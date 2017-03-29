Исторические картинки. Пасха от Дёмы до Жуково

С окончанием Великого поста нужно хорошо покушать и вспомнить славную старину, когда народ с крашеными яйцами и вкусными куличами ездил в гости, навещал знакомых, делал визиты, короче говоря.Сначала надо похристосоваться с жителями улицы Воеводской, что причудливо изгибается на самой дальней окраине Дёмского района. И не случайно.Там, где в речушечку Камышенку впадал овраг Ржавец, с древнейших времён стояло сельцо Еманово, оно же Мешалкино.Оно входило в обширные владения статской советницы Анны Ивановны Романовской (смотри картинку про Романовку). Но знатная барыня тут вряд ли бывала, её совладельцами оказалось семейство скромных уфимских служилых людей вдовы вахмистрши Варвары Николаевны Емановой и детей её: недорослей Фёдора, Андрея, Василия и Ивана Андреевичей.Правда, с ними судился знаменитый «Миндияр Михайлов сын Бекчурин» (1740–1821), переводчик с татарского языка у самого Оренбургского генерал-губернатора, дипломат, литератор.Дослужившийся до чина коллежского советника Бекчурин купил у башкир окрестные земли, а так границы они устанавливали «на глазок», возник спорный момент.В первой же половине XIX столетия все эти обширные земли вплоть до Жуково оказались в руках большого семейства коллежского советника Василия Николаевича Воеводского (супруга – Татьяна Николаевна, сыновья – прапорщики Андреян, Семён, Самуил и подпрапорщик Александр).Светский человек. Вместе с Татьяной Николаевной в 1824 году был на балу в Уфе, который давало дворянство по случаю приезда императора Александра I, покоритель Наполеона милостиво кивнул…В Уфе у Воеводских имелась усадьба с каменным домом на улице Голубиной, ныне Пушкина, где теперь Сад Аксакова с прудом.Так что сельцо Воеводское носило многочисленные названия: Баланова, Мешалкина, ранее Еманова и даже Троицкое. Видимо, стояла часовня, прихожане были приписаны к храму в Авдоне.Дела у Воеводских шли неважно, к 1861 году имение находилось в опеке (имелось всего 9 человек крестьян) и было затем продано. Впрочем помещики уже распродали основную часть хозяйства.К 1861 году большинство крестьян (27 человек) принадлежали статскому советнику Сергею Григорьевичу Пироговскому. С ним договаривались об отмене крепостного права.Считалось тогда сельцо Троицкое, Александровка тож, и деревня Воеводская, Мешалкина тож (две части). Потом южнее Воеводской возникнет посёлок Ново-Александровка.И стояла где-то на совр. улице Воеводской небольшая усадьба, за которой ухаживал один дворовый. В описании границ сказано: «за исключением только местности прилегающей к строению Владельца, и принадлежащей ему мельницы», или: «дойдя до усадьбы Владельца».Барин был в летах и в 1869 году суд разыскивал наследников и кредиторов умершего статского советника Сергея Григорьевича Пироговского. Наследство включало 533 десятины при деревнях Мешалкиной, Воеводская тож, Ветошниковой и сельце Александровке, Троицкое тож, а также четырёх именных 5%-ных билетах по 1000 рублей каждый.Землю Пироговские продали к концу 1870-х годов, поэтому нам больше незачем тут оставаться. Петляя по дёмским проулкам, выезжаем на тихую улицу Якуба Коласа и покидаем сидящую за домашним застольем Дёму, едем в Жуково.Изначально звалась Знаменка, Жуково тож. Это было крупное сельцо (свыше 200 человек уже двести лет назад). Принадлежало дворянам Галявиным, уже знакомому Воеводскому. Пока не появился в Жуково удивительный человек.Жуковский помещик Григорий Петрович Резанцев (1798–1875) был очень известной личностью в Уфимском крае. Долгие годы он занимал пост инспектора Врачебной управы, являлся одним из самых популярных врачей Уфы, принимал активное участие в подготовке отмены крепостного права. Упорным трудом получил потомственное дворянство, дослужился до высокого чина действительного статского советника (1869), что приравнивался к генерал-майору армии. О нём упоминали даже энциклопедии.Жуковский барин происходил из простого народа, родился 13 ноября 1798 года в семье сельского священника в Кашинском уезде Тверской губернии. Сначала пошёл по стопам отца, обучался в Тверской семинарии, но, как лучший ученик, был послан на казённую стипендию на медицинский факультет Московского университета.Пронеслись годы учёбы, в 1824 году Григорий Петрович Резанцев (употреблялось написание фамилии и как Рязанцев) окончил курс со степенью доктора медицины.Тема диссертации: «Dissertatio inaugur. medico-legale de praestantia vasorum utensilium», переводится грубо приблизительно, пусть жуковские медики не смеются, латынь не знаю, хотя учил, как «оказание медико-правовой помощи, сосуды и утварь»?А вообще по специальности Григорий Петрович был акушер.Молодого акушера сразу отправили по распределению в Архангельск, к Белому морю. А кто такой женский врач? Всеобщий любимец!Через три года он женится аж на дочери управляющего Архангельской конторой Коммерческого банка Пелагее Гавриловне Гусевой, ещё через три года – награда в виде бриллиантового перстня, ещё три года – перевод в Великий Новгород на ту же должность.Но Г.П. Резанцев не просто набирался опыта, он учился, и в 1835 году в Московском университете получает звание инспектора врачебной управы и сразу отправляется на эту должность в Оренбургскую губернию.Жуковский барин возглавлял медицинскую службу всего Южного Урала, в Оренбургскую губернию тогда входили территории совр. Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей с окрестностями.Опытный врач быстро получил всеобщее признание и уважение в Уфе, где проживал, в 1839 году – статский советник. Вот тогда Г.П. Резанцев покупает в мае 1841 года имение в Жуково, как место отдохновения, ну и дополнительный доход не помешает.В октябре 1845 года Резанцев заложил поместье на 26 лет за 8890 рублей, повторный перезалог оформил в октябре 1861 года. Правда, медик в сельское хозяйство не влезал, делами заправлял староста. Всего у Резанцева в Жуково было 273 крепостных крестьян обоего пола на 1861 год.В этот момент в центре Жуково красовалась серьёзная усадьба, которую обслуживали 27 дворовых (14 мужчин и 13 женщин). Может такая?В июне 1862 года указывалось: «по продолжению городьбы господской усадьбы» и до речушки Чермышки, а далее «до городьбы господского коноплянника». Барский дом был обитаем, грамоту подписал лично Г.П. Резанцев.В 1863 году Г.П. Резанцев перевёл крестьян на выкуп за 17 040 рублей. Из этой суммы был вычтен долг (5749 руб. 72 коп.). Итого медик получил 11 290 руб. 28 коп. в основном ценными бумагами.В 1872 году почётный врач уходит в отставку, получив в виде особой Монаршей милости пенсию в 1200 рублей в год (килограмм картошки стоил меньше одной копейки).Григорий Петрович, скорее всего, тёплое время года проводил в любимом Жуково. Можно не сомневаться, что барин-врач лечил здешних крестьян и уж, конечно, принимал роды. Возможно многие предки современных обитателей Жуково появились на свет, когда роды принимал доктор Резанцев.Но в январе 1874 года с ним случился паралич. Он уже не вставал с постели. Самоотверженно ухаживавшая за ним супруга не вынесла потрясений и умерла 30 июня, «тихо скончалась», опередив любимого мужа. 15 февраля 1875 года умер и жуковский барин, окружённый детьми и внуками (см. на моём сайте сборник «Река времени. 2014»).Среди наследников выделяется сын Пётр Григорьевич Резанцев. Многие десятилетия он состоял членом Уфимского губернского статистического комитета и Комитета губернского музея, служил мировым посредником в Уфимском уезде, непосредственно занимался делами крестьян. С 1890-х годов П.Г. Резанцев служил секретарём Уфимской уездной земской управы.И, наконец, этот активный земский деятель был автором целого ряда историко-статистических произведений, оставив яркий след в науке Башкирии.Видимо, он в 1880-е годы и продаёт родовое имение в Жуково. Скончался Пётр Григорьевич Резанцев 5 марта 1907 года, почти ровно 110 лет тому назад. Похоронен был на Сергиевском кладбище города Уфы, скорее всего, там же нашёл свой последний приют и известный врач, помещик из Жуково Григорий Петрович Резанцев. Но могилы, видимо, не сохранились, не найдены.Праздник Пасхи это воспоминание о Светлом Воскрешении Спасителя! Вспомним также давно ушедших земляков наших.«Всё проходит, братия мои, только дела наши будут сопровождать нас» (преподобный Ефрем Сирин).