На Колхозном рынке все можно?

В Уфе полиция проводит проверку по факту нападения на съемочную группу ГТРК «Башкортостан». В правоохранительные органы поступило соответствующее заявление. Об этом агентству «Башинформ» сообщил руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.По информации телеканала, в микрорайоне Черниковка днем 28 июня на съёмочную группу «Вестей» напал сотрудник колхозного рынка. Журналисты хотели сделать сюжет по последствиям подтопления. Им решил помешать мужчина в штатском, представившийся сотрудником службы безопасности рынка.Не остановило его и предоставленное удостоверение журналиста.Сотрудник рынка повредил камеру и угрожал съемочной группе физической расправой. На место были вызваны полицейские.«Мы обозначили свою позицию. Нас возмущает не столько момент повреждения камеры, сколько воспрепятствование законной деятельности журналиста, — прокомментировал главный юрисконсульт ГТРК «Башкортостан» Артур Кутлугужин. — Мы исполнили свою обязанность — корреспондент предъявил редакционное удостоверение сотрудника средства массовой информации. Съемочная группа руководствовалась общественными интересами, снимала последствия потопа. Мы же не обвиняли рынок в том, что именно из-за каких-то их халатных действий получилось такое подтопление. Они просто помешали нормальной работе съемочной бригады».Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства конфликта и размер ущерба.По статье 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» — ч.2 (с использованием своего служебного положения) и ч.3 (угроза физической расправы и повреждение имущества) — нарушитель наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности.