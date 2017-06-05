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На Колхозном рынке все можно?



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В Уфе полиция проводит проверку по факту нападения на съемочную группу ГТРК «Башкортостан». В правоохранительные органы поступило соответствующее заявление. Об этом агентству «Башинформ» сообщил руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

На Колхозном рынке все можно?


По информации телеканала, в микрорайоне Черниковка днем 28 июня на съёмочную группу «Вестей» напал сотрудник колхозного рынка. Журналисты хотели сделать сюжет по последствиям подтопления. Им решил помешать мужчина в штатском, представившийся сотрудником службы безопасности рынка.

Не остановило его и предоставленное удостоверение журналиста.

Сотрудник рынка повредил камеру и угрожал съемочной группе физической расправой. На место были вызваны полицейские.

«Мы обозначили свою позицию. Нас возмущает не столько момент повреждения камеры, сколько воспрепятствование законной деятельности журналиста, — прокомментировал главный юрисконсульт ГТРК «Башкортостан» Артур Кутлугужин. — Мы исполнили свою обязанность — корреспондент предъявил редакционное удостоверение сотрудника средства массовой информации. Съемочная группа руководствовалась общественными интересами, снимала последствия потопа. Мы же не обвиняли рынок в том, что именно из-за каких-то их халатных действий получилось такое подтопление. Они просто помешали нормальной работе съемочной бригады».

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства конфликта и размер ущерба.

По статье 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» — ч.2 (с использованием своего служебного положения) и ч.3 (угроза физической расправы и повреждение имущества) — нарушитель наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности.

Башинформ
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  • 1 | 30.06.2017, 10:32 | Автор: юнг
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=============Хорошо. что ещё отпустили журналистов. Обычно вызывают полицию и обвиняют в хулиганстве.
Чем кончится дело, интересно.....



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  • 2 | 30.06.2017, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Сотрудник рынка повредил камеру и угрожал съемочной группе физической расправой... Они просто помешали нормальной работе съемочной бригады».

=============

Пора понять, что любой "рынок" - это государство в государстве. ОПС. Сотрудник - простой цепной пёс.



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  • 3 | 30.06.2017, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем кончится дело, интересно...
---------------
Чем ЗАкончится дело



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  • 4 | 30.06.2017, 11:02 | Автор: Дед
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А что за ЧОП охраняет Колхозный рынок? не Абсолют? От них можно такое ожидать...



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  • 5 | 30.06.2017, 13:12 | Автор: препод
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Как был там полукриминал, так и остался.



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Колхозник на Колхозном рынке...



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На Колхозном рынке все можно?
Опубликовано: Администратор | 30.06.2017
Раздел: Новости | Просмотры: 314 | Комментарии: 6
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Конечно, все можно! У бая Сулейманова все можно! Там самые дикие порядки, и работают там самые бесправные люди! Одним словом в КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ Уфы порядки такие же, какие порядки были в московском "Черкизоне"



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  • 8 | 30.06.2017, 19:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы же не обвиняли рынок в том, что именно из-за каких-то их халатных действий получилось такое подтопление. Они просто помешали нормальной работе съемочной бригады».
=============================================

И не надо выдвигать обвинения, факты, как говорится, говорят сами за себя: хозяин Сулейманов и его администрация умеет только сдирать непомерно высокие арендные платы с предпринимателей и безнал с узбеков и таджиков и Н.И.Х.У.Я не делает для поддержания в нормальном состоянии зданий и коммуникаций! Я не удивлюсь, если завтра опять начнут трясти арендаторов, вымогая с них дополнительно денег, якобы для устранения последствий «стихийного бедствия»!



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  • 9 | 01.07.2017, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Продажных журналюг нужно направлять, о чем снимать репортажи, затоплены дороги, не проехать по нашему уфимскому аулу, дороги расковыряли , а теники на весь город 5 единиц, цены жкх выросли, никто не возмущен, а заказные статьи стряпать они мастера, действуют только по команде сверху, продажные писаки.



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  • 10 | 01.07.2017, 21:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На Колхозном рынке все можно?
• Опубликовано: Администратор | 30.06.2017
Раздел: Новости | Просмотры: 947 | Комментарии: 9

==================================
Да, в самом деле, в Колхозном рынке можно все! Можно приватизировать Колхозный рынок незнамо как, в этом еще предстоит разобраться правоохранительным органам.

Можно продавать места арендаторам без оформления купчей, а потом заключить договор аренды с этим же арендатором на птичьих правах, т.е. при малейшей нелояльности хозяину рынка этот предприниматель вылетит с этого места.

Кстати, ни у одного арендатора на руках не имеется второй экземпляр договора с администрацией колхозного рынка, потому что любой малограмотный юрист докажет кабальность и юридическую несостоятельность этого договора.

Можно нещадно эксплуатировать этих несчастных продавцов, попирая все статьи трудового законодательства.

Можно собирать арендную плату минуя кассового аппарата у с многочисленных торговцев азиатского происхождения.

Порядки на колхозном рынке Уфы во многом еще байские, ничего еще там не изменилось с 90-х годов!

Салех



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