие того, как зимой организована уборка. Летом мы сможем оценить ущерб, который нанесли незаконные свалки снега на территории города. Это свалка в Советском районе, недалеко от улицы Большая Гражданская, о которой выходил сюжет на ЮТВ. И свалка, которую я обнаружил в овраге между телецентром и памятнику Салавату Юлаеву. После того, как я написал пост, на него отреагировал один из депутатов городского совета Кинзикеев, от партии «Зеленых», и направил запрос в «Горзеленхоз, так как это их зона ответственности, почему складируется снег в это овраге. Пришел замечательный ответ, который характеризует отношение «Горзеленхоза» и администрации Кировского района к депутатам и гражданам, о том, что снег складируется в овраге временно и его оттуда позже будут вывозить. Я с трудом представляю, как из почти отвесного оврага, который засажен деревьями, можно вывозить снег. Наверное, будут выпаривать.

В.: Вы когда сказали, что запущен целый механизм по тому, чтобы снять. Какой срок-то? Когда мы сможем сказать, да, вот сняли из-за того, что вы запустили механизм?

Ч.: Я могу сказать, что частично сроки установлены законодательством.

В.: Нет, это другое дело. Если он по истечении срока своего контракта уйдет…

Ч.: Я про другое говорю. Дело в том, что возможность отозвать депутата или руководителя городского округа, главу района, в 2005 году по проведенному непонятно как референдуму в республике такой механизм фактически убит. И сейчас мы совместно со штабом Навального пытаемся запустить обратный механизм по восстановлению этого референдума. Для того чтобы пойти и снять мэра нужно провести этот референдум, для осуществления этого механизма. Я думаю, что имеет смысл говорить об удачности этого проекта, если это будет реализовано, я думаю, к концу августа месяца.

В.: А что нужно сделать, чтобы провести референдум в республике?

Ч.: Нас не интересует республика, нас интересует Уфа. Нужно собрать 20 тысяч подписей. Инициативная группа из 10 человек подает в федеральную избирательную комиссию заявку о том, что просим провести референдум по этому вопросу. И в течение двух месяцев необходимо собрать 20 тысяч подписей.

В.: Это реально?

Ч.: Я думаю, что совместно со штабом Навального это будет сделать реальнее, чем «Открытой России» самостоятельно.

В.: То есть вы хотите провести референдум в этом году?

Ч.: В этом году, да.

В.: В сентябре? Или когда?

Ч.: Было бы удобно провести в сентябре. И можно рассчитывать именно сентябрь как точку для проведения этого референдума.

В.: Вопрос, который будет поставлен на референдум. Он понятен уже?

Ч.: Вопрос окончательно не сформулирован и не сформирован. Но он будет касаться оценки деятельности сити-менеджера и по результатам референдума, по результатам данной оценки будут уже направлены обращения о его эффективности.

В.: Нет, подождите. Вы хотите просто снять конкретного человека или поменять вообще систему выборов?

Ч.: Конечно, систему выборов. Смысл снимать условного мэра, чтобы депутаты горсовета избрали другого?

В.: Кто-то во власти, в элитах поддерживает эту идею?

Ч.: После того, как я публично заявил, что я перехожу в «Открытую Россию», ряд действующих чиновников и даже некоторые депутаты со мной встречались кулуарно и мне говорили, что мы вас поддерживаем, но пока не можем об этом говорить публично. И в этой системе, в этом вопросе по организации референдума тоже есть люди из власти, которые готовы поддержать.




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • # 1 | 15.04.2017, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 2 | 15.04.2017, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Два лояльных власти парня решили, или скорее всего за них решили, оседлать народное недовольство, сконцентрировав его на пешках.



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  • # 3 | 15.04.2017, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 4 | 15.04.2017, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Гумалетдинова Салавата Хазановича - в мэры Уфы вместо Ялалкина ! У него большой практический и жизненный опыт : как быстро обанкротиться ? как развалить основную ячейку общества - семью ? как бездарно судиться с кредиторами и все суды проиграть ? Этот Гумалетдинов - бывший депутат будет супермэром. Уфа не прогадает !



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  • 5 | 15.04.2017, 12:11 | Автор: юнг
    Публикации: 273 | Комментарии: 29807 | Рейтинг: +5609
Языком ворочать- не мешки таскать. Ничо! Скоро от Ходора бабло перестанет поступать. Куды бежать тогда? В попы, разве? Освящать ?



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  • 6 | 15.04.2017, 12:14 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9620 | Рейтинг: -1553
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Поздравляю всех с праздником Песах по еврейскому календарю с 15 пр 21 апреля. Путин В В уже поздравил евреев России с праздником.Евреи много сделали для России. Я как еврей по жизни а не по родству поздравляю всех евреев РБ с праздником. Они обрели внутреннюю свободу благодаря но не будем об этом.



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  • 7 | 15.04.2017, 12:19 | Автор: юнг
    Публикации: 273 | Комментарии: 29807 | Рейтинг: +5609
Евреи , вообще-то , по карманам задержанных не шмонали. Не позорь нацию!



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  • 8 | 15.04.2017, 12:51 | Автор: Harrison
    Публикации: 56 | Комментарии: 9470 | Рейтинг: -1516,2
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Комментарий скрыт модератором
------------------------

"Открытая, честная дискуссия".

Хха-ха!

Ну хорошо - до каких пор админ будет продолжать так не уважать посетителей, чтобы буквально к каждой статье пришпандоривать название, указывающее, в каком русле следует воспринимать ту или иную публикацию?

Что - люди сами не разберутся - "проституция" это или нет?

Сюда ведь не только юнги с блунтами заглядывают, критический взгляд на вещи атрофирован далеко не у всех!

А по-моему, человек реально работает - валит мэра, к чему так радостно, кстати, призывали и местные ужовские оппазады!

Или вам не нравится, что кто-то действует, вместо того чтобы терзать клаву, как вы?

Понятно, минусить сутками до умопомрачения в разы тяжелее, чем сделать что-либо реальное, а, Егерь?

После чего скрыть неудобный комент, и сделать умное лицо.

Мне этот Чадлин до лампочки, уж поверьте, но по сравнению с местными диванными "борцунами с режимом", он просто Робеспьер, точно вам говорю



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  • 9 | 15.04.2017, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередной подарок истории. нашей родине в виде выдающегося руководителя Ялалова Ирика Ишмухаметовича мы не воспринимаем адекватно.Он политик с большой буквы,а вы обыватели о снеге,грязи и разной мелочи.Не стыдно,история все рассудит.



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  • 10 | 15.04.2017, 12:56 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9620 | Рейтинг: -1553
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Юнг Ты расскажи как Ты разбогател преподавателем БГУ? Евреи Своих не обирают.



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  • 11 | 15.04.2017, 12:57 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9620 | Рейтинг: -1553
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Где Мои 5 комментариев ? Вы что Там одни антисемиты собрались на УЖе?



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  • 12 | 15.04.2017, 13:00 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1527 | Комментарии: 54679 | Рейтинг: +11796,3
Ч.: Я думаю, что совместно со штабом Навального это будет сделать реальнее, чем «Открытой России» самостоятельно.
_________________________________
ЧПадлин - мерзейшая личность - попГапон от МГЕР(если кто забыл - Молодая Гвардия Единой России - то есть поросль партии жуликов и воров)... и тут он хочет на чужом горбу в рай въехать, прекрасно зная, что сторонников у Чпадлина-Потнолицына - куй да маленько, в отличие от сторонников Навального.



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  • 13 | 15.04.2017, 13:01 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1527 | Комментарии: 54679 | Рейтинг: +11796,3
8 | 15.04.2017, 12:51 | Автор: Harrison | На сайте
Публикации: 56 | Комментарии: 9454 | Рейтинг: -1511,6
Комментарий скрыт модератором
------------------------

"Открытая, честная дискуссия".

Хха-ха!
_______________________
Опять ананимил?



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  • 14 | 15.04.2017, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 15.04.2017, 12:14 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 9591 | Рейтинг: -1547,3
Поздравляю всех с праздником (...)!
-----------------

ВОЕННЫЙ МАРШ КНДР - ОДИН ПРОТИВ СТА
1) 일당백 심장의 구호 가슴에 안고
명장의 술하에서 우리 자랐다.
그렇다 펄펄나는 싸움군대여
원쑤칠 철의 용맹 떨쳐나간다.

후렴: 심장의 맹세다. 우리는 일당백이다
장군님전사들 일당백, 일당백

2) 명중탄 날리에도 일당백으로
장수힘 키워도 일당백으로
불패의 전투력을 백배로 다져
주체의 내조국을 굳게 지킨다

3) 수령님 안겨주신 일당백 사상
장군님 손길따라 더욱 빛난다
천만의 대적들도 단매에 치고
언제나 백승을 떨쳐가리라

1) Мы выросли под крылом Великого полководца,
С девизом в груди «Один против ста».
Да, мы боевая армия,
Бесстрашно борющаяся с врагами!

Припев:
Эта клятва сердца, «Один против ста»,
Мы солдаты Полководца, один против ста, один против ста!

2) Под прицельным огнем «Один против ста»,
Вырастим в себе огромную силу, «Один против ста»,
Став в сто раз сильнее,
Защитим нашу Родину Чучхе!

Припев.

3) Идея, переданная Великим Полководцем,
Блещет еще ярче в руках Руководителя
Тьму врагов в миг она разобьёт,
И всегда будет непобедимой!

Припев.



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  • # 15 | 15.04.2017, 13:07 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9620 | Рейтинг: -1553

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  • 16 | 15.04.2017, 13:12 | Автор: Harrison
    Публикации: 56 | Комментарии: 9470 | Рейтинг: -1516,2
"Открытая, честная дискуссия".

Хха-ха!
_______________________
Опять ананимил?
-------------------------------------------

Был грех.



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2

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  • 17 | 15.04.2017, 13:19 | Автор: Harrison
    Публикации: 56 | Комментарии: 9470 | Рейтинг: -1516,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
прекрасно зная, что сторонников у Чпадлина-Потнолицына - куй да маленько, в отличие от сторонников Навального.
-------------------

А вот эту мерзоту админ зато оч-чень уважает. И не удалит ни в жись.

Трусы вы и хамы.



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4

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  • 18 | 15.04.2017, 13:20 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1527 | Комментарии: 54679 | Рейтинг: +11796,3
Был грех.
___________________
Я ж тебя, суку, на сквозь вижу, особенно когда ты бакланишь про "открытую и честную дискуссию" - открыто и честно, ага!)))))))))

Вызывает антерес
Ваш питательный процесс:
Как у вас там пьют "боярку"?
С закусоном или без?



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1

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  • Наблюдатель
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  • 19 | 15.04.2017, 13:22 | Автор: Harrison
    Публикации: 56 | Комментарии: 9470 | Рейтинг: -1516,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Рановато еще для истерики, медам.

Побереги силенки.



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3

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  • Эксперт
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  • 20 | 15.04.2017, 13:23 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1527 | Комментарии: 54679 | Рейтинг: +11796,3
Трусы вы и хамы.
_________________
На счет трусов - ты не прав)))) Трус как раз ты. А вот про хамаов и холуев - хорошо сказал ВИЛенин(земля б ему пухом, да коммуняки из него чучулку сделали):

Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. “защитой отечества” великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам.



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