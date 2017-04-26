Исторические картинки. Чесноковка. Огурцы

Поговорка. В России три столицы – Петербург, Москва и… Луховицы. Луховицы – небольшой городок на востоке Московской области. Огуречная столица России, в центре – памятник…А какая есть наша страна может быть без огурчика?! Свеженького, пупырчатого, малосольного, хрустящего…Такой огуречной столицей Башкирии является славная Чесноковка! Токмо памятника не имеется.Исторический центр Чесноковки – квартал между улицами Воровского, Строителей и Блюхера – был застроен в 1980-е годы двухэтажными домами. А в древности там была главная площадь Чесноковки, на которой стояла церковь. Храм располагался примерно между детским садом «Берёзка» и двухэтажным домом по адресу Строителей, 6.Главный хранитель уфимской старины Павел Владимирович Егоров исследовал эту местность и по рассказам старожилов, когда велись строительные работы, здесь выкапывались человеческие кости. При церкви было небольшое кладбище.Что любопытно, в Чесноковке сохранился дом, известный как дом Чики-Зарубина. Старинный двухэтажный особняк, первый этаж каменный, уже погрузившийся в землю, второй деревянный. Все старожилы в один голос утверждали, что именно в нём пировал Чика. Сейчас он обшит сайдингом, но под современной оболочкой скрываются мрачные тайны.Некоторые уфимские историки с сомнением относились к рассказам чесноковских старожилов, основываясь на литературных очерках XIX столетия о будто бы сгоревшей во время бунта в огне Чесноковке.Но, если Читатель помнит предыдущий мой очерк, в самой Чесноковке никаких серьёзных боестолкновений не происходило. И заметим, что после разгрома чиковских банд Иван Иванович Михельсон со своим деташементом располагался некоторое время в Чесноковке. Вряд ли бы он остался в сгоревшей деревне.Так что народные предания про «Дом Чики» в Чесноковке вполне убедительны. Боевик-атаман, без сомнения, выбрал для своей ставки самое лучшее здание в селе. И, предположим, в этом же доме мог в марте 1774 года остановиться и Михельсон.Деревянный храм в Чесноковке неоднократно перестраивался, но стоял на одном и том же месте вплоть до начала 1930-х годов, когда во время сильного пожара не сгорел до тла. Долго здесь оставался пустырь, возводились небольшие хозяйственные постройки.Вознесенская церковь в Чесноковке была центром жизни всей округи. Местные священники исполняли функции современных ЗАГСов, вели метрические книги, где записывали родившихся, умерших и сочетавшихся браком.Храм в Чесноковке пользовался большим авторитетом. Именно сюда приезжали со всей округи. Богатые крестьяне из неблизких селений специально ездили венчаться в Чесноковку. Чтоб попышнее!Сняв облачение, садились чесноковские священники, доставали чернильницу, гусиное перо и вносили запись в метрику, ныне бесценную реликвию той далёкой эпохи.Почитаем? Мы в Чесноковке в 1777-м году. Всё понятно? Русской грамоте обучены?Для тех, кто не смог одолеть буквицу, переводим: «Книга Вятской епархии ведомства уфимского духовного правления села Чесноковки Вознесенской церкви священника Алексея Михайлова с причетником на три части кто родились кем крещены…»24 января 1777 года родилась и в тот же день была крещена села Чесноковки крестьянина Гаврила Тимофеева дочь Ксения. Молитвовал и крестил священник Алексей, восприемники того ж села крестьянин Михей Борисов (и) крестьянская жена Настасья Софронова. О чём ниже прописано:А в июне 1782 года пересчитали весь причт Вознесенской церкви Чесноковки. Духовенства в селе проживало немало: священник Афонасей Стефанов (24 года), жена его Елена Яковлева / Яковлевна (25 лет) с сыном Александром (1 годик); дьячок Фёдор Иванов (54) с женой Анисьей Даниловой (30) и тремя сыновьями: Гаврила (5), Михайла (2) и Егорушка (3 месяца).Бывший священник, переживший пугачёвщину 57-летний вдовый Алексей Михайлов, чей почерк Читатель лицезреет выше, покинул Чесноковку. По указу Духовной консистории он был отослан в Верх-Язвенскую Богородицкую пустынь. Село Верх-Язва лежит на севере Пермского края, в тогдашнем Соликамском уезде.В Чесноковке оставалась его дочь Афимья (22 года). Также в селе проживали вдова, дьячковская жена Акилина Дмитриева (65 лет) и бывшего пономаря Александра Андреева сыны Иван (7), Никита (2) и дочь Афанасия (4 года).Через несколько лет храм в Чесноковке пострадал от пожара, сельчане возвели новый в 1793 году (или 1791) с приделом в честь Св. Николая Чудотворца.В 1870-е годы чесноковский причт состоял из священника и причетника, жалования им казна платила 150 рублей в год, у церкви также имелись два билета Сохранной казны (банка) на 300 рублей, проценты с которых получало духовенство. За церковью числилась земля – положенные по закону 33 десятины, где вели сельское хозяйство.Православное духовенство в Российской империи находилось практически на полном государственном содержании, сейчас это не любят вспоминать, особенно когда требуют возврата церковного имущества, забывая, что церковь сама являлась частью государства.Народ же чесноковский жил трудами праведными. Из-за земли спорил с окрестными помещиками, которые норовили мужицкие обработанные угодья к рукам прибрать, как титулярная советница Марфа Николаевна Аксакова.Мимо Чесноковки проходил большой тракт на юг, к Стерлитамаку. Весной 1846 года по нему проехал писатель и редактор нашей первой газеты Иван Прокофьевич Сосфенов, записавший в дневничок: «На десятой версте от Уфы, в левой стороне от дороги, не более как на 400 сажен, виднелось село Чесноковка, с небольшёю деревянною церковью, населённое Государственными крестьянами».На берегу Белой при селе имелась пристань, возле которой швартовались пароходы. Сельчане сдавали пристань в аренду за 100 рублей в год.Чесноковка превратилась в большое село. На 1896 года здесь стояло 217 дворов (569 мужчин и 579 женщин), при храме действовала церковно-приходская школа, имелся хлебозапасный магазин (склад, где хранили зерно на случай неурожая), работали в Чесноковке три кузницы, водяная мукомольная мельница на два постава (жернова), торговали три бакалейных лавки и одна пивная.Близость к городу вызвала специализацию на огородничестве. Чесноковка поставляла ко двору уфимцев картошку, капусту, огурцы, лук, репу, морковь.В интернете найдите работы художника Климента Николаевича Редько. Картина «Утро на ферме»:Облик Чесноковки в 1895 году: «С. Вознесенское (тоже Чесноковка) – по возвышенному месту; по наделу протекают р.р. Белая и Берсиян, – последняя пригодна для устройства небольших мельниц; в полях встречаются мелкие озёра и болота. Надел в одном участке. Изменения в угодьях: луга увеличились на счёт леса; площадь под огородами уменьшилась, так как картофель стали сажать на поле.Поля по ровному месту и частью – по холмистому. Почва – чернозём. В полях 3 оврага. В селении 4 веялки. На огородах, на 14 дес. 1600 квадр. саж., разводятся для продажи огурцы, – доходность от них 15–20 руб. в лето, на каждого домохозяина. Лес в одном участке, по ровному низкому месту».Чесноковка была одним из редких селений в Уфимском крае, где жители перешли к товарному огородничеству. Картошку начали сажать в полях, а главным овощем стал Его Величество Огурец! Представляете? 15 гектаров под одними огурцами!И снова памятник в Луховицах. Между прочим, на всю Россию лишь несколько таких памятников… еде.А у нас? Где монумент чак-чаку?Молодые поколения уже не знают, а ещё лет 15 назад каждая бабуля, торговавшая огурцами на уфимских базарчиках, на вопрос: откуда овощ?, уверенно заявляла – чесноковские, милок.Чесноковский огурчик даже попал в… поэзию. В 1924 году М. Чернов опубликовал стихи под названием «Мечты хуторянина», где есть такие строки:Здесь морковь пойдёт с свёклою, с репою,Лук, горохи, бобы, пряность разная;Морковь Нантская, так же Герандская,Свёкла красная будет Египетска.Из столовых то реп лишь ПетровскаяПо душе пришлась, видимо, каждому,А горохи, бобы из – под РостоваЯрославского надо мне выписать.Перегноем, уже приготовленнымИз запаса ещё прошлогоднего,Унавожу с весны поле третие,Что б посеять на нём нечто ценное,Это ценное, сладкое, вкусное –Дыни разные Стерлитамакские,Помидоры, арбузы из Зубовки,Огурцы – зеленцы Чесноковские…