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Исторические картинки. Чесноковка. Огурцы

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Поговорка. В России три столицы – Петербург, Москва и… Луховицы. Луховицы – небольшой городок на востоке Московской области. Огуречная столица России, в центре – памятник…

Исторические картинки. Чесноковка. Огурцы


А какая есть наша страна может быть без огурчика?! Свеженького, пупырчатого, малосольного, хрустящего…

Такой огуречной столицей Башкирии является славная Чесноковка! Токмо памятника не имеется.

Исторический центр Чесноковки – квартал между улицами Воровского, Строителей и Блюхера – был застроен в 1980-е годы двухэтажными домами. А в древности там была главная площадь Чесноковки, на которой стояла церковь. Храм располагался примерно между детским садом «Берёзка» и двухэтажным домом по адресу Строителей, 6.

Главный хранитель уфимской старины Павел Владимирович Егоров исследовал эту местность и по рассказам старожилов, когда велись строительные работы, здесь выкапывались человеческие кости. При церкви было небольшое кладбище.

Что любопытно, в Чесноковке сохранился дом, известный как дом Чики-Зарубина. Старинный двухэтажный особняк, первый этаж каменный, уже погрузившийся в землю, второй деревянный. Все старожилы в один голос утверждали, что именно в нём пировал Чика. Сейчас он обшит сайдингом, но под современной оболочкой скрываются мрачные тайны.

Некоторые уфимские историки с сомнением относились к рассказам чесноковских старожилов, основываясь на литературных очерках XIX столетия о будто бы сгоревшей во время бунта в огне Чесноковке.

Но, если Читатель помнит предыдущий мой очерк, в самой Чесноковке никаких серьёзных боестолкновений не происходило. И заметим, что после разгрома чиковских банд Иван Иванович Михельсон со своим деташементом располагался некоторое время в Чесноковке. Вряд ли бы он остался в сгоревшей деревне.

Так что народные предания про «Дом Чики» в Чесноковке вполне убедительны. Боевик-атаман, без сомнения, выбрал для своей ставки самое лучшее здание в селе. И, предположим, в этом же доме мог в марте 1774 года остановиться и Михельсон.

Деревянный храм в Чесноковке неоднократно перестраивался, но стоял на одном и том же месте вплоть до начала 1930-х годов, когда во время сильного пожара не сгорел до тла. Долго здесь оставался пустырь, возводились небольшие хозяйственные постройки.

Вознесенская церковь в Чесноковке была центром жизни всей округи. Местные священники исполняли функции современных ЗАГСов, вели метрические книги, где записывали родившихся, умерших и сочетавшихся браком.

Храм в Чесноковке пользовался большим авторитетом. Именно сюда приезжали со всей округи. Богатые крестьяне из неблизких селений специально ездили венчаться в Чесноковку. Чтоб попышнее!

Сняв облачение, садились чесноковские священники, доставали чернильницу, гусиное перо и вносили запись в метрику, ныне бесценную реликвию той далёкой эпохи.

Почитаем? Мы в Чесноковке в 1777-м году. Всё понятно? Русской грамоте обучены?

Исторические картинки. Чесноковка. Огурцы


Для тех, кто не смог одолеть буквицу, переводим: «Книга Вятской епархии ведомства уфимского духовного правления села Чесноковки Вознесенской церкви священника Алексея Михайлова с причетником на три части кто родились кем крещены…»

24 января 1777 года родилась и в тот же день была крещена села Чесноковки крестьянина Гаврила Тимофеева дочь Ксения. Молитвовал и крестил священник Алексей, восприемники того ж села крестьянин Михей Борисов (и) крестьянская жена Настасья Софронова. О чём ниже прописано:

Исторические картинки. Чесноковка. Огурцы


А в июне 1782 года пересчитали весь причт Вознесенской церкви Чесноковки. Духовенства в селе проживало немало: священник Афонасей Стефанов (24 года), жена его Елена Яковлева / Яковлевна (25 лет) с сыном Александром (1 годик); дьячок Фёдор Иванов (54) с женой Анисьей Даниловой (30) и тремя сыновьями: Гаврила (5), Михайла (2) и Егорушка (3 месяца).

Бывший священник, переживший пугачёвщину 57-летний вдовый Алексей Михайлов, чей почерк Читатель лицезреет выше, покинул Чесноковку. По указу Духовной консистории он был отослан в Верх-Язвенскую Богородицкую пустынь. Село Верх-Язва лежит на севере Пермского края, в тогдашнем Соликамском уезде.

В Чесноковке оставалась его дочь Афимья (22 года). Также в селе проживали вдова, дьячковская жена Акилина Дмитриева (65 лет) и бывшего пономаря Александра Андреева сыны Иван (7), Никита (2) и дочь Афанасия (4 года).

Через несколько лет храм в Чесноковке пострадал от пожара, сельчане возвели новый в 1793 году (или 1791) с приделом в честь Св. Николая Чудотворца.

В 1870-е годы чесноковский причт состоял из священника и причетника, жалования им казна платила 150 рублей в год, у церкви также имелись два билета Сохранной казны (банка) на 300 рублей, проценты с которых получало духовенство. За церковью числилась земля – положенные по закону 33 десятины, где вели сельское хозяйство.

Православное духовенство в Российской империи находилось практически на полном государственном содержании, сейчас это не любят вспоминать, особенно когда требуют возврата церковного имущества, забывая, что церковь сама являлась частью государства.

Народ же чесноковский жил трудами праведными. Из-за земли спорил с окрестными помещиками, которые норовили мужицкие обработанные угодья к рукам прибрать, как титулярная советница Марфа Николаевна Аксакова.

Мимо Чесноковки проходил большой тракт на юг, к Стерлитамаку. Весной 1846 года по нему проехал писатель и редактор нашей первой газеты Иван Прокофьевич Сосфенов, записавший в дневничок: «На десятой версте от Уфы, в левой стороне от дороги, не более как на 400 сажен, виднелось село Чесноковка, с небольшёю деревянною церковью, населённое Государственными крестьянами».

На берегу Белой при селе имелась пристань, возле которой швартовались пароходы. Сельчане сдавали пристань в аренду за 100 рублей в год.

Чесноковка превратилась в большое село. На 1896 года здесь стояло 217 дворов (569 мужчин и 579 женщин), при храме действовала церковно-приходская школа, имелся хлебозапасный магазин (склад, где хранили зерно на случай неурожая), работали в Чесноковке три кузницы, водяная мукомольная мельница на два постава (жернова), торговали три бакалейных лавки и одна пивная.

Близость к городу вызвала специализацию на огородничестве. Чесноковка поставляла ко двору уфимцев картошку, капусту, огурцы, лук, репу, морковь.

В интернете найдите работы художника Климента Николаевича Редько. Картина «Утро на ферме»:

Исторические картинки. Чесноковка. Огурцы


Облик Чесноковки в 1895 году: «С. Вознесенское (тоже Чесноковка) – по возвышенному месту; по наделу протекают р.р. Белая и Берсиян, – последняя пригодна для устройства небольших мельниц; в полях встречаются мелкие озёра и болота. Надел в одном участке. Изменения в угодьях: луга увеличились на счёт леса; площадь под огородами уменьшилась, так как картофель стали сажать на поле.

Поля по ровному месту и частью – по холмистому. Почва – чернозём. В полях 3 оврага. В селении 4 веялки. На огородах, на 14 дес. 1600 квадр. саж., разводятся для продажи огурцы, – доходность от них 15–20 руб. в лето, на каждого домохозяина. Лес в одном участке, по ровному низкому месту».

Чесноковка была одним из редких селений в Уфимском крае, где жители перешли к товарному огородничеству. Картошку начали сажать в полях, а главным овощем стал Его Величество Огурец! Представляете? 15 гектаров под одними огурцами!

И снова памятник в Луховицах. Между прочим, на всю Россию лишь несколько таких памятников… еде.

А у нас? Где монумент чак-чаку?

Исторические картинки. Чесноковка. Огурцы


Молодые поколения уже не знают, а ещё лет 15 назад каждая бабуля, торговавшая огурцами на уфимских базарчиках, на вопрос: откуда овощ?, уверенно заявляла – чесноковские, милок.

Чесноковский огурчик даже попал в… поэзию. В 1924 году М. Чернов опубликовал стихи под названием «Мечты хуторянина», где есть такие строки:

Здесь морковь пойдёт с свёклою, с репою,
Лук, горохи, бобы, пряность разная;
Морковь Нантская, так же Герандская,
Свёкла красная будет Египетска.
Из столовых то реп лишь Петровская
По душе пришлась, видимо, каждому,
А горохи, бобы из – под Ростова
Ярославского надо мне выписать.
Перегноем, уже приготовленным
Из запаса ещё прошлогоднего,
Унавожу с весны поле третие,
Что б посеять на нём нечто ценное,
Это ценное, сладкое, вкусное –
Дыни разные Стерлитамакские,
Помидоры, арбузы из Зубовки,
Огурцы – зеленцы Чесноковские…

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 21.05.2017, 11:11 | Автор: юнг
    Публикации: 278 | Комментарии: 30275 | Рейтинг: +5649,6
=============Огурцы-это хорошо, а вот зачем стране нужны новые солдаты?

=============Глава Росгвардии сообщил об удвоении численности личного состава силового ведомства
время публикации: 20 мая 2017 г., 15:21 | последнее обновление: 20 мая 2017 г., 15:39
Численность личного состава Росгвардии увеличилась практически вдвое по сравнению с численностью личного состава Внутренних войск МВД России, на базе которых она была создана. Об этом заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов
Вернулись в Росгвардии и к наделению оперативно-разыскными полномочиями.
Золотов заявил: "Мы думаем о подготовке наших офицеров к пополнению, потому что, естественно, с созданием новой силовой структуры численность личного состава увеличилась практически вдвое и офицеров надо готовить с самого юного возраста".
О возможных новых полномочиях Росгвардии рассуждал замглавнокомандующего генерал-полковник Сергей Меликов. Он тоже рассказывал об этом в русле подготовки новых кадров: "Если войска национальной гвардии такими полномочиями будут наделены, то, безусловно, мы будем выискивать возможность обучения специалистов по вот этому очень важному, сложному и серьезному направлению". (Цитата по "Интерфаксу".)

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/20may2017/rosgvard.html



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  • 2 | 21.05.2017, 11:13 | Автор: юнг
    Публикации: 278 | Комментарии: 30275 | Рейтинг: +5649,6
Пиар-фирма олигарха Алишера Усманова "почистила" статью о нем в "Википедии"

Compromat.Ru
Алишер Усманов
"Олигарх-миллиардер, стоящий за неоднозначным размещением акций на фондовой бирже" — так аттестует Алишера Усманова The Times, подразумевая IPO "Мегафона" в Лондоне. Усманов нанял одну из ведущих пиар-фирм, которая тайно подчистила его имидж в интернете и удалила детали его прошлого, утверждают журналисты Билли Кенбер и Мурад Ахмед.

Статью об Усманове в "Википедии" анонимно отредактировали сотрудники пиар-фирмы RLM Finsbury, говорится в статье. Они "удалили все упоминания о споре о "свободе слова", который возник, когда Усманов пригрозил судом блоггерам", пишут авторы. "Блоггеры повторили утверждения бывшего британского посла в Узбекистане, который назвал олигарха "гангстером и рэкетиром", — отмечает газета.

Из статьи в "Википедии" также удалены некоторые подробности о судимости Усманова, ....



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  • 3 | 21.05.2017, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прежде опылением огурцов в уральских теплицах (совхоз "Свердловский") занимались "трудовые мигранты" - шмели из Израиля.

А недавно доставили на самолете из Подмосковья более 2 000 шмелей. Теперь опылять огурцы и томаты будут российские насекомые вместо израильских. Вот так.



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  • 4 | 21.05.2017, 11:55 | Автор: юнг
    Публикации: 278 | Комментарии: 30275 | Рейтинг: +5649,6
А недавно доставили на самолете из Подмосковья более 2 000 шмелей.

А численность личного состава Росгвардии увеличилась вдвое по сравнению с численностью личного состава Внутренних войск МВД России, на базе которых она была создана. Об этом заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов

============Интересно, что казне обошлось дороже?



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  • 5 | 21.05.2017, 12:03 | Автор: ufimsky-obuvatel
    Публикации: 0 | Комментарии: 4690 | Рейтинг: +931,2
Чесноковка была одним из редких селений в Уфимском крае, где жители перешли к товарному огородничеству. Картошку начали сажать в полях, а главным овощем стал Его Величество Огурец! Представляете? 15 гектаров под одними огурцами!
----------------------------------------
По очеркам М.Роднова это пока единственное село, заселенное государственными крестьянами, а не крепостными. Великое дело воля, уже одной ногой в капитализме, товарное производство. А в это время бывшие крепостные, заложив свои земли в банке, выкупали свои наделы у помещиков. Сильно тормозило развитие страны крепостное право.



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  • 6 | 21.05.2017, 12:04 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16517 | Рейтинг: +3233,6
Сейчас почти все сорта огурцов, выращиваемых промышленно, партенокарпические.



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  • 7 | 21.05.2017, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как и все шизофреники, Юнг с утра очень возбужден.
Тема статьи его нисколько не интересует, его пунктик новости внутренней политики РФ.
Скоро остальные сопалатники подтянутся: Вдуб, Блунт, Кухарка.
И начнется представление.



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  • 8 | 21.05.2017, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас почти все сорта огурцов, выращиваемых промышленно, партенокарпические.
-------------------------------------
Сейчас Юнг сходит в Гугл. А пока пауза. Реклама на сайте!



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3

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  • 9 | 21.05.2017, 12:20 | Автор: юнг
    Публикации: 278 | Комментарии: 30275 | Рейтинг: +5649,6
7 | 21.05.2017, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как и все шизофреники, Юнг с утра очень возбужден.
Тема статьи его нисколько не интересует, его пунктик новости внутренней политики РФ.

===================Почему не интересует. Очень интересует. Актуально!
Огурцы- смертельно опасны! Так . по данным ВОЗ все, кто ели огурцы 100 лет назад, уже умерли!



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  • 10 | 21.05.2017, 12:29 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16517 | Рейтинг: +3233,6
9 | 21.05.2017, 12:20 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 278 | Комментарии: 30228 | Рейтинг: +5645,6
7 | 21.05.2017, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как и все шизофреники, Юнг с утра очень возбужден.
Тема статьи его нисколько не интересует, его пунктик новости внутренней политики РФ.

===================Почему не интересует. Очень интересует. Актуально!
Огурцы- смертельно опасны! Так . по данным ВОЗ все, кто ели огурцы 100 лет назад, уже умерли
-----------
Сейчас найдено противоядие огурцам.
Их надо употреблять солеными и запивать крепкими алкогольными напитками.



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  • 11 | 21.05.2017, 12:31 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16517 | Рейтинг: +3233,6
Можно маринованными, но запивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!



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  • 12 | 21.05.2017, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 21.05.2017, 12:20 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 278 | Комментарии: 30228 | Рейтинг: +5645,6
7 | 21.05.2017, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как и все шизофреники, Юнг с утра очень возбужден.
Тема статьи его нисколько не интересует, его пунктик новости внутренней политики РФ.

===================Почему не интересует. Очень интересует. Актуально!
Огурцы- смертельно опасны! Так . по данным ВОЗ все, кто ели огурцы 100 лет назад, уже умерли!
_____________________
А не есть их ещё вреднее: кто не ел их 100 лет назад, все умерли.
Так же смертельно опасны хлеб, мясо, молоко и прочие продукты. Кто их ел двести лет назад, все поголовно вымерли!
А вот галоперидол очень полезен некоторым престарелым доцентам.



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4

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  • Наблюдатель
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  • 13 | 21.05.2017, 12:39 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16517 | Рейтинг: +3233,6
Обрадовался, что канадцы выиграли у наших. Такой же мерзавец как Обама.
Пиндос, одним словом.
https://youtu.be/f35TUFmCtYY



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0

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  • Гость
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  • 14 | 21.05.2017, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В России три столицы – Петербург, Москва и… Луховицы.
------------------------------------
А вот и вариация на эту тему:
-В России три города: Ростов - Папа , Одесса -Мама , и Давлеканово- йоб твою мать.



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3

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  • Участник
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  • 15 | 21.05.2017, 12:43 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26048 | Рейтинг: -596,6
" Его Величество Огурец! "
---------------------
Где памятник Ея Величеству Репе?
Самый наипопулярнейший овощ, нет на Руси человека, кто не воспитан бы на сказке про репку. Про Репкуу, а не про Огурца!
И никто не увековечил. А ведь не требуется архитектурных изысков, и фантазий, форма проще пареной репы!

где татары из группы "Роднов и друзья"?
Бабай бабай чəчкəн шалкан
шалкан усə зур булып
зур булып-та зур булып



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1

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  • 16 | 21.05.2017, 12:44 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16517 | Рейтинг: +3233,6
Больше годового бюджета России!..

Сегодня США и Саудовская Аравия подписали пакет договоренностей на астрономическую сумму 380 миллиардов долларов.
Трамп очень эффектно начал свой первый зарубежный визит. По итогам переговоров, он подписал договор о закупке Саудовской Аравией американских вооружений на сумму более ста миллиардов долларов...

Российские пропагандисты завистливо наблюдают за происходящим и что-то бормочут про печатный станок и про то, что ВВП нужно считать по ППС. Тогда, дескать, получится значительно меньше...

Но самое неприятное для наших пропагандистам еще впереди...
Трамп посетит Израиль, Ватикан, Бельгию и прибудет на Сицилию, где примет участие в саммите «Большой семерки».

Каждый раз перед началом саммита «Большой семерки» наши пропагандисты, выпучив от злости глаза, начинают врать, что мы сами вышли из этого элитного клуба международной политики. Никто нас оттуда с позором не выгонял. Ни за какой Крым. Этот формат давно устарел. Мы не сидим у разбитого корыта, это вам кажется. И т.д...

Заседание «Большой семерки» это зубная боль для российских пропагандистов. Ведь совсем недавно Россия сама играла в высшей лиге международной политики, а не наблюдала за игрой через дырку в заборе...
---------------
Валерка злорадствует.

Зато мы делаем ракеты!



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  • Наблюдатель
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  • 17 | 21.05.2017, 12:48 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16517 | Рейтинг: +3233,6
14 | 21.05.2017, 12:43 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 29 | Комментарии: 26025 | Рейтинг: -597,1
" Его Величество Огурец! "
---------------------
Где памятник Ея Величеству Репе?
Самый наипопулярнейший овощ, нет на Руси человека, кто не воспитан бы на сказке про репку. Про Репкуу, а не про Огурца!
И никто не увековечил. А ведь не требуется архитектурных изысков, и фантазий, форма проще пареной репы!

где татары из группы "Роднов и друзья"?
Бабай бабай чəчкəн шалкан
шалкан усə зур булып
зур булып-та зур булып
-------------
Просто ты не умеешь ее готовить



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0

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  • Участник
  •  
  • 18 | 21.05.2017, 12:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26048 | Рейтинг: -596,6
Пиндос, одним словом.
https://youtu.be/f35TUFmCtYY
------------------
Нет бы хлопнуть бубном по репе



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  • Наблюдатель
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  • 19 | 21.05.2017, 12:58 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16517 | Рейтинг: +3233,6
18 | 21.05.2017, 12:53 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 29 | Комментарии: 26026 | Рейтинг: -597,1
Пиндос, одним словом.
https://youtu.be/f35TUFmCtYY
------------------
Нет бы хлопнуть бубном по репе
--------------
Он не знает обычаев твоей семьи.



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1

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  • Участник
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  • 20 | 21.05.2017, 12:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26048 | Рейтинг: -596,6
Здесь морковь пойдёт с свёклою, с репою,
Лук, горохи, бобы, пряность разная;
---------------------
Щи да каша пища наша. Чем еще кормиться, если половина дней в году приходилась на постные, без мяса и молока. Если от кумыса живот пучит

Недаром Юнга приводил целую серию вариантов каш. приходилось изощряться на скудном наборе дозволенных и доступных продуктов.



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